2025年9月25日
Blog – Clash Royale

2025年10月のアップデート

新限界突破カード、ラッキー宝箱、そして他にも盛りだくさん！

限界突破2本立てで楽しさも2倍！10月には新たに2種類の限界突破カードが登場！ハロウィンムードを盛り上げつつ、新しいチャンピオンサイクルで敵を討ちましょう！

マージタクティクスの最新情報をお探しですか？こちらをタップしてご確認ください！

変更点はまだありますよ！「ラッキーボックス」が「ラッキー宝箱」に置き換わり、新しい報酬システムになりました。

それでは詳しく見ていきましょう…

新しい限界突破カードが2種類も！？

ロイヤルゴースト

使命。名誉。魂。

限界突破ロイヤルゴーストが召喚する2体のソウルジャーが、出現時に敵にダメージを与え、実体化中の護衛を担います。

限界突破ロイヤルゴーストは、10月17日午前9時（UTC）からショップで入手可能です。

スケルトン部隊

スケルトンたち、敬礼！

ゲリー将軍が指揮するスケルトンの限界突破部隊です。将軍が生きている間、スケルトンは透明かつ無敵になりますが、将軍が倒されるとその忠義とともに土へ還ります。

ラッキー宝箱

宝箱不足を感じていましたか？実は私たちもです！ラッキーボックスをラッキー宝箱に置き換えて、いくつか仕組みを調整しました！

ラッキー宝箱は中身と抽選回数によって3種類に分かれています。

  • ノーマルラッキー宝箱：カードとゴールド（抽選3回）

  • 魔法のラッキー宝箱：カード、ゴールド、魔法アイテム、カスタマイズアイテム — ラッキーボックスと同じです（抽選4回）

  • シーズンラッキー宝箱：シーズンテーマに応じて内容が変化

    • 呪いのラッキー宝箱（10月）：シーズンに応じた厳選カード、スケルトン部隊とロイヤルゴーストの限界突破シャード、カスタマイズアイテム（抽選4回）

    • 亡霊のラッキー宝箱（10月）：シーズンに応じた厳選カード、ロイヤルゴーストの限界突破シャード、カスタマイズアイテム（抽選4回）

シーズンラッキー宝箱は保証付き報酬システムが導入されており、シーズン中に開けた宝箱の数に応じて報酬を獲得できます。

チャンピオンサイクルの調整

これまで、アリーナに同時に出せるチャンピオンは1体だけでした。もうその制限はなくなります！3枚サイクルの仕組みでは競技勢向けのバランス調整が難しく、一般プレイヤーはほとんど恩恵を受けられませんでした。今後は高速サイクルではなくチャンピオンそのものにフォーカスが当たるよう、同時1体の制限を廃止しました。

新しいシステムは以下の通りです。

  • チャンピオンカードは、他のカードと同じようにサイクルします

  • 最後に出したチャンピオンのみがスキルを使用できます

    • スキルを持つチャンピオンの頭上にはクラウンアイコンが表示されます

    • 新しいチャンピオンを出すたびに、そのスキルのクールダウンがリセットされます

    • スケルトンキングの場合、2体目を出すとソウルバーがリセットされます

  • まだ物足りない方もご安心を。鏡もチャンピオンに使えるようになりました！

デッキに組み込めるチャンピオンはこれまで通り1体のみですが、選んだ1体で思う存分暴れましょう！

変更点および改善点

デイリーギフト

  • デイリーギフトは全員共通の、魔法のラッキー宝箱4個になりました！

ゲームモード選択メニュー

  • 新イベントが始まると、ゲームモード選択メニューに「新イベント！」のラベルが表示されるようになります。新イベントをタップすると、そのラベルは消えます。

  • 訓練キャンプと大会も、ゲームモード選択メニューからアクセスできるようになりました。

バグ修正

  • プリンスなどの突撃ユニットが、突撃を中断された直後にすぐ攻撃しなくなりました

  • モンクのスキル「カルマリフレクション」の発動中、矢の雨による被ダメージが増加していた問題を修正しました

  • 限界突破ゴブリンの檻がジャンプ中のメガナイトを拘束できなくなりました

  • ヴァインとライトニングが、シールド込みで最大HPのユニットを判断するようになりました

  • スピリットエンプレスの飛行時の進行ルートを改善しました

  • 破壊された建物の周囲におけるユニットの進行ルートを改善しました

  • クラシックチャレンジとグランドチャレンジから再びバッジを獲得できるようになりました

  • トロフィー目標にフレンドが再び表示されるようになりました

その他、プレイ体験を向上させる各種改善も行っています。

今回のアップデートは以上です！

新しい限界突破カードに、ラッキー宝箱、そして新チャンピオンサイクル！さあ、ご自身で体験してみましょう！RedditDiscordも定期的にチェックしているので、ご意見や今後のリクエストをぜひお聞かせください！

それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム