AGGIORNAMENTO DI DICEMBRE 2025
L'aggiornamento di fine anno sarà pieno di novità interessanti e puoi scoprirle tutte in questo articolo! Ecco quali sono:
versioni eroiche di alcune delle truppe preferite dai giocatori
casse degli eroi e delle evoluzioni
modifiche ai bauli della sorte e ai livelli dei bauli
una nuova valuta, i cristalli
cambi alla progressione, nuovi livelli e modifiche sostanziali all'economia relativa alle gemme
aggiornamenti del Cammino dei trofei e della Classificata
E TANTO ALTRO ANCORA!
Inizia l'era degli eroi!
PREPARATI AL LORO ARRIVO
I campioni non saranno più le uniche superstar dell'arena, perché ora ci sono anche gli eroi al centro della scena! Gli eroi sono versioni potenziate e con una marcia in più di truppe già esistenti, che alzeranno ulteriormente l'asticella in battaglia, portando in campo armature splendenti e abilità incredibili, perciò scopriamoli insieme!
La mini P.E.K.K.A eroica
Abilità: Colazione degli eroi
Che la mini P.E.K.K.A eroica vada matta per i pancake non è un segreto, ma ora questa sua passione diventa un vantaggio incredibile: infatti, più ne mangerà, più potente diventerà, visto che ogni pancake farà salire di uno il suo livello. Se saprai pazientare, potrai accumulare fino a cinque pancake, facendo salire la mini P.E.K.K.A di altrettanti livelli!
Il moschettiere eroico
Abilità: Fida torretta
Se pensavi che l'amicizia tra il moschettiere e il bastone di tuono fosse ineguagliabile, aspetta di vedere la sinergia tra questo eroe e la sua torretta automatica, un edificio che appare proprio di fronte al moschettiere e spara colpi a breve distanza, attaccando le truppe di aria e di terra. Ah, e come se non bastasse, fa pure danni ad area quando viene schierato!
Il cavaliere eroico
Abilità: Provocazioni trionfanti
Il cavaliere eroico, con i suoi baffi perfettamente curati, può cambiare le sorti dello scontro in tuo favore, sfruttando la sua abilità per provocare i nemici nelle vicinanze e le torri della corona, che lo attaccheranno e dovranno rompere il suo scudo prima di iniziare a fargli davvero del male!
Il gigante eroico
Abilità: Lancio eroico
Ti conviene non scherzare con il gigante eroico, perché è in grado di lanciare nella corsia opposta una truppa nemica che si trova a portata, stordendola e facendole subire danni all'atterraggio. Niente male, no?
Il funzionamento degli eroi
Tutti gli eroi hanno un pulsante per scatenare l'abilità in battaglia
e, per aggiungerli al mazzo, ti basta posizionarli nello slot a loro dedicato, ovvero quello dorato. A differenza delle truppe evolute, le abilità degli eroi possono essere usate in battaglia ogni volta che giochi la carta e, per attivarle, ti basterà premere il pulsante apposito, tenendo a mente, però, che per alcune di esse potrai farlo solo una volta per schieramento.
Gli eroi e i campioni condividono gli slot nel mazzo e il primo slot degli eroi si sblocca raggiungendo l'arena 15, mentre il secondo potrai ottenerlo all'arena 25, dopo la pubblicazione dell'aggiornamento di dicembre.
Se hai notato dei cambi al mazzo, non preoccuparti, perché abbiamo solo spostato i campioni negli slot degli eroi, così da averli sempre pronti alla battaglia.
Nota: anche gli slot delle evoluzioni d'ora in poi si baseranno sull'arena in cui ti trovi e, in particolare, il primo si sbloccherà all'arena 3 e il secondo all'arena 10.
Come faccio a schierare gli eroi?
Riceverai un eroe casuale accumulando 200 frammenti degli eroi, che puoi guadagnare dagli eventi e dalle casse degli eroi. In alternativa, puoi trovare un eroe anche sul Pass Royale e, nel caso te ne capitasse uno che già possiedi, riceverai in cambio copie della sua carta e 60 frammenti degli eroi.
Non perderti la Caccia alle corone in arrivo, un evento che sarà attivo a partire dall'arena 15 e disponibile fino a quando non lo completerai, che ti darà l'opportunità di portarti a casa il tuo primo eroe gratis!
I NUOVI LIVELLI DEI BAULI, LE CASSE E LE MODIFICHE AI BAULI DELLA SORTE
Arriva un tipo di ricompensa tutto nuovo: le casse degli eroi e delle evoluzioni!
Le casse delle evoluzioni contengono solo frammenti d'evoluzione e si ottengono dagli eventi, mentre quelle degli eroi hanno al loro interno solo i frammenti degli eroi e si trovano negli eventi e sul percorso gratuito del Pass Royale.
