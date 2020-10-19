Yürürlük Tarihi: 19 Kasım 2022

Oyunlarımızı oynadığınız için teşekkür ederiz! Bu Gizlilik Politikası şunları tanımlar:

Sizin hakkınızda kişisel veri toplama şeklimizi ve bunu neden yaptığımızı

Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı ve

Kişisel verileriniz için sahip olduğunuz seçenekleri.

Bu Gizlilik Politikası burada toplu olarak Hizmet olarak adlandırdığımız Supercell oyunları, web siteleri ve bağlantılı hizmetler için geçerlidir. supercell.com adresine yeni bir versiyon göndererek bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak güncelleyebiliriz. Herhangi bir somut değişiklik yaparsak, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce Hizmet'e bir bildirim gönderme de dahil yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde sizi bilgilendireceğiz. Hizmeti yürürlük tarihinin ardından kullanmaya devam ettiğinizde, yeni Gizlilik Politikası geçerli olur.

BİZE ULAŞIN

Veri korumayla ilgili sorularınız varsa veya kişisel verileriniz ile ilgili sorunların çözülmesi için talepte bulunacaksanız, öncelikle bizimle her bir Supercell oyununda bulunan destek özelliği üzerinden iletişim kurmanızı tavsiye ederiz, böylece size daha hızlı yanıt verebiliriz. Alternatif olarak şu adres üzerinden de iletişime geçebilirsiniz:

Kontrol edenin adı: Supercell Oy

Adres: Itämerenkatu 11-13, FI-00180 Helsinki, Finlandiya Dikkat: Gizlilik

e-posta: legal-requests@supercell.com

TOPLADIĞIMIZ VERILER

Topladığımız kişisel verilerin kategorileri, kullandığınız Hizmetlere ve yürürlükteki yasal gerekliliklere göre değişir.

Bize doğrudan verdiğiniz veriler.

İletişim bilgileri (ör. isim, e-posta adresi veya telefon numarası)

Oyuncu adı veya oyuncu etiketi ve şifresi

Profil bilgileri (ör. profil fotoğrafı)

Hizmet'e gönderdiğiniz mesajlarınız (ör. sohbet kayıtları ve oyuncu destek biletleri)

Bize vermeyi tercih ettiğiniz diğer veriler (ör. kayıp bir hesabı tanımlamak için verilen veriler ya da anket programlarına veya tanıtıcı programlara katılım için verdiğiniz veriler)

Otomatik olarak topladığımız veriler.

Çoğu durumda otomatik olarak oluşturulan oyun içi hesap ID’si de dahil olmak üzere hesabınız ve oyunun ilerlemesi hakkındaki veriler

IP adresiniz ve mobil cihaz tanımlayıcıları (ör. cihazınızveya reklam ID'niz)

Cihazınız hakkındaki veriler, ör. cihaz adı ve işletim sistemi, tarayıcı tipi ve dil, internet hizmet sağlayıcısı ve GSM operatörü

Çerezlerle ve benzer teknolojilerle topladığımız veriler (aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz)

Yaklaşık konum verileri (IP adresinizden çıkarılan)

Hizmet'i kullanımınız hakkındaki veriler, ör. oyun verileri ve Hizmet içerisinde diğer oyuncularla etkileşimleriniz

Ayrıca e-posta adresinizi veya diğer iletişim bilgilerinizi kullanarak Supercell ID’si oluşturma seçeneğiniz var.

İş ortaklarımızdan topladığımız veriler.

Hakkınızdaki aşağıda örneklendirilen bilgileri tamamlamak için sosyal medya siteleri, veri analizi sağlayıcıları ve reklam ağları gibi üçüncü taraf iş ortaklarını kullanıyoruz:

Demografik veriler (ör. IP adresinizin hassas olmayan konumunu belirlemek için)

Dolandırıcılıkla mücadele için kullanılan veriler (ör. oyunlardaki istismarları veya reklamlardaki tıklama hilelerini gidermek için kullanılan veriler)

Oyunların bağlantılı olduğu platformlardan gelen veriler (ör. ödeme doğrulama için)

Reklam ve analiz amaçlı veriler (size daha iyi bir Hizmet sunmamız için)

Gizlilik ayarlarınızda üçüncü taraf hizmetler (örneğin LINE, WeChat, Google veya Facebook) aracılığıyla bizim için kullanılabilir kıldığınız veriler

VERİLERİNİZİ NEDEN TOPLUYORUZ?

