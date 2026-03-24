Na imagem acima: taxas totais de obtenção desde o lançamento do centro da vila 18, com as datas mais importantes em destaque.

Pouco tempo depois do lançamento, as taxas de três ★ e uma ★ estavam excepcionalmente próximas. Essa compressão é um sinal claro de um meta polarizado, em que os ataques tendem a ser quase perfeitos ou quase totalmente ineficazes, com poucas opções intermediárias.

Após a primeira atualização de balanceamento, na qual fizemos ajustes iniciais tanto nas opções dominantes quanto nas menos utilizadas, a diferença continuou extremamente pequena e, em alguns casos, ficou ainda menor. Embora algumas dessas mudanças tenham ajudado a criar estratégias alternativas posteriormente, elas não alteraram imediatamente o meta geral.

Somente após a segunda atualização de balanceamento, que introduziu ajustes mais abrangentes tanto no ataque quanto na defesa, foi que a diferença entre os resultados aumentou e as taxas gerais de obtenção de três ★ caíram em relação ao seu pico. Comparando os períodos sazonais equivalentes, os resultados agora estão menos compactos, e o desempenho está distribuído de modo mais uniforme.

O panorama atual mostra um meta mais diversificado. Agora, uma gama mais ampla de tropas é usada em vez de uma única estratégia dominante. Isso é um progresso significativo.

Ao mesmo tempo, as taxas de obtenção de três ★ em algumas áreas continuam mais altas do que gostaríamos, e várias tropas ainda apresentam um desempenho elevado. A variedade melhorou, mas a força de ataque geral continua alta. O próximo passo é abordar essa questão com cuidado, sem desfazer os avanços conquistados na diversidade.

Também estamos monitorando o desempenho do Duque Dracônico. Ele teve um impacto notável no meta atual, então continuaremos avaliando como ele se desenvolve à medida que os jogadores exploram estratégias diferentes. Quaisquer ajustes, caso sejam necessários, serão comunicados com antecedência.

Além disso, levamos em consideração os comentários pedindo mais melhorias de tropas no início do ciclo do centro da vila. Expandir as opções de aprimoramento é uma parte importante para que os exércitos sigam em evolução e as estratégias sejam inovadoras. Por isso, a próxima atualização trará melhorias adicionais para o Dragão, o Yeti e outras tropas.

A implementação dessas mudanças influenciará a nossa abordagem com relação às melhorias de tropas em futuras atualizações dos centros da vila. Como sempre, ajustes no balanceamento e na progressão podem abrir oportunidades para que diferentes estratégias retornem ou evoluam no decorrer do tempo.

Equilibrando os níveis de habilidade

O Clash é jogado em vários níveis, desde ataques casuais diários até o mais alto nível competitivo.

Às vezes, uma estratégia funciona bem para a maioria dos jogadores, mas acaba ficando maçante para os veteranos. Outras vezes, um problema surge de forma generalizada em todos os níveis de habilidade.

Nossa responsabilidade é analisar ambos os aspectos.

De modo geral, nosso objetivo é equilibrar a jogabilidade em cada uma de suas partes. Entretanto, quando surgem casos atípicos, seja no jogo como um todo ou em competições de alto nível, podemos agir pontualmente para lidar com o problema.

Isso não significa que fazemos ajustes apenas para os jogadores profissionais, mas também não quer dizer que eles sejam ignorados. Quando algo reduz significativamente a diversidade estratégica ou leva o desempenho além dos limites esperados, é necessária uma intervenção.

Ajustar o balanceamento não é sinônimo de deixar todas as estratégias iguais. Trata-se de garantir que existam múltiplos caminhos viáveis ​​para o sucesso e que diferentes habilidades continuem a ser valorizadas.

Modo ranqueado, Liga Lendária, liga das Guerras de Clãs e minérios

Ultimamente, diversos sistemas de progressão e de competição têm sido pontos-chave de discussão, incluindo o modo ranqueado, a Liga Lendária, a liga das Guerras de Clãs e os minérios.

Modo ranqueado

Para o modo ranqueado, introduzimos algumas pequenas alterações na atualização de fevereiro com o intuito de tornar a experiência menos repetitiva e mais acessível. Há muito a ser feito, e as mudanças serão realizadas com base nos comentários dos jogadores.

Nossos próximos passos têm como foco deixar o modo ranqueado mais fácil de entender e mais gratificante de competir. Estamos aprimorando a forma como o desempenho é exibido durante os torneios, deixando os resultados mais fáceis de acompanhar e refinando a navegação das partidas classificadas para que sejam mais intuitivas em sua totalidade.

