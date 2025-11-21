ACTUALIZACIÓN DE DICIEMBRE DE 2025
Esta actualización de fin de año está repleta de acción, y en este artículo encontrarás toda la información respecto a lo siguiente:
Versiones de héroe de algunas de tus tropas favoritas
Cajas de evolución y cajas de héroe
Cambios a los cofres de la suerte y a los niveles de los cofres
Nueva divisa: los cristales
Cambios en la progresión, nuevo nivel y rediseño de la economía de las gemas
Actualizaciones del camino de trofeos y del competitivo
¡Y mucho más!
¡Que comience la era de los héroes!
SE ALZAN LOS HÉROES
Los campeones nacen. Los héroes se hacen. Esta nueva forma lleva las partidas a un nuevo nivel, con su armadura de oro y sus habilidades inolvidables. Los héroes son versiones potenciadas de las tropas que conoces y amas, pero con un cambio épico. ¡Conozcamos a los héroes!
Mini P.E.K.K.A. héroe
Habilidad: Desayuno energizante
¡No hay nadie que no conozca el amor del mini P.E.K.K.A. héroe por las tortitas! Y ahora, cuantas más tortitas come, más fuerte se vuelve. Cada tortita que coma hará que suba un nivel, ¡así que no dejes de comer! El mini P.E.K.K.A. héroe puede llenarse hasta de cinco tortitas, ¡lo que equivale a cinco niveles extras!
Mosquetera heroína
Habilidad: Torreta infalible
Si pensabas que la mosquetera y su trabuco eran inseparables, espera a descubrir la estructura explosiva de esta heroína. La mosquetera heroína genera una torreta automática de corto alcance delante de ella que inflige daño de área al desplegarse y ataca tanto a las unidades aéreas como a las terrestres.
Caballero héroe
Habilidad: Provocación triunfal
El caballero héroe ahora usa su envidiable bigote para alterar el curso de la batalla a tu favor. Usa su habilidad para provocar a los enemigos cercanos (¡y a las torres de coronas!), que intentarán atacarle, aunque su escudo no se lo pondrá fácil.
Gigante héroe
Habilidad: Lanzamiento heroico
¡Enemigo va! El gigante héroe lanza a una tropa cercana a la otra punta de la arena, la cual queda aturdida y recibe daño al aterrizar. ¡Muy útil!
¿Cómo funcionan los héroes?
Todos los héroes cuentan con un botón de habilidad que puedes activar durante las batallas.
Para usarlos, coloca a tus héroes en un hueco dorado de tu mazo. Al contrario que con las evoluciones, las habilidades de los héroes pueden usarse en batalla cada vez que uses su carta. Para activarlas, toca el botón de su habilidad durante la batalla, pero ten mucho cuidado: algunas habilidades solo pueden usarse una vez por despliegue.
Además, ahora los héroes y los campeones comparten huecos del mazo. ¡Desbloquearás el primer hueco de héroe en la arena 15! Cuando lancemos la actualización de diciembre, podrás desbloquear el segundo hueco de héroe en la arena 25.
Si te has fijado en que ha cambiado la disposición de tu mazo, no hay nada de lo que preocuparse. Hemos movido a los campeones al hueco de héroe correspondiente para asegurarnos de que sigan listos para la batalla.
¡Por cierto! A partir de ahora, los huecos de evolución también se desbloquearán en función de tu progreso en las arenas. El primer hueco de evolución se desbloquea en la arena 3 y el segundo, en la arena 10.
¿Cómo invoco a los héroes?
Reúne 200 fragmentos de héroe para obtener a un héroe aleatorio. Puedes ganar fragmentos de héroe en los eventos y en las cajas de héroe, o conseguir un héroe directamente en el Pass Royale. Si invocas a un héroe que ya tengas, recibirás cartas de ese héroe y 60 fragmentos de héroe.
¡No te pierdas el próximo evento de búsqueda de coronas y podrás invocar a tu primer héroe de forma gratuita! Una vez que hayas alcanzado la arena 15, este evento estará disponible hasta que lo completes.
NUEVAS CAJAS, NIVELES DE COFRES Y CAMBIOS A LOS COFRES DE LA SUERTE
Prepárate para un nuevo tipo de recompensas: las cajas de evolución y las cajas de héroe.
Las cajas de evolución solamente contienen fragmentos de evolución, y se obtienen mediante eventos, mientras que las cajas de héroe solo contienen fragmentos de héroe y se obtienen en los eventos y en el camino gratuito del Pass Royale.