Verilerinizi aşağıda örneklendirildiği gibi farklı ticari amaçlarla kullanıyoruz:

Hizmetin işlemesini sağlamak için.

Sözleşmeyi uygulamak amacıyla aşağıdakiler için gerekli verileri işleriz:

Hesaplar oluşturmak ve oyunlarımıza ödeme yapmanızı ve Hizmet'imizi kullanmanızı sağlamak

Hizmeti Yönetmek

Ödemeleri doğrulamak ve onaylamak

Talep ettiğiniz ürünleri ve hizmetleri sağlamak ve sunmak

Size Hizmet ile bağlantılı bildirimler göndermek

Hizmeti oyuncularımıza daha uygun hale getirmek için.

Oyuncularımıza harika bir Hizmet sunmak amacıyla aşağıdakiler için gerekli verileri toplamak ve işlemek meşru menfaatimizedir:

Oyuncu profillerini güncellemek ve geliştirmek

Hizmet ve oyuncu deneyimini geliştirmek ve iyileştirmek

Sizinle ilişkilerimizi yönetmek

Hizmetin bir parçası olarak sosyal özellikler sunmak

Hizmet deneyiminizi özelleştirmek

Yorumlarınıza ve sorularınıza yanıt vermek ve oyuncu desteği sağlamak

Size Hizmet'in yanı sıra diğer web siteleri ve hizmetlerde ve e-posta ile Supercell teklifleri sunmak

Size güncellemeler, güvenlik uyarıları ve destek mesajları gibi bağlantılı bilgiler göndermek

Diğer oyuncularla iletişim kurmanızı sağlamak

Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için.

Size Hizmet'in yanı sıra diğer web siteleri ve hizmetlerde (e-posta da dahil) kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek amacıyla aşağıdakiler için gerekli verileri işlemek meşru menfaatimizedir:

Hizmet ve çevrimiçi davranışlarınızla bağlantılı olarak eriştiğiniz içeriği izlemek

Reklamlarımızı ve Hizmet'i sunmak, amaçlamak ve iyileştirmek

Kişiselleştirilmiş reklamları almamayı nasıl vazgeçeceğiniz hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki “Haklarınız ve Seçenekleriniz” bölümüne bakın.

Hizmetin güvenli ve adil kalmasını sağlamak için.

Hizmet içerisinde eşit şartlar oluşturmak bizim için birinci önceliktir. Kabul edilebilir kullanım politikamız hakkında daha fazla bilgi için, Supercell Hizmet Koşulları'na bakın.

Hizmetin ve sosyal özelliklerinin güvenli ve adil kalmasını sağlamak, dolandırıcılıkla mücadele etmek ve diğer yollarla kabul edilebilir kullanımı sağlamak amacıyla aşağıdakiler için gerekli verileri işlemek meşru menfaatimizedir:

Hizmetin ve sosyal özelliklerinin kullanımını analiz etmek ve izlemek

Otomatik veya manuel olarak konuşmaları makul hale getirmek

Dolandırıcılık yapan veya uygunsuz davranan oyunculara karşı gerekli adımları atmak

Analiz etmek, profil oluşturmak ve bölmek için.

Yukarıdaki durumların tümünde, toplanan verileri analiz edebilir, bölebilir ve bunların profilini oluşturabiliriz.

Onayınız ile.

Onayınız ile verilerinizi ek amaçlarla kullanabiliriz.

İzniniz doğrultusunda, size oyun içi reklamlar sunmak ve oyun içi içeriği davranışlarınız ve ilgi alanlarınıza göre optimize etmek için de cihaz tanımlayıcılarınızı alıp kullanabiliriz. Uygun durumlarda, aynı amaçlar için ayrıca reklam tanımlayıcınızı, IP adresinizi ve cihaz kimliğinizi de toplayabiliriz. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) dahil olmak üzere geçerli gizlilik yasalarına uygun olarak, bu işlem için onayınızı almamız gerekir.

VERİLERİNİZİ KİMLER GÖREBİLİR?

Supercell dışında, verilerinize aşağıdaki durumlarda diğer taraflarca erişilebilir:

DİĞER OYUNCULAR VE KULLANICILAR.

Sosyal özellikler oyunlarımızın merkezi bir bileşenidir. Diğer oyuncular ve kullanıcılar, örneğin oyun aktivitelerinde profil verilerinizi görebilir ve gönderdiğiniz mesajları okuyabilir.

HİZMET SAĞLAYICILARIMIZ.

Supercell’de Hizmetleri sağlamamıza yardım eden tedarikçilerimiz bulunmaktadır. Bu tedarikçiler, Hizmeti sunmak ve bir takım görevleri yerine getirmek amacıyla (örneğin barındırma, oyuncu desteği, analiz ve dolandırıcılığı önleme) yalnızca Supercell talimatları uyarınca verilerinizi işler.

Diğer şirketler ve kamu yetkilileri.

Dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetle mücadele etmek amacıyla, verilerinizi işleyebilir ve diğer şirket ve kuruluşlara ifşa edebilir ve verileri yasal talepler olması halinde kamu yetkililerine verebiliriz.

Aynı zamanda verilerinizi onayınıza bağlı olarak, yasalara uymak veya kişisel hakları mülkiyeti veya bizim, oyuncularımızın veya diğer kişilerin güvenliğini korumak amacıyla ifşa edebiliriz.

Reklamcılık ve Sosyal Medya ortakları.

Hizmet, sosyal medya etkileşim araçları, uygulama programlama arayüzleri (API) veya yazılım geliştirme kitleri (SDK) aracılığıyla işlevler ve oyun içi reklam gibi ortaklarımıza ait özellikleri içerir. Bu ortakların listesi supercell.com/en/partner-opt-out adresinden bulunabilir.

Bu ortaklar, aktivitelerinize ve cihazınıza (örneğin IP adresiniz, mobil cihaz tanımlayıcıları, ziyaret edilen siteler, konum, günün saati) ait verilere erişebilir. Ayrıca üçüncü taraf reklam ortaklarımız ile hakkınızda topladığımız verileri birleştirebilir ve paylaşabiliriz. Bu reklam ortakları, ağlarına dahil üçüncü taraf hizmetlerini ziyaret ettiğinizde size hedefli reklamlar göstermek amacıyla bu verileri (ve diğer internet sitelerinden toplanılan benzer verileri) kullanabilir. Bu ortaklar, kendi gizlilik politikaları çerçevesinde hareket edebilir. Bu uygulamaya genel olarak “ilgi alanına dayalı reklam” veya “çevrimiçi davranışa dayalı reklam” adı verilir. Üçüncü taraf reklam ortaklarıyla kişisel verilerinizi paylaşmak istemiyorsanız aşağıda yer alan “Haklarınız ve Seçenekleriniz” bölümündeki talimatları izleyebilirsiniz.

ULUSLARARASI VERİ AKTARIMLARI

Hizmet'imiz doğası gereği küreseldir, dolayısıyla verileriniz dünyanın herhangi bir yerine aktarılabilir. Farklı ülkeler, ülkenizdekinden farklı veri koruma yasalarına sahip olabileceğinden, işbu Politikada açıklanan şekilde verilerinizin korunması için uygun tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla gerekli adımları atarız. Başvurabileceğimiz uygun tedbirler, AB Komisyonlarınca onaylanan sözleşme maddelerini ve diğer hukuki tedbirleri kapsar.

HAKLARINIZ VE SEÇENEKLERİNİZ

Pazarlama e-postalarından ve diğer pazarlama içeriklerinden vazgeçme.

İlgili bildirimlerdeki talimatları takip ederek veya oyun içi ayarlarınızı değiştirerek bizden ör. Pazarlama e-postaları gibi promosyon içerikli bildirimler almaktan vazgeçebilirsiniz. Güncellenen ayarlar hemen uygulamaya geçmeyebilir. Hizmetle ilgili iletişimler veya Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası gibi belgelerdeki güncellemeler gibi ticari olmayan e-postaları almaya devam edebileceğinizi lütfen unutmayın.

Anlık Bildirimler.

Mobil uygulamalarımız aracılığıyla size anlık bildirimler gönderebiliriz. Mobil cihazınızdaki ayarları değiştirerek istediğiniz zaman bu tür bildirimleri kapatabilirsiniz.

Hedefe dönük reklamcılıktan vazgeçme.

Android veya iOS cihazınızda gizlilik ayarlarına tıklayıp "Reklam İzlemesini Sınırlandır" (Apple iOS) veya "İlgi Alanına Dayalı Reklamlardan Vazgeç" (Android) ögelerini seçerek ilgi alanına dayalı reklam hizmetlerinden vazgeçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.: supercell.com/en/partner-opt-out.

Oyun ayarlarında sunulan seçeneklerden kişiselleştirilmiş oyun içi teklifleri de kapatabilirsiniz.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilere erişim.

Talep ederseniz, size kişisel verilerinizin bir kopyasını elektronik formatta sunarız.

Diğer haklarınız.

Ayrıca verilerinizi düzelttirme, sildirme, verilerinizi kullanma ve paylaşma şeklimize itiraz etme ve verilerinizi paylaşma şeklimizi kısıtlama hakkına da sahipsiniz. İstediğinizde onayınızı geri çekebilirsiniz.

Tüm taleplere makul bir süre içerisinde yanıt veririz. Tatmin edici bir şekilde değinmediğimiz, çözümlenmemiş bir gizlilik veya veri kullanımı endişeniz varsa lütfen ABD'de bulunan üçüncü taraf ihtilaf çözümü sağlayıcımızla (ücretsiz olarak) iletişime geçin. Çözüme ulaşmayan şikayetler için yarıca Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre veya Birleşik Krallık içerisindeki yerel veri koruma yetkilinizle de iletişim kurabilirsiniz.

Verilerle ilgili yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız lütfen yukarıda “Bize Ulaşın” bölümünde belirtilen destek seçeneklerini kullanın. Yürürlükteki yasalar çerçevesinde tüm taleplerinize yanıt vereceğiz. Gizliliğinizi korumak adına talebinizi tamamlamadan önce alışveriş fişi veya diğer hesap bilgilerinizi talep etme (örneğin Supercell ID aracılığıyla), e-posta adresinizi oyun hesabınıza bağlamanızı isteme veya Hizmetlerimizdeki aktivitelerinizle ilgili soruları yanıtlamanızı isteme gibi kimliğinizi doğrulayacak ilave önlemleri alabiliriz. Kimliğinizi doğruladıktan sonra yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde müşteri hizmetleri personelimize temsilcinizin iletişim bilgilerini ileterek sizin adınıza haklarınızı kullanması için bir yetkili temsilci atayabilirsiniz.

Bu haklarınızı kullandığınız için hiçbir ayrımcı muameleye maruz kalmama hakkına sahipsiniz.

ÇEREZLER VE BENZER TEKNOLOJILER

Çoğu çevrimiçi hizmetler gibi, biz ve ortaklarımız Hizmet'i sunmak ve kişiselleştirmek, kullanım analizi yapmak, hedefe dönük reklamlar sunmak ve dolandırıcılığı önlemek için çerezleri ve benzer teknolojileri kullanırız. Çerezler ve benzer teknolojiler, biz ve ortaklarımız tarafından Hizmet içinde aktivitelerinizin takip edilmesine ve tercihlerinizin kaydedilmesine imkan sağlar. Ortaklarımızın kendi Gizlilik Politikalarına göre hareket edebileceğini unutmayın.

Çerezler ve benzer teknolojiler dahil teknolojilerimizi kullanan bağımsız internet sitelerindeki ve uygulamalardaki kullanıcı etkileşim bilgileri biz ve ortaklarımız tarafından toplanıyor ve saklanıyor. Bu da örneğin birden fazla cihazın veya tarayıcının arkasında ortak kullanıcı veya ev halkı olduğu sonucuna varmamızı ve ardından bu tarayıcıları ve cihazları cihaz grafiğine bağlamamızı sağlıyor. Bu işlem şu amaçlarla yapılır:

hilenin tespit edilmesi ve engellenmesi,

kullanıcıların hizmeti bir cihazda kullanıp daha sonra başka bir cihazda kaldıkları yerden sorunsuz kullanmaya devam etmesine imkan sağlama,

analiz, kişiselleştirme ve nitelik atama,

bilinen veya tahmin edilen cihazlar arasında kullanıcıya aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlandırma ve/veya

tüm cihazların tarama kalıplarından edinilen bilgiyle her cihazda kişiselleştirilmiş reklam verme.

Daha fazla bilgi için (vazgeçme ve kaldırma dahil) lütfen supercell.com/en/partner-opt-out internet sitesini ziyaret edin. Tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu durumda Hizmet'in bazı özellikleri düzgün çalışmayabilir.

VERİLERİNİZİ NASIL KORURUZ?

Güvenlik Tedbirleri.

Emniyetli ve güvenli bir oyuncu deneyimi sağlamak için, verilerinizi izinsiz erişime veya kaybolma, uygunsuz kullanım veya değiştirilmeye karşı korumak amacıyla, sürekli olarak idari, teknik ve fiziksel güvenlik önlemleri geliştirir ve uygularız.

Veri saklama.

Verilerinizi, hesabınız etkin olduğu ya da size Hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu sürece saklarız. Örneğin kullanılmayan oyun hesaplarının kimliğini periyodik olarak gizleyebilir ve gerekli olmayan verileri düzenli olarak araştırır ve bunların kimliğini gizleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kaldırmamızı talep etmeniz durumunda, yerel yükümlülüklerimizi yerine getirmek, anlaşmazlıkları gidermek ve sözleşmelerimizi uygulamak gibi meşru ticari çıkarlarımız için gerekli süre boyunca verilerinizi saklayacağımızı lütfen göz önünde bulundurun.

ÇOCUKLAR

Çocukların çevrimiçi gizliliğinin korunması bizim için çok önemlidir. Genel olarak Hizmetlerimiz 13 yaş (veya yerel yasaların gerektirdiği diğer bir yaş) altı çocuklar için tasarlanmamıştır ve Hizmetler aşağıdaki paragrafta belirlenen durum haricinde bilerek çocukların kişisel verilerini toplamaz.

Çocuklar için tasarlanmamış ancak yine de çocukların ilgisini çeken oyunlarda, oyuncunun yaşına göre Hizmetlere erişimi sınırlandırarak ilave önlemler alıyoruz. Bu Hizmetlerde oyuncu 13 yaşından (veya bölgenizdeki yürürlükteki yaş) küçük olduğunu belirtirse sosyal medya ve sohbet özelliği gibi belirli özelliklere ve ayrıca belirli bildirim uyarılarına erişimlerini kısıtlıyoruz. Ayrıca kişisel bilgilerin işlenmesini, sadece Hizmetlerin iç işleyişini desteklemek için gerekli olanlarla sınırlandırıyoruz.

Çocuğun velisi veya vasisiyseniz ve çocuğunuzdan toplanan kişisel verileri gözden geçirmek istiyorsanız veya bu bilgilerin değiştirilmesini veya silinmesini istiyorsanız yukarıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir çocuğun yukarıda belirlenenin aksine bize bilgi verdiğini tespit etmemiz hâlinde, yasal yükümlülüğümüz olmadığı sürece topladığımız tüm kişisel veriler silinecek ve çocuğun hesabı sonlandırılacak ve/veya mevcut olan çocuk deneyimine dönüştürülecektir.

CALIFORNIA’DA İKAMET EDENLER İÇİN

California’da ikamet edenleri ilgilendiren özel bildirimler için lütfen supercell.com/en/disclosure-california-residents adresini ziyaret edin.