生效日期：2020 年 10 月 19 日

感谢您玩我们的游戏！本隐私政策旨在说明：

我们收集您个人数据的方式及原因

我们如何使用您的个人数据，以及

您对自己的个人数据所拥有的选择。

本隐私政策适用于 Supercell 的游戏、网站及相关服务，在本文中我们将其统称为"Supercell 服务"。我们可能会定期更新本隐私政策，每次更新时都会在 supercell.com 上发布新版本。根据适用法律规定，如果我们做出任何重大变更，我们会在变更生效之前通过在Supercell 服务中发布通知等方式告知您。如您在生效日期之后继续使用 Supercell 服务，即视为您同意将受新的隐私政策的约束。

联系我们

如果您有任何数据保护方面的疑问，或者如果您需要我们为您解决任何个人数据方面的问题，我们欢迎您随时通过Supercell任何一款 游戏中的帮助与支持功能与我们联系，以便我们可以更快回复您。此外，您也可以联络：

数据控制者名称：Supercell Oy

地址：Itämerenkatu 11-13, FI-00180 Helsinki, Finland 收件人：Privacy

电子邮件：legal-requests@supercell.com

我们收集的数据

我们将根据您所使用的 Supercell 服务及适用法律要求，来收集不同种类的个人数据。

您直接向我们提供的数据

联系信息（如姓名、电子邮件地址或电话号码

玩家名字或标签以及密码

个人资料信息（如个人资料照片）

您向 Supercell 服务发送的消息（如聊天记录和玩家支持会话记录）

您选择向我们提供的其他数据（如用于识别丢失的帐户的数据，或您参与调查及促销活动时提供的数据））

我们自动收集的数据

有关您的帐户和游戏进度的数据，包括（大多数情况下）自动创建的内部帐户ID

您的 IP 地址以及移动设备标识符（如您的设备或广告 ID）

有关您的设备的数据，如设备名称和操作系统、浏览器类型和语言、Internet 服务供应商和手机运营商

我们使用 cookies 及类似技术收集的数据（详见下文）

大概位置数据（由 IP 地址派生）

有关您使用 Supercell 服务的数据，如游戏数据以及您与 Supercell 服务内其他玩家的互动

您还可以选择使用您的电子邮件地址或其他联系方式来创建一个 Supercell ID。

我们从合作伙伴收集的数据

我们还会使用如社交网络站点、数据分析供应商和广告网络等第三方合作伙伴来补充关于您的数据，例如：

人口统计数据（如用于确定您 IP 地址的大致位置）

用于打击欺诈的数据（如游戏中的退款滥用或广告中的点击欺诈）

从游戏运行平台获取的数据（如用于验证支付）

用于广告和分析目的的数据，旨在为您提供更好的Supercell服务

通过您的隐私设置，从第三方服务（如LINE、微信、Google 或 Facebook）获取的关于您的可用数据

我们为什么要收集您的数据

我们会使用您的数据以达成多种业务目的，例如：

确保 Supercell 服务正常运行

为履行合同，我们会出于下列必要目的处理数据

创建帐户，让您可以玩我们的游戏和使用Supercell服务

运行 Supercell 服务

验证和确认支付

提供并交付您要求的产品和服务

向您发送 Supercell 服务相关通知

让 Supercell 服务更适合我们的玩家

为了向我们的玩家提供出色的Supercell服务，我们享有出于以下目的收集和处理必要数据的合法权益

更新和形成玩家个人资料

开发并改进 Supercell 服务和玩家体验

管理我们与您之间的关系

在 Supercell 服务中提供社交功能

定制您的Supercell服务体验

回复您的意见和问题以及提供玩家支持

通过 Supercell 服务及其他网站和服务以及电子邮件向您提供 Supercell 优惠

向您发送相关信息，如更新、安全警告和支持消息

让您可以与其他玩家进行交流

展示个性化广告

为了在Supercell服务以及其他网站和服务（包括电子邮件）中向您展示个性化广告，我们享有出于以下目的处理必要数据的合法权益

跟踪您访问的与Supercell服务相关的内容以及您的在线行为

提供、定位和改进我们的广告和Supercell服务

有关如何拒收个性化广告的信息，请参见下文"您的权利和选项"部分。

保持 Supercell 服务的安全与公平

确保在 Supercell 服务中营造一个公平的竞技环境是我们的首要任务。有关我们的可接受使用政策的更多信息，请参见 Supercell 服务条款。

为了保持 Supercell 服务及其社交功能的安全与公平，同时为了打击欺诈和以其他方式确保可接受使用，我们享有出于以下目的处理必要数据的合法权益

分析和监控 Supercell 服务及其社交功能的使用

以自动或人工方式限制聊天内容

对有欺诈或不当行为的玩家采取行动

分析、概评和细分

在上述所有情况和目的中，我们可以对收集的所有数据进行分析、概评和细分。

征得您的同意之后

经您同意后，我们可以出于其他目的处理您的数据。

哪些人可以看到您的数据

除了 Supercell 之外，另外一些组织和个人可在以下情况下访问您的数据：

其他玩家和用户

社交功能是我们游戏中的核心组件。举例来说，其他玩家和用户可以看到您的个人资料数据、在游戏中的活动并且可以阅读您发布的消息。

我们的服务供应商

Supercell 聘请供应商帮助我们提供服务。这些供应商仅会按照 Supercell 的指令处理您的数据从而提供Supercell服务，并执行例如存储、玩家支持、分析和预防欺诈等任务。

其他公司和公共机关

为了打击欺诈和违法行为，我们可能会与其他公司和组织处理和公开数据及向公共机关提供数据以响应合法请求。

我们还可能在征得您同意后披露您的数据，以满足法律要求或者保护我们、我们的玩家或其他人的权利、财产或安全。

广告和社交媒体合作伙伴

Supercell 服务包括我们的合作伙伴所提供的功能，如社交媒体互动工具、应用程序编程接口 (API) 或软件开发工具包 (SDK) 的各种功能和游戏内广告。如需这些合作伙伴的列表，请访问 supercell.com/en/partner-opt-out。

这些合作伙伴可以访问有关您行为和设备的数据（如您的 IP 地址、移动设备标识符、访问页面、位置、时间）。我们还会将收集到的关于您的数据进行整合，以及与第三方广告合作伙伴共享。。当您访问第三方网络并使用其服务时，这些广告合作伙伴可能会使用此数据（以及从其他网站收集到的类似数据）对您推送定向广告。这些合作伙伴会按照他们自己的隐私政策运营其业务。这种做法通常被称为“基于兴趣的广告宣传”或“在线行为广告宣传”。如果您不愿将个人数据分享给第三方广告合作伙伴，您可以按照“您的权利和选项”中的指示来进行设置。

国际数据传输

Supercell服务具有全球性，因此您的数据可能会传输到世界任何地方。由于不同的国家/地区可能有不同于您所在国家/地区的数据保护法，因此我们会采取措施确保部署充分的安全措施，以按照本政策保护您的数据。我们可能采用的充分安全措施包括欧盟委员会批准的标准合同条款和其他合法保障措施。

您的权利和选项

拒收营销电子邮件和其他直接营销

按照推广信息中的指示操作，或变更您的游戏设置，您可以拒收此类推广信息，如我们发送的营销电子邮件。最新的设置可能不会立刻生效。请注意，您可能仍会收到关于如 Supercell 服务资讯、服务条款或本隐私保护政策更新等非营销内容的电子邮件。

推送通知

我们可能会通过移动应用程序向您推送通知。您可随时更改移动设备设置来拒收这些类型的资讯。

拒收定向广告

您可以拒收基于兴趣的广告，方法是查看您的 Android 或 iOS 设备的隐私设置并选择"限制广告跟踪"(Apple iOS) 或"选择拒收基于兴趣的广告"(Android)。更多有关信息，另请参见：supercell.com/en/partner-opt-out。

您也可通过我们在游戏设置中提供的选项来拒收游戏内购的个性化推荐。

访问我们所持有的关于您的个人数据

如您提出请求，我们将以电子格式向您提供您个人数据的副本。

您的其他权利

您还有权更正您的数据、删除您的数据、对我们使用或共享您数据的方式提出异议，以及限制我们使用或共享您数据的方式。您随时可以撤销同意。

我们将在合理的时间内回复您的所有请求。如果我们未能妥善处理您未决的隐私或数据使用问题，请与我们在美国的第三方争端解决机构（免费）联系。在欧洲经济区、瑞士和英国境内，您还可以联系您当地的数据保护机构处理未决的投诉。

如果您想要行使上述数据主体权利，请使用在上方的“联系我们”中所述的支持选项。我们将会根据适用法律来响应所有请求。为了保护您的隐私，在满足您的请求之前，我们可能还会采取额外的步骤来验证您的身份，例如：请您向我们提供购买收据或其他帐户信息、请您将您的电子邮件地址与您的游戏帐户（如通过 Supercell ID）绑定、或是针对您使用我们的 Supercell 服务所进行的相关活动进行提问。身份验证通过之后，您还可以指定一个授权代理来代表您行使您的权利，根据适用法律要求，您需要将该授权代理的联系信息提供给我们的客服支持员工。

您有权利不接受因为行使这些权利而遭受的歧视性待遇。

COOKIES 和类似技术

与大多数在线服务一样，我们及我们的合作伙伴使用 Cookies 和类似技术来提供 Supercell 服务和进行个性化定制、分析使用情况、投放广告以及预防欺诈。Cookies 和类似技术使得我们及我们的合作伙伴能够在 Supercell 服务中存储他们的偏好设置并追踪您的活动。请注意，我们的合作伙伴会按照他们自己的隐私政策运营其业务。

我们及我们的合作伙伴会收集并存储关于用户与使用我们的技术（包括：Cookies 和类似的追踪技术）的独立网站及应用程序之间的交互信息。例如，这使得我们能推断出一位普通用户或家庭成员使用服务时所用的多个设备和浏览器，然后将这些设备和浏览器连接到一个设备图形中。这样一来，我们便能够

检测和预防欺诈；

使用户能够在某一设备上使用 Supercell 服务后，在另一设备上无缝衔接继续使用 Supercell 服务；

分析、个性化和归因；

在所有已知或已推断出的设备上，限制为一个用户显示同一广告的次数；或

根据所有设备的浏览规律，在每个推断出的设备上提供个性化广告。

想要了解更多信息（包括如何禁用），请访问https://supercell.com/en/partner-opt-out/。您可以在浏览器设置中禁用 Cookies，但是部分 Supercell 服务可能无法正常运行。

我们如何保护您的数据

安全保障

为确保安全的玩家体验，我们持续开发与实施管理、技术和物理安全措施，以此保护您的数据，使其免遭未经授权的访问或者防止其丢失、被滥用或篡改。

数据保留

只要您的账户处于活跃状态，或是您还需要我们为您提供 Supercell 服务，我们就将一直保留您的数据。例如，我们将定期对未使用的游戏帐户进行去标识化处理，同时会定期查看不必要的数据并进行去标识化处理。

请注意，在您要求我们删除您的个人数据时，我们将出于维护自身合法商业权益的必要而保留您的数据，例如为了遵守我们的法律义务、解决争端以及执行我们的协议。

儿童

保护儿童的隐私至关重要。通常，我们的 Supercell 服务不会面向未满13周岁（或当地法律规定的其他年龄）的儿童，并且这些 Supercell 服务不会故意收集儿童的个人数据，除非出现下面段落所描述的情况。

针对某些并非面向儿童但可能会吸引儿童的游戏，我们会采取额外步骤以根据玩家的年龄来限制使用这些 Supercell 服务。针对这些 Supercell 服务，当玩家表示其未满13周岁（或当地法律要求的年龄），我们会对某些可访问的功能进行限制，例如：社交媒体、聊天功能以及特定类型的通知预警。我们还会对个人数据的处理过程进行限制，以使其仅用于支持 Supercell 服务的内部操作。

如果您是一位家长或监护人，并希望查看从您孩子那里收集到的个人数据，或想要修改或删除相关信息，您可以通过此前所述的联系方式联络我们。如果我们发现某位儿童向我们提供了违背上述情况的个人数据，我们将删除所收集的任何数据（除非我们有法律义务保留相关数据），并终止这位儿童的帐户，或将其还原至未达法定年龄的帐户体验（如果适用）。

加利福尼亚州居民须知

请访问 supercell.com/en/disclosure-california-residents 以了解与加利福尼亚州居民有关的特别告示。