Estas cajas funcionan de forma similar a los cofres de la suerte, con un número fijo de toques. Con cada toque, tienes la oportunidad de mejorar la caja y obtener más recompensas.
Niveles de cofres y cajas
Junto con el rediseño del camino de trofeos, queremos que sea más fácil estar al tanto de las recompensas de los cofres y las cajas. Ahora puedes ver qué niveles tienen los cofres y las cajas que tienes desde la pantalla de las recompensas de batalla diarias, accesible desde la pantalla principal, además de la arena en la que se mejorarán en el camino de trofeos. Cada nivel te otorga un potenciador de recompensas que garantizará que recibas recompensas apropiadas para tu progreso.
Cofre de la suerte mágico (nivel 16)
Llega un nuevo y mejorado cofre de la suerte para los jugadores que hayan alcanzado la arena 28.
Cuando llegues al final del camino de trofeos, tu cofre de la suerte mágico recibirá un nuevo aspecto para que puedas presumir de tus éxitos en la arena. Y no solo mejorará su aspecto: tus nuevos cofres de la suerte estarán potenciados al máximo, y su contenido será mejor que el de cualquier otro cofre de la suerte.
Cambios en los cofres de la suerte mágicos
También hemos modificado un poco las probabilidades de recompensas de los cofres de la suerte mágicos de modo que conseguir un cofre de la suerte mágico de 5 estrellas sea más sencillo, con un aumento significativo de un 0,3 % a un 1 % a la probabilidad de mejora de estos cofres.
Además de ajustar estas probabilidades, también estamos preparando algunos otros cambios para los recursos que se obtienen en los cofres de la suerte mágicos. Estos son los más destacables:
El oro ya no aparecerá en los cofres de la suerte de 4 y 5 estrellas, pero se distribuirá de formas distintas.
Se reducirá la cantidad de comodines.
Será más fácil obtener tandas grandes de cartas aleatorias en general, lo que equilibrará la cantidad reducida de comodines que recibirás.
Las cartas aleatorias que ganes en los cofres de la suerte mágicos de 5 estrellas serán suficientes para mejorar por completo esa carta, y dependerán de tu nivel de cofre. Por ejemplo, si tus cofres de la suerte mágicos están al nivel 16, la cantidad de cartas comunes que recibirás será de 7500, suficiente para mejorar una carta del nivel 15 al 16.
¿Quieres saber más sobre los nuevos cofres? No te pierdas este artículo cuando salga la actualización: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
NUEVA DIVISA
Cristales
¡Una nueva forma de comprar reacciones en la tienda!
Las copias de las cartas al nivel máximo que recibas o compres en la tienda se convertirán en cristales, que podrás usar para comprar reacciones.
Tasas de conversión de los cristales
| | Cristales por copia de carta | |
| ------------------------------ | ---- |
| Común | 1 |
| Especial | 6 |
| Épica | 60 |
| Legendaria | 600 |
| Campeones | 1200 |
Cualquier reacción que obtengas en la tienda de cristales tendrá un aspecto exclusivo.
MÁS CAMBIOS EN LA PROGRESIÓN EL 24 DE NOVIEMBRE
A principios de noviembre, compartimos los primeros pasos de una gran actualización del sistema de progresión de Clash Royale. La actualización de diciembre, disponible el 24 de noviembre, será el comienzo de un sistema de progresión más simple con una estructura más coherente.
A continuación encontrarás un resumen de todos los cambios de la actualización.
Comodines de élite y conversiones de objetos
Como anunciamos previamente, vamos a eliminar los comodines de élite y reemplazarlos por un sistema más simplificado: ¡únicamente cartas y oro!
Cualquier comodín de élite que quede en tu inventario se convertirá de forma automática en gemas el 24 de noviembre.
Compartiremos las tasas de conversión exactas cuando lancemos la actualización.
Además, también se producirán las siguientes conversiones de objetos mágicos:
Libros → Comodines
Libros de libros → Gemas
Monedas mágicas → Oro
Nuevo nivel
En esta actualización también añadiremos el nivel 16, el siguiente gran avance para tus cartas. Con un sistema de recursos simplificado y costes de mejora ajustados, podrás progresar al nuevo nivel de la misma forma que con los anteriores.
La introducción del nivel 16 trae consigo la ampliación del viaje del rey, cuyo nivel máximo pasa de 70 a 90. Los requisitos de XP entre el nivel 50 y el 70 también disminuirán, pero no temas: tu nivel del rey actual también se ajustará para reflejar la cantidad de XP ganada antes de la actualización.
