2025十月更新
全新觉醒卡牌、幸运宝箱，还有更多精彩内容！
双倍觉醒，双倍乐趣！10月我们将带来两张全新觉醒卡牌，为本月万圣节再添几分惊悚气氛！此外，英雄的卡牌循环机制有所调整，快来研究新打法，让对手赞叹你的高超技术吧！
想知道合合奇兵有哪些新内容？点击此处了解更多信息！
这些还不是全部！幸运惊喜现已改版为幸运宝箱，奖励系统全新升级。
来看看具体介绍吧！
两张新觉醒卡？！
皇家幽灵
职责。荣耀。灵魂。
觉醒皇家幽灵会召唤出两个幽灵士兵，它们可以在登场时造成伤害，并在皇家幽灵现身攻击时护卫他的安全。
觉醒皇家幽灵将在UTC时间10月17日上午9点上线商店。
骷髅军团
骷髅兵们，敬礼！
在格里上将的指挥下，觉醒骷髅军团所向披靡！格里上将在场时，可以让麾下骷髅兵进入隐形且无敌的状态，但一旦他被消灭，骷髅兵们也会随之消散。
幸运宝箱
你是不是也会悄悄想念宝箱？我们也是！我们将幸运惊喜改版为了幸运宝箱，并且调整了一些相关机制！
更新后将有三种幸运宝箱，根据其可能包含的奖励和抽取奖励的次数来区分：
**普通幸运宝箱：**卡牌和金币（抽取3次）
魔法幸运宝箱：卡牌、金币、魔法物品和装扮，与幸运惊喜相同。（抽取4次）
主题季幸运宝箱：会根据主题季而变化！
惊魂幸运宝箱（10月）：主题季精选卡牌、骷髅军团和皇家幽灵的觉醒碎片、装扮（抽取4次）
魅影幸运宝箱（10月）：主题季精选卡牌、皇家幽灵的觉醒碎片、装扮（抽取4次）
主题季幸运宝箱具有保底奖励机制。也就是说，你获得的奖励与你在该主题季开启此类宝箱的数量有关。
英雄卡牌循环重做
有没有想过，要是你在场上能有不止一张英雄卡就好了？没问题，梦想就要成真啦！以前在“3卡循环”机制下，对于竞技向玩家来说，英雄卡的平衡性很多时候都不够理想；而对于相对休闲的平均水平玩家来说，又很难发挥出英雄卡的优势。为了将平衡性设计的关键点从“速转”玩法移开、更多地考虑英雄本身，我们将不再限制可以部署上场的英雄数量。
以下是新机制的具体说明：
现在，英雄卡会和其他卡牌一样循环。
只有最新部署的英雄可以使用技能。
可使用技能的英雄，头上会有皇冠图标作为标识。
每当有新的英雄上场时，其技能冷却时间就会重置。
重复部署骷髅帝王时，其灵魂收集进度会重置。
单纯部署多个英雄还不够？没问题，镜像法术也能对英雄生效啦！
你仍然只能在卡组中添加一张英雄卡，但可以最大化发挥其价值了！
优化与调整
每日奖励
所有玩家的每日奖励现在都改为相同内容：4个魔法幸运宝箱！
游戏模式切换器
新活动开始时，游戏模式切换器上方会显示一个“全新活动！”提示。点击新活动可消除该提示。
新手训练营和锦标赛现在可以通过切换器进入了。
问题修复
对于王子和其他具有冲锋能力的部队，其冲锋被打断时，不会再立刻发动攻击了。
盖世武僧使用“超然物外”技能时，不会再受到更高的万箭齐发伤害了。
觉醒哥布林牢笼无法再将起跳的超级骑士抓入笼中。
藤蔓法术和雷电法术在选择最高生命值目标时，现在还会将护盾计算在内。
精灵女王飞行时的寻路逻辑优化。
被摧毁建筑周围的部队寻路逻辑优化。
现在，大家又可以通过经典和终极挑战获得勋章了。
皇室征程上恢复了好友显示。
此外还有多项较小的优化，提升游戏流畅性和玩家体验。
以上就是本次更新的内容！
新觉醒、幸运宝箱，还有新英雄卡牌循环机制……现在就等你亲自体验了！我们会定期查看Reddit和Discord，了解大家的意见与反馈。欢迎随时与我们分享你的想法、未来想在游戏中看到哪些内容！
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队