自选宝箱包含2星到5星等多个稀有度，不仅可以让你在卡牌之间选择，还能从多种资源与装扮中选择奖励。每种稀有度都有各自的奖励池，奖励内容和数量会根据宝箱的稀有度和等级而有所不同：

2星 ：普通、稀有和史诗卡、史诗皇家塔部队、金币、宝石和皇室战旗

3星 ：所有稀有度的卡牌、史诗和传奇皇家塔部队、金币、宝石和表情

4星和5星：所有稀有度的卡牌、所有稀有度的魔法外卡、史诗和传奇皇家塔部队、觉醒碎片、宝石和皇家塔皮肤

每日对战奖励的首个奖励就是自选宝箱。

虽然自选宝箱是本次主题季的专属内容，但未来可能在后续主题季或活动中回归。

想进一步了解自选宝箱及其奖励机制吗？请查看《宝箱掉落概率详解》这篇文章！

游戏模式

混沌试炼：7月6日-8月3日

混沌试炼回归，带来全新视效、卡牌和随机事件！每周都有新变化！15种部队将首次加入卡池，同时也会有其他部队轮换退出。

在主题季前三周的每周一，部分卡牌会轮换退出，为新卡牌腾出位置。整个主题季期间，卡池将始终保持50张卡牌。

浪人、雷电巨人、三个火枪手等部队已踏入他们的混沌试炼战场，准备在竞技场中掀起波澜。

部分部队保留了原有随机事件，而其他部队则获得了新的能力，势必会大闹一场。

此外，主题季末还将迎来一场竞技联赛。

哦，对了，还有另一枚超级神秘勋章等你收集！希望你运气够好，能找到它……这次你很需要好运气。

相册活动

迷茫勇士

浪人初到竞技场，带来的不只有惊人的剑术。他还有属于自己的故事！

浪人的相册活动将讲述他成为竞技场最强剑客的历程。

和之前的相册活动一样：收集拼图，完成场景，并解锁奖励。完成整本相册，揭开浪人的传奇经历，还可获得15张浪人卡牌以及2款主题装扮！

拼图具有不同类型和稀有度。有些拼图属于某个特定场景，而其他拼图则更难获得。

拼图分为普通、稀有、史诗和传奇四种稀有度。你可以通过每日对战奖励（每天最多3次）、活动或商店获取拼图。

如果你获得的是已拥有的拼图，它将被视为重复拼图！你可以使用6块重复拼图兑换一块专属拼图，专属拼图必定是你尚未拥有的新拼图。

每种稀有度的拼图提供的重复拼图数量也有所不同。

拼图 重复拼图数量 普通 3 稀有 3 史诗 4 传奇 4

完成相册后，额外收集到的任何拼图都将转换为额外奖励。

达到3阶竞技场可参加该活动。

电竞锦标赛

返璞归真

没有觉醒，没有精英，没有英雄。只有你、你的卡组，以及你不断磨炼的技巧。