クリスタルショップで手に入れたスタンプは、特別な見た目になっています！

11月24日の進行システム追加アップデート

11月上旬に、クラッシュ・ロワイヤルの進行システム全体を見直すための最初のステップをご紹介しました。11月24日に配信される12月のアップデートは、よりシンプルで一貫性のある進行システムの第一歩となります。

このアップデートで変更される内容を、以下にまとめました。

エリートワイルドカードとアイテムの変換

以前お伝えしたとおり、エリートワイルドカードは廃止され、よりシンプルな仕組みであるカードとゴールドに置き換えられることが決定しました！

所持しているエリートワイルドカードは、11月24日に自動的にエメラルドに変換されます。

正確な変換レートは、アップデート配信時にこちらで公開されます。

さらに、以下の魔法アイテムも変換対象となります。

魔法の本→ワイルドカード

強化の秘伝書→エメラルド

魔法のコイン→ゴールド

新レベル

今回のアップデートでは、新たなカードレベルとしてレベル16が追加されます。資源システムのシンプル化とアップグレードコストの調整は適用されますが、新レベルへの到達方法はこれまでと同じ仕組みです。

なお、レベル16の追加に伴い、キングの旅路は最大レベル70からレベル90まで拡張されます！また、レベル50〜70の間に必要なXPは減少しますが、心配はいりません。アップデートまでに獲得したXP量に応じて、現在のキングレベルは調整されます。

カードやゴールドの必要量も複数のレベルで調整され、高レベル帯への移行が新しいシステムに合わせてスムーズになっています！

カード強化にエメラルドも使用可能に

重複カードやワイルドカードに加えて、エメラルドでもカードをアップグレードできるようになります！

必要エメラルド数は、エメラルドだけでカードをアップグレードする場合のコストを表しています。ただし、実際のアップグレードでは、重複カードやワイルドカードなど、複数の資源を組み合わせるのが一般的です。

以下の表より、各レア度のカードを最大まで強化するのに必要なエメラルドの数をご確認ください。なお、必要エメラルド数は、すでに所持している重複カードの枚数によって変動します！