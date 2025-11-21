Come faccio a schierare gli eroi?

Riceverai un eroe casuale accumulando 200 frammenti degli eroi, che puoi guadagnare dagli eventi e dalle casse degli eroi. In alternativa, puoi trovare un eroe anche sul Pass Royale e, nel caso te ne capitasse uno che già possiedi, riceverai in cambio copie della sua carta e 60 frammenti degli eroi.

Non perderti la Caccia alle corone in arrivo, un evento che sarà attivo a partire dall'arena 15 e disponibile fino a quando non lo completerai, che ti darà l'opportunità di portarti a casa il tuo primo eroe gratis!

I NUOVI LIVELLI DEI BAULI, LE CASSE E LE MODIFICHE AI BAULI DELLA SORTE

Arriva un tipo di ricompensa tutto nuovo: le casse degli eroi e delle evoluzioni!

Le casse delle evoluzioni contengono solo frammenti d'evoluzione e si ottengono dagli eventi, mentre quelle degli eroi hanno al loro interno solo i frammenti degli eroi e si trovano negli eventi e sul percorso gratuito del Pass Royale.

Queste casse funzionano in maniera simile ai bauli della sorte e hanno un determinato numero di tocchi, ciascuno dei quali ti dà la possibilità di migliorare la cassa e le ricompense che contiene.