También hemos actualizado los requisitos de cartas y de oro en los distintos niveles para que la transición a los nuevos niveles sea más coherente con el sistema nuevo.
Usa también gemas para mejorar las cartas
Además de las copias de las cartas y los comodines, los jugadores podrán usar gemas para completar la mejora de una carta.
Los valores de las mejoras con gemas reflejan el coste de mejora de una carta únicamente con gemas. En la práctica, las mejoras se suelen hacer mezclando varios recursos, como copias de cartas y comodines.
En la siguiente tabla puedes observar cuántas gemas necesitas para mejorar del todo una carta de cada calidad. La cantidad de gemas puede variar en función del número de copias de cartas que ya tengas.
Coste de mejora completa de una carta con gemas
|Nivel de carta
|Coste de gemas para cartas comunes
|Coste de gemas para cartas especiales
|Coste de gemas para cartas épicas
|Coste de gemas para cartas legendarias
|Coste de gemas para cartas de campeones
|1
|2
|100
|3
|100
|100
|4
|100
|100
|5
|100
|100
|6
|100
|100
|100
|7
|100
|100
|100
|8
|100
|130
|130
|9
|130
|210
|210
|210
|10
|290
|420
|420
|420
|11
|360
|630
|630
|840
|400
|12
|540
|840
|1100
|1300
|800
|13
|900
|1200
|1500
|1900
|2000
|14
|1250
|1600
|2100
|2500
|3200
|15
|2000
|2100
|2500
|2900
|4400
|16
|2700
|3000
|3900
|4200
|6000
Consulta el artículo completo para saber más detalles sobre los cambios en el progreso, las conversiones y los nuevos requisitos de las mejoras: type: entry-hyperlink id: 3yesMqg2tnnlpBBRXT2GcE.
EL PASS ROYALE SE CONVIERTE EN DOS PASES
Hemos dividido el Pass Royale en dos nuevas variaciones, cada una de ellas centrada en un tipo de progresión distinto.
Los jugadores que aún no hayan llegado a la arena 15 tendrán la oportunidad de conseguir 6 fragmentos de comodín en su Pass Royale, y aquellos en la arena 15 o en una superior tendrán acceso a un héroe cada mes en su Pass Royale.
Además de esta división, también aplicaremos otros ajustes, como la adición de dos cofres de la suerte de 5 estrellas, uno en el camino gratuito y otro en el Pass Royale, para ambas variaciones, y la introducción de las cajas de héroe en el camino gratuito para los jugadores que hayan alcanzado la arena 15.
¡Descubre más información sobre los cambios en las recompensas del Pass Royale a continuación!
Contenido de las recompensas del Pass Royale antiguo y del nuevo
Pass Royale gratis
|Antiguo
|Nuevo (por debajo de la arena 15)
|Nuevo (a partir de la arena 15)
|2 fragmentos de comodín
|2 fragmentos de comodín
|2 fragmentos de comodín
|100 gemas
|100 gemas
|100 gemas
|1 estandarte (marco y adorno)
|1 estandarte (marco y adorno)
|1 estandarte (marco y adorno)
|26 cajas de oro pequeñas
|26 cajas de oro pequeñas
|26 cajas de oro pequeñas
|28 cofres de la suerte mágicos de 1 estrella
|27 cofres de la suerte mágicos de 1 estrella ▼
|28 cofres de la suerte mágicos de 1 estrella
|4 cofres de la suerte mágicos de 2 estrellas
|18 cofres de la suerte mágicos de 2 estrellas ▲
|13 cofres de la suerte mágicos de 2 estrellas ▲
|1 cofre de la suerte mágico de 3 estrellas
|1 cofre de la suerte mágico de 3 estrellas
|–
|–
|1 cofre de la suerte mágico de 5 estrellas ▲
|1 cofre de la suerte mágico de 5 estrellas ▲
|–
|–
|5 cajas de héroe
|9 cofres gigantes
|–
|–
|6 pócimas potenciadoras de cartas
|4 pócimas potenciadoras de cartas ▼
|4 pócimas potenciadoras de cartas ▼
Recompensas del Pass Royale
|Antiguo
|Nuevo (por debajo de la arena 15)
|Nuevo (a partir de la arena 15)
|1 evolución de temporada
|6 fragmentos de comodín
|1 héroe de temporada
|225 gemas
|225 gemas
|225 gemas
|1 aspecto para las torres
|1 aspecto para las torres
|1 aspecto para las torres
|1 reacción
|1 reacción
|1 reacción
|8 cajas de oro pequeñas
|4 cajas de oro grandes ▲
|4 cajas de oro grandes ▲
|1125 comodines comunes
|2500 comodines comunes ▲
|2500 comodines comunes ▲
|270 comodines especiales
|480 comodines especiales ▲
|480 comodines especiales ▲
