游戏玩法现状与未来展望
各位首领，大家好！
我们计划定期向大家分享我们在游戏平衡性和玩法方面的思考。本文是该系列文章的第一篇。今天我们将以游戏设计团队的视角，对游戏玩法的现状进行讨论，并展望《部落冲突》未来的方向。
《部落冲突》已经走过了14个年头。每次推出新的大本营等级时，我们的目标始终如一：提升游戏的策略深度、为玩家提供更多有意义的选项，在延续《部落冲突》精髓的同时，为游戏注入源源不断的新鲜感。有些时候，我们能精准达到预期效果。有些时候，我们也需要不断学习和调整。
16级和17级大本营更新带来了强大的战术体系，并大幅提升了玩家参与度。但同时我们也意识到，当前版本在策略多样性方面不够理想，未能达到玩家以及我们团队的预期。当某些部队或装备过于强势时，战术的选择空间就会被挤压。长此以往，游戏的趣味性也会下降。
因此，大家会看到我们在平衡性调整上行动更迅速、频率也更高。但对于《部落冲突》这样一款深度策略游戏，平衡性调整永无止境。我们未必能让每一次调整都做到完美，但我们始终致力于逐步优化游戏的整体环境。
胜率表现和战术环境走向
18级级大本营上线后，陨石戈仑迅速统治了整个版本，这让许多其他战术都黯然失色。陨石戈仑崛起后，大家都集中使用这同一套阵容，游戏的整体多样性明显下降。
当我们在新版本初期发现这种选择高度集中的趋势时，便会及时介入调整。所以我们推出了有史以来最快的一次平衡性更新，随后不久又进行了额外的调整。
这一系列改动带来了另一个有趣的结果——生命宝石重出江湖。生命宝石虽然一直在被加强，但使用率仍旧较低。但在大部分主流战术被削弱之后，生命宝石的使用率迅速攀升。如今回看，不是生命宝石不够强，只是被掩盖了光芒。
近期平衡性调整后：
游戏环境更加符合我们的预期，但仍然存在一些不平衡的地方，战术多样性也还有进一步提升的空间。我们后续将通过逐步微调来进行优化。
我们的目标不是为了消灭某些战术，而是希望为更多战术提供发挥空间。
下图展示了18级大本营上线至今的三星和一星达成率，统计范围为排位战、传奇杯联赛、高阶传奇杯联赛（5400奖杯及以上），其中重点标注了重大更新节点和传奇杯联赛关键阶段。
上图为：18级大本营上线至今的整体胜率表现，其中标注了关键时间节点。
更新上线初期，三星率和一星率异常接近。这两者的趋同意味着环境高度两极分化，进攻的结果要么是近乎完美，要么是彻底失败，基本没有中间状态。
平衡性更新#1后，我们对强度超标和使用率偏低的选项都进行了调整，三星率和一星率差距依然极小，甚至在某些情况下变得更为趋同。虽然部分调整为后续出现的战术奠定了基础，但在当时并没有立刻影响游戏环境。
直到平衡性更新#2对进攻端和防守端都进行了更全面的调整，二者的概率才出现了分化，整体的三星率也从峰值回落。对比同期的赛季数据，当前赛季三星率和一星率的趋同程度更低，战术表现也更加多样化。
现在的这张图体现出环境具有更高的多样性。玩家是用的部队分布范围更广，不再集中于单一的强势阵容。这是一次意义重大的进步。
但与此同时，部分场景下的三星率仍高于我们可接受的范围，还有几个兵种的表现依旧过于强势。战术多样性虽有提升，但整体的进攻强度仍偏高。下一步我们将针对这些问题进行谨慎调整，同时确保不破坏当前环境的多样性。
我们还在持续关注飞龙公爵的表现。它对当前的版本环境产生了显著影响，随着玩家开发出更多战术,我们将继续评估其表现。如果需要进行任何改动，我们会提前向大家公示。
也有不少玩家反馈部队升级的问题，希望能在新大本营版本初期开放更多部队升级内容。提供更多升级选项是军队阵容不断进化、战术玩法保持新鲜的关键，所以下一次更新将带来额外的部队升级，在原有计划中新增飞龙和大雪怪的升级内容。
这些调整的实际效果，也将为我们在今后新大本营版本中设计部队升级内容时提供参考。一如既往，平衡性和养成系统的调整，会为各类战术的回归和演变创造新的可能。
不同技术水平下的平衡性
从每天发动一两次进攻的休闲玩家，到顶级的竞技选手，《部落冲突》的玩家涵盖各个水平阶段。
有时某种战术在大众玩家中表现一般，但在顶级玩家手中却过于强势。有时，某个问题会影响所有技术水平的玩家。
我们有责任兼顾所有玩家。
总体而言，我们的目标是为所有水平阶段的玩家，打造健康的整体游戏环境。但无论在普通还是高阶战斗中，一旦出现极端失衡的情况，我们便会针对性地介入调整。
这不意味着我们只针对职业选手进行平衡性调整，但同样不意味着要忽视他们。如果出现严重影响战术多样性的因素，或表现超出合理范围的内容，我们就会进行调整。
平衡性调整并不意味着让所有战术同质化，而是要让多种战术都有用武之地，同时让技术水平继续发挥重要作用。
排位战、传奇杯联赛、部落对战联赛以及矿石经济
近期几大养成和竞技系统成为了讨论的焦点，包括排位战、传奇杯联赛、部落对战联赛以及矿石经济。
排位战
针对排位战，我们在今年二月更新中推出了一些小型调整，希望能减轻游戏的疲劳感，并让参与体验更加轻松。我们知道还有许多优化工作要做，后续也会根据玩家的反馈持续迭代。
未来的更新将着重于让排位战更易于理解，同时带来更好的竞技体验。我们正在优化锦标赛的战绩展示方式，让战斗结果更清晰易懂，同时改进排行榜的导航逻辑，让全联赛等级的榜单浏览更直观。
除了这些系统内容的改进，我们还在对排位战体验进行多方面的优化，包括提供更清晰的战斗日志、更直观的排行榜显示、更顺畅的晋级和降级流程，以及让已启用的防御阵型更显眼。我们还将探索如何让玩家在排位战中拥有更多缓冲空间，让大家能有更多时间休息，而不必担心短暂停玩就立刻面临降级风险。这些优化将惠及各个联赛等级的玩家，其中也包括传奇杯联赛玩家。
针对传奇杯联赛的更新
我们将对传奇杯联赛进行更深层次的结构更新。游戏中最顶级的竞技内容应当具有独特性、至高的荣誉感并且定位清晰。
这项工作的其中一环，就是在传奇杯联赛中引入更清晰的竞技养成体系。玩家能够在传奇杯联赛继续攀爬多个层级，最终跻身于天梯前10000，参与最高层级的竞技。
临近上线时，我们会为大家更详细地解读过渡到传奇杯联赛新体系的方式。这些改动并非流于表面的调整，而是旨在提升顶级竞技的价值。
部落对战联赛
部落对战联赛也有更多改动。推出部落对战联赛时，《部落冲突》的大本营等级和游戏内的竞技向玩家都比今天要少得多。随着游戏的发展，联赛的等级分布变得越来越密集，尤其是在中阶联赛，不同大本营配置的部落扎堆竞争，而晋级名额却十分有限。
为应对这些问题，我们计划在部落对战联赛中增加四个联赛等级。目标是让部落在联赛系统中的分布更加均匀，从而让联赛等级能够更好地反映部落的实力，同时让绝大多数玩家觉得晋级并非遥不可及，而是能够一步步实现的目标。
通过扩展联赛等级，我们能够将部落更均匀地分布在整个系统中，并在扩展后的联赛架构内重新分配奖励，从而为绝大部分玩家优化其养成体验。
作为本次调整的一部分，系统中大部分部落的奖章奖励将会增加，不过随着联赛体系扩展，部分部落进入新联赛等级，个别联赛的奖励可能会有所下调。
对于高等级联赛而言，主要好处来自联赛体系扩展本身，因为随着部落分布更均衡，晋级的机会也会变得更多。
同时，联赛体系的扩展将为高水平竞技创造更多空间。最高联赛等级的竞技难度将向传奇杯联赛看齐，而其下面的部分联赛等级会引入专属的联赛属性调整，让不同联赛等级形成各具特色的竞技环境。
15对15仍是部落对战联赛的主要竞技规模。但是，如果玩家需求持续增长，未来我们也可能会考虑将其他对战规模引入更高的联赛等级中。
矿石经济
矿石经济是另一个我们很清楚需要改进的地方。
当前的矿石系统很明显不是最优解。矿石的获取直接影响到玩家升级和测试装备的自由度，也切实关乎整体游戏体验。
我们会积极探索新的方式，让玩家能更稳定地获取矿石，该内容预计将在今年后续版本中实装。任何改动都需要谨慎进行，因为这些改动将影响到整个游戏中所有玩家的长期养成进度。但我们承诺将使矿石获取更加稳定，并且整体获取量更高。
展望未来
十四年来，《部落冲突》始终在不断进化。新战术层出不穷，老战术强势回归，每次更新都影响着游戏的玩法。这种持续的变化，正是《部落冲突》的魅力所在。
玩家社区的热情是推动这一切的核心动力。我们对所有玩家提出的建设性反馈表示感激，其中也包括众多围绕战术、平衡性和养成系统展开讨论的内容创作者们。你们是我们开发这款游戏的初心，你们的反馈也是我们一直期待听到的声音！
我们未必能让每一次调整都尽善尽美，但我们始终用心打磨游戏，做出利于《部落冲突》长期发展的决策。我们的目标也很简单，维持游戏的策略性和竞技性，当然还有最重要的，趣味性。
未来还有更多精彩，我们期待与大家共同打造。
全面开战！
- 《部落冲突》设计团队