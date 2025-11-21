PEMBARUAN DESEMBER 2025
Pembaruan akhir tahun ini penuh dengan aksi, dan di artikel ini, kamu bisa melihat semua info terbaru:
Versi pahlawan dari beberapa peleton favoritmu
Kotak Evolusi dan Pahlawan
Perubahan pada Peti Hoki dan level peti
Mata uang baru: Kristal!
Perubahan progres, level baru, dan perombakan ekonomi Permata
Pembaruan Jalan Trofi dam Mode Peringkat
Dan MASIH BANYAK LAGI!
Waktunya masuk ke era para Pahlawan!
PAHLAWAN AKAN BERJAYA
Jawara terlahir. Pahlawan ditempa! Bentuk ini menghadirkan gameplay baru dengan zirah emas dan kemampuan yang berkesan. Pahlawan adalah versi lebih kuat dan penuh kejutan epik dari peleton yang sudah ada. Yuk, kenalan dengan para Pahlawan!
P.E.K.K.A Mini Pahlawan
Kemampuan: Sarapan Bergizi
Bukan rahasia lagi kalau P.E.K.K.A Mini Pahlawan suka panekuk! Kini, makin banyak makan panekuk, makin kuat ia jadinya. Tiap panekuk yang dimakan menaikkan satu level. Jadi, teruslah makan! P.E.K.K.A Mini Pahlawan bisa menumpuk hingga lima panekuk, jadi ada lima level tambahan!
Musketeer Pahlawan
Kemampuan: Turet Canggih
Jika Musketeer dan senapannya dianggap tak terpisahkan, coba lihat bangunan bom Pahlawan ini! Musketeer Pahlawan mengerahkan turet jarak dekat di depannya, menghasilkan kerusakan AOE saat dipasang serta menarget unit udara dan darat.
Kesatria Pahlawan
Kemampuan: Ejekan Pemenang
Kesatria Pahlawan kini menggunakan kumis hebatnya untuk membalik keadaan pertempuran. Gunakan kemampuannya untuk mengejek musuh (dan Benteng Mahkota!) di sekitar agar terpancing untuk menyerang, tapi perisainya harus hancur dulu!
Raksasa Pahlawan
Ability: Lemparan Heroik
Jotosan orang ini memang betul-betul sedap! Raksasa Pahlawan melempar peleton di sekitarnya ke sisi lain, memberi efek kejut dan kerusakan saat mendarat. Keren!
Bagaimana cara kerja Pahlawan?
Semua Pahlawan punya tombol kemampuan yang bisa diaktifkan di pertempuran.
Untuk menggunakannya, tempatkan Pahlawan di slot emas di dek. Tidak seperti Evolusi, kemampuan Pahlawan bisa digunakan di pertempuran tiap kali kartu dimainkan! Untuk mengaktifkannya, klik tombol kemampuannya saat bertempur, tapi hati-hati, beberapa kemampuan hanya bisa dikerahkan sekali.
Selain itu, Pahlawan dan Jawara kini berbagi slot dek. Slot Pahlawan pertama terbuka di Arena 15! Saat pembaruan Desember rilis, Slot Pahlawan kedua akan terbuka di Arena 25.
Jika kamu khawatir saat melihat susunan dek baru, tenang saja! Jawara akan dipindahkan ke Slot Pahlawan yang semestinya agar Jawara tetap siap bertempur.
Sebagai Informasi: Mulai sekarang, Slot Evolusi akan didasarkan pada Arena! Slot Evolusi pertama terbuka di Arena 3, dan yang kedua di Arena 10!
Bagaimana cara memanggil Pahlawan?
Kumpulkan 200 Fragmen Pahlawan untuk membuka Pahlawan acak! Kamu bisa mendapatkan Fragmen Pahlawan dari acara dan Kotak Pahlawan, atau membuka Pahlawan dari Pass Royale! Jika memanggil Pahlawan yang sudah dimiliki, kamu akan menerima kartunya dan 60 Fragmen Pahlawan.
Nantikan terus untuk acara Buru Mahkota yang akan datang untuk memanggil Pahlawan pertamamu dengan GRATIS! Begitu Arena 15 tercapai, acara ini akan tersedia sampai selesai!
KOTAK BARU, LEVEL PETI, DAN PERUBAHAN PETI HOKI
Bersiaplah untuk jenis hadiah baru: Kotak Evolusi dan Pahlawan!
Kotak Evolusi hanya berisi Keping Evolusi dan didapatkan dari acara, sementara Kotak Pahlawan hanya berisi Fragmen Pahlawan dan didapatkan dari acara dan tingkatan hadiah gratis Pass Royale.
Cara kerja kedua kotak ini mirip Peti Hoki dengan jumlah ketuk tertentu. Setiap ketuk berpeluang meningkatkan kotak demi lebih banyak hadiah!
