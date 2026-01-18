从1月19日起，15个霜火幸运宝箱将在以下主题活动中开放获取，直至主题季结束：

冰火炼狱

精英征途

部落远航

少量宝箱将可通过赠礼活动获取，或在商店中使用宝石购买。

由于目前仍在测试阶段，这一季的霜火幸运宝箱奖励仅对部分玩家开放。没有获得主题季幸运宝箱的玩家将获得魔法幸运宝箱——不过在本次主题季临近结束时，这些玩家仍可领取霜火幸运宝箱中的装扮，敬请留意！

由于还在进行测试，本次主题季不会举办开宝箱活动。

如需详细了解霜火幸运宝箱的内容，请查看我们的介绍文章type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh。

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队