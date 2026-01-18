2026年1月18日
Blog – Clash Royale
霜火幸运宝箱！
由炽热狂风与暴怒风雪交汇锻造而成的宝箱即将登场！
霜火幸运宝箱中的奖励汇集了冰与火的双重恩赐，且会随着你在皇室征程上不断前进而变得更丰厚。一开始是稀有度较低的卡牌，一旦你达到10阶竞技场，冰火融合之力便会彻底释放，所有稀有度的卡牌与限时装扮都将加入这场风暴。
你将有机会从宝箱中开出法师觉醒碎片、法师完整觉醒和以下卡牌：
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|弓箭手
|火球
|飞龙宝宝
|寒冰法师
|弓箭女皇
|烟花炮手
|烈焰熔炉
|气球兵
|熔岩猎犬
|刺客头领
|烈焰精灵
|戈仑冰人
|加农炮战车
|凤凰
|小王子
|冰雪精灵
|地狱之塔
|冰冻法术
|大雪球
|法师
|攻城炸弹人
在装扮方面，你将有机会获得两款战旗背景和两款战旗装饰，以及一款冷酷新表情。
从1月19日起，15个霜火幸运宝箱将在以下主题活动中开放获取，直至主题季结束：
冰火炼狱
精英征途
部落远航
少量宝箱将可通过赠礼活动获取，或在商店中使用宝石购买。
由于目前仍在测试阶段，这一季的霜火幸运宝箱奖励仅对部分玩家开放。没有获得主题季幸运宝箱的玩家将获得魔法幸运宝箱——不过在本次主题季临近结束时，这些玩家仍可领取霜火幸运宝箱中的装扮，敬请留意！
由于还在进行测试，本次主题季不会举办开宝箱活动。
如需详细了解霜火幸运宝箱的内容，请查看我们的介绍文章type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队