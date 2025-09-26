有没有想过，要是你在场上能有不止一张英雄卡就好了？没问题，梦想就要成真啦！以前在“3卡循环”机制下，对于竞技向玩家来说，英雄卡的平衡性很多时候都不够理想；而对于相对休闲的平均水平玩家来说，又很难发挥出英雄卡的优势。为了将平衡性设计的关键点从“速转”玩法移开、更多地考虑英雄本身，我们将不再限制可以部署上场的英雄数量。

以下是新机制的具体说明：

现在，英雄卡会和其他卡牌一样循环。

只有最新部署的英雄可以使用技能。 可使用技能的英雄，头上会有皇冠图标作为标识。 每当有新的英雄上场时，其技能冷却时间就会重置。 重复部署骷髅帝王时，其灵魂收集进度会重置。

单纯部署多个英雄还不够？没问题，镜像法术也能对英雄生效啦！

你仍然只能在卡组中添加一张英雄卡，但可以最大化发挥其价值了！