1월 19일부터 시즌이 종료될 때까지, 다음 테마의 이벤트를 통해 프로스트파이어 럭키 박스를 15개를 획득할 수 있습니다.

아이스 인페르노

히어로의 길

클랜 항해

또한 한정된 수량의 박스를 선물 나눔 이벤트에서 얻거나 상점에서 보석으로 구매할 수 있습니다.

프로스트파이어 럭키 박스에 대한 테스트가 진행 중이므로, 이번 시즌에 모든 플레이어가 이 럭키 박스를 보상으로 만나볼 수 있는 것은 아닙니다. 시즌 럭키 박스를 받지 못한 플레이어는 매직 럭키 박스를 획득하게 됩니다. 그러나 해당 플레이어는 시즌이 끝날 무렵 프로스트파이어 럭키 박스 꾸미기 아이템을 받을 수 있으니, 놓치지 말고 확인하세요!

또한 테스트의 영향으로, 이번 시즌에는 상자 열기 이벤트가 진행되지 않을 예정입니다.

프로스트파이어 럭키 박스에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh를 참고하세요.

그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