Juntamente com essas melhorias no sistema, também estamos aprimorando diversas partes do ranqueado, como registros de batalha mais claros, melhor visibilidade da classificação, maior nitidez nas formações defensivas ativas e fluxos de promoção e rebaixamento mais fluidos. Além disso, estamos explorando maneiras de dar aos jogadores um pouco mais de tempo no sistema de classificação para que possam ir com calma, sem correr o risco imediato de rebaixamento. Muitas dessas melhorias beneficiam jogadores de todos os níveis, incluindo os da Liga Lendária.

Atualizações específicas da Liga Lendária

Também estamos trabalhando em atualizações estruturais mais profundas para a Liga Lendária. O nível competitivo mais alto deve ser distinto, prestigioso e claramente definido.

Parte desse trabalho envolve a introdução de uma progressão competitiva mais clara dentro da própria Liga Lendária. Os jogadores poderão avançar por vários patamares, culminando na competição entre os 10.000 melhores no topo da classificação.

Analisaremos como funcionará a transição para a nova estrutura da Liga Lendária conforme nos aproximarmos do seu lançamento. Essas mudanças vão além de ajustes superficiais e têm como objetivo elevar o significado da competição entre os melhores jogadores.

Ligas das Guerras de Clãs

Também temos novidades em desenvolvimento para as ligas das Guerras de Clãs. Quando elas foram lançadas, o jogo contava com menos níveis de centro da vila e jogadores competitivos do que hoje. Com o passar do tempo, as partidas classificadas ficaram cada vez mais compactas, principalmente nas ligas intermediárias, em que muitos clãs com centros da vila diferentes competem por um número limitado de vagas de promoção.

Para resolver isso, queremos implementar quatro ligas adicionais às ligas das Guerras de Clãs. O propósito é distribuir os clãs de modo mais uniforme pelo sistema, para que as ligas reflitam melhor a força de cada clã e a progressão seja mais fácil para a maioria dos jogadores.

Expandir o sistema de classificação nos permite melhorar a progressão de uma grande parte dos jogadores, alocando os clãs de forma mais regular pelo sistema e redistribuindo as recompensas pela estrutura ampliada da liga.

Como parte dessa mudança, as recompensas em medalhas aumentarão para a maioria dos clãs no sistema, embora os prêmios em algumas ligas possam ser reduzidos conforme a classificação aumenta e os clãs sobem para os novos níveis introduzidos.

Para as ligas mais altas, o principal benefício virá da própria expansão do sistema de classificação, no qual as oportunidades de promoção deverão se tornar mais acessíveis à medida que os clãs estiverem distribuídos de modo mais uniforme pelas ligas.

Ao mesmo tempo, a estrutura ampliada também criará espaço adicional para competições de alto nível no topo da classificação. A liga mais alta terá a mesma dificuldade da Liga Lendária, ao passo que algumas ligas abaixo dela introduzirão modificadores específicos que criarão ambientes competitivos distintos em cada nível.

O 15x15 seguirá sendo o principal formato competitivo das ligas das Guerras de Clãs. No entanto, se a procura continuar a crescer, poderemos explorar a possibilidade de aumentar o limite máximo de participantes em outros formatos ao longo do tempo.

Minérios

Os minérios também precisam de melhorias.

Sabemos que o sistema atual não é ideal. O acesso ao minério afeta diretamente a liberdade com que os jogadores podem aprimorar e usar equipamentos, o que tem um impacto real na experiência geral.

Estamos trabalhando para criar novas maneiras mais consistentes de obtenção de minério ainda este ano. Esses ajustes devem ser tratados com cuidado, pois afetam a progressão a longo prazo em todo o jogo, mas seguiremos empenhados em melhorar a constância e o acesso geral.

De olho no futuro

O Clash vem se transformando há 14 anos e continuará evoluindo. Novas estratégias surgem, antigas retornam, e cada atualização altera a jogabilidade. Em partes, essa mudança constante é o que torna o Clash emocionante.

A paixão da nossa comunidade alimenta essa evolução. Agradecemos muito pelos comentários construtivos de jogadores de todos os níveis, incluindo os nossos criadores de conteúdo, que encorajam conversas sobre estratégias, melhorias e progressão. Nós desenvolvemos o Clash para vocês e sempre queremos saber a sua opinião!

Nem sempre conseguiremos acertar tudo de imediato, mas nos preocupamos em melhorar com o tempo e em tomar decisões que sustentem o Clash por muitos anos. Nosso objetivo é simples: deixar o jogo estratégico, competitivo e, principalmente, divertido.

O futuro nos reserva grandes conquistas, e queremos alcançá-las com a ajuda de todos vocês.

Boas lutas!

Equipe de design do Clash of Clans