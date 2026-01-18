Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2026年1月18日
Blog – Clash Royale

霜火幸运宝箱！

由炽热狂风与暴怒风雪交汇锻造而成的宝箱即将登场！

霜火幸运宝箱中的奖励汇集了冰与火的双重恩赐，且会随着你在皇室征程上不断前进而变得更丰厚。一开始是稀有度较低的卡牌，一旦你达到10阶竞技场，冰火融合之力便会彻底释放，所有稀有度的卡牌与限时装扮都将加入这场风暴。

你将有机会从宝箱中开出法师觉醒碎片法师完整觉醒和以下卡牌：

普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡
弓箭手火球飞龙宝宝寒冰法师弓箭女皇
烟花炮手烈焰熔炉气球兵熔岩猎犬刺客头领
烈焰精灵戈仑冰人加农炮战车凤凰小王子
冰雪精灵地狱之塔冰冻法术
大雪球法师攻城炸弹人

在装扮方面，你将有机会获得两款战旗背景和两款战旗装饰，以及一款冷酷新表情。

从1月19日起，15个霜火幸运宝箱将在以下主题活动中开放获取，直至主题季结束：

  • 冰火炼狱

  • 精英征途

  • 部落远航

少量宝箱将可通过赠礼活动获取，或在商店中使用宝石购买。

由于目前仍在测试阶段，这一季的霜火幸运宝箱奖励仅对部分玩家开放。没有获得主题季幸运宝箱的玩家将获得魔法幸运宝箱——不过在本次主题季临近结束时，这些玩家仍可领取霜火幸运宝箱中的装扮，敬请留意！

由于还在进行测试，本次主题季不会举办开宝箱活动。

如需详细了解霜火幸运宝箱的内容，请查看我们的介绍文章type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh。

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队