Level Peti dan Kotak
Selain perombakan Jalan Trofi, kami ingin mempermudah pemantauan hadiah dari peti dan kotak. Sekarang, kamu bisa melihat level peti dan kotak terkini dari tampilan Hadiah Pertempuran Harian di layar beranda dan Arena yang akan ditingkatkan di Jalan Trofi. Ada peningkatan hadiah di setiap level, jadi kamu pasti mendapatkan hadiah seiring bertambahnya progres!
Peti Hoki Sihir (Level 16)
Peti Hoki baru dan ditingkatkan untuk pemain Arena 28+!
Saat kamu mencapai akhir Jalan Trofi, Peti Hoki Sihir akan memiliki tampilan baru untuk menunjukkan keberhasilanmu di Arena. Selain tampilannya yang keren, Peti Hoki baru akan dimaksimalkan sehingga menyuguhkan isi Peti Hoki terbaik!
Perubahan Peti Hoki Sihir
Kami mengubah beberapa hal pada tingkat perolehan Peti Hoki Sihir, dan kini Peti Hoki Sihir Bintang 5 jadi lebih mudah didapatkan, dengan kenaikan sebesar 0,3% → 1% untuk peluang peningkatan ke Peti Hoki Sihir Bintang 5!
Selain tingkat perolehan Peti Hoki Sihir, kami juga mengubah beberapa hal pada sumber daya lain yang diperoleh melalui Peti Hoki Sihir. Lihat sorotan ini:
Emas tidak lagi muncul di Peti Hoki Bintang 4 dan 5, tapi akan didistribusikan ulang lewat sumber lain!
Kartu Joker yang diperoleh akan dikurangi
Kartu acak kini lebih mudah didapat di seluruh papan sekaligus dalam jumlah besar untuk menyeimbangkan pengurangan jumlah Kartu Joker yang akan diterima
Kartu acak yang didapatkan dari Peti Hoki Sihir Bintang 5 akan cukup untuk meningkatkan kartu sepenuhnya, tergantung Level Peti. Misalnya, jika kamu memiliki Peti Hoki Sihir Level 16, jumlah Kartu Umum yang akan diterima adalah 7.500! Cukup untuk meningkatkan kartu dari Level 15 ke Level 16
Mau baca lebih lanjut tentang peti? Lihat artikel kami type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh saat pembaruan dirilis.
MATA UANG BARU
Kristal
Cara baru untuk membeli emote di Toko!
Salinan kartu dengan Level Maks. yang sudah didapatkan atau dibeli dari Toko akan dikonversi menjadi Kristal untuk membeli emote!
Nilai Konversi Kristal
| | Kristal per Salinan Kartu | |
| --------------------------- | ----- |
| Umum | 1 |
| Langka | 6 |
| Epik | 60 |
| Legendaris | 600 |
| Jawara | 1.200 |
Emote yang diklaim melalui Toko Kristal akan muncul dengan tampilannya sendiri!
PERUBAHAN PROGRES LAINNYA PADA 24 NOVEMBER
Pada awal November, kami membagikan langkah pertama tentang pembaruan secara luas terhadap sistem progres Clash Royale. Pembaruan Desember (mulai 24 November) akan menjadi awal sistem progres yang lebih sederhana, dengan struktur yang lebih konsisten.
Berikut adalah gambaran umum tentang perubahan di pembaruan ini.
Konversi Kartu Joker Elite dan Item
Seperti yang sudah diumumkan, Kartu Joker Elite dihapus dan diganti dengan sistem yang lebih efektif: hanya kartu dan Emas!
Kartu Joker Elite yang tersisa di penyimpanan akan otomatis dikonversi menjadi Permata pada 24 November.
Kami akan membagikan detail nilai konversi di sini saat pembaruan dirilis.
Selain itu, Barang Sihir berikut ini juga akan dikonversi:
Kitab → Kartu Joker
Mahakitab Sihir → Permata
Koin Sihir → Emas
Level Baru
Di pembaruan ini, kami juga menambahkan Level 16 sebagai progres kartu berikutnya. Dengan penyederhanaan sistem sumber daya dan penyesuaian biaya peningkatan, basis logika untuk progres ke level baru akan sama dengan level sebelumnya.
Penambahan Level 16 juga memperpanjang Perjalanan Raja dari maksimal level 70 menjadi level 90! Syarat XP untuk level 50–70 juga akan diturunkan, tapi jangan khawatir! Level Raja saat ini akan disesuaikan dengan jumlah XP yang sudah kamu dapatkan sampai pembaruan.
Syarat Kartu dan Emas juga diperbarui di beberapa level agar transisi ke level yang lebih tinggi lebih konsisten dengan sistem terbaru kami!
Gunakan Juga Permata untuk Meningkatkan Kartu
Selain salinan kartu dan Kartu Joker, pemain bisa memakai Permata untuk memaksimalkan peningkatan kartu!
Nilai peningkatan permata sama dengan biaya meningkatkan kartu menggunakan Permata saja. Pada praktiknya, peningkatan biasanya menggabungkan beberapa sumber daya, seperti salinan kartu dan Kartu Joker.
Tabel berikut ini menyajikan jumlah Permata yang diperlukan untuk memaksimalkan peningkatan kartu dari setiap kelangkaan. Jumlah Permata dapat berbeda-beda tergantung jumlah salinan kartu yang sudah kamu punya!
Biaya Peningkatan Kartu Maksimum dengan Permata
|Level Kartu
|Biaya Permata untuk Kartu Umum
|Biaya Permata untuk Kartu Langka
|Biaya Permata untuk Kartu Epik
|Biaya Permata untuk Kartu Legendaris
|Biaya Permata untuk Kartu Jawara
|1
|2
|100
|3
|100
|100
|4
|100
|100
|5
|100
|100
|6
|100
|100
|100
|7
|100
|100
|100
|8
|100
|130
|130
|9
|130
|210
|210
|210
|10
|290
|420
|420
|420
|11
|360
|630
|630
|840
|400
|12
|540
|840
|1.100
|1.300
|800
|13
|900
|1.200
|1.500
|1.900
|2.000
|14
|1.250
|1.600
|2.100
|2.500
|3.200
|15
|2.000
|2.100
|2.500
|2.900
|4.400
|16
|2.700
|3.000
|3.900
|4.200
|6.000
Lihat artikel lengkapnya dengan detail lebih lanjut terkait perubahan progres, konversi, dan syarat peningkatan baru type: entry-hyperlink id: 3yesMqg2tnnlpBBRXT2GcE.
PASS ROYALE KINI MENJADI DUA PASS
Pass Royale sekarang dibagi menjadi dua varian baru, masing-masing akan berfokus pada progres spesifikmu.
Pemain di bawah Arena 15 berkesempatan mendapatkan 6 Keping Joker di Pass Royale, dan pemain di Arena 15 ke atas nantinya bisa mengakses satu Pahlawan per bulan di Pass Royale.
Selain membagi dua pass, kami menambahkan dua Peti Hoki Bintang 5, satu di tingkatan gratis dan satu di Pass Royale, untuk kedua varian, dan memperkenalkan Kotak Pahlawan untuk pemain di Arena 15 ke atas di tingkatan gratis.
Pelajari selengkapnya tentang perubahan hadiah Pass Royale di bawah ini!
Isi Hadiah Pass Royale Lama dan Baru
Pass Royale Gratis
|Lama
|Baru (Di bawah Arena 15)
|Baru (Arena 15+)
|x2 Keping Joker
|x2 Keping Joker
|x2 Keping Joker
|x100 Permata
|x100 Permata
|x100 Permata
|x1 Bendera (Bingkai dan Dekorasi)
|x1 Bendera (Bingkai dan Dekorasi)
|x1 Bendera (Bingkai dan Dekorasi)
|x26 Kotak Emas Kecil
|x26 Kotak Emas Kecil
|x26 Kotak Emas Kecil
|x28 Peti Hoki Sihir Bintang 1
|x27 Peti Hoki Sihir Bintang 1 ▼
|x28 Peti Hoki Sihir Bintang 1
|x4 Peti Hoki Sihir Bintang 2
|x18 Peti Hoki Sihir Bintang 2 ▲
|x13 Peti Hoki Sihir Bintang 2 ▲
|x1 Peti Hoki Sihir Bintang 3
|x1 Peti Hoki Sihir Bintang 3
|–
|–
|x1 Peti Hoki Sihir Bintang 5 ▲
|x1 Peti Hoki Sihir Bintang 5 ▲
|–
|–
|x5 Kotak Pahlawan
|x9 Peti Raksasa
|–
|–
|x6 Ramuan Penguat Kartu
|x4 Ramuan Penguat Kartu ▼
|x4 Ramuan Penguat Kartu ▼
Hadiah Pass Royale
|Lama
|Baru (Di bawah Arena 15)
|Baru (Arena 15+)
|x1 Evolusi Musiman
|x6 Keping Joker
|x1 Pahlawan Musiman
|x225 Permata
|x225 Permata
|x225 Permata
|x1 Desain Benteng
|x1 Desain Benteng
|x1 Desain Benteng
|x1 Emote
|x1 Emote
|x1 Emote
|x8 Kotak Emas Kecil
|x4 Kotak Emas Besar ▲
|x4 Kotak Emas Besar ▲
|x1.125 Kartu Joker Umum
|x2.500 Kartu Joker Umum ▲
|x2.500 Kartu Joker Umum ▲
|x270 Kartu Joker Langka
|x480 Kartu Joker Langka ▲
|x480 Kartu Joker Langka ▲
|x90 Kartu Joker Epik
|x90 Kartu Joker Epik
|x90 Kartu Joker Epik
|x4 Kartu Joker Legendaris
|x7 Kartu Joker Legendaris ▲
|x7 Kartu Joker Legendaris ▲
|–
|x3 Kartu Joker Jawara ▲
|x3 Kartu Joker Jawara ▲
|x25 Peti Hoki Sihir Bintang 1
|–
|–
|x9 Peti Hoki Sihir Bintang 2
|–
|–
|x2 Peti Hoki Sihir Bintang 3
|x5 Peti Hoki Sihir Bintang 3 ▲
|x5 Peti Hoki Sihir Bintang 3 ▲
|x1 Peti Hoki Sihir Bintang 4
|–
|–
|–
|x1 Peti Hoki Sihir Bintang 5 ▲
|x1 Peti Hoki Sihir Bintang 5 ▲
|x1 Peti Raja Legendaris
|–
|–
|x1 Peti Sihir
|–
|–
PEROMBAKAN JALAN TROFI DAN MODE PERINGKAT
Jalan Trofi juga akan diperpanjang sehingga akses ke Mode Peringkat akan berubah. Kamu tak perlu lagi mencapai akhir Arena Musiman untuk menyelesaikannya! Arena Musiman akan dijeda sementara, jadi kini Mode Peringkat terbuka berdasarkan jumlah Trofi.
Kamu akan diberi target bulanan baru sampai Februari alih-alih harus mencapai 15.000 Trofi. Setelah Februari, syaratnya akan tetap 11.500 untuk sekarang. Kartu peringkat akan tetap dibatasi hingga Level 15 sampai Mei 2026 supaya permainan kompetitif tetap konsisten saat pemain mulai berprogres ke level baru.
Syarat Bulanan untuk Masuk ke Mode Peringkat
|Musim
|Trofi yang Diperlukan
|November
|10.000
|Desember
|10.500
|Januari
|11.000
|Februari
|11.500
Perpanjangan Jalan Trofi
Jalan Trofi juga akan diperpanjang ke 12.000 Trofi dan memperkenalkan empat Arena baru! Dengan Arena ini, akan ada ambang baru dan lebih banyak hadiah untuk pemain level tinggi!
Arena Baru dan Syarat Trofi
| | Persyaratan Trofi Minimum | |
| --------------------------- | ------ |
| Arena 25 | 10.000 |
| Arena 26 | 10.500 |
| Arena 27 | 11.000 |
| Arena 28 | 11.500 |
PERUBAHAN DAN PENINGKATAN
Mode acara akan menampilkan statistik tertentu untuk kartu individu jika kartu tersebut berbeda dari Koleksimu untuk mode yang bersangkutan, misalnya kartu dibatasi hingga level tertentu atau dibuka khusus dalam mode itu. Info ini bisa dilihat dari halaman info setiap kartu di Koleksi mode game!
Kamu bisa menyesuaikan posisi tombol kemampuan Jawara di layar
Monster aktif Goblinstein memiliki indikator mahkota Jawara
Suara pengerahan baru untuk Evolusi Babi Royal akan ditambahkan untuk pemenang Lomba Memanggil Babi Royal
Berbagai peningkatan VFX, termasuk pengerahan standar untuk Evolusi
PERBAIKAN BUG
Evolusi Penembak Mercon, Evolusi Valkyrie, dan Tornado sudah tidak memberikan kerusakan tambahan kepada Benteng Mahkota
Petapa menerima kerusakan dari proyektil Penembak Mercon ketika kemampuannya aktif
Penargetan Tiga Musketeer lebih cerdas dan tidak akan menembak peleton yang sama sesering itu
Penambang tak lagi bertabrakan dengan peleton di bawah tanah
Perbaikan musim terbaik Mode Peringkat yang tidak ditampilkan dengan benar di profil pemain
Beberapa perubahan terhadap Evolusi Hantu Royale
Beberapa perbaikan crash dan peningkatan stabilitas
Ingin tahu kabar terbaru tentang Taktik Fusi? Kamu bisa membaca semua konten baru untuk musim Desember di type: entry-hyperlink id: 4wL0nSPJp8RVbZ214LbfEp!
Semoga kamu bersemangat menantikan konten baru yang akan hadir di game bulan Desember ini! Jangan lupa! Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu tentang konten dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Discord atau Reddit untuk membagikan opinimu tentang Clash Royale!
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale