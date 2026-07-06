선택 상자는 2성부터 5성까지의 희귀도를 지니고 있습니다. 상자에서는 카드뿐만 아니라 자원과 꾸미기 아이템 중에서 원하는 보상을 선택할 수 있습니다. 희귀도별로 전용 보상 목록이 있으며, 선택 상자의 희귀도와 레벨에 따라 보상과 보상의 양이 달라집니다.

2성 : 일반, 희귀 및 영웅 카드, 영웅 타워 유닛, 골드, 보석, 전투 배너

3성 : 모든 희귀도의 카드, 영웅 및 전설 타워 유닛, 골드, 보석, 이모티콘

4성 및 5성: 모든 희귀도의 카드 및 와일드카드, 영웅 및 전설 타워 유닛, 진화 조각, 보석, 타워 스킨

선택 상자는 일일 전투 보상의 첫 번째 보상으로 획득할 수 있습니다.

선택 보상은 이번 시즌 한정이지만, 향후 다른 시즌이나 이벤트에서 다시 등장할 수도 있습니다.

선택 상자 및 선택 상자의 보상 작동 방식에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요? 드롭 확률에 관한 모든 것 게시글을 참고해 주세요!

게임 모드

C.H.A.O.S: 7월 6일~8월 3일

새로워진 비주얼, 카드, 특수 효과와 함께 C.H.A.O.S 모드가 돌아옵니다! 15개의 유닛이 처음으로 유닛 풀에 합류하며, 동시에 유닛도 교체되어 매주 새로운 재미를 선보입니다.

시즌 초반 3주 동안은 매주 월요일마다 카드가 교체되어 새로운 카드가 등장합니다. 카드 풀은 시즌 내내 카드 50장으로 유지됩니다.

낭인, 일렉트로 자이언트, 삼총사를 비롯한 다수의 유닛이 C.H.A.O.S에 입장하였으며, 아레나를 쑥대밭으로 만들 준비를 마쳤습니다.

일부 유닛은 기존 특수 효과를 유지하며, 다른 유닛은 전투의 흐름을 바꾸기 위해 새로운 능력을 획득합니다.

시즌의 마지막에는 경쟁 리그도 개최됩니다.

이번에도 획득할 수 있는 또 다른 슈퍼 비밀 배지가 등장합니다! 열심히 찾아보세요... 배지가 필요할 겁니다.

앨범 이벤트

방랑 전사

인상적인 검술 실력 그 이상을 지닌 낭인이 아레나에 도착했습니다. 그리고 들려줄 이야기가 있다고 하죠!

낭인의 앨범 이벤트는 아레나의 대검술 마스터가 되기 위한 낭인의 여정을 따라갑니다.

이전의 앨범 이벤트와 마찬가지로 스니펫을 모으고 장면을 완성해 보상을 잠금 해제하세요. 앨범을 모두 완성해 낭인의 전설적인 여정을 밝히고 낭인 카드 15장과 2개의 테마 꾸미기 아이템을 얻으세요!

스니펫은 종류와 희귀도가 다양합니다. 어떤 스니펫은 특정 장면에만 속해 있고, 일부는 다른 스니펫에 비해 획득하기가 더 어렵습니다.

스니펫은 일반, 희귀, 영웅 및 전설 희귀도로 나뉘며, 일일 전투 보상(하루 최대 3개), 이벤트 및 상점을 통해 획득할 수 있습니다.

이미 보유한 스니펫을 다시 획득하면 중복 스니펫으로 처리됩니다! 6개의 중복 스니펫을 모으면, 스페셜 스니펫 1개로 교환할 수 있습니다. 이는 아직 보유하지 않은 스니펫을 확정적으로 제공하죠.

스니펫의 희귀도에 따라 중복 스니펫으로 전환되는 개수가 다릅니다.

스니펫 중복 일반 3 희귀 3 영웅 4 전설 4

앨범을 완성한 후에 추가로 얻는 스니펫은 보너스 보상으로 변환됩니다.

앨범 이벤트는 아레나 3부터 참여 가능합니다.

글로벌 토너먼트

뼈대 토너먼트

진화, 히어로, 챔피언의 자리는 없습니다. 그저 플레이어와 덱 그리고 그간 터득한 스킬만 사용할 수 있을 뿐이죠.