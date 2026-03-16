3月中旬更新
我們近期推出了各種周年慶活動，希望大家也能和我們一樣玩得開心！現在，是時候火力全開了。我們在這個月月初就預告過，3月中旬將迎來重大更新。今天，也就是3月16日，這些調整正式上線！
以下是本次更新的全部內容：
全新勇者解鎖系統
免費解鎖一位勇者！
選擇你的勇者
全新勇者可立即解鎖
牌組欄位重製：1進化、1勇者、1魔法
5星魔法幸運寶箱調整
其他調整、優化及問題修復
更多詳情如下！
全新勇者解鎖系統
免費解鎖一位勇者！
如果你已達到5階競技場，更新上線後，你將立即獲得200枚勇者幣，用來選擇下一位加入牌庫的勇者！勇者幣（原「勇者碎片」）可用於解鎖你選擇的勇者！
勇者幣已經快存到200了？別擔心，這一次的勇者幣可以突破持有上限，但僅限這次喔！之後，勇者幣的持有上限將恢復為200枚，所以只要有足夠勇者幣，就立刻召喚下一位勇者吧！在你領取重製補償的200枚免費勇者幣後，溢出的勇者幣將轉換為寶石，每枚勇者幣等價於1顆寶石。
如果你已解鎖勇者，更新上線後，你將有3個月的時間來領取本次活動贈送的勇者幣。如果你是新玩家，你將在達到5階競技場後獲得200枚勇者幣。
勇者幣可透過皇室通行券的免費獎勵之路獲取，每個主題季最多可獲得75枚勇者幣！
選擇你的勇者
勇者將不再隨機召喚，你將可以選擇你想要解鎖的勇者！
在獲得200枚勇者幣後，前往魔法物品分頁，找到勇者區。在這個介面，點擊「解鎖」並選擇要使用勇者幣解鎖哪一位勇者。
全新勇者可立即解鎖
立即取得勇者幣！今後，新勇者上線後會立即加入召喚池，等待大家解鎖。只要你存夠200枚勇者幣，就能立刻解鎖閃亮登場的全新卡牌形態！
牌組欄位重製
應玩家社群的強烈要求，我們將特殊牌組欄位的上限從4個減少為3個。這次調整的目的是為了降低複雜性、維持核心玩法體驗，同時確保所有玩家在配置牌組時依然擁有足夠的靈活性。
天梯、活動和挑戰將使用以下欄位：
**1個進化欄位：**僅適用於進化卡牌
**1個勇者欄位：**適用於勇者卡牌和英雄卡牌
**1個魔法欄位：**適用於進化卡牌、勇者卡牌和英雄卡牌
在推進榮耀之路的過程中，你將解鎖每種欄位！
**1個進化欄位：**3階競技場
**1個勇者欄位：**5階競技場
**1個魔法欄位：**10階競技場
魔法欄位讓你可以自由選擇卡牌的任意形態。如果一張卡牌已解鎖進化形態和勇者形態，將其放入魔法欄位後，你可以選擇卡牌的主動技能。只需在牌組中選中該卡牌並點擊切換按鈕！
5星魔法幸運寶箱調整
5星魔法幸運寶箱調整
現在可透過5星魔法幸運寶箱獲得更多魔法外卡！
從今天起，透過5星魔法幸運寶箱獲得的魔法外卡數量，將至少等同於一次完整升級所需數量（根據寶箱等級計算）。也就是說，根據稀有度和寶箱等級的不同，你最多可獲得3倍的魔法外卡。因應變得更豐厚的獎勵，我們也同步調整了掉落機率。
你可以查看下方表格，了解現在透過5星魔法幸運寶箱可獲得的內容。
從每個5星魔法幸運寶箱（11級及以上寶箱）可開出的卡牌數量（調整前和調整後）
|調整前的普通魔法外卡
|調整後的普通魔法外卡
|11級寶箱
|1200
|1200
|12級寶箱
|1400
|1500▲
|13級寶箱
|1600
|2500▲
|14級寶箱
|1800
|3500▲
|15級寶箱
|2000
|5500▲
|16級寶箱
|2500
|7500▲
|調整前的稀有魔法外卡
|調整後的稀有魔法外卡
|11級寶箱
|240
|300▲
|12級寶箱
|280
|400▲
|13級寶箱
|320
|550▲
|14級寶箱
|360
|750▲
|15級寶箱
|400
|1000▲
|16級寶箱
|465
|1400▲
|調整前的史詩魔法外卡
|調整後的史詩魔法外卡
|11級寶箱
|30
|30
|12級寶箱
|35
|50▲
|13級寶箱
|40
|70▲
|14級寶箱
|45
|100▲
|15級寶箱
|50
|130▲
|16級寶箱
|60
|180▲
|調整前的傳奇魔法外卡
|調整後的傳奇魔法外卡
|11級寶箱
|3
|4▲
|12級寶箱
|4
|6▲
|13級寶箱
|4
|9▲
|14級寶箱
|5
|12▲
|15級寶箱
|6
|14▲
|16級寶箱
|7
|20▲
|調整前的英雄魔法外卡
|調整後的英雄魔法外卡
|11級寶箱
|12級寶箱
|3
|4
|13級寶箱
|3
|5▲
|14級寶箱
|4
|8▲
|15級寶箱
|4
|11▲
|16級寶箱
|5
|15▲
對於11級以下的5星魔法幸運寶箱，開出的獎勵卡牌數量將與之前保持一致，因為其中原本就已包含一次完整升級所需的卡牌數量。
5星魔法幸運寶箱（13級及以上寶箱）獎勵掉落機率（調整前和調整後）
|調整前的掉落機率
|調整後的掉落機率
|隨機卡牌
|59.5%
|57.5% ▼
|普通魔法外卡
|8%
|9% ▲
|稀有魔法外卡
|7.5%
|8% ▲
|史詩魔法外卡
|7%
|6.5% ▼
|傳奇魔法外卡
|6.5%
|5.5% ▼
|英雄魔法外卡
|6.5%
|4% ▼
|完整進化
|5%
|9.5% ▲
以上表格所示內容適用於13級及以上的5星魔法幸運寶箱。由於部分稀有度的物品需要達到一定條件才可獲取，13級以下的寶箱掉落機率可能會有所不同。
想了解更多關於幸運寶箱及其掉落機率的資訊，請查看文章type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh！
其他調整、優化及問題修復
調整和優化
社交分頁
點擊部落圖示可查看部落資訊。
好友列表將自動排序：優先顯示已解鎖天梯模式的好友，然後按獎盃數從高到低排序。
皇室通行券
取得升級版通行券的玩家，點擊通行券獎勵會顯示物品名稱。
為5階競技場以下的玩家新增提示：現在可選擇解鎖通行券獎勵之路上的勇者，但需達到5階競技場才可在對戰中使用。
獎勵之路上的第一階獎勵會顯示勇者名稱。
問題修復
軍隊和對戰
勇者野蠻人滾桶不會再卡在國王塔後方。
萬箭齊發的屬性頁面現在會顯示三段傷害。
飛斧屠夫及其進化形態現在造成的傷害一致。
進化火槍手無法再遠端鎖定皇家塔。
混沌試煉模式
選擇哥布林爆破狂的普通隨機事件後，被摧毀時不再造成額外傷害，也不會有更大的爆炸範圍。
X連弩的史詩隨機事件現在可以攻擊到最大射程目標。
社交分頁
有部落戰獎勵可領取時，部落戰按鈕將變為金色。
完成部落戰對戰後，不再自動跳轉回社交分頁主畫面。
皇室通行券
在皇室通行券資訊介面中，自選獎勵里程碑中的獎勵將帶有星號標記，表示這些獎勵受玩家選擇和寶箱獎勵掉率影響（例如勇者解鎖、魔法碎片等）。
商店介面和通行券資訊介面中的編號及其星號標記將保持一致。
領取自選獎勵後，你選擇的獎勵將醒目顯示。
自選獎勵里程碑現在會顯示所有可選物品的詳細資訊。
當你有多階獎勵未領取時，如果點擊較早解鎖的某一階獎勵，獎勵之路不會再自動捲動到已解鎖的最高階獎勵。
合成奇兵
骷髏飛龍不再分裂出滿血骷髏飛龍，且攻擊不再出現異常。
女巫召喚的骷髏兵現在擁有正確的生命值與傷害。
現在地獄之塔在切換目標時會重置傷害。
現在X連弩蓄能後可以正常攻擊。
現在彈跳地塊不會在第1輪後消失。
如果點擊「繼續組隊」後又接受派對邀請，配對過程中不會再出現「對戰」按鈕或切換器。
其他
現在可在4卡遊戲模式中複製牌組。
現在可以在天梯模式的階梯左側查看好友的天梯進度。
多項音效與視覺效果優化。
本次更新還包含一些合成奇兵的平衡性調整，詳情請點擊type: entry-hyperlink id: 1rXOMGHy8k6rpvekg6BniZ查看。
內容就是這些囉！
感謝大家在過去幾個月裡與我們分享的一切。你們的每一條建議和意見都在幫助我們規劃後續的更新內容，請繼續暢所欲言！希望你們喜歡三月中旬的這次更新，我們也非常期待收到大家的反映。
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我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