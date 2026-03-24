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Vogliamo iniziare a darti aggiornamenti più regolari riguardo alle nostre idee sul bilanciamento e sullo stato attuale del gioco, perciò questo è il nostro primo articolo del blog con questo intento. Per prima cosa, parliamo dello stato attuale del gameplay e di quale direzione prenderà Clash, almeno dal punto di vista del team di design.

Clash si è evoluto per oltre 14 anni e, con ogni nuovo municipio, il nostro obiettivo è rimasto semplice: dare più profondità strategica, così da offrire ai giocatori scelte più significative e mantenere il gioco nuovo e interessante, senza però che ne perdesse la sua essenza. A volte, siamo riusciti benissimo in questo intento, mentre altre volte abbiamo dovuto imparare a correggere la rotta.

Con i livelli 16 e 17 del municipio, abbiamo introdotto strategie potenti e ottenuto un coinvolgimento molto forte da parte dei giocatori, ma abbiamo anche dovuto riconoscere che, in generale, c'era molta meno varietà in termini di strategie rispetto a quello che sia noi sia la community avremmo voluto. Infatti, quando determinati equipaggiamenti o truppe diventano troppo dominanti, le opzioni a disposizione dei giocatori si riducono e, col tempo, il gioco diventa sempre meno interessante.

Questo è il motivo per cui siamo intervenuti sul gioco più velocemente e fatto modifiche di bilanciamento più di frequente, negli ultimi tempi. In un gioco come Clash, in cui ci sono così tanti fattori da considerare, i bilanciamenti non finiscono mai e, anche se i nostri interventi non colgono sempre immediatamente nel segno, il nostro obiettivo rimane quello di migliorare sempre di più la salute del meta.

La direzione del meta e i tassi di utilizzo

Con la pubblicazione del municipio 18, il golem meteoritico è presto diventato una forza dominante e ha spodestato molte altre strategie: il suo utilizzo è diventato estremamente popolare e ha concentrato tutte le possibili strategie attorno a sé, riducendo la varietà di quelle a disposizione.

Quando notiamo livelli di concentrazione simili così presto dopo la pubblicazione di un municipio, non perdiamo tempo a intervenire e, infatti, questo è stato uno dei nostri aggiornamenti con bilanciamento post-pubblicazione più veloci di sempre, al quale sono seguite ulteriori modifiche poco dopo.

Un risultato interessante di questi cambi è stato il ritorno in ballo della Gemma vitale, che nel tempo ha ricevuto potenziamenti sempre più importanti, ma era comunque rimasta molto poco utilizzata. Una volta che le strategie dominanti sono state rese meno efficaci, l'uso della Gemma vitale è aumentato in maniera significativa e solo in quel momento abbiamo capito che questo equipaggiamento era passato in secondo piano, pur essendo sempre stato forte.

Ecco a che punto siamo dopo le modifiche di bilanciamento più recenti.

Siamo più vicini al punto in cui vogliamo essere, ma ci sono ancora delle anomalie da risolvere e della strada da fare per avere più varietà, perciò, d'ora in poi, modificheremo a poco a poco ciò che c'è da cambiare.

L'obiettivo non è togliere di mezzo alcune strategie, ma fare in modo che ce ne possano essere di più.

Lo schema seguente mostra i tassi di ottenimento di tre stelle e una stella dalla pubblicazione del municipio 18 a oggi, nella modalità Classificata, nella lega Leggende e nelle leghe dai 5400 trofei in su, e mette in evidenza i momenti in cui sono stati fatti aggiornamenti importanti e i periodi chiave per la lega Leggende.