ДЕКАБРЬСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ — 2025
В этой статье мы во всех подробностях рассказываем о крупном обновлении конца этого года. Что вас ждет:
героические версии ваших любимых воинов;
ящики эволюций и героев;
изменения, касающиеся счастливых сундуков и их уровней;
новая валюта — самоцветы;
изменения в системе прогресса, новый уровень и переработанная кристальная экономика;
обновления пути славы и рейтингового режима;
И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Грядет эпоха героев!
ГЕРОИ РАСПРАВЯТ ПЛЕЧИ
Чемпионами рождаются. Но героями становятся! Золотая броня и невероятные способности героев серьезно изменят игровой процесс. Герои — это усиленные версии ваших любимых воинов, каждая со своей изюминкой. Давайте же знакомиться с ними!
Герой мини-П.Е.К.К.А.
Способность «Сытный завтрак»
Не секрет, что мини-П.Е.К.К.А. просто обожает блинчики. Но теперь, поедая их в своей геройской форме, он будет становиться все сильнее и сильнее! Каждый съеденный блинчик повышает уровень героя мини-П.Е.К.К.А. Пора пировать! Герой мини-П.Е.К.К.А. может слопать до пяти блинчиков — это целых пять дополнительных уровней!
Мушкетер-герой
Способность «Верная пушка»
Если вы думали, что отношения мушкетера и ее мушкета были эталоном дружбы, то вы просто еще не видели ее с настоящей пушкой! Мушкетер-герой устанавливает перед собой автоматическую турель с небольшой дальностью атаки, которая при размещении наносит урон по области, а затем атакует как наземных, так и воздушных воинов.
Рыцарь-герой
Способность «Победная ухмылка»
Теперь рыцарь-герой способен легко переломить ход битвы благодаря красоте своих роскошных усов. Способность «Победная ухмылка» заставляет ближайших врагов (и даже королевские башни) атаковать рыцаря-героя. Но чтобы нанести ему урон, сначала придется разбить его щит!
Гигант-герой
Способность «Героический бросок»
У этого героя действительно большие кулаки! Гигант-герой швыряет вражеского воина на противоположный фланг, оглушая его и нанося урон. Вот это мощь!
Как же устроены герои?
У каждого героя есть кнопка способности, которую можно нажать во время боя.
Чтобы использовать героя, нужно поместить его в соответствующую золотую ячейку колоды. В отличие от эволюций, способности героев доступны всегда, когда герой находится на арене! Чтобы активировать способность, нажмите соответствующую кнопку во время боя. Но помните: некоторые из них можно использовать только один раз, а затем для применения способности вам придется разыграть карту этого героя снова.
Кстати, ячейки героев также предназначены и для чемпионов, а ваша первая ячейка станет доступна с 15-й арены! После выхода декабрьского обновления, чтобы получить вторую ячейку, вам будет необходимо достичь 25-й арены.
Так что не переживайте, если вдруг ваша колода станет выглядеть иначе: чтобы все было готово к битве, чемпионы будут сразу перемещены в соответствующие ячейки героев.
И еще: ячейки эволюции теперь тоже будут открываться при достижении определенных арен. Первая ячейка станет доступна начиная с 3-й арены, а вторая — с 10-й!
Как призывать героев?
Соберите 200 фрагментов героев, чтобы разблокировать случайного героя. Фрагменты героев можно получить во время событий и из ящиков героев, а с помощью Pass Royale вы сможете разблокировать героя целиком! Если вы призовете героя, который у вас уже есть, вы получите карты для этого героя и 60 фрагментов героев.
Первого героя можно будет призвать абсолютно БЕСПЛАТНО во время события «Погоня за коронами», которое пройдет уже скоро, так что следите за новостями! Вы сможете участвовать в этом событии, когда доберетесь до 15-й арены.
НОВЫЕ ЯЩИКИ, УРОВНИ СУНДУКОВ И ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СЧАСТЛИВЫХ СУНДУКОВ
Приготовьтесь к совершенно новым наградам: встречайте ящики эволюций и ящики героев!
В ящиках эволюций, которые можно будет получить во время событий, находятся фрагменты эволюции, а в ящиках героев — фрагменты героев. Ящики героев можно получить во время событий, а также в бесплатном Pass Royale.
