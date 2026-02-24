2월 업데이트를 공개합니다!
2월 업데이트를 공개합니다! 골드 패스 전면 개편, 반짝이는 신규 마을회관 18레벨 업그레이드, 새로운 방어 시설, 신규 펫과 더불어 마을 전반에 걸친 다양하고 멋진 개선 사항들을 만나보세요. 신비한 새 영웅까지 드라마틱하게 등장할 예정입니다.
자세히 알아봅시다.
드래곤 듀크의 등장!
신규 영웅이 전장에 합류합니다... 당장은 아니지만요.
독특한 메커니즘을 지닌 무시무시한 전방 영웅이자, 굳게 잠긴 문에 원한을 품고 있는 드래곤 듀크를 만나보세요. 원한을 품은 이유가 있죠. 마을 깊은 곳 지하에 감금되어 있거든요. 풀어줄지 말지는 오로지 여러분의 결정에 달렸습니다.
2월 24일부터 3월 1일까지, 플레이어들은 특별 커뮤니티 이벤트에 참여해 잠긴 문과 보상이 가득한 던전 미로를 탐험하게 됩니다. 이상한 길로 빠지지 않도록 조심하세요. 지혜롭게 판단해야 합니다. 출구로 향하는 길을 찾으세요. 드래곤을 해방시켜 주세요.
골드 패스 개편 및 탐광 전문가
이 블로그 글(링크)에서 골드 패스 변경 사항을 자세히 다뤘으니 참고해 주시기 바랍니다. 짧게 요약하자면 다음과 같습니다. 현대적인 느낌은 물론 플레이하는 보람이 더욱 느껴지고, 실버 및 골드 패스 플레이어 모두에게 더 균형 잡힌 게임을 제공하고자 골드 패스를 완전히 개편했습니다. 신규 패스 출시일인 3월 1일부터 다음과 같은 주요 개편 사항을 만나보실 수 있습니다.
골드 패스 전면 개편: 같은 가격이지만, 가치는 더욱 올라갔습니다.
새로운 모습 및 배치: 더 명확히 이해 가능한 보상, 더욱 빨라진 내비게이션과 멋진 전체 화면 뷰를 제공합니다.
신규 일일 과제 시스템: 게임을 진행하며 계속 포인트를 얻으세요.
골드 패스 플레이어는 이제 스탬프 카드를 완료해 보너스 포인트를 획득하게 됩니다. 이에 따라 패스 재구매 시 얻을 수 있었던 기존의 200 보너스 포인트 혜택은 종료되었습니다.
선택 노드: 내 마을에 맞는 보상을 선택하세요.
시즌 금고를 대신하는 호그 저금통: 처음부터 최대 용량으로 시작하므로 더 이상의 용량 업그레이드와 금고 배수는 없습니다! 대신 골드 패스의 경우, 시즌 종료 시 보상을 회수하면 5배 배수가 적용됩니다.
실버 트랙에 상자 추가: 책과 스킨은 물론 다양한 아이템을 손에 넣을 기회입니다.
보석 1개 셀프 지원의 이름이 이제 '보석 지원군'으로 변경되며, 골드 패스로 이용 가능합니다.
신규 도우미: 탐광 전문가(마을회관 10레벨 이상)는 하루에 제한된 수의 광석(빛나는 광석 최대 2,000개, 은은한 광석 최대 120개, 반짝이는 광석 최대 2개)을 변환하며, 보너스 변환 배수는 적용되지 않습니다.
보상은 마을회관 레벨에 따라 증가하며, 시즌 시작 시점의 레벨로 고정됩니다.
진행도 따라잡기 이벤트들을 통해 추가 시즌 포인트를 얻고, 보상 트랙을 더욱 쉽게 완료하세요.
신규 마을회관 18레벨 콘텐츠
마을회관 18레벨 플레이어를 위한 멋진 신규 레벨은 다음과 같습니다.
기가 폭탄: 4레벨
대공 지뢰: 8레벨
박격포: 18레벨
인페르노 타워: 12레벨
숨겨진 뇌전탑: 17레벨
화염 방사포: 3레벨
마법 타워: 4레벨(4레벨로 업그레이드 시 지진 마법을 위한 새로운 슬롯이 잠금 해제됩니다)
마녀(및 슈퍼 마녀): 8레벨
호그 라이더(및 슈퍼 호그 라이더): 15레벨
라바 하운드(및 아이스 하운드): 8레벨
일렉트로 타이탄: 5레벨
베이비 드래곤(및 인페르노 드래곤): 12레벨
아처(및 슈퍼 아처): 14레벨
바위 비행선: 6레벨
소생 마법: 5레벨
지진 마법: 6~8레벨
펫 하우스: 12레벨
19레벨 달성 시 장벽 75개 추가 잠금 해제
신규 펫: 그리디 레이븐
그리디 레이븐을 만나보세요. 하늘을 나는 깃털 달린 고블린이라고 할 수 있죠. 반짝이는 전리품에 대한 집착은 고블린보다 더 굉장하답니다!
장거리 공중 공격자
영웅의 근처에 있는 자원 건물을 먼저 공격하며, 해당 건물에 5배의 피해를 입힙니다.
마을회관 18레벨에서 잠금 해제됩니다.
경쟁전 모드 변경 사항
경쟁전 전투의 개선 사항은 다음과 같습니다.
동시 전투 방지 기능 추가: 이제 경쟁전 전투가 일반 전투와 동일한 규칙을 따릅니다. 새로운 전투를 시작하기 전에 현재 진행 중인 전투를 완료해야 합니다.
일부 플레이어들에게 발생한 잘못된 강등 경고 문제를 수정했습니다.
일부 리그의 필수 전투 횟수를 변경했습니다.
|리그 이름
|현재 전투 횟수
|신규 전투 횟수
|전투 횟수 차이
|P.E.K.K.A 24
|14
|12
|-2
|타이탄 26
|18
|14
|-4
|타이탄 27
|18
|14
|-4
|드래곤 28
|24
|18
|-6
|드래곤 29
|24
|18
|-6
|드래곤 30
|24
|18
|-6
|일렉트로 드래곤 31
|30
|24
|-6
|일렉트로 드래곤 32
|30
|24
|-6
|일렉트로 드래곤 33
|30
|24
|-6
플레이어의 진행 상황에 더 잘 맞도록 여러 리그의 승급 및 강등 구역을 업데이트했습니다.
|리그 이름
|현재 강등률(%)
|신규 강등률(%)
|강등률 차이
|골렘 19
|20
|15
|-5
|골렘 20
|20
|15
|-5
|드래곤 29
|15
|20
|5
|드래곤 30
|15
|20
|5
|일렉트로 드래곤 31
|15
|20
|5
|일렉트로 드래곤 32
|10
|15
|5
|리그 이름
|현재 승급률(%)
|신규 승급률(%)
|승급률 차이
|아처 8
|25
|30
|5
|아처 9
|25
|30
|5
|마법사 10
|25
|30
|5
|마법사 11
|25
|30
|5
|마법사 12
|25
|30
|5
|발키리 13
|25
|30
|5
|발키리 14
|25
|30
|5
|발키리 15
|25
|30
|5
|마녀 16
|25
|30
|5
|마녀 17
|25
|30
|5
|마녀 18
|20
|30
|10
|골렘 19
|20
|30
|10
|골렘 21
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A 22
|20
|25
|5
|P.E.K.K.A 23
|20
|25
|5
|드래곤 29
|15
|20
|5
|드래곤 30
|15
|20
|5
|일렉트로 드래곤 31
|15
|20
|5
|일렉트로 드래곤 32
|10
|15
|5
더욱 많은 고급 상점 아이템!
이 새로운 장식은 2026년 4월 1일부터 시작되는 크래프트 방어시설’ 시즌과 함께 고급 상점에 추가될 예정입니다.
기타 변경 사항 및 버그 수정
이번 업데이트에는 다수의 밸런스 조정, 개선 사항 및 버그 수정이 이루어졌습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
무적 업적 달성 조건이 방어 전투 승리 5,000회에서 500회로 변경되었습니다. 좀 과하긴 했죠?
CWL이 이제 5v5 전쟁을 지원합니다! 전쟁 스케일이 클수록 보너스도 더 많아져요!
무승부 전쟁의 경우, 이제 보상의 57% 대신 75%를 제공합니다. 전쟁 시 승리/패배 및 무승부/무승부일 경우 제공하는 총 보상을 변경했습니다.
독 마법이 이제 가디언에게도 영향을 미치며 최대 피해량을 입히지만, 일반 이동 속도 및 공격 속도 감소는 70%만 적용됩니다.
영웅 포션과 마이티 밀은 이제 공격에만 적용되며, 방어에는 적용되지 않습니다.
고급 상점을 아직 보유하지 않은 플레이어에게는 더 이상 ‘효과 추가’ 옵션이 나타나지 않습니다.
지하 유닛의 전투 원리를 재구성했습니다. 즉 디기 및 광부가 해골 병사들을 상대할 때 더 일관된 모습을 보인다는 뜻입니다.
밸런스가 조정된 개조 방어 시설(대포, 아처 타워, 박격포)
지연 시간 없이 바로 발사되지 않도록 개조 박격포의 공격 속도를 수정했습니다.
대부분의 다른 유닛들과 동일하도록, 롱샷 공격의 목표물이 지상 유닛인지 공중 유닛인지에 따라 광역 피해가 지상 또는 공중에 적용되도록 수정했습니다.
지진 마법이 이제 건물과 장벽뿐 아니라 지상 유닛에도 피해를 줍니다. 이는 지진 부츠에도 적용됩니다.
옮긴 장애물 및 장식의 특수 효과 가시성을 이제 켜거나 끌 수 있습니다.
다양한 장식 아이템의 인벤토리 한도를 늘렸습니다. 이제 전에 획득했던 장식을 보관할 수 있게 되었습니다.
이제 유닛, 영웅, 마법, 시즈 머신, 펫, 가디언의 프로필 아이콘이 잠금 상태여도 클릭 가능하며, 잠긴 이유가 표시됩니다.
플레이어가 획득 가능한 장비를 확인할 수 있도록, 게임 내에서 획득 가능하지만 아직 손에 넣지 않았거나 잠금 해제되지 않은 장비가 이제 대장간에 표시됩니다.
영웅 목록에서 이제 잠금 상태의 영웅, 일반 장비 및 펫을 볼 수 있습니다.
레벨이 충분히 높지 않은 유닛의 경우, 특정 슈퍼 유닛을 사용하기 위해 필요한 업그레이드 레벨이 이제 슈퍼 사우나에 표시됩니다.
레벨 4 창 투척수 버프가 재조정되었습니다(새로운 수치: 2800 HP, 초당 피해량 240)
토템 마법: 타일 반경이 6개에서 5개, 피해량이 70~100에서 0으로 변경됩니다. 견습 장인과 생명의 보석 오라가 더 이상 토템에게 영향을 주지 않습니다.
마지막으로, 광석 버그가 완전히 수정되었으며, 이 버그로 플레이어들이 획득한 추가 광석을 전부 회수했습니다.