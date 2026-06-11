6月のシーズンで限界突破プリンセスが登場！

そのスキルやデザインには、情報公開時から多くのコメントが寄せられています！

今回は、プリンセスの限界突破を記念したキャンペーンを開催！

みなさんの考えるプリンセスの推しポイントをたくさん教えてください！

■キャンペーン概要■

クラロワ公式（@ClashRoyaleJP）をフォロー後、キャンペーン投稿をリポストすると応募は完了となります。

キャンペーン投稿に「プリンセスの推しポイント」をコメントすると、当選確率がUPします。

【キャンペーン名】

プリンセス限界突破記念キャンペーン

【キャンペーン応募期間】

2026/6/11(木)〜2026/6/21(日)23:59

【応募方法】

以下1～2の条件を全て満たしている方

1.クラロワ公式Xアカウント（@ClashRoyaleJP）をフォロー

2.キャンペーン投稿をリポスト



★キャンペーン投稿に、「プリンセスの推しポイント」をコメントすると当選確率がUP！

【当選人数】

抽選で5名様

【当選プレゼント】

PRINCESS フィギュア

※抽選・発表は2026年7～8月予定です

【当選発表】

・応募条件を満たした方の中から当選された方に、Xのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。

※ダイレクトメッセージでの連絡から指定の期日までに返信がない場合は当選が無効となります。

※ダイレクトメッセージ（チャット機能）のパスコードが未設定の場合、通知が表示されない可能性があります。パスコードを設定してキャンペーンにご参加ください。

※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■キャンペーン注意事項■

投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。

ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。



・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

・当選は、お一人様一回までとなります。

・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。

・投稿者は、X Corp. Japan 株式会社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。

・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。

・賞品の発送は株式会社NAVICUSに委託します。

・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンは、X Corp. Japan 株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX Corp.は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X Corp. Japan 株式会社は何の責任も負いません。

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。



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