各位首领，大家好！

我们计划定期向大家分享我们在游戏平衡性和玩法方面的思考。本文是该系列文章的第一篇。今天我们将以游戏设计团队的视角，对游戏玩法的现状进行讨论，并展望《部落冲突》未来的方向。

《部落冲突》已经走过了14个年头。每次推出新的大本营等级时，我们的目标始终如一：提升游戏的策略深度、为玩家提供更多有意义的选项，在延续《部落冲突》精髓的同时，为游戏注入源源不断的新鲜感。有些时候，我们能精准达到预期效果。有些时候，我们也需要不断学习和调整。

16级和17级大本营更新带来了强大的战术体系，并大幅提升了玩家参与度。但同时我们也意识到，当前版本在策略多样性方面不够理想，未能达到玩家以及我们团队的预期。当某些部队或装备过于强势时，战术的选择空间就会被挤压。长此以往，游戏的趣味性也会下降。

因此，大家会看到我们在平衡性调整上行动更迅速、频率也更高。但对于《部落冲突》这样一款深度策略游戏，平衡性调整永无止境。我们未必能让每一次调整都做到完美，但我们始终致力于逐步优化游戏的整体环境。

胜率表现和战术环境走向

18级级大本营上线后，陨石戈仑迅速统治了整个版本，这让许多其他战术都黯然失色。陨石戈仑崛起后，大家都集中使用这同一套阵容，游戏的整体多样性明显下降。

当我们在新版本初期发现这种选择高度集中的趋势时，便会及时介入调整。所以我们推出了有史以来最快的一次平衡性更新，随后不久又进行了额外的调整。

这一系列改动带来了另一个有趣的结果——生命宝石重出江湖。生命宝石虽然一直在被加强，但使用率仍旧较低。但在大部分主流战术被削弱之后，生命宝石的使用率迅速攀升。如今回看，不是生命宝石不够强，只是被掩盖了光芒。

近期平衡性调整后：

游戏环境更加符合我们的预期，但仍然存在一些不平衡的地方，战术多样性也还有进一步提升的空间。我们后续将通过逐步微调来进行优化。

我们的目标不是为了消灭某些战术，而是希望为更多战术提供发挥空间。

下图展示了18级大本营上线至今的三星和一星达成率，统计范围为排位战、传奇杯联赛、高阶传奇杯联赛（5400奖杯及以上），其中重点标注了重大更新节点和传奇杯联赛关键阶段。