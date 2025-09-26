진화가 두 배, 재미도 두 배! 10월에는 상대방을 무릎 꿇게 만들 오싹한 신규 진화 카드 2장이 등장합니다! 새로운 챔피언 주기와 함께 오싹한 전투를 즐겨보세요.

합체 전술의 새로운 변경 사항이 궁금하신가요? 여기를 탭하여 자세히 알아보세요!

하지만 잠깐만요, 더 있습니다! 이제 럭키 드롭이 새로운 보상 시스템을 갖춘 럭키 박스가 되었습니다.

함께 차근차근 알아봅시다...