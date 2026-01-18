프로스트파이어 럭키 박스!
살을 에는 바람과 맹렬한 눈보라의 충돌로 만들어진 박스가 곧 찾아옵니다!
프로스트파이어 럭키 박스에는 트로피 진척도를 진행할수록 더욱 강력해지는 얼음과 불의 보상이 담겨있습니다. 낮은 등급의 희귀도 카드로 시작해 아레나 10에 도달하면, 불과 얼음의 융합이 잠금 해제되고 모든 희귀도 및 시즌 한정 꾸미기 아이템이 추가됩니다.
마법사 진화 조각, 마법사 완전 진화 및 다음 카드를 받을 수 있습니다.
|일반
|희귀
|영웅
|전설
|챔피언
|아처
|파이어 볼
|베이비 드래곤
|얼음 마법사
|아처 퀸
|로켓병
|용광로
|해골 비행선
|라바 하운드
|대장 도둑
|파이어 스피릿
|얼음 골렘
|대포 카트
|피닉스
|리틀 프린스
|아이스 스피릿
|인페르노 타워
|얼음 마법
|거대 눈덩이
|마법사
|해골 돌격병
꾸미기 아이템으로는 배너 프레임 2개와 배너 장식 2개, 얼음처럼 차가운 새 이모티콘 1개를 획득하실 수 있습니다.
1월 19일부터 시즌이 종료될 때까지, 다음 테마의 이벤트를 통해 프로스트파이어 럭키 박스를 15개를 획득할 수 있습니다.
아이스 인페르노
히어로의 길
클랜 항해
또한 한정된 수량의 박스를 선물 나눔 이벤트에서 얻거나 상점에서 보석으로 구매할 수 있습니다.
프로스트파이어 럭키 박스에 대한 테스트가 진행 중이므로, 이번 시즌에 모든 플레이어가 이 럭키 박스를 보상으로 만나볼 수 있는 것은 아닙니다. 시즌 럭키 박스를 받지 못한 플레이어는 매직 럭키 박스를 획득하게 됩니다. 그러나 해당 플레이어는 시즌이 끝날 무렵 프로스트파이어 럭키 박스 꾸미기 아이템을 받을 수 있으니, 놓치지 말고 확인하세요!
또한 테스트의 영향으로, 이번 시즌에는 상자 열기 이벤트가 진행되지 않을 예정입니다.
프로스트파이어 럭키 박스에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh를 참고하세요.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