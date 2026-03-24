Diilustrasikan di atas: Total Tingkat Serangan Sejak Perilisan Balai Kota 18 Hingga Hari Ini, dengan Menyoroti Tanggal Penting

Segera setelah peluncuran, nilai 3★ dan1★ sangat dekat secara tidak wajar. Kompresi tersebut adalah tanda meta yang terpolarisasi, di mana serangan cenderung hampir sempurna atau hampir gagal total dengan sedikit hasil pertengahan.

Setelah Pembaruan Keseimbangan #1, di mana kami melakukan penilaian awal terhadap opsi dominan dan yang kurang populer, jarak ini tetap sempit dan dalam beberapa kasus bahkan lebih terkompresi. Meskipun beberapa perubahan membantu mengatur strategi alternatif di lain kesempatan, perubahan tersebut tidak segera mengubah meta secara keseluruhan.

Baru setelah Pembaruan Keseimbangan #2 yang memperkenalkan perbaikan lebih luas pada serangan dan pertahanan, pemisahan antara hasil yang melebar dan tingkat serangan 3★ secara keseluruhan turun dari puncaknya. Dengan membandingkan jendela musiman yang setara, hasilnya kini tidak terlalu terkompresi dan kinerja menjadi lebih tersebar secara merata.

Gambar saat ini menunjukkan meta yang lebih beragam. Penggunaan tersebar di berbagai peleton, bukannya terkonsentrasi dalam satu strategi dominan. Ini adalah kemajuan yang berarti.

Di saat yang sama, tingkat serangan 3★ secara keseluruhan di beberapa area tetap lebih tinggi dibandingkan yang kami inginkan, dan beberapa peleton terus menunjukkan kinerja yang tinggi.. Variasi sudah lebih baik, tetapi kekuatan serangan secara keseluruhan tetap tinggi. Langkah berikutnya adalah mengatasi masalah ini dengan cermat tanpa merusak hasil keragaman yang telah kami peroleh.

Kami juga memantau kinerja Adipati Naga. Pahlawan ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap meta saat ini, dan kami akan terus mengevaluasi perkembangannya saat pemain mengeksplorasi berbagai strategi. Penyesuaian apa pun, jika diperlukan, akan diumumkan sebelum terjadi.

Kami juga sudah menerima masukan tentang keinginan pemain untuk mendapatkan lebih banyak peningkatan peleton lebih awal dalam siklus Balai Kota. Memperluas jalan peningkatan adalah bagian penting dalam menjaga tentara tetap berkembang dan strategi tetap segar, agar pembaruan berikutnya akan menghadirkan peningkatan peleton tambahan, dengan pembaruan untuk berbagai peleton, seperti Naga dan Yeti.

Cara perubahan ini diterapkan akan mengungkapkan pendekatan yang kami lakukan terhadap peningkatan peleton dalam rilis Balai Kota mendatang. Seperti biasa, perubahan dalam keseimbangan dan progres dapat membuka peluang bagi berbagai strategi untuk kembali atau berevolusi seiring waktu.

Keseimbangan di Seluruh Level Kemampuan

Clash dimainkan di berbagai level, mulai dari serangan harian santai hingga permainan kompetitif tertinggi.

Terkadang, satu strategi berjalan normal bagi sebagian besar pemain, tetapi menjadi opresif di tingkat atas. Di lain waktu, masalah muncul secara luas di semua level kemampuan.

Tanggung jawab kami adalah memantau keduanya.

Secara umum, kami ingin menyeimbangkan kesehatan game secara keseluruhan di semua segmen. Namun, saat penyimpangan muncul, baik dalam permainan umum atau kompetisi tingkat tinggi, kami dapat mengambil tindakan khusus untuk mengatasi lingkungan tersebut.

Ini tidak berarti kami hanya melakukan penyeimbangan untuk para profesional. Ini juga tidak berarti kami mengabaikannya. Saat ada yang secara signifikan mengurangi keberagaman strategis atau mendorong kinerja di luar batas kesehatan, intervensi diperlukan.

Keseimbangan bukan soal membuat setiap strategi setara. Ini juga soal memastikan beberapa kemungkinan jalur menuju kesuksesan hadir di mana penampilan kemampuan tetap penting.

Mode Peringkat, Liga Legenda, Liga Perang Klan (CWL) dan Ekonomi Mineral

Beberapa progres dan sistem kompetitif telah menjadi bahan diskusi penting baru-baru ini, termasuk Mode Peringkat, Liga Legenda, Liga Perang Klan, dan ekonomi Mineral.

Mode Peringkat

Untuk Mode Peringkat, kami memperkenalkan beberapa perubahan yang lebih kecil dalam Pembaruan Februari yang bertujuan membuat pengalaman terasa lebih ringan dan mudah. Kami tahu masih banyak yang harus dilakukan, tetapi kami akan terus mengulanginya berdasarkan masukan dari pemain.

Langkah kami berikutnya berfokus pada membuat Mode Peringkat lebih mudah dipahami dan menjadi kompetisi yang lebih memuaskan. Kami sedang memperbaiki bagaimana kinerja ditampilkan selama turnamen untuk menjadikannya lebih mudah untuk diikuti serta menyempurnakan navigasi papan peringkat agar lebih intuitif di seluruh tangga.

Bersamaan dengan perbaikan sistem ini, kami juga menyempurnakan beberapa bagian dari pengalaman Mode Peringkat, termasuk log pertempuran yang lebih jelas, visibilitas papan peringkat yang lebih baik, visibilitas tata letak pertahanan yang lebih jelas, dan aliran promosi dan demosi yang lebih lancar. Kami juga sedang mengeksplorasi cara memberikan lebih banyak ruang bernapas bagi pemain dalam tangga agar pemain memiliki lebih banyak waktu untuk berhenti sejenak dari menaikkan peringkat tanpa risiko demosi dengan segera. Banyak perbaikan ini bermanfaat bagi pemain di seluruh tangga, termasuk Liga Legenda.

Pembaruan Khusus Liga Legenda

Kami juga sedang mengerjakan pembaruan struktural yang lebih dalam terhadap Liga Legenda. Tingkat kompetisi tertinggi harus terasa berbeda, bergengsi, dan didefinisikan dengan jelas.

Bagian dari pekerjaan tersebut melibatkan progres kompetitif yang lebih jelas dalam Liga Legenda itu sendiri. Pemain akan dapat terus menaiki beberapa lapisan dalam Liga Legenda, yang pada akhirnya mencapai puncaknya dalam kompetisi di antara 10.000 pemain terbaik di tangga yang sangat tinggi.

Kami akan membahas lebih balam tentang cara kerja transisi ke struktur Liga Legenda yang baru menjelang perilisan. Perubahan ini lebih dari sekadar penyesuaian di tingkat permukaan dan dimaksudkan untuk meningkatkan arti kompetisi di level atas.

Liga Perang Klan

Selain itu, ada hal lain yang sedang dikerjakan untuk Liga Perang Klan. Saat CWL diperkenalkan pertama kali, ajang tersebut memiliki level Balai Kota yang lebih sedikit dan basis pemain kompetitif yang lebih kecil dibandingkan saat ini. Seiring waktu, tangga tersebut menjadi semakin terkompresi, terutama di pertengahan liga di mana banyak klan dengan kompetisi Balai Kota yang sangat berbeda berkompetisi untuk memperebutkan promosi yang jumlahnya terbatas.

Untuk mengatasi hal ini, kami berencana memperluas tangga CWL dengan 4 liga tambahan. Tujuannya adalah menyebarkan klan secara lebih merata di seluruh sistem agar liga mencerminkan kekuatan setiap klan dengan lebih baik dan progres terasa lebih mudah untuk dicapai bagi sebagian besar pemain.

Memperluas tangga membantu kami meningkatkan progres untuk mayoritas pemain dengan menyebarkan klan secara lebih merata di seluruh sistem dan membagikan hadiah di seluruh struktur liga yang diperluas.

Sebagai bagian dari perubahan ini, hadiah medali akan bertambah bagi sebagian besar klan dalam sistem, walaupun hadiah dalam beberapa liga mungkin berkurang saat tangga diperluas dan klan beralih ke tingkat yang baru diperkenalkan.

Untuk liga yang lebih tinggi, manfaat utama akan datang dari tangga yang diperluas itu sendiri, di mana peluang promosi harus lebih mudah dicapai, karena klan disebarkan lebih merata di seluruh liga.

Di saat yang sama, struktur yang diperluas juga akan menciptakan ruang tambahan untuk kompetisi tingkat tinggi di puncak tangga. Liga tertinggi akan mencerminkan kesulitan Liga Legenda, sementara liga tertentu di bawahnya akan memperkenalkan modifikasi khusus liga yang menciptakan lingkungan kompetitif unik di seluruh tingkat.

15v15 akan tetap menjadi format kompetitif utama untuk CWL. Namun, jika permintaan terus meningkat, kami juga akan mempertimbangkan untuk menaikkan plafon liga untuk format lain seiring waktu.

Ekonomi Mineral

Ekonomi Mineral adalah area lain yang kami tahu perlu perbaikan.

Kami tahu sistem saat ini belum optimal. Akses ke mineral memengaruhi secara langsung seberapa bebas pemain dapat melakukan peningkatan dan bereksperimen dengan Peralatan, yang memiliki dampak nyata terhadap pengalaman keseluruhan.

Kami secara aktif berupaya menemukan cara yang baru dan lebih konsisten bagi pemain untuk memperoleh Mineral nanti pada tahun ini. Penyesuaian apa pun perlu ditangani dengan hati-hati karena berdampak pada progres jangka panjang di seluruh game. Kami berkomitmen untuk meningkatkan keandalan dan akses keseluruhan.

Pembaruan Mendatang

Selama 14 tahun berjalan, Clash terus berkembang. Strategi baru muncul, strategi lama kembali, dan setiap pembaruan mengubah cara game dimainkan. Perubahan yang tiada henti tersebut adalah salah satu hal yang membuat Clash menarik.

Semangat dari komunitas inilah yang mendorong evolusi tersebut. Kami sangat menghargai masukan yang membangun dari pemain di seluruh level, termasuk sekian banyak Kreator Konten kami yang membantu membangun diskusi seputar strategi, keseimbangan, dan progres. Kami mengembangkan game ini untuk kalian dan selalu ingin mendengar pendapat kalian!

Kami tidak akan bisa membuat segalanya langsung sempurna, tetapi kami ingin menjadi lebih baik seiring waktu dan membuat keputusan yang mendukung kesehatan Clash dalam jangka panjang. Tujuan kami sederhana: menjaga game tetap strategis, kompetitif, dan yang terpenting, menyenangkan.

Ada banyak hal lain untuk masa mendatang dan kami tidak sabar untuk membangunnya bersama kalian semua.

Salam Clash,

Tim Desain Clash of Clans