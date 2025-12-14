맛있게 장식된 새 박스를 굽는 중입니다. 곧 가져다 드릴게요 🍪

쿠키 커터를 준비하고 오븐을 예열하세요. 진저브레드 럭키 박스에는 히어로 홀리데이를 더욱 특별하게 만들어 줄 달콤한 간식이 가득하니까요.

트로피 진척도의 진행도가 더 높을수록, 보상은 더욱 달콤해집니다. 아레나 10까지는 카드만 획득할 수 있으며, 그 이후부터는 더 높은 가치의 보상을 얻을 수 있습니다. 더 높은 희귀도의 카드와 꾸미기 아이템은 물론, 가장 멋진 보너스인 진화 조각까지 만나보세요!