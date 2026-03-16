免費解鎖一位勇者！

如果你已達到5階競技場，更新上線後，你將立即獲得200枚勇者幣，用來選擇下一位加入牌庫的勇者！勇者幣（原「勇者碎片」）可用於解鎖你選擇的勇者！

勇者幣已經快存到200了？別擔心，這一次的勇者幣可以突破持有上限，但僅限這次喔！之後，勇者幣的持有上限將恢復為200枚，所以只要有足夠勇者幣，就立刻召喚下一位勇者吧！在你領取重製補償的200枚免費勇者幣後，溢出的勇者幣將轉換為寶石，每枚勇者幣等價於1顆寶石。

如果你已解鎖勇者，更新上線後，你將有3個月的時間來領取本次活動贈送的勇者幣。如果你是新玩家，你將在達到5階競技場後獲得200枚勇者幣。

勇者幣可透過皇室通行券的免費獎勵之路獲取，每個主題季最多可獲得75枚勇者幣！

選擇你的勇者

勇者將不再隨機召喚，你將可以選擇你想要解鎖的勇者！

在獲得200枚勇者幣後，前往魔法物品分頁，找到勇者區。在這個介面，點擊「解鎖」並選擇要使用勇者幣解鎖哪一位勇者。

全新勇者可立即解鎖

立即取得勇者幣！今後，新勇者上線後會立即加入召喚池，等待大家解鎖。只要你存夠200枚勇者幣，就能立刻解鎖閃亮登場的全新卡牌形態！