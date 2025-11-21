DEZEMBER-UPDATE 2025
Dieses Jahresend-Update ist richtig actiongeladen und in diesem Artikel findest du alle Informationen zu den Neuheiten:
Heldenversionen für einige der beliebtesten Einheiten
Entwicklungs- und Heldenboxen
Änderungen an Chancentruhen und Truhenleveln
Neue Währung: Kristalle!
Fortschrittsänderungen, neuer Level und Überarbeitung der Juwelenökonomie
Änderungen an Trophäenpfad und Ranglistenmodus
Und MEHR!
Das Zeitalter der Helden ist da!
AUFSTIEG DER HELDEN
Champions werden geboren. Helden werden gemacht! Diese Form hebt das Gameplay mit goldenen Rüstungen und unvergesslichen Fähigkeiten auf ein neues Level. Helden sind verstärkte Versionen der Einheiten, die du kennst und liebst, nur epischer. Wir stellen die Helden vor!
Held Mini-P.E.K.K.A.
Fähigkeit: Frühstücksschub
Die Liebe von Held Mini-P.E.K.K.A. für Pfannkuchen ist allseits bekannt! Und jetzt wird er noch stärker, je mehr Pfannkuchen er isst. Pro gegessenem Pfannkuchen steigt er einen Level auf. Also schwing die Pfanne! Held Mini-P.E.K.K.A. kann bis zu fünf Pfannkuchen anhäufen, was dir bis zu fünf zusätzliche Level bietet!
Heldin Musketierin
Fähigkeit: Treuer Turm
Du dachtest, die Musketierin wäre ihrer Büchse nahe? Warte erst, bis du den Bummturm dieser Heldin triffst! Heldin Musketierin lässt einen automatischen Nahangriff-Geschützturm vor sich erscheinen, der bei der Platzierung Flächenschaden verursacht und Luft- sowie Bodeneinheiten angreift.
Held Ritter
Fähigkeit: Triumphaler Spott
Held Ritter entscheidet jetzt mit seinem starken Schnurrbart den Kampf zu deinen Gunsten. Verspotte mit seiner Fähigkeit Gegner (und Kronentürme!) in der Nähe, die ihn daraufhin angreifen, aber erst seinen Schild überwinden müssen!
Held Riese
Fähigkeit: Heroischer Wurf
Dieser Kerl spricht mit seinen Fäusten! Held Riese wirft eine Einheit in der Nähe auf die andere Seite, wobei sie betäubt wird und bei der Landung Schaden verursacht. Praktisch!
Wie funktionieren Helden?
Alle Helden haben einen Fähigkeiten-Button, der im Kampf aktiviert werden kann.
Platziere deine Helden auf einem goldenen Platz in deinem Deck, um sie zu verwenden. Anders als bei Entwicklungen können Heldenfähigkeiten bei jedem Ausspielen der Karte im Kampf verwendet werden! Tippe im Kampf auf ihren Fähigkeiten-Button, um sie zu aktivieren, aber beachte, dass manche Fähigkeiten nur einmal pro Einsatz der Karte verwendet werden können.
Außerdem teilen Helden und Champions jetzt Deckplätze. Dein erster Heldenplatz wird mit Arena 15 freigeschaltet! Nach Release des Dezember-Updates wird der zweite Heldenplatz mit Arena 25 freigeschaltet.
Falls du bemerkst, dass dein Deck neu angeordnet wurde – keine Sorge! Champions wurden in die entsprechenden Heldenplätze verschoben, damit deine Champions weiterhin kampfbereit sind.
Zur Information: Entwicklungsplätze hängen ab jetzt auch von deiner Arena ab! Dein erster Entwicklungsplatz wird mit Arena 3 freigeschaltet, dein zweiter mit Arena 10!
Wie beschwöre ich Helden?
Sammle 200 Heldenfragmente, um einen zufälligen Helden freizuschalten! Du kannst Heldenfragmente durch Ereignisse und Heldenboxen verdienen oder mit dem Pass Royale direkt einen Helden freischalten! Wenn du einen bereits freigeschalteten Helden beschwörst, erhältst du Karten für diesen Helden sowie 60 Heldenfragmente.
Halte die Augen für das anstehende Kronenjagd-Ereignis offen, um deinen ersten Helden GRATIS zu beschwören! Dieses Ereignis ist ab dem Erreichen von Arena 15 verfügbar, bis es abgeschlossen ist!
NEUE BOXEN, TRUHENLEVEL UND ÄNDERUNGEN AN CHANCENTRUHEN
Bereite dich auf eine brandneue Belohnungsart vor: Entwicklungs- und Heldenboxen!
Entwicklungsboxen beinhalten nur Entwicklungsfragmente und sind durch Ereignisse erhältlich. Heldenboxen beinhalten Heldenfragmente und sind durch Ereignisse und den kostenlosen Pfad des Pass Royale erhältlich.
Diese Boxen funktionieren genauso wie Chancentruhen mit einer festgesetzten Tippanzahl. Jedes Tippen bietet die Chance, die Box zu verbessern, damit sie mehr Belohnungen gewährt!
Truhen- und Boxenlevel
Zusammen mit der Überarbeitung des Trophäenpfads wollten wir die Belohnungen aus Truhen und Boxen leichter überschaubar machen. Jetzt kannst du die Level deiner Truhen und Boxen in der Ansicht der täglichen Kampfbelohnungen auf dem Hauptbildschirm sehen. Außerdem werden dir auf dem Trophäenpfad die Arenen angezeigt, bei denen sie verbessert werden. Jeder Level gewährt dir einen Belohnungsschub, sodass du für erzielten Fortschritt auch entsprechend belohnt wirst!
Magische Chancentruhe (Level 16)
Eine neue und verbesserte Chancentruhe für Spieler ab Arena 28!
Wenn du das Ende des Trophäenpfads erreichst, bekommen deine Magischen Chancentruhen ein brandneues Aussehen, um deinen Erfolg in der Arena widerzuspiegeln. Deine neuen Chancentruhen werden allerdings nicht nur toll aussehen, sondern auch maximal verbessert sein. Sie gewähren dir die besten Inhalte, die Chancentruhen zu bieten haben!
Änderungen an Magischen Chancentruhen
Wir haben die Erscheinungsraten von Magischen Chancentruhen etwas angepasst, sodass die Chance auf eine 5-Sterne-Chancentruhe jetzt höher ist – deutlich höher sogar: Die Chancen für eine Verbesserung auf eine Magische Chancentruhe mit 5 Sternen wurde von 0,3 % auf 1 % angehoben!
Zusätzlich zur Anpassung der Erscheinungsraten von Magischen Chancentruhen nehmen wir einige Änderungen an weiteren Ressourcen vor, die durch Magische Chancentruhen verdient werden können. Schau dir das Wichtigste an:
Gold taucht nicht mehr in Chancentruhen mit 4 und 5 Sternen auf, aber es wird über andere Wege neu verteilt!
Die Anzahl der Joker, die verdient werden können, wird verringert.
Zufällige Karten können jetzt generell einfacher im großen Stil verdient werden, um die verringerte Anzahl der Joker auszugleichen.
Abhängig von deinem Truhenlevel werden die zufälligen Karten in einer Magischen Chancentruhe mit 5 Sternen nun ausreichen, um deine Karte vollständig zu verbessern. Wenn du beispielsweise eine Magische Chancentruhe auf Level 16 hast, erhältst du daraus 7500 gewöhnliche Karten! Damit ließe sich deine Karte von Level 15 auf Level 16 verbessern.
Du willst mehr über Truhen erfahren? Sieh dir unseren Artikel an, wenn das Update erscheint: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh
NEUE WÄHRUNG
Kristalle
Eine neue Möglichkeit, um im Shop Emotes zu kaufen!
Exemplare von Karten auf dem Höchstlevel, die du erhältst oder im Shop kaufst, werden in Kristalle umgewandelt, mit denen du dir Emotes holen kannst.
Umwandlungsraten für Kristalle
| | Kristalle pro Kartenexemplar | |
| ------------------------------ | ---- |
| Gewöhnlich | 1 |
| Selten | 6 |
| Episch | 60 |
| Legendär | 600 |
| Champion | 1200 |
Emotes, die du dir über den Kristallshop holst, werden ein einzigartiges Aussehen haben!
WEITERE FORTSCHRITTSÄNDERUNGEN AM 24. NOVEMBER
Anfang November haben wir die ersten Schritte einer umfassenden Aktualisierung für das Fortschrittssystem von Clash Royale geteilt. Das Dezember-Update (Veröffentlichung am 24. November) wird den Beginn eines einfacheren Fortschrittssystems mit gleichmäßigerer Struktur markieren.
Unten findest du einen Überblick über alles, was sich mit diesem Update ändert.
Elitejoker- und Gegenstandsumwandlungen
Wie zuvor angekündigt werden Elitejoker entfernt und durch ein gestraffteres simples System ersetzt: Karten und Gold!
Jegliche verbleibenden Elitejoker in deinem Inventar werden am 24. November automatisch in Juwelen umgewandelt.
Die genauen Umwandlungsraten werden wir hier mitteilen, wenn das Update veröffentlicht wird.
Außerdem werden die folgenden Magischen Gegenstände umgewandelt:
Bücher → Joker
Universalbücher → Juwelen
Magische Münzen → Gold
Neuer Level
In diesem Update fügen wir Level 16 als nächste Stufe für den Kartenfortschritt hinzu. Mit dem vereinfachten Ressourcensystem und der Anpassung von Verbesserungskosten funktioniert das Erreichen des nächsten Levels so wie bei vorherigen Leveln.
Die Ergänzung von Level 16 bringt auch eine Erweiterung der Reise des Königs mit sich. Der Höchstlevel wird von 70 auf 90 erhöht! Außerdem werden die benötigten XP auf den Leveln zwischen 50 und 70 verringert, doch keine Sorge – abhängig davon, wie viele XP du bis zum Update verdient hast, wird dein aktueller Königslevel angepasst.
Die Karten- und Goldanforderungen wurden ebenfalls für mehrere Level angepasst, um spätere Levelübergänge mit unserem aktualisierten System gleichmäßiger zu gestalten.
Juwelen für Kartenverbesserungen
Neben Kartenexemplaren und Jokern können Spieler auch Juwelen nutzen, um eine Kartenverbesserung fertigzustellen.
Die Kosten dafür richten sich nach denen, die bei einer kompletten Verbesserung mit Juwelen anfallen würden. In der Praxis werden bei Verbesserungen normalerweise mehrere Ressourcen zum Einsatz kommen, etwa Kartenexemplare und Joker.
In der Tabelle unten kannst du dir ansehen, wie viele Juwelen benötigt werden, um Karten jedes Seltenheitsgrads vollständig zu verbessern. Die Juwelenanzahl kann je nachdem, wie viele Kartenexemplare du bereits besitzt, unterschiedlich sein!
Kosten für vollständige Verbesserung von Karten mit Juwelen
|Kartenlevel
|Juwelenkosten für gewöhnliche Karten
|Juwelenkosten für seltene Karten
|Juwelenkosten für epische Karten
|Juwelenkosten für legendäre Karten
|Juwelenkosten für Championkarten
|1
|2
|100
|3
|100
|100
|4
|100
|100
|5
|100
|100
|6
|100
|100
|100
|7
|100
|100
|100
|8
|100
|130
|130
|9
|130
|210
|210
|210
|10
|290
|420
|420
|420
|11
|360
|630
|630
|840
|400
|12
|540
|840
|1100
|1300
|800
|13
|900
|1200
|1500
|1900
|2000
|14
|1250
|1600
|2100
|2500
|3200
|15
|2000
|2100
|2500
|2900
|4400
|16
|2700
|3000
|3900
|4200
|6000
Lies dir den kompletten Artikel durch, um mehr Details zu Fortschrittsänderungen, Umwandlungen und neuen Anforderungen für Verbesserungen zu erfahren: type: entry-hyperlink id: 3yesMqg2tnnlpBBRXT2GcE
DER PASS ROYALE WIRD ZU ZWEI PÄSSEN
Der Pass Royale wurde jetzt in zwei neue Varianten aufgeteilt, die sich nach dem jeweiligen Spielerfortschritt richten.
Spieler unter Arena 15 haben die Chance, sich über ihren Pass Royale sechs Jokerfragmente zu sichern. Ab Arena 15 gibt im Pass Royale jeden Monat einen Helden zu verdienen.
Zusätzlich zu der Pass-Aufteilung nehmen wir noch weitere Anpassungen vor: Wir fügen für beide Varianten zwei 5-Sterne-Chancentruhen hinzu – eine auf dem Gratispfad und eine für den Pass Royale. Außerdem gibt es für Spieler ab Arena 15 Heldenboxen auf dem Gratispfad.
Unten erfährst du mehr über die Belohnungsänderungen für den Pass Royale!
Alte und neue Pass-Royale-Belohnungen
Gratispass
|Alt
|Neu (Unter Arena 15)
|Neu (Arena 15+)
|2x Jokerfragmente
|2x Jokerfragmente
|2x Jokerfragmente
|100x Juwelen
|100x Juwelen
|100x Juwelen
|1x Banner (Rahmen und Dekoration)
|1x Banner (Rahmen und Dekoration)
|1x Banner (Rahmen und Dekoration)
|26x kleine Goldkisten
|26x kleine Goldkisten
|26x kleine Goldkisten
|28x Magische 1-Stern-Chancentruhen
|27x Magische 1-Stern-Chancentruhen ▼
|28x Magische 1-Stern-Chancentruhen
|4x Magische 2-Sterne-Chancentruhen
|18x Magische 2-Sterne-Chancentruhen ▲
|13x Magische 2-Sterne-Chancentruhen ▲
|1x Magische 3-Sterne-Chancentruhe
|1x Magische 3-Sterne-Chancentruhe
|–
|–
|1x Magische 5-Sterne-Chancentruhe ▲
|1x Magische 5-Sterne-Chancentruhe ▲
|–
|–
|5x Heldenboxen
|9x Riesentruhen
|–
|–
|6x Kartenboost-Tränke
|4x Kartenboost-Tränke ▼
|4x Kartenboost-Tränke ▼
Pass-Royale-Belohnungen
|Alt
|Neu (Unter Arena 15)
|Neu (Arena 15+)
|1x saisonale Entwicklung
|6x Jokerfragmente
|1x saisonaler Held
|225x Juwelen
|225x Juwelen
|225x Juwelen
|1x Turmskin
|1x Turmskin
|1x Turmskin
|1x Emote
|1x Emote
|1x Emote
|8x kleine Goldkisten
|4x große Goldkisten ▲
|4x große Goldkisten ▲
|1125x gewöhnliche Joker
|2500x gewöhnliche Joker ▲
|2500x gewöhnliche Joker ▲
|270x seltene Joker
|480x seltene Joker ▲
|480x seltene Joker ▲
|90x epische Joker
|90x epische Joker
|90x epische Joker
|4x legendäre Joker
|7x legendäre Joker ▲
|7x legendäre Joker ▲
|–
|3x Championjoker ▲
|3x Championjoker ▲
|25x Magische 1-Stern-Chancentruhen
|–
|–
|9x Magische 2-Sterne-Chancentruhen
|–
|–
|2x Magische 3-Sterne-Chancentruhen
|5x Magische 3-Sterne-Chancentruhen ▲
|5x Magische 3-Sterne-Chancentruhen ▲
|1x Magische 4-Sterne-Chancentruhe
|–
|–
|–
|1x Magische 5-Sterne-Chancentruhe ▲
|1x Magische 5-Sterne-Chancentruhe ▲
|1x Legendäre Königstruhe
|–
|–
|1x Magietruhe
|–
|–
ÜBERARBEITUNG DES TROPHÄENPFADS UND RANGLISTENMODUS
Außerdem wird der Trophäenpfad erweitert, was Änderungen am Zugang zum Ranglistenmodus mit sich bringt. Es muss nicht mehr das Ende der Saisonalen Arenen erreicht werden, um einzusteigen! Saisonale Arenen nehmen eine Auszeit, also schaltest du den Ranglistenmodus nun abhängig von deiner Trophäenanzahl frei.
Anstatt dass du 15.000 Trophäen erreichen musst, wird es bis Februar immer ein neues monatliches Ziel geben. Nach Februar wir die benötigte Anzahl vorerst auf 11.500 festgesetzt. Karten im Ranglistenmodus bleiben bis Mai 2026 auf Level 15 begrenzt, um sicherzustellen, dass in der kompetitiven Szene alles geordnet läuft, während Spieler dem neuen Level entgegengehen.
Monatliche Voraussetzungen für den Zugang zur Rangliste
|Saison
|Benötigte Trophäen
|November
|10.000
|Dezember
|10.500
|Januar
|11.000
|Februar
|11.500
Erweiterung des Trophäenpfads
Zudem wird der Trophäenpfad auf 12.000 Trophäen erweitert und es kommen vier neue Arenen hinzu! Diese Arenen führen neue Meilensteine und noch mehr Belohnungen für Spieler auf hohen Leveln ein!
Neue Arenen und Trophäenvoraussetzungen
| | Minimale Trophäenvoraussetzung | |
| -------------------------------- | ------ |
| Arena 25 | 10.000 |
| Arena 26 | 10.500 |
| Arena 27 | 11.000 |
| Arena 28 | 11.500 |
ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN
In Ereignismodi werden für einzelne Karten bestimmte Werte angezeigt, falls sie sich in diesem Modus von denen der Karte in deiner Sammlung unterscheiden. Das kann beispielsweise geschehen, wenn eine Karte auf einen bestimmten Level begrenzt ist oder nur in diesem Modus freigeschaltet wurde. Diese Informationen kannst du über die jeweilige Karteninfo-Seite in der Sammlung des Spielmodus einsehen.
Du kannst anpassen, wo auf dem Bildschirm die Schaltflächen von Heldenfähigkeiten erscheinen sollen.
Ist Dr. Frankobolds Monster aktiv, verfügt es wie alle Champions über einen Kronenindikator.
Für die Königsschweinchen-Entwicklung wird beim Einsetzen der Sound des Gewinners des Schweineruf-Wettbewerbs neu hinzugefügt.
Es werden verschiedene Verbesserungen an visuellen Effekten vorgenommen. Es wird etwa einen einheitlichen Effekt beim Einsetzen von Entwicklungen geben.
FEHLERBEHEBUNGEN
Die Feuerwerkerin-Entwicklung, die Walkürenentwicklung und der Tornado fügen Kronentürmen nicht mehr übermäßigen Schaden zu.
Der Mönch nimmt nicht mehr Schaden vom Projektil der Feuerwerkerin, während seine Fähigkeit aktiv ist.
Die Drei Musketierinnen suchen ihre Ziele besser aus und greifen weniger häufig dieselbe Einheit an.
Der Tunnelgräber stößt nicht mehr mit Einheiten zusammen, während er unter der Erde ist.
Die beste Ranglistensaison wird jetzt im Spielerprofil wieder korrekt angezeigt.
Es gibt mehrere Fehlerbehebungen für die Königsgeist-Entwicklung.
Es wurden zahlreiche Abstürze behoben und Verbesserungen an der Stabilität vorgenommen.
Du suchst nach Updates für Kombotaktiken? type: entry-hyperlink id: 4wL0nSPJp8RVbZ214LbfEp kannst du alles über die neuen Inhalte der Dezembersaison lesen!
Wir hoffen, du bist auf all die neuen Inhalte, die dem Spiel im Dezember hinzugefügt werden, ebenso gespannt wie wir! Nicht vergessen: Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Inhalten und Features, also teile uns doch auf Discord oder Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team