Queste casse funzionano in maniera simile ai bauli della sorte e hanno un determinato numero di tocchi, ciascuno dei quali ti dà la possibilità di migliorare la cassa e le ricompense che contiene.
I livelli dei bauli e delle casse
Viste le modifiche fatte al Cammino dei trofei, vogliamo fare in modo che sia più facile tenere traccia delle ricompense provenienti dai bauli e dalle casse, perciò adesso potrai vedere il livello attuale di questi oggetti dalla sezione delle ricompense giornaliere delle battaglie sulla schermata principale del gioco. Accedendo al Cammino dei trofei, invece, potrai scoprire quale arena devi raggiungere per sbloccare il loro miglioramento successivo. Ogni nuovo livello ti dà diritto a ricompense più belle, così i progressi che fai saranno ancora più gratificanti.
I bauli della sorte magici di livello 16
Arriva un baule della sorte ancora migliore per i giocatori dall'arena 28 in poi!
Una volta raggiunta la fine del Cammino dei trofei, i bauli della sorte magici avranno un look tutto nuovo per simboleggiare il tuo successo nell'arena, ma a cambiare non sarà solo l'aspetto: infatti, questa versione avrà le migliori ricompense in assoluto ottenibili dai bauli della sorte!
Le modifiche ai bauli della sorte magici
Abbiamo fatto alcune modifiche alle probabilità dei bauli della sorte magici, portando la possibilità di ottenerne uno da cinque stelle dallo 0,3% all'1% e rendendo così il massimo miglioramento di questi bauli più facilmente conseguibile.
Oltre al cambio sopra menzionato, abbiamo anche fatto delle modifiche alle risorse contenute in questi bauli, quindi continua a leggere per scoprirle.
I bauli della sorte da quattro e cinque stelle non avranno più oro, ma in compenso questa valuta verrà redistribuita attraverso altre fonti.
Il numero di jolly ottenibili sarà ridotto.
Vista la riduzione nel numero di jolly ricevuti, per compensare, in generale sarà più facile trovare grosse quantità di carte casuali.
La quantità di carte casuali guadagnate dai bauli della sorte magici a cinque stelle sarà sufficiente a migliorare la carta in questione e sarà basata sul livello del baule. Ad esempio, aprendo un baule della sorte magico di livello 16, riceverai ben 7500 copie di una carta comune, ovvero una quantità sufficiente a migliorare la carta dal livello 15 al 16.
Se vuoi maggiori informazioni sui bauli, leggi il nostro type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh articolo al riguardo, quando l'aggiornamento verrà pubblicato.
LA NUOVA VALUTA
I cristalli
È arrivato un nuovo modo per acquistare provocazioni dal negozio!
Le copie extra di carte al livello massimo che ricevi o che compri dal negozio verranno convertite in cristalli, che potrai usare, appunto, per prendere le provocazioni.
Tassi di conversione dei cristalli
| | Cristalli per ciascuna copia | |
| ------------------------------ | ---- |
| Comune | 1 |
| Rara | 6 |
| Epica | 60 |
| Leggendaria | 600 |
| Campione | 1200 |
Ogni provocazione ottenuta dal negozio dei cristalli avrà un aspetto esclusivo.
LE ALTRE MODIFICHE ALLA PROGRESSIONE DEL 24 NOVEMBRE
A inizio novembre, abbiamo condiviso le prime informazioni riguardo alle modifiche al sistema di progressione di Royale e con l'aggiornamento di dicembre, in arrivo il 24 novembre, introdurremo un sistema più semplice con una struttura più coerente.
Qui sotto trovi una panoramica di tutto ciò che cambierà da quel momento.
La conversione dei jolly élite e di altri oggetti
Come annunciato in precedenza, i jolly élite verranno rimossi dal gioco e saranno sostituiti semplicemente da oro e carte, così da rendere l'intero sistema meno complesso.
Tutti i jolly élite rimasti nel tuo inventario verranno automaticamente convertiti in gemme, il 24 novembre.
Pubblicheremo i tassi di conversione esatti con l'aggiornamento.
Oltre ai jolly élite, verranno convertiti anche altri artefatti, come illustrato di seguito.
Libri → jolly
Libri dei libri → gemme
Monete magiche → oro
I nuovi livelli
Con questo aggiornamento, il livello massimo per le carte diventa il 16 e i meccanismi richiesti per raggiungerlo saranno gli stessi dei livelli precedenti, dato che abbiamo semplificato il modo di ottenere risorse e modificato i costi necessari per i miglioramenti.
L'aggiunta del livello 16 comporta anche l'estensione de "Il viaggio del re" dal 70º al 90º livello! Abbiamo anche diminuito la quantità di XP richiesta per raggiungere i livelli dal 50º al 70º, ma non temere, perché il tuo livello re verrà adeguato, affinché rispecchi la quantità di XP che hai ottenuto fino alla pubblicazione dell'aggiornamento.
Abbiamo modificato anche il numero di carte e la quantità d'oro richiesti per raggiungere certi livelli, per rendere il miglioramento a quelli più alti più in linea col nuovo sistema di progressione!
Ora puoi migliorare le carte anche in cambio di gemme!
Oltre alle copie di carte e ai jolly, i giocatori potranno completare il miglioramento di una carta anche usando delle gemme!
Per effettuarne uno, di solito sarà necessario combinare più risorse, come jolly e copie della carta in questione, ma la quantità di gemme richiesta per migliorare una data carta prenderà in considerazione solo il valore numerico di gemme necessarie per farlo.
Nella tabella sottostante, puoi consultare il numero di gemme richiesto per migliorare completamente una carta, in base alla sua rarità, ma ricorda che questi valori possono variare, in base a quante copie possiedi di quella carta.
Le gemme necessarie per migliorare completamente una carta
|Livello della carta
|Gemme richieste per le carte comuni
|Gemme richieste per le carte rare
|Gemme richieste per le carte epiche
|Gemme richieste per le carte leggendarie
|Gemme richieste per le carte dei campioni
|1
|2
|100
|3
|100
|100
|4
|100
|100
|5
|100
|100
|6
|100
|100
|100
|7
|100
|100
|100
|8
|100
|130
|130
|9
|130
|210
|210
|210
|10
|290
|420
|420
|420
|11
|360
|630
|630
|840
|400
|12
|540
|840
|1100
|1300
|800
|13
|900
|1200
|1500
|1900
|2000
|14
|1250
|1600
|2100
|2500
|3200
|15
|2000
|2100
|2500
|2900
|4400
|16
|2700
|3000
|3900
|4200
|6000
Per maggiori informazioni sulle modifiche al sistema di progressione, sulle conversioni e sulle modifiche alle risorse richieste per i miglioramenti, consulta l'articolo dedicato qui: type: entry-hyperlink id: 3yesMqg2tnnlpBBRXT2GcE.
IL PASS ROYALE SI DIVIDE IN DUE PASS!
Ora troverai due varianti distinte del Pass Royale, ciascuna delle quali offrirà determinati premi ai giocatori in base a cosa serve loro per progredire nel gioco.
Chi non ha ancora raggiunto l'arena 15 avrà la possibilità di ottenere sei frammenti jolly dal proprio Pass Royale, mentre gli altri potranno approfittare del Pass per sbloccare un eroe ogni mese.
Oltre a dividere in due il Pass, abbiamo introdotto altre modifiche, come due bauli della sorte da cinque stelle (uno tra le soglie gratuite del Pass e uno tra quelle a pagamento) per entrambe le varianti e delle casse degli eroi tra le soglie gratuite, per chi ha raggiunto l'arena 15.
Continua a leggere per saperne di più sulle modifiche ai premi del Pass Royale!
I nuovi e i vecchi premi del Pass Royale
Ricompense del Pass gratuito
|Premi vecchi
|Premi nuovi (sotto l'arena 15)
|Premi nuovi (arena 15 o superiore)
|2 frammenti jolly
|2 frammenti jolly
|2 frammenti jolly
|100 gemme
|100 gemme
|100 gemme
|Una personalizzazione dello stendardo (sfondo e decorazione)
|Una personalizzazione dello stendardo (sfondo e decorazione)
|Una personalizzazione dello stendardo (sfondo e decorazione)
|26 casse d'oro piccole
|26 casse d'oro piccole
|26 casse d'oro piccole
|28 bauli della sorte magici da una stella
|27 bauli della sorte magici da una stella ▼
|28 bauli della sorte magici da una stella
|4 bauli della sorte magici da due stelle
|18 bauli della sorte magici da due stelle ▲
|13 bauli della sorte magici da due stelle ▲
|Un baule della sorte magico da tre stelle
|Un baule della sorte magico da tre stelle
|–
|–
|Un baule della sorte magico da cinque stelle ▲
|Un baule della sorte magico da cinque stelle ▲
|–
|–
|5 casse degli eroi
|9 bauli giganti
|–
|–
|6 pozioni potenziacarte
|4 pozioni potenziacarte ▼
|4 pozioni potenziacarte ▼
Ricompense del Pass Royale
|Premi vecchi
|Premi nuovi (sotto l'arena 15)
|Premi nuovi (arena 15 o superiore)
|Un'evoluzione stagionale
|6 frammenti jolly
|Un eroe stagionale
|225 gemme
|225 gemme
|225 gemme
|Una skin delle torri
|Una skin delle torri
|Una skin delle torri
|Una provocazione
|Una provocazione
|Una provocazione
|8 casse d'oro piccole
|4 casse d'oro grandi ▲
|4 casse d'oro grandi ▲
|1125 jolly comuni
|2500 jolly comuni ▲
|2500 jolly comuni ▲
|270 jolly rari
|480 jolly rari ▲
|480 jolly rari ▲
|90 jolly epici
|90 jolly epici
|90 jolly epici
|4 jolly leggendari
|7 jolly leggendari ▲
|7 jolly leggendari ▲
|–
|3 jolly dei campioni ▲
|3 jolly dei campioni ▲
|25 bauli della sorte magici da una stella
|–
|–
|9 bauli della sorte magici da due stelle
|–
|–
|2 bauli della sorte magici da tre stelle
|5 bauli della sorte magici da tre stelle ▲
|5 bauli della sorte magici da tre stelle ▲
|Un baule della sorte magico da quattro stelle
|–
|–
|–
|Un baule della sorte magico da cinque stelle ▲
|Un baule della sorte magico da cinque stelle ▲
|Un baule del re leggendario
|–
|–
|Un baule magico
|–
|–
LE MODIFICHE AL CAMMINO DEI TROFEI E ALLA MODALITÀ CLASSIFICATA
Abbiamo esteso anche il Cammino dei trofei, il che ha comportato delle modifiche alle modalità di accesso alla Classificata: infatti, le arene stagionali si prenderanno una pausa, perciò non dovrai più completarle per partecipare a questa modalità, che invece sbloccherai in base al numero di trofei accumulati.
