限界突破2本立てで楽しさも2倍！10月には新たに2種類の限界突破カードが登場！ハロウィンムードを盛り上げつつ、新しいチャンピオンサイクルで敵を討ちましょう！

マージタクティクスの最新情報をお探しですか？こちらをタップしてご確認ください！

変更点はまだありますよ！「ラッキーボックス」が「ラッキー宝箱」に置き換わり、新しい報酬システムになりました。

それでは詳しく見ていきましょう…