신규 시즌: 명예와 추방
전설에 따르면 강력한 적들도 한 번에 쓰러뜨릴 수 있는 뛰어난 실력을 지닌 검객이 있다고 합니다. 많은 전설적인 승리를 보유하고 있는 낭인이 드디어 아레나에 도착했습니다.
다가오는 시즌에 대해 알아야 하는 모든 정보를 이 게시글에서 살펴보세요.
신규 전설: 낭인!
선택 상자
C.H.A.O.S 시즌 2
경쟁 리그
뼈대 글로벌 토너먼트
신규 유닛
낭인
두 자루의 검으로, 두 배로 강력한 검술을 발휘합니다.
낭인은 상대와 가까이에서 싸우기를 즐기는 전설적인 검객입니다. 몇 초마다 근접 공격을 상대에게 튕겨 보내 자신이 입었을 피해량보다 더 큰 피해량을 입히죠.
근접전에서 만나는 적들은 상대가 안 됩니다.
낭인 잠금 해제 방법
낭인 잠금 해제 이벤트인 낭인의 길을 플레이하거나, 업그레이드된 로얄 패스 트랙에서 보상으로 낭인을 선택해 컬렉션에 낭인을 추가할 수 있습니다!
앨범 이벤트에서도 낭인 카드를 획득할 수 있지만, 7월 시즌에는 어떤 상자에서도 낭인 카드를 얻을 수 없다는 점을 참고하세요.
P.E.K.K.A와 메가 나이트가 슬슬 서로 그만 싸워야 할 때가 온 것 같네요...
선택 상자
이번 시즌에는 새로운 형태의 상자인 선택 상자를 선보입니다!
선택 상자는 2성부터 5성까지의 희귀도를 지니고 있습니다. 상자에서는 카드뿐만 아니라 자원과 꾸미기 아이템 중에서 원하는 보상을 선택할 수 있습니다. 희귀도별로 전용 보상 목록이 있으며, 선택 상자의 희귀도와 레벨에 따라 보상과 보상의 양이 달라집니다.
2성: 일반, 희귀 및 영웅 카드, 영웅 타워 유닛, 골드, 보석, 전투 배너
3성: 모든 희귀도의 카드, 영웅 및 전설 타워 유닛, 골드, 보석, 이모티콘
4성 및 5성: 모든 희귀도의 카드 및 와일드카드, 영웅 및 전설 타워 유닛, 진화 조각, 보석, 타워 스킨
선택 상자는 일일 전투 보상의 첫 번째 보상으로 획득할 수 있습니다.
선택 보상은 이번 시즌 한정이지만, 향후 다른 시즌이나 이벤트에서 다시 등장할 수도 있습니다.
선택 상자 및 선택 상자의 보상 작동 방식에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요? 드롭 확률에 관한 모든 것 게시글을 참고해 주세요!
게임 모드
C.H.A.O.S: 7월 6일~8월 3일
새로워진 비주얼, 카드, 특수 효과와 함께 C.H.A.O.S 모드가 돌아옵니다! 15개의 유닛이 처음으로 유닛 풀에 합류하며, 동시에 유닛도 교체되어 매주 새로운 재미를 선보입니다.
시즌 초반 3주 동안은 매주 월요일마다 카드가 교체되어 새로운 카드가 등장합니다. 카드 풀은 시즌 내내 카드 50장으로 유지됩니다.
낭인, 일렉트로 자이언트, 삼총사를 비롯한 다수의 유닛이 C.H.A.O.S에 입장하였으며, 아레나를 쑥대밭으로 만들 준비를 마쳤습니다.
일부 유닛은 기존 특수 효과를 유지하며, 다른 유닛은 전투의 흐름을 바꾸기 위해 새로운 능력을 획득합니다.
시즌의 마지막에는 경쟁 리그도 개최됩니다.
이번에도 획득할 수 있는 또 다른 슈퍼 비밀 배지가 등장합니다! 열심히 찾아보세요... 배지가 필요할 겁니다.
앨범 이벤트
방랑 전사
인상적인 검술 실력 그 이상을 지닌 낭인이 아레나에 도착했습니다. 그리고 들려줄 이야기가 있다고 하죠!
낭인의 앨범 이벤트는 아레나의 대검술 마스터가 되기 위한 낭인의 여정을 따라갑니다.
이전의 앨범 이벤트와 마찬가지로 스니펫을 모으고 장면을 완성해 보상을 잠금 해제하세요. 앨범을 모두 완성해 낭인의 전설적인 여정을 밝히고 낭인 카드 15장과 2개의 테마 꾸미기 아이템을 얻으세요!
스니펫은 종류와 희귀도가 다양합니다. 어떤 스니펫은 특정 장면에만 속해 있고, 일부는 다른 스니펫에 비해 획득하기가 더 어렵습니다.
스니펫은 일반, 희귀, 영웅 및 전설 희귀도로 나뉘며, 일일 전투 보상(하루 최대 3개), 이벤트 및 상점을 통해 획득할 수 있습니다.
이미 보유한 스니펫을 다시 획득하면 중복 스니펫으로 처리됩니다! 6개의 중복 스니펫을 모으면, 스페셜 스니펫 1개로 교환할 수 있습니다. 이는 아직 보유하지 않은 스니펫을 확정적으로 제공하죠.
스니펫의 희귀도에 따라 중복 스니펫으로 전환되는 개수가 다릅니다.
|스니펫
|중복
|일반
|3
|희귀
|3
|영웅
|4
|전설
|4
앨범을 완성한 후에 추가로 얻는 스니펫은 보너스 보상으로 변환됩니다.
앨범 이벤트는 아레나 3부터 참여 가능합니다.
글로벌 토너먼트
뼈대 토너먼트
진화, 히어로, 챔피언의 자리는 없습니다. 그저 플레이어와 덱 그리고 그간 터득한 스킬만 사용할 수 있을 뿐이죠.
최고의 실력을 증명하고 한정 배지를 획득해 뽐내세요. 상위 10,000위 플레이어에게는 순위표 랭크 기록자 배지도 주어집니다.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