Invece di dover raggiungere quota 15.000 trofei, questo limite cambierà di mese in mese fino a febbraio, dopo di che la soglia stagionale resterà quella degli 11.500 trofei. Le carte della modalità Classificata resteranno limitate al livello 15 fino a maggio del 2026, per fare in modo che il livello di competizione rimanga inalterato mentre i giocatori provano a raggiungere il livello 16.
I criteri di partecipazione alla Classificata di mese in mese
|Stagione
|Trofei necessari
|Novembre
|10.000
|Dicembre
|10.500
|Gennaio
|11.000
|Febbraio
|11.500
L'estensione del Cammino dei trofei
Abbiamo esteso a 12.000 il numero massimo di trofei nel Cammino dei trofei e introdotto quattro nuove arene, inserendo così nuovi traguardi e ricompense per i giocatori ai livelli più alti!
Le nuove arene e le quantità di trofei richieste
| | Trofei minimi richiesti | |
| ------------------------- | ------ |
| Arena 25 | 10.000 |
| Arena 26 | 10.500 |
| Arena 27 | 11.000 |
| Arena 28 | 11.500 |
I MIGLIORAMENTI E LE MODIFICHE
Le carte usate per gli eventi mostreranno tra le loro informazioni delle condizioni specifiche o diverse da quelle illustrate nella tua collezione standard, se l'evento scelto prevede regole speciali, come l'impostazione di un livello massimo per le varie carte o l'accesso straordinario a una certa carta. Per visualizzare questi dettagli, ti basterà andare alla collezione dedicata alla modalità scelta e aprire la schermata delle informazioni delle singole carte!
Ora puoi decidere in quale punto della schermata di gioco posizionare il pulsante dell'abilità dei campioni.
Ora compare una corona sull'indicatore del mostro di Goblinstein.
Quando schiererai i maiali Royale evoluti, sentirai il verso vincitore del concorso per il miglior richiamo di queste truppe alate.
Abbiamo migliorato alcuni effetti visivi e standardizzato quelli che appaiono allo schieramento delle evoluzioni.
I PROBLEMI RISOLTI
Risolto l'errore per cui l'arciere pirotecnico evoluto, la valchiria evoluta e il Tornado causavano una quantità eccessiva di danni alle torri della corona.
Ora il monaco viene danneggiato dai colpi dell'arciere pirotecnico, mentre la sua abilità è attiva.
I tre moschettieri puntano ai nemici in modo più intelligente e non si accaniscono come prima sulle stesse truppe.
Risolto l'errore per cui il minatore si scontrava con le truppe mentre era sottoterra.
Risolto l'errore per cui la voce sulla migliore stagione disputata nella modalità Classificata non veniva mostrata correttamente nel profilo del giocatore.
Risolti diversi errori che interessavano il fantasma Royale evoluto.
Risolti diversi arresti anomali e migliorata la stabilità del gioco.
Se ti interessa scoprire le novità su Tattiche Royale, vai type: entry-hyperlink id: 4wL0nSPJp8RVbZ214LbfEp per consultare tutti i nuovi contenuti introdotti nella stagione di dicembre!
Speriamo che anche tu non veda l'ora di mettere le mani sui nuovi contenuti in arrivo nel gioco a dicembre e, come sempre, ti ricordiamo che ci piace sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina di Discord o a quella di Reddit (entrambe in inglese) per farci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale