WEITERE FORTSCHRITTSÄNDERUNGEN AM 24. NOVEMBER

Anfang November haben wir die ersten Schritte einer umfassenden Aktualisierung für das Fortschrittssystem von Clash Royale geteilt. Das Dezember-Update (Veröffentlichung am 24. November) wird den Beginn eines einfacheren Fortschrittssystems mit gleichmäßigerer Struktur markieren.

Unten findest du einen Überblick über alles, was sich mit diesem Update ändert.

Elitejoker- und Gegenstandsumwandlungen

Wie zuvor angekündigt werden Elitejoker entfernt und durch ein gestraffteres simples System ersetzt: Karten und Gold!

Jegliche verbleibenden Elitejoker in deinem Inventar werden am 24. November automatisch in Juwelen umgewandelt.

Die genauen Umwandlungsraten werden wir hier mitteilen, wenn das Update veröffentlicht wird.

Außerdem werden die folgenden Magischen Gegenstände umgewandelt:

Bücher → Joker

Universalbücher → Juwelen

Magische Münzen → Gold

Neuer Level

In diesem Update fügen wir Level 16 als nächste Stufe für den Kartenfortschritt hinzu. Mit dem vereinfachten Ressourcensystem und der Anpassung von Verbesserungskosten funktioniert das Erreichen des nächsten Levels so wie bei vorherigen Leveln.

Die Ergänzung von Level 16 bringt auch eine Erweiterung der Reise des Königs mit sich. Der Höchstlevel wird von 70 auf 90 erhöht! Außerdem werden die benötigten XP auf den Leveln zwischen 50 und 70 verringert, doch keine Sorge – abhängig davon, wie viele XP du bis zum Update verdient hast, wird dein aktueller Königslevel angepasst.

Die Karten- und Goldanforderungen wurden ebenfalls für mehrere Level angepasst, um spätere Levelübergänge mit unserem aktualisierten System gleichmäßiger zu gestalten.

Juwelen für Kartenverbesserungen

Neben Kartenexemplaren und Jokern können Spieler auch Juwelen nutzen, um eine Kartenverbesserung fertigzustellen.

Die Kosten dafür richten sich nach denen, die bei einer kompletten Verbesserung mit Juwelen anfallen würden. In der Praxis werden bei Verbesserungen normalerweise mehrere Ressourcen zum Einsatz kommen, etwa Kartenexemplare und Joker.

In der Tabelle unten kannst du dir ansehen, wie viele Juwelen benötigt werden, um Karten jedes Seltenheitsgrads vollständig zu verbessern. Die Juwelenanzahl kann je nachdem, wie viele Kartenexemplare du bereits besitzt, unterschiedlich sein!