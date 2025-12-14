2025년 12월 14일
진저브레드 럭키 박스!
맛있게 장식된 새 박스를 굽는 중입니다. 곧 가져다 드릴게요 🍪
쿠키 커터를 준비하고 오븐을 예열하세요. 진저브레드 럭키 박스에는 히어로 홀리데이를 더욱 특별하게 만들어 줄 달콤한 간식이 가득하니까요.
트로피 진척도의 진행도가 더 높을수록, 보상은 더욱 달콤해집니다. 아레나 10까지는 카드만 획득할 수 있으며, 그 이후부터는 더 높은 가치의 보상을 얻을 수 있습니다. 더 높은 희귀도의 카드와 꾸미기 아이템은 물론, 가장 멋진 보너스인 진화 조각까지 만나보세요!
다음과 같은 카드 및 진화를 획득하실 수 있습니다.
|일반
|희귀
|영웅
|전설
|챔피언
|진화
|박쥐
|자이언트
|베이비 드래곤
|무덤
|아처 퀸
|기사 진화 조각
|대포
|고블린 오두막
|고블린 통
|인페르노 드래곤
|고블린슈타인
|기사 완전 진화
|로켓병
|미니 P.E.K.K.A
|독 마법
|스파키
|능력자 광부
|기사
|머스킷병
|해골 군대
|로얄 택배
|감전돌이
|마녀
꾸미기 아이템으로는 배너 프레임 2개와 배너 장식 2개, 반짝이는 새 이모티콘 1개를 획득하실 수 있습니다.
12월 14일부터 히어로 홀리데이 시즌 종료까지 일부 축제 이벤트에서 진저브레드 럭키 박스를 만나볼 수 있습니다.
다음 이벤트에서 총 19개의 진저브레드 럭키 박스를 찾아보세요.
12일간의 클래시마스
새해 그리고 새 불꽃
클랜 항해
"상자 열기 이벤트"의 마지막 보상까지 손에 넣는 데 도움을 줄 마지막 상자는 상점에서 무료로 받으실 수 있습니다. 선물 나눔 이벤트에서도 상자를 더 찾아볼 수 있으며, 상점에서 보석으로 구매할 수도 있으니 달콤한 진저브레드 냄새를 따라가세요!
진저브레드 럭키 박스에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh를 참고하세요.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