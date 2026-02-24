2월 업데이트를 공개합니다! 골드 패스 전면 개편, 반짝이는 신규 마을회관 18레벨 업그레이드, 새로운 방어 시설, 신규 펫과 더불어 마을 전반에 걸친 다양하고 멋진 개선 사항들을 만나보세요. 신비한 새 영웅까지 드라마틱하게 등장할 예정입니다.

자세히 알아봅시다.

드래곤 듀크의 등장!

신규 영웅이 전장에 합류합니다... 당장은 아니지만요.

독특한 메커니즘을 지닌 무시무시한 전방 영웅이자, 굳게 잠긴 문에 원한을 품고 있는 드래곤 듀크를 만나보세요. 원한을 품은 이유가 있죠. 마을 깊은 곳 지하에 감금되어 있거든요. 풀어줄지 말지는 오로지 여러분의 결정에 달렸습니다.

2월 24일부터 3월 1일까지, 플레이어들은 특별 커뮤니티 이벤트에 참여해 잠긴 문과 보상이 가득한 던전 미로를 탐험하게 됩니다. 이상한 길로 빠지지 않도록 조심하세요. 지혜롭게 판단해야 합니다. 출구로 향하는 길을 찾으세요. 드래곤을 해방시켜 주세요.