Эти ящики работают так же, как счастливые сундуки: у вас будет определенное количество нажатий, которые дают шанс улучшить ящик и получить еще больше призов!
Уровни сундуков и ящиков
Вместе с переработкой пути к славе мы хотим сделать так, чтобы награды из сундуков и ящиков было легче отслеживать. Теперь в списке ежедневных наград за бой на главном экране вы будете видеть, на каких уровнях находятся ваши сундуки и ящики и на каких аренах пути к славе они будут улучшены. С каждым новым уровнем награды увеличиваются, что даст мотивацию достигать новых вершин!
Волшебные счастливые сундуки 16-го уровня
Новые улучшенные счастливые сундуки для игроков, достигших 28-й арены!
Когда вы доберетесь до конца пути к славе, ваши волшебные счастливые сундуки изменятся — будет сразу понятно, какого успеха на арене вы добились. Это коснется не только внешнего вида сундуков, но и их содержимого: теперь вы будете получать только самые лучшие награды, доступные в счастливых сундуках!
Изменения волшебных счастливых сундуков
Мы кое-что подкрутили, и теперь 5-звездный волшебный счастливый сундук становится доступнее: шансы улучшить сундук до 5 звезд значительно выросли — с 0,3 % до 1 %!
Кроме того, мы вносим еще несколько изменений, касающихся ресурсов из волшебного счастливого сундука. Краткий обзор основных моментов:
теперь золото нельзя будет получить из сундуков с 4 и 5 звездами (это золото будет перераспределено в другие места);
количество карт-джокеров будет уменьшено;
теперь получать случайные карты в большом количестве станет проще, что уравновесит снижение количества карт-джокеров:
случайных карт из 5-звездных волшебных счастливых сундуков (в зависимости от уровня сундуков) вполне хватит, чтобы повысить уровень ваших карт. Например, из волшебных счастливых сундуков 16-го уровня вы получите целых 7500 обычных карт! Этого хватит, чтобы улучшить карту с 15-го до 16-го уровня.
Хотите узнать про сундуки больше? Прочитайте эту статью после выхода обновления: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
НОВАЯ ВАЛЮТА
Самоцветы
Новый способ покупать эмодзи в магазине!
Теперь копии карт максимального уровня будут преобразовываться в самоцветы, за которые можно покупать эмодзи.
Курс преобразования в самоцветы
| | Самоцветы за копию карты | |
| -------------------------- | ---- |
| Обычная | 1 |
| Редкая | 6 |
| Эпическая | 60 |
| Легендарная | 600 |
| Чемпионская | 1200 |
Все эмодзи в магазине самоцветов будут иметь уникальный вид!
НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОГРЕССА С 24 НОЯБРЯ
В начале ноября мы объявили о том, что собираемся переработать систему прогресса в Clash Royale. Декабрьское обновление (выйдет 24 ноября) положит начало упрощенной системе прогресса с более упорядоченной структурой.
Ниже представлен обзор всех изменений, которые принесет это обновление.
Преобразование элитных карт-джокеров и предметов
Как мы уже говорили, элитные карты-джокеры уходят в прошлое: теперь вместо них игроки будут получать просто карты и золото.
Все оставшиеся в вашем инвентаре элитные карты-джокеры будут автоматически преобразованы в кристаллы. Это произойдет 24 ноября.
Когда обновление выйдет, мы опубликуем точные коэффициенты преобразования карт в кристаллы.
Обратите внимание, что следующие волшебные предметы также будут преобразованы:
книги → карты-джокеры;
книги книг → кристаллы;
волшебные монеты → золото.
Новый уровень
В этом обновлении мы также добавляем 16-й уровень карт. Благодаря упрощению системы ресурсов и корректировке стоимости улучшений, получение нового уровня не будет отличаться от получения предыдущих.
Кроме того, с новым 16-м уровнем карт расширится и путь короля: вас ждут 20 новых уровней, а максимальным теперь будет 90-й! Также мы уменьшаем количество опыта, требуемого для достижения всех уровней короля с 50-го по 70-й. Но не переживайте: ваш текущий уровень короля будет скорректирован в соответствии с количеством опыта, которое вы успели получить до обновления.
Требования к картам и золоту также изменятся для некоторых уровней, чтобы переход на более высокие уровни стал последовательнее и соответствовал нашей обновленной системе!
Для улучшения карт можно использовать кристаллы
Теперь для улучшения карт можно будет использовать не только копии карт и карты-джокеры, но и кристаллы!
При улучшении за кристаллы указывается полная стоимость в кристаллах. Однако на практике для улучшения используются и другие ресурсы: карты-джокеры и копии карт.
В таблице ниже вы увидите, сколько кристаллов требуется для полного улучшения карт той или иной редкости. В зависимости от того, сколько копий карты у вас уже есть, стоимость ее улучшения в кристаллах будет меняться!
Стоимость полного улучшения карт в кристаллах
|Уровень карты
|Стоимость для обычных карт в кристаллах
|Стоимость для редких карт в кристаллах
|Стоимость для эпических карт в кристаллах
|Стоимость для легендарных карт в кристаллах
|Стоимость для чемпионских карт в кристаллах
|1
|2
|100
|3
|100
|100
|4
|100
|100
|5
|100
|100
|6
|100
|100
|100
|7
|100
|100
|100
|8
|100
|130
|130
|9
|130
|210
|210
|210
|10
|290
|420
|420
|420
|11
|360
|630
|630
|840
|400
|12
|540
|840
|1100
|1300
|800
|13
|900
|1200
|1500
|1900
|2000
|14
|1250
|1600
|2100
|2500
|3200
|15
|2000
|2100
|2500
|2900
|4400
|16
|2700
|3000
|3900
|4200
|6000
Ознакомьтесь со всеми подробностями, касающимися преобразований, новых требований к улучшениям и изменений в системе прогресса, в этой статье: type: entry-hyperlink id: 3yesMqg2tnnlpBBRXT2GcE.
PASS ROYALE РАЗДЕЛИТСЯ НА ДВА ПРОПУСКА
Pass Royale разделится на два пропуска, каждый из которых будет сфокусирован на определенных этапах прогресса.
Те, кто еще не достиг 15-й арены, смогут получить в Pass Royale 6 карт-джокеров, а игроки, добравшиеся до этой арены, — нового героя каждый месяц.
Мы не только поделим Pass Royale на два пропуска, мы также внесем некоторые другие изменения и добавим два 5-звездных счастливых сундука: один в бесплатные награды и один в Pass Royale (это касается обоих видов Pass Royale). Кроме того, игроков, достигших 15-й арены, ждут ящики героев среди бесплатных наград.
Ниже вы найдете подробности об изменениях в наградах Pass Royale.
Старые и новые награды Pass Royale
Бесплатный пропуск
|Старые
|Новые (до 15-й арены)
|Новые (после 15-й арены)
|2 фрагмента-джокера
|2 фрагмента-джокера
|2 фрагмента-джокера
|100 кристаллов
|100 кристаллов
|100 кристаллов
|1 знамя (рамка и украшение)
|1 знамя (рамка и украшение)
|1 знамя (рамка и украшение)
|26 маленьких ящиков с золотом
|26 маленьких ящиков с золотом
|26 маленьких ящиков с золотом
|1-звездные волшебные счастливые сундуки (28 шт.)
|1-звездные волшебные счастливые сундуки (27 шт.) ▼
|1-звездные волшебные счастливые сундуки (28 шт.)
|2-звездные волшебные счастливые сундуки (4 шт.)
|2-звездные волшебные счастливые сундуки (18 шт.) ▲
|2-звездные волшебные счастливые сундуки (13 шт.) ▲
|3-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.)
|3-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.)
|–
|–
|5-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.) ▲
|5-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.) ▲
|–
|–
|5 ящиков героев
|9 огромных сундуков
|–
|–
|6 зелий усиления карты
|4 зелья усиления карты ▼
|4 зелья усиления карты ▼
Награды Pass Royale
|Старые
|Новые (до 15-й арены)
|Новые (после 15-й арены)
|1 сезонная эволюция
|6 фрагментов-джокеров
|1 сезонный герой
|225 кристаллов
|225 кристаллов
|225 кристаллов
|1 скин для башни
|1 скин для башни
|1 скин для башни
|1 эмодзи
|1 эмодзи
|1 эмодзи
|8 маленьких ящиков с золотом
|4 больших ящика с золотом ▲
|4 больших ящика с золотом ▲
|1125 обычных карт-джокеров
|2500 обычных карт-джокеров ▲
|2500 обычных карт-джокеров ▲
|270 редких карт-джокеров
|480 редких карт-джокеров ▲
|480 редких карт-джокеров ▲
|90 эпических карт-джокеров
|90 эпических карт-джокеров
|90 эпических карт-джокеров
|4 легендарных карты-джокера
|7 легендарных карт-джокеров ▲
|7 легендарных карт-джокеров ▲
|–
|3 чемпионских карты-джокера ▲
|3 чемпионских карты-джокера ▲
|1-звездные волшебные счастливые сундуки (25 шт.)
|–
|–
|2-звездные волшебные счастливые сундуки (9 шт.)
|–
|–
|3-звездные волшебные счастливые сундуки (2 шт.)
|3-звездные волшебные счастливые сундуки (5 шт.) ▲
|3-звездные волшебные счастливые сундуки (5 шт.) ▲
|4-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.)
|–
|–
|–
|5-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.) ▲
|5-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.) ▲
|Легендарный сундук короля (1 шт.)
|–
|–
|Магический сундук (1 шт.)
|–
|–
ПЕРЕРАБОТКА ПУТИ К СЛАВЕ И РЕЙТИНГОВОГО РЕЖИМА
Мы расширяем путь к славе, а игроки смогут получить доступ к рейтинговому режиму раньше. Теперь не нужно будет проходить все сезонные арены, чтобы поучаствовать в рейтинговых боях! Сезонные арены пока решено поставить на паузу, а доступ к рейтинговому режиму будет зависеть от количества трофеев.
Теперь вам не нужно зарабатывать 15 000 трофеев: вместо этого до февраля вводятся ежемесячные цели. После февраля количество необходимых для доступа трофеев будет уменьшено до 11 500. Максимальный уровень карт в рейтинговом режиме останется 15-м до мая 2026 года — так все игроки успеют собрать ресурсы для улучшения своих карт.
Ежемесячные цели для входа в рейтинговый режим
|Сезон
|Требуемое количество трофеев
|Ноябрь
|10 000
|Декабрь
|10 500
|Январь
|11 000
|Февраль
|11 500
Расширение пути к славе
Путь к славе расширится до 12 000 трофеев, и на нем появятся четыре новые арены. Эти арены включают в себя новые цели и награды для высокоуровневых игроков!
Путь к славе и арены: новые требования
| | Минимальное число трофеев | |
| --------------------------- | ------ |
| Арена 25 | 10 000 |
| Арена 26 | 10 500 |
| Арена 27 | 11 000 |
| Арена 28 | 11 500 |
ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
В игровых режимах будут отображаться особые характеристики отдельных карт, которые могут отличаться от характеристик карт в вашей коллекции. Это коснется, например, карт, ограниченных определенным уровнем или специально разблокированных для конкретного режима. Эти характеристики можно будет найти на странице с информацией о каждой карте в коллекции режима игры!
Расположение кнопок для способностей чемпионов можно будет настроить под себя.
Монстр Гоблинштейна теперь будет отмечен короной чемпиона.
Работа победителя конкурса на лучший боевой клич для королевских кабанов будет добавлена в игру.
Различные улучшения визуальных эффектов, включая стандартизированную анимацию размещения для эволюций.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Эволюция огненной лучницы, эволюция валькирии и торнадо больше не будут наносить лишний урон королевским башням.
Исправлена ошибка, связанная с получением монахом урона от снарядов огненной лучницы во время действия его способности.
Три мушкетера теперь лучше выбирают цель и не будут так часто стрелять по одним и тем же воинам.
Шахтер больше не будет сталкиваться с воинами, находясь под землей.
Исправлено неверное отображение результата лучшего рейтингового сезона в профиле игрока.
Различные исправления для эволюции королевского призрака.
Исправления ошибок, приводивших к сбоям, и улучшение стабильности.
Интересуетесь «Тактическим объединением»? Узнайте все подробности о контенте декабрьского сезона type: entry-hyperlink id: 4wL0nSPJp8RVbZ214LbfEp!
Надеемся, что вы не меньше нас ждете декабрьского обновления! Помните, что мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите в наш Discord или на Reddit и делитесь своим впечатлением о том, что происходит в Clash Royale.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale