Yürürlük Tarihi: 15 Nisan 2021

Oyunlarımızı oynadığınız için teşekkür ederiz! Bu Gizlilik Politikası şunları tanımlar:

Sizin hakkınızda kişisel veri toplama şeklimizi ve bunu neden yaptığımızı

Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı ve

Kişisel verileriniz için sahip olduğunuz seçenekleri.

Bu Gizlilik Politikası burada toplu olarak Hizmet olarak adlandırdığımız Supercell oyunları, mağazası, siteleri ve bağlantılı hizmetler için geçerlidir. supercell.com adresine yeni bir versiyon göndererek bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak güncelleyebiliriz. Herhangi bir somut değişiklik yaparsak, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce Hizmet'e bir bildirim göndererek sizi bilgilendireceğiz. Önemli değişiklikler yapacak olursak sizi, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce Hizmette bir bildirim yayınlayarak yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde bilgilendireceğiz. Hizmeti yürürlük tarihinin ardından kullanmaya devam ettiğinizde, yeni Gizlilik Politikası geçerli olur.

BİZE ULAŞIN

Veri korumayla ilgili sorularınız varsa veya kişisel verileriniz ile ilgili sorunların çözülmesi için talepte bulunacaksanız, öncelikle bizimle her bir Supercell oyunu içindeki destek özeliği üzerinden iletişim kurmanızı tavsiye ederiz, böylece size daha hızlı yanıt verebiliriz. Alternatif olarak aşağıdaki adresten de iletişime geçebilirsiniz:

Kontrol edenin adı: Supercell Oy

Adres: Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finlandiya. İlgi: Gizlilik

e-posta: legal-requests@supercell.com

TOPLADIĞIMIZ VERİLER

Topladığımız kişisel veri kategorileri, kullandığınız Hizmetlere ve yürürlükteki yasaların gereksinimlerine göre değişir.

Bize doğrudan verdiğiniz veriler.

İletişim bilgileri (ör. isim, e-posta adresi veya telefon numaraları)

Oyuncu adı veya etiketi ve şifresi

Profil bilgileri (ör. profil fotoğrafı)

Hizmet'e gönderdiğiniz mesajlarınız (ör. sohbet kayıtları ve oyuncu destek biletleri)

Bize vermeyi seçtiğiniz diğer veriler (ör. kayıp hesabı tanımlama verileri veya anket veya kampanya programlarına katılmak için verdiğiniz veriler)

Otomatik olarak topladığımız veriler.

Çoğu durumda otomatik olarak oluşturulan dahili hesap ID’si dahil hesap ve oyun ilerleme bilgileriniz.

IP adresiniz ve mobil cihaz tanımlayıcıları (ör. cihazınız veya reklam ID'niz)

Cihazınız hakkındaki veriler, ör. cihaz adı ve işletim sistemi, tarayıcı türü ve dil, internet hizmet sağlayıcısı ve telefon operatörü

Çerezlerle ve benzer teknolojilerle topladığımız veriler (aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz)

Yaklaşık konum verisi (IP adresinden alındığı şekilde)

Hizmet'i kullanımınız hakkındaki veriler, ör. oyun verileri, yaptığınız satın almalar ve Hizmet içerisinde diğer oyuncularla etkileşimleriniz

Ayrıca e-posta adresinizi veya diğer iletişim bilgilerini kullanarak da Supercell ID oluşturma seçeneğine sahipsiniz.

İş ortaklarımızdan topladığımız veriler.

Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere ek olarak sosyal medya siteleri, veri analiz sağlayıcıları ve reklam ağları gibi üçüncü taraf iş ortaklarını da kullanıyoruz, örneğin:

Hizmet’e üçüncü taraf araçlarından (LINE, Facebook, WeChat veya Kakao gibi) birini bağlandığınızda aldığımız veriler

Demografik veriler (ör. IP adresinizin hassas olmayan konumunu belirlemek için)

Dolandırıcılığa karşı veriler (ör. oyunlarda geri ödemenin suistimal edilmesi veya reklamlarda tıklama dolandırıcılığı)

Oyunların çalıştırıldığı platformlardan gelen veriler veya ödeme hizmet sağlayıcılarından gelen veriler (ödeme doğrulama verileri gibi)

Size daha iyi hizmet sağlayabilmemiz için reklam veya analiz amaçlı veriler (ör. anketler)

Gizlilik ayarlarınızla üçüncü taraf hizmetleri (ör. LINE, Facebook, WeChat veya Kakao) üzerinden bizim erişimimize açtığınız veriler

VERİLERİNİZİ NEDEN TOPLUYORUZ?

Verilerinizi farklı işletme amaçlarıyla kullanıyoruz, örneğin:

Hizmetin işlemesini sağlamak için.

Sözleşmeyi uygulamak amacıyla aşağıdakiler için gerekli verileri işleriz:

Hesaplar oluşturmak ve oyunlarımıza ödeme yapmanızı ve Hizmet'imizi kullanmanızı sağlamak

Hizmeti Yönetmek

Ödemeleri doğrulamak ve onaylamak

Talep ettiğiniz ürünleri ve hizmetleri sağlamak ve sunmak

Size Hizmet ile bağlantılı bildirimler göndermek

Hizmeti oyuncularımıza daha uygun hale getirmek için.

Oyuncularımıza harika bir Hizmet sunmak amacıyla aşağıdakiler için gerekli verileri toplamak ve işlemek meşru menfaatimizedir:

Oyuncu profillerini güncellemek ve geliştirmek

Hizmet ve oyuncu deneyimini geliştirmek ve iyileştirmek

Sizinle ilişkilerimizi yönetmek

Hizmetin bir parçası olarak sosyal özellikler sunmak

Hizmet deneyiminizi özelleştirmek

Yorum ve sorularınıza yanıt vermek ve oyuncu desteği hizmeti sağlamak

Size Hizmet'in yanı sıra diğer web siteleri ve hizmetlerde ve e-posta ile Supercell teklifleri sunmak

Size güncellemeler, güvenlik uyarıları ve destek mesajları gibi bağlantılı bilgiler göndermek

Diğer oyuncularla iletişim kurmanızı sağlamak

Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için.

Size Hizmet'in yanı sıra diğer web siteleri ve hizmetlerde (e-posta da dahil) kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek amacıyla aşağıdakiler için gerekli verileri işlemek meşru menfaatimizedir:

Hizmet ve çevrimiçi davranışlarınızla bağlantılı olarak eriştiğiniz içeriği izlemek

Reklamlarımızı ve Hizmet'i sunmak, amaçlamak ve iyileştirmek

Kişiselleştirilmiş reklamları almamayı nasıl seçeceğiniz hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki 'Haklarınız ve Seçenekleriniz’ bölümüne bakın.

Hizmetin güvenli ve adil kalmasını sağlamak için.

Hizmet içerisinde eşit şartlar oluşturmak bizim için birinci önceliktir. Kabul edilebilir kullanım politikamız hakkında daha fazla bilgi için, Supercell Hizmet Koşulları'na bakın.

Hizmetin ve sosyal özelliklerinin güvenli ve adil kalmasını sağlamak, dolandırıcılıkla mücadele etmek ve diğer yollarla kabul edilebilir kullanımı sağlamak amacıyla aşağıdakiler için gerekli verileri işlemek meşru menfaatimizedir:

Hizmetin ve sosyal özelliklerinin kullanımını analiz etmek ve izlemek

Otomatik veya manuel olarak konuşmaları makul hale getirmek

Dolandırıcılık yapan veya uygunsuz davranan oyunculara karşı gerekli adımları atmak

Analiz etmek, profil oluşturmak ve kategorize etmek için.

Yukarıdaki durumların tümünde, toplanan verileri analiz edebilir, profil oluşturmak için kullanabilir ve kategorize edebiliriz.

Onayınız ile.

Onayınız ile verilerinizi başka amaçlar için de işleyebiliriz.

VERİLERİNİZİ KİMLER GÖREBİLİR?

Supercell dışında, verilerinize aşağıdaki durumlarda diğer taraflarca erişilebilir:

Diğer oyuncular ve kullanıcılar .

Sosyal özellikler oyunlarımızın merkezi bir bileşenidir. Diğer oyuncular ve kullanıcılar, örneğin oyun aktivitelerinde profil verilerinizi görebilir ve gönderdiğiniz mesajları okuyabilir.

Hizmet sağlayıcılarımz.

Supercell, Hizmet’i sağlamamıza yardım eden tedarikçilere sahiptir. Bu tedarikçiler, Hizmet’i sunmak ve görevleri gerçekleştirmek amacıyla (örneğin barındırma, oyuncu desteği, reklam gösterme, analiz ve dolandırıcılığı önleme) yalnızca Supercell talimatları uyarınca ve bunlara göre verilerinizi işler.

Diğer şirketler ve kamu yetkilileri.

Ödemeleri doğrulamak (Paypal gibi ödeme sağlayıcılarıyla) ve dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetle mücadele etmek için, diğer şirket ve kuruluşlarla veri işleyebilir ve paylaşabilir ve verileri yasal talepler olması halinde kamu yetkililerine verebiliriz.

Aynı zamanda verilerinizi onayınıza bağlı olarak, yasalara uymak veya kişisel hakları mülkiyeti veya bizim, oyuncularımızın veya diğer kişilerin güvenliğini korumak amacıyla ifşa edebiliriz.

Reklamcılık ve Sosyal Medya ortakları.

Hizmet; ortaklarımızdan sosyal medya etkileşim araçları, arayüz program uygulamaları (API) aracılığıyla veya yazılım geliştirme kitleri (SDK) aracılığıyla sunulan özellikler ve oyun içi reklamlar gibi özellikler barındırır. Bu ortakların bir listesi supercell.com/en/partner-opt-out adresinden bulunabilir. Bu ortaklar verilerinize erişebilir ve kendi gizlilik politikaları uyarınca bunları kullanabilir. Bu ortakların veri işleme uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.

Bu ortaklar, aktivitelerinizle ve cihazınızla ilgili (ör. IP adresiniz, mobil tanımlayıcılar, ziyaret ettiğiniz sayfa/sayfalar, konumunuz, saat) verilere erişebilir. Ayrıca sizinle ilgili topladığımız verileri üçüncü taraf reklam ortaklarıyla birleştirerek paylaşabiliriz. Söz konusu reklam ortakları, bu verileri (ve diğer web sitelerinden toplanan benzer verileri) kendi ağları içindeki üçüncü taraf hizmetlerini ziyaret ettiğinizde size hedefli reklam sunmak amacıyla kullanabilir. Bu ortaklar, kendi gizlilik politikaları uyarınca hareket edebilir. Bu uygulama genelde “ilgi alanına dayalı reklam” veya “online davranışsal reklam” olarak adlandırılır. Kişisel verilerinizi üçüncü taraf reklam ortaklarıyla paylaşmamayı tercih ediyorsanız aşağıdaki “Haklarınız ve Seçenekleriniz” bölümündeki talimatları takip edebilirsiniz.

ULUSLARARASI VERİ AKTARIMLARI

Hizmet'imiz doğası gereği küreseldir, dolayısıyla verileriniz dünyanın herhangi bir yerine aktarılabilir. Farklı ülkeler, ülkenizdekinden farklı veri koruma yasalarına sahip olabileceğinden, işbu Politikada açıklanan şekilde verilerinizin korunması için uygun tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla gerekli adımları atarız. Kullanabileceğimiz uygun tedbirler arasında, AB Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddeleri ve diğer yasal tedbirler bulunmaktadır.

HAKLARINIZ VE SEÇENEKLERİNİZ

Pazarlama e-postalarını ve diğer pazarlama içeriklerini almamayı seçebilirsiniz.

Bahsi geçen iletişimlerdeki talimatları takip ederek veya oyun içi ayarlarınızı değiştirerek bizden gelen pazarlama e-postaları gibi pazarlama iletişimlerini almayı bırakabilirsiniz. Güncellenen ayarlar hemen geçerli olmayabilir. Hizmet veya Hizmet Şartlarıveya bu Gizlilik Politikası gibi konular hakkında pazarlama amacı olmayan iletişimler almaya devam edebileceğinizi lütfen unutmayın.

Anlık Bildirimler

Mobil uygulamalarımız aracılığıyla size anlık bildirimler gönderebiliriz. Mobil cihazınızdaki ayarları değiştirerek bu tür iletişimleri almaktan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

Pazarlama e-postaları gibi promosyon içerikli bildirimler almamayı seçebilirsiniz.

Android veya iOS cihazınızda gizlilik ayarlarına tıklayıp “Uygulamaların Takip İsteği Göndermesine İzin Ver” seçeneğini kapatarak veya "Reklam İzlemesini Sınırlandır" (Apple iOS) veya "İlgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırak" (Android) seçeneklerini etkinleştirerek mobil uygulamalardaki ilgi alanına dayalı reklam hizmetlerinden vazgeçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.: supercell.com/en/partner-opt-out.

Ayrıca oyun ayarlarında verilen seçenekler üzerinden kişiselleştirilmiş oyun içi tekliflerden de vazgeçebilirsiniz (seçenek olduğunda).

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilere erişebilirsiniz.

Talep ederseniz, size kişisel verilerinizin bir kopyasını elektronik formatta sunarız.

Diğer haklarınız.

Ayrıca verilerinizi düzeltme, sildirme, verilerinizi kullanma ve paylaşma şeklimize itiraz etme ve verilerinizi paylaşma şeklimizi kısıtlama hakkına da sahipsiniz. İzninizi istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Tüm taleplere makul bir süre içerisinde yanıt veririz. Sizi memnun edecek şekilde henüz ilgilenmediğimiz çözülmemiş bir gizlilik veya veri kullanım sorunuz varsa çözülmemiş şikayetler için Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre veya Birleşik Krallık içindeki yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçebilirsiniz.

Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen yukarıdaki “Bize Ulaşın” bölümünde belirtilen destek seçeneklerini kullanın. Tüm taleplere yürürlükteki yasalar çerçevesinde yanıt verilir. Gizliliğinizi korumak için talebinizi yerine getirmeden önce alışveriş faturası veya diğer hesap bilgilerini sorabilir, oyun hesabınızla e-posta adresinizi bağlamanızı isteyebilir (örneğin Supercell ID üzerinden) veya Hizmetlerimiz üzerindeki aktiviteleriniz hakkında size soru sorarak kimliğinizi doğrulamak için ilave adımlar ekleyebiliriz. Kimliğinizi doğruladıktan sonra, temsilcinin iletişim bilgilerini yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde müşteri hizmetleri personelimize ileterek sizin adınıza haklarınızı icra etmesi için yetkili bir temsilci atayabilirsiniz.

Bu haklarınızı kullandığınız için ayrımcı muamele görmeme hakkınız saklıdır.

TANIMLAMA BİLGİLERİ (ÇEREZLER) VE BENZER TEKNOLOJİLER

Çoğu çevrimiçi hizmetler gibi, biz ve ortaklarımız Hizmet'i sunmak ve kişiselleştirmek, kullanım analizi yapmak, hedefe dönük reklamlar sunmak ve dolandırıcılığı önlemek için tanımlama bilgileri ve benzer teknolojileri kullanırız. Tanımlama bilgileri ve benzer teknolojiler, bize ve ortaklarımıza Hizmet içinde tercihlerinizi kaydetme ve aktivitelerinizi takip etme olanağı verir. Ortaklarımızın kendi gizlilik politikaları uyarınca hareket edebileceğini lütfen unutmayın.

Ortaklarımız ve biz, teknolojilerimizi kullanan bağımsız web siteleri ve uygulamalar ile kullanıcıların etkileşimleri hakkında, tanımlama bilgileri ve diğer takip teknolojileri de dahil olmak üzere bilgi toplayıp saklarız. Bu da örneğin birden fazla cihaz veya tarayıcı arkasındaki ortak kullanıcı veya hane halkının varlığını tespit etmemizi ve daha sonra bu tarayıcı ve cihazları bir cihaz grafiği içinde bağlantılandırmamızı sağlar. Bu işlemlerle amacımız:

dolandırıcılığı tespit etme ve önleme;

kullanıcıların Hizmet’i bir cihazda kullanmasını ve daha sonra bıraktığı yerden başka bir cihazda sorunsuz şekilde devam etmesini sağlama;

analiz, kişiselleştirme ve ilişkilendirme;

bilinen veya tahmin edilen tüm cihazlarda kullanıcıya aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlandırma; ve/veya

tüm cihazlardaki tarayıcı modellerinden elde edilen verilerle cihazlarda kişiselleştirilmiş reklamlar sunma.

Daha fazla bilgi için (vazgeçme seçenekleri dahil) lütfen https://supercell.com/en/partner-opt-out/ adresini ziyaret edin. Tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu durumda Hizmet'in bazı özellikleri düzgün çalışmayabilir.

VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Güvenlik Tedbirleri.

Güvenli bir oyuncu deneyimi sağlamak için, verilerinizi izinsiz erişime, kaybolma, uygunsuz kullanım veya değiştirilmeye karşı korumak amacıyla, sürekli olarak idari, teknik ve fiziksel güvenlik önlemleri geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Veri saklama.

Verilerinizi, hesabınız etkin olduğu ya da size Hizmetin sağlanması için gerekli olduğu sürece saklarız. Örneğin kullanılmayan oyun hesaplarının kimliğini periyodik olarak gizleyebilir ve gerekli olmayan verileri düzenli olarak araştırabilir ve bunların kimliğini gizleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kaldırmamızı talep etmeniz durumunda, yerel yükümlülüklerimizi yerine getirmek, uyuşmazlıkları gidermek ve sözleşmelerimizi uygulamak gibi meşru ticari çıkarlarımız için gerekli süre boyunca verilerinizi saklayacağımızı lütfen göz önünde bulundurun.

ÇOCUKLAR

Çocukların çevrimiçi gizliliğinin korunması bizim için çok önemlidir. Genel olarak Hizmetlerimiz 13 yaşından küçük (veya yerel yasalar çerçevesinde diğer zorunlu yaş) çocuklara yönelik değildir ve Hizmetler aşağıdaki paragrafta belirtilenler haricinde çocukların kişisel verilerini bilerek toplamaz.

Çocuklar için tasarlanmamış ancak onları cezbeden oyunlarda oyuncunun yaşına bağlı olarak Hizmet’e erişimi sınırlandırmak için ek önlemler alıyoruz. Bu Hizmetler için oyuncu 13 yaşından (veya bulunduğu yerdeki geçerli yaş sınırı) küçük olduğunu belirttiğinde, sosyal medya ve sohbet özellikleri gibi belirli özellikler ve bunların yanında bazı bildirim uyarılarına erişimlerini sınırlandıracağız. Ayrıca kişisel verilerin işlenmesini sadece Hizmetlerimizin dahili operasyonlarını desteklemek için gerekli seviye ile sınırlandırıyoruz.

Bazı Hizmetlerimiz için yukarıdaki iki paragrafta tanımlanandan daha yüksek bir yaş sınırı (örneğin 16) olabileceğini unutmayın. Amacımız, oyuncularımız için güvenli bir oyun deneyimi sunmak ve Genç Oyuncuları korumaktır.

Çocuğun ebeveyni veya velisiyseniz ve çocuğunuzdan toplanan kişisel verileri gözden geçirmek veya bu bilgilerin değiştirilmesini veya silinmesini istiyorsanız yukarıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yukarıda belirtilen şartlara rağmen çocuğun bize kişisel veriler verdiğinin farkına varırsak bu verileri tutmak için yasal bir zorunluluk haricinde toplanan tüm kişisel veriler silinir ve çocuğun hesabı sonlandırılır ve/veya uygun duruma göre reşit olmayanlara uygun bir deneyime dönüştürülür.

CALIFORNIA’DA İKAMET EDENLER İÇİN

California’da ikamet eden kişilere özel maddeleri görmek için lütfen supercell.com/en/disclosure-california-residents adresini ziyaret edin.