Emote yang diklaim melalui Toko Kristal akan muncul dengan tampilannya sendiri!

PERUBAHAN PROGRES LAINNYA PADA 24 NOVEMBER

Pada awal November, kami membagikan langkah pertama tentang pembaruan secara luas terhadap sistem progres Clash Royale. Pembaruan Desember (mulai 24 November) akan menjadi awal sistem progres yang lebih sederhana, dengan struktur yang lebih konsisten.

Berikut adalah gambaran umum tentang perubahan di pembaruan ini.

Konversi Kartu Joker Elite dan Item

Seperti yang sudah diumumkan, Kartu Joker Elite dihapus dan diganti dengan sistem yang lebih efektif: hanya kartu dan Emas!

Kartu Joker Elite yang tersisa di penyimpanan akan otomatis dikonversi menjadi Permata pada 24 November.

Kami akan membagikan detail nilai konversi di sini saat pembaruan dirilis.

Selain itu, Barang Sihir berikut ini juga akan dikonversi:

Kitab → Kartu Joker

Mahakitab Sihir → Permata

Koin Sihir → Emas

Level Baru

Di pembaruan ini, kami juga menambahkan Level 16 sebagai progres kartu berikutnya. Dengan penyederhanaan sistem sumber daya dan penyesuaian biaya peningkatan, basis logika untuk progres ke level baru akan sama dengan level sebelumnya.

Penambahan Level 16 juga memperpanjang Perjalanan Raja dari maksimal level 70 menjadi level 90! Syarat XP untuk level 50–70 juga akan diturunkan, tapi jangan khawatir! Level Raja saat ini akan disesuaikan dengan jumlah XP yang sudah kamu dapatkan sampai pembaruan.

Syarat Kartu dan Emas juga diperbarui di beberapa level agar transisi ke level yang lebih tinggi lebih konsisten dengan sistem terbaru kami!

Gunakan Juga Permata untuk Meningkatkan Kartu

Selain salinan kartu dan Kartu Joker, pemain bisa memakai Permata untuk memaksimalkan peningkatan kartu!

Nilai peningkatan permata sama dengan biaya meningkatkan kartu menggunakan Permata saja. Pada praktiknya, peningkatan biasanya menggabungkan beberapa sumber daya, seperti salinan kartu dan Kartu Joker.

Tabel berikut ini menyajikan jumlah Permata yang diperlukan untuk memaksimalkan peningkatan kartu dari setiap kelangkaan. Jumlah Permata dapat berbeda-beda tergantung jumlah salinan kartu yang sudah kamu punya!