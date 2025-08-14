ファン待望のクラシック協力が、この8月クラロワに帰ってきた！

より多くのフレンドと繋がって盛り上がろう！



■キャンペーン概要■



「クラッシュ・ロワイヤル」の投稿キャンペーンです。 クラロワ公式（@ClashRoyaleJP）をフォロー後、キャンペーン投稿をリポストすると応募は完了となります。

【キャンペーン名】



帰ってきたクラシック協力！フォロー＆リポストキャンペーン

【キャンペーン応募期間】



2025/8/14(木)〜2025/8/24(日)23:59

【応募方法】



以下の条件を全て満たしている方

1.クラロワ公式Xアカウント（@ClashRoyaleJP）をフォロー

2.キャンペーン投稿をリポスト

【当選人数】



10名様

【当選プレゼント】



ローリングウッド ぬいぐるみ

（抽選・発表は2025年9～10月予定）

【当選発表】



・応募条件を満たした方の中から当選された方に、Xのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。

※ダイレクトメッセージでの連絡から指定の期日までに返信がない場合は当選が無効となります。

※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。





■キャンペーン注意事項■



投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。

ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。



・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

・当選は、お一人様一回までとなります。

・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。

・投稿者は、X Corp. Japan 株式会社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。

・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。

・賞品の発送は株式会社NAVICUSに委託します。

・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンは、X Corp. Japan 株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX Corp.は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X Corp. Japan 株式会社は何の責任も負いません。

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。



■Supercellのプライバシーポリシーは https://supercell.com/en/privacy-policy/jp/ からご確認お願いいたします。