|90 comodines épicos
|90 comodines épicos
|90 comodines épicos
|4 comodines legendarios
|7 comodines legendarios ▲
|7 comodines legendarios ▲
|–
|3 comodines de campeones ▲
|3 comodines de campeones ▲
|25 cofres de la suerte mágicos de 1 estrella
|–
|–
|9 cofres de la suerte mágicos de 2 estrellas
|–
|–
|2 cofres de la suerte mágicos de 3 estrellas
|5 cofres de la suerte mágicos de 3 estrellas ▲
|5 cofres de la suerte mágicos de 3 estrellas ▲
|1 cofre de la suerte mágico de 4 estrellas
|–
|–
|–
|1 cofre de la suerte mágico de 5 estrellas ▲
|1 cofre de la suerte mágico de 5 estrellas ▲
|1 cofre del rey legendario
|–
|–
|1 cofre mágico
|–
|–
REDISEÑO DEL CAMINO DE TROFEOS Y DEL COMPETITIVO
También vamos a ampliar el camino de trofeos, lo cual traerá cambios en el acceso al modo competitivo. Ya no necesitas alcanzar el final de las arenas de temporada para poder competir. Las arenas de temporada se tomarán un descanso, así que ahora el modo competitivo se desbloqueará a partir de tu número de trofeos.
En lugar de tener que conseguir 15 000 trofeos, habrá un nuevo objetivo mensual hasta febrero. Después de febrero, el requisito seguirá siendo de 11 500 trofeos, al menos de momento. El nivel máximo de las cartas competitivas seguirá siendo el 15 hasta mayo de 2026, lo cual ayudará a los jugadores a progresar y alcanzar el nuevo nivel para entonces.
Requisitos mensuales de acceso al competitivo
|Temporada
|Trofeos necesarios
|Noviembre
|10 000
|Diciembre
|10 500
|Enero
|11 000
|Febrero
|11 500
Ampliación del camino de trofeos
El camino de trofeos también se ampliará a 12 000 trofeos con la introducción de cuatro nuevas arenas. Estas arenas añaden nuevas metas y recompensas para los jugadores de más nivel.
Nuevas arenas y requisitos de trofeos
| | Requisito de trofeos mínimo | |
| ----------------------------- | ------ |
| Arena 25 | 10 000 |
| Arena 26 | 10 500 |
| Arena 27 | 11 000 |
| Arena 28 | 11 500 |
CAMBIOS Y MEJORAS
Los modos de eventos mostrarán estadísticas específicas de cada carta individual si son distintas de las de tu colección en ese modo. Por ejemplo, si una carta tiene un límite de nivel o si se consigue de forma especial en ese modo. Puedes ver esta información en la página de información de cada carta desde tu colección en ese modo de juego.
Ahora puedes personalizar dónde quieres que aparezcan los botones de las habilidades de los campeones en la pantalla.
El monstruo activo de Duendenstein tiene un nuevo indicador, una corona de campeón.
Añadiremos un nuevo sonido que sonará al desplegar a la evolución de los puercos reales y que dependerá del ganador de la competición de imitación de puercos.
Varias mejoras de efectos visuales, entre ellas, la estandarización de los efectos que aparecen al desplegar las evoluciones.
RESOLUCIÓN DE ERRORES
La evolución de la valquiria, la evolución de la lanzafuegos y el tornado ya no infligen daño de más a las torres de coronas.
Ahora el monje recibe daño de los proyectiles de la lanzafuegos mientras su habilidad está activa.
El trío de mosqueteras tiene una puntería más estratégica y ya no disparará tan a menudo a las mismas tropas.
El minero ya no chocará con las demás tropas mientras se encuentra bajo tierra.
La mejor temporada del competitivo ya aparece de forma correcta en el perfil del jugador.
Se realizaron varios ajustes a la evolución del fantasma real.
Se solucionaron muchos errores que hacían que el juego se cerrara de forma inesperada y se mejoró la estabilidad.
¿Quieres saberlo todo sobre las actualizaciones de Táctica Royale? ¡Descúbrelo todo sobre el contenido de la temporada de diciembre type: entry-hyperlink id: 4wL0nSPJp8RVbZ214LbfEp!
Esperamos que tengas tantas ganas como nosotros de probar todo el nuevo contenido que llegará al juego en diciembre. Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre el nuevo contenido y funciones, así que ve a nuestro Discord o a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale