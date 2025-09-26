2025년 10월 업데이트
새로운 진화, 럭키 박스 등 그 외 다수!
진화가 두 배, 재미도 두 배! 10월에는 상대방을 무릎 꿇게 만들 오싹한 신규 진화 카드 2장이 등장합니다! 새로운 챔피언 주기와 함께 오싹한 전투를 즐겨보세요.
합체 전술의 새로운 변경 사항이 궁금하신가요? 여기를 탭하여 자세히 알아보세요!
하지만 잠깐만요, 더 있습니다! 이제 럭키 드롭이 새로운 보상 시스템을 갖춘 럭키 박스가 되었습니다.
함께 차근차근 알아봅시다...
두 가지 새로운 진화?!
로얄 고스트
의무. 명예. 영혼.
로얄 고스트 진화는 로얄 고스트의 영혼이 모습을 드러내면 2명의 영혼 병사를 소환합니다. 영혼 병사는 적에게 피해를 입히는 동시에 로얄 고스트의 영혼을 보호합니다.
로얄 고스트 진화는 10월 17일 오전 9시(UTC)에 상점에서 구매할 수 있습니다.
해골 군대
해골 군대, 경례!
제리 장군은 해골 군대 진화를 지휘하며 자신이 살아있는 동안은 해골 군대를 투명하고 파괴 불능의 존재로 만들지만, 그가 죽으면 해골 군대의 충성심이 무덤까지 그를 따라갑니다.
럭키 박스
어쩐지 박스가 아쉬우셨나요? 저희도 마찬가지입니다! 럭키 드롭이 럭키 박스로 대체되었으며, 몇 가지 사항을 변경했습니다!
럭키 박스에는 세 가지 종류가 있으며, 내용물과 스핀 수에 따라 다음과 같이 분류됩니다.
일반 럭키 박스: 카드와 골드(스핀 3회)
마법 럭키 박스: 카드, 골드, 마법 아이템, 꾸미기 아이템 - 럭키 드롭과 비슷해요! (스핀 4회)
시즌 럭키 박스: 시즌 테마에 따라 달라집니다.
오싹한 럭키 박스(10월): 시즌 한정 카드, 해골 군대 및 로얄 고스트 진화 조각, 꾸미기 아이템(스핀 4회)
유령 럭키 박스(10월): 시즌 한정 카드, 로얄 고스트 진화 조각, 꾸미기 아이템(스핀 4회)
시즌 럭키 박스는 확정 보상 시스템으로 운영되므로, 각 시즌마다 박스를 연 횟수에 따라 보상을 획득할 수 있습니다.
챔피언 주기 재조정
아레나에 한 번에 하나의 챔피언만 보유할 수 있었던 시절을 기억하시나요? 이제 그런 일은 없습니다! 3장의 카드 주기로 인해 경쟁적 플레이어는 챔피언의 밸런스를 맞추기가 너무 어려웠고, 일반 플레이어는 거의 제대로 챔피언을 활용하지 못했습니다. 빠른 순환에서 벗어나 챔피언 자체의 밸런스에 집중하기 위해, 더 이상 한 번에 아레나에 둘 수 있는 챔피언을 한 명으로 제한하지 않습니다.
새로운 시스템의 작동 방식은 다음과 같습니다.
챔피언 카드는 이제 다른 카드와 동일하게 순환합니다.
가장 최근에 배치한 챔피언만 능력을 보유합니다.
능력을 지닌 챔피언 위에 왕관 아이콘이 표시됩니다.
새로운 챔피언을 배치할 때마다 능력 쿨타임이 초기화됩니다.
해골 킹의 영혼 표시줄은 중복 배치 시 초기화됩니다.
여러 챔피언만으로 부족하신가요? 이제 반사경이 챔피언들에게도 작동합니다!
여전히 덱 당 한 명의 챔피언만 가질 수 있지만, 선택한 챔피언으로 맘껏 전투해 보세요!
변경 및 개선 사항
일일 보상
이제 모든 플레이어의 일일 보상이 매직 럭키 박스 4개로 통일됩니다!
게임 모드 전환 메뉴
이제 새 이벤트가 시작되면 게임 모드 전환 메뉴에 '신규 이벤트!' 라벨이 표시됩니다. 신규 이벤트를 탭하면 라벨이 사라집니다.
이제 전환 메뉴에서 훈련 캠프와 토너먼트를 찾을 수 있습니다.
버그 수정
이제 프린스와 다른 돌격 유닛은 돌격한 후에 바로 공격하지 않습니다.
이제 수도사는 명상의 보호막 능력이 활성화되어 있을 때 화살에서 받는 피해가 증가하지 않습니다.
이제 진화 고블린 우리는 점프하는 동안 메가 나이트를 잡을 수 없습니다.
이제 덩굴 마법과 번개 마법은 실드를 포함하여 HP가 가장 높은 유닛을 목표로 삼습니다.
스피릿 엠프레스가 비행할 때 경로 찾기 능력을 개선했습니다.
파괴된 건물 주변에서 유닛의 경로 찾기 능력이 개선되었습니다.
이제 클래식 및 그랜드 도전에서 다시 배지를 획득할 수 있게 되었습니다.
트로피 진척도에 다시 친구가 표시됩니다.
... 그 외에도 원활한 플레이를 위한 사소한 개선 사항이 있습니다.
오늘은 여기까지입니다!
새로운 진화, 럭키 박스, 새로운 챔피언 주기! 얼른 아레나로 향해 마음껏 사용해 보세요. 저희는 Reddit과 Discord에서 꾸준히 플레이어 여러분의 피드백을 확인하고 있습니다. 그러니 이번 업데이트에 대한 의견과 다음에 어떤 기능을 원하는지 꼭 알려주세요!
아레나에서 뵙겠습니다
클래시 로얄 팀