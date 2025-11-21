Cualquier reacción que obtengas en la tienda de cristales tendrá un aspecto exclusivo.

MÁS CAMBIOS EN LA PROGRESIÓN EL 24 DE NOVIEMBRE

A principios de noviembre, compartimos los primeros pasos de una gran actualización del sistema de progresión de Clash Royale. La actualización de diciembre, disponible el 24 de noviembre, será el comienzo de un sistema de progresión más simple con una estructura más coherente.

A continuación encontrarás un resumen de todos los cambios de la actualización.

Comodines de élite y conversiones de objetos

Como anunciamos previamente, vamos a eliminar los comodines de élite y reemplazarlos por un sistema más simplificado: ¡únicamente cartas y oro!

Cualquier comodín de élite que quede en tu inventario se convertirá de forma automática en gemas el 24 de noviembre.

Compartiremos las tasas de conversión exactas cuando lancemos la actualización.

Además, también se producirán las siguientes conversiones de objetos mágicos:

Libros → Comodines

Libros de libros → Gemas

Monedas mágicas → Oro

Nuevo nivel

En esta actualización también añadiremos el nivel 16, el siguiente gran avance para tus cartas. Con un sistema de recursos simplificado y costes de mejora ajustados, podrás progresar al nuevo nivel de la misma forma que con los anteriores.

La introducción del nivel 16 trae consigo la ampliación del viaje del rey, cuyo nivel máximo pasa de 70 a 90. Los requisitos de XP entre el nivel 50 y el 70 también disminuirán, pero no temas: tu nivel del rey actual también se ajustará para reflejar la cantidad de XP ganada antes de la actualización.

También hemos actualizado los requisitos de cartas y de oro en los distintos niveles para que la transición a los nuevos niveles sea más coherente con el sistema nuevo.

Usa también gemas para mejorar las cartas

Además de las copias de las cartas y los comodines, los jugadores podrán usar gemas para completar la mejora de una carta.

Los valores de las mejoras con gemas reflejan el coste de mejora de una carta únicamente con gemas. En la práctica, las mejoras se suelen hacer mezclando varios recursos, como copias de cartas y comodines.

En la siguiente tabla puedes observar cuántas gemas necesitas para mejorar del todo una carta de cada calidad. La cantidad de gemas puede variar en función del número de copias de cartas que ya tengas.