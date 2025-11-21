Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
21 нояб. 2025 г.
Blog – Clash Royale

ДЕКАБРЬСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ — 2025

В этой статье мы во всех подробностях рассказываем о крупном обновлении конца этого года. Что вас ждет:

  • героические версии ваших любимых воинов;

  • ящики эволюций и героев;

  • изменения, касающиеся счастливых сундуков и их уровней;

  • новая валюта — самоцветы;

  • изменения в системе прогресса, новый уровень и переработанная кристальная экономика;

  • обновления пути славы и рейтингового режима;

  • И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Грядет эпоха героев!

ГЕРОИ РАСПРАВЯТ ПЛЕЧИ

Чемпионами рождаются. Но героями становятся! Золотая броня и невероятные способности героев серьезно изменят игровой процесс. Герои — это усиленные версии ваших любимых воинов, каждая со своей изюминкой. Давайте же знакомиться с ними!

Герой мини-П.Е.К.К.А.

Способность «Сытный завтрак»

Не секрет, что мини-П.Е.К.К.А. просто обожает блинчики. Но теперь, поедая их в своей геройской форме, он будет становиться все сильнее и сильнее! Каждый съеденный блинчик повышает уровень героя мини-П.Е.К.К.А. Пора пировать! Герой мини-П.Е.К.К.А. может слопать до пяти блинчиков — это целых пять дополнительных уровней!

Мушкетер-герой

Способность «Верная пушка»

Если вы думали, что отношения мушкетера и ее мушкета были эталоном дружбы, то вы просто еще не видели ее с настоящей пушкой! Мушкетер-герой устанавливает перед собой автоматическую турель с небольшой дальностью атаки, которая при размещении наносит урон по области, а затем атакует как наземных, так и воздушных воинов.

Рыцарь-герой

Способность «Победная ухмылка»

Теперь рыцарь-герой способен легко переломить ход битвы благодаря красоте своих роскошных усов. Способность «Победная ухмылка» заставляет ближайших врагов (и даже королевские башни) атаковать рыцаря-героя. Но чтобы нанести ему урон, сначала придется разбить его щит!

Гигант-герой

Способность «Героический бросок»

У этого героя действительно большие кулаки! Гигант-герой швыряет вражеского воина на противоположный фланг, оглушая его и нанося урон. Вот это мощь!

Как же устроены герои?

У каждого героя есть кнопка способности, которую можно нажать во время боя.

Чтобы использовать героя, нужно поместить его в соответствующую золотую ячейку колоды. В отличие от эволюций, способности героев доступны всегда, когда герой находится на арене! Чтобы активировать способность, нажмите соответствующую кнопку во время боя. Но помните: некоторые из них можно использовать только один раз, а затем для применения способности вам придется разыграть карту этого героя снова.

Кстати, ячейки героев также предназначены и для чемпионов, а ваша первая ячейка станет доступна с 15-й арены! После выхода декабрьского обновления, чтобы получить вторую ячейку, вам будет необходимо достичь 25-й арены.

Так что не переживайте, если вдруг ваша колода станет выглядеть иначе: чтобы все было готово к битве, чемпионы будут сразу перемещены в соответствующие ячейки героев.

И еще: ячейки эволюции теперь тоже будут открываться при достижении определенных арен. Первая ячейка станет доступна начиная с 3-й арены, а вторая — с 10-й!

Как призывать героев?

Соберите 200 фрагментов героев, чтобы разблокировать случайного героя. Фрагменты героев можно получить во время событий и из ящиков героев, а с помощью Pass Royale вы сможете разблокировать героя целиком! Если вы призовете героя, который у вас уже есть, вы получите карты для этого героя и 60 фрагментов героев.

Первого героя можно будет призвать абсолютно БЕСПЛАТНО во время события «Погоня за коронами», которое пройдет уже скоро, так что следите за новостями! Вы сможете участвовать в этом событии, когда доберетесь до 15-й арены.

НОВЫЕ ЯЩИКИ, УРОВНИ СУНДУКОВ И ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СЧАСТЛИВЫХ СУНДУКОВ

Приготовьтесь к совершенно новым наградам: встречайте ящики эволюций и ящики героев!

В ящиках эволюций, которые можно будет получить во время событий, находятся фрагменты эволюции, а в ящиках героев — фрагменты героев. Ящики героев можно получить во время событий, а также в бесплатном Pass Royale.

Эти ящики работают так же, как счастливые сундуки: у вас будет определенное количество нажатий, которые дают шанс улучшить ящик и получить еще больше призов!

Уровни сундуков и ящиков

Вместе с переработкой пути к славе мы хотим сделать так, чтобы награды из сундуков и ящиков было легче отслеживать. Теперь в списке ежедневных наград за бой на главном экране вы будете видеть, на каких уровнях находятся ваши сундуки и ящики и на каких аренах пути к славе они будут улучшены. С каждым новым уровнем награды увеличиваются, что даст мотивацию достигать новых вершин!

Волшебные счастливые сундуки 16-го уровня

Новые улучшенные счастливые сундуки для игроков, достигших 28-й арены!

Когда вы доберетесь до конца пути к славе, ваши волшебные счастливые сундуки изменятся — будет сразу понятно, какого успеха на арене вы добились. Это коснется не только внешнего вида сундуков, но и их содержимого: теперь вы будете получать только самые лучшие награды, доступные в счастливых сундуках!

Изменения волшебных счастливых сундуков

Мы кое-что подкрутили, и теперь 5-звездный волшебный счастливый сундук становится доступнее: шансы улучшить сундук до 5 звезд значительно выросли — с 0,3 % до 1 %!

Кроме того, мы вносим еще несколько изменений, касающихся ресурсов из волшебного счастливого сундука. Краткий обзор основных моментов:

  • теперь золото нельзя будет получить из сундуков с 4 и 5 звездами (это золото будет перераспределено в другие места);

  • количество карт-джокеров будет уменьшено;

  • теперь получать случайные карты в большом количестве станет проще, что уравновесит снижение количества карт-джокеров:

    • случайных карт из 5-звездных волшебных счастливых сундуков (в зависимости от уровня сундуков) вполне хватит, чтобы повысить уровень ваших карт. Например, из волшебных счастливых сундуков 16-го уровня вы получите целых 7500 обычных карт! Этого хватит, чтобы улучшить карту с 15-го до 16-го уровня.

Хотите узнать про сундуки больше? Прочитайте эту статью после выхода обновления: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

НОВАЯ ВАЛЮТА

Самоцветы

Новый способ покупать эмодзи в магазине!

Теперь копии карт максимального уровня будут преобразовываться в самоцветы, за которые можно покупать эмодзи.

Курс преобразования в самоцветы

| | Самоцветы за копию карты | |
| -------------------------- | ---- |
| Обычная | 1 |
| Редкая | 6 |
| Эпическая | 60 |
| Легендарная | 600 |
| Чемпионская | 1200 |

Все эмодзи в магазине самоцветов будут иметь уникальный вид!

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОГРЕССА С 24 НОЯБРЯ

В начале ноября мы объявили о том, что собираемся переработать систему прогресса в Clash Royale. Декабрьское обновление (выйдет 24 ноября) положит начало упрощенной системе прогресса с более упорядоченной структурой.

Ниже представлен обзор всех изменений, которые принесет это обновление.

Преобразование элитных карт-джокеров и предметов

Как мы уже говорили, элитные карты-джокеры уходят в прошлое: теперь вместо них игроки будут получать просто карты и золото.

Все оставшиеся в вашем инвентаре элитные карты-джокеры будут автоматически преобразованы в кристаллы. Это произойдет 24 ноября.

Когда обновление выйдет, мы опубликуем точные коэффициенты преобразования карт в кристаллы.

Обратите внимание, что следующие волшебные предметы также будут преобразованы:

  • книги → карты-джокеры;

  • книги книг → кристаллы;

  • волшебные монеты → золото.

Новый уровень

В этом обновлении мы также добавляем 16-й уровень карт. Благодаря упрощению системы ресурсов и корректировке стоимости улучшений, получение нового уровня не будет отличаться от получения предыдущих.

Кроме того, с новым 16-м уровнем карт расширится и путь короля: вас ждут 20 новых уровней, а максимальным теперь будет 90-й! Также мы уменьшаем количество опыта, требуемого для достижения всех уровней короля с 50-го по 70-й. Но не переживайте: ваш текущий уровень короля будет скорректирован в соответствии с количеством опыта, которое вы успели получить до обновления.

Требования к картам и золоту также изменятся для некоторых уровней, чтобы переход на более высокие уровни стал последовательнее и соответствовал нашей обновленной системе!

Для улучшения карт можно использовать кристаллы

Теперь для улучшения карт можно будет использовать не только копии карт и карты-джокеры, но и кристаллы!

При улучшении за кристаллы указывается полная стоимость в кристаллах. Однако на практике для улучшения используются и другие ресурсы: карты-джокеры и копии карт.

В таблице ниже вы увидите, сколько кристаллов требуется для полного улучшения карт той или иной редкости. В зависимости от того, сколько копий карты у вас уже есть, стоимость ее улучшения в кристаллах будет меняться!

Стоимость полного улучшения карт в кристаллах

Уровень картыСтоимость для обычных карт в кристаллахСтоимость для редких карт в кристаллахСтоимость для эпических карт в кристаллахСтоимость для легендарных карт в кристаллахСтоимость для чемпионских карт в кристаллах
1
2100
3100100
4100100
5100100
6100100100
7100100100
8100130130
9130210210210
10290420420420
11360630630840400
1254084011001300800
139001200150019002000
1412501600210025003200
1520002100250029004400
1627003000390042006000

Ознакомьтесь со всеми подробностями, касающимися преобразований, новых требований к улучшениям и изменений в системе прогресса, в этой статье: type: entry-hyperlink id: 3yesMqg2tnnlpBBRXT2GcE.

PASS ROYALE РАЗДЕЛИТСЯ НА ДВА ПРОПУСКА

Pass Royale разделится на два пропуска, каждый из которых будет сфокусирован на определенных этапах прогресса.

Те, кто еще не достиг 15-й арены, смогут получить в Pass Royale 6 карт-джокеров, а игроки, добравшиеся до этой арены, — нового героя каждый месяц.

Мы не только поделим Pass Royale на два пропуска, мы также внесем некоторые другие изменения и добавим два 5-звездных счастливых сундука: один в бесплатные награды и один в Pass Royale (это касается обоих видов Pass Royale). Кроме того, игроков, достигших 15-й арены, ждут ящики героев среди бесплатных наград.

Ниже вы найдете подробности об изменениях в наградах Pass Royale.

Старые и новые награды Pass Royale

Бесплатный пропуск

СтарыеНовые (до 15-й арены)Новые (после 15-й арены)
2 фрагмента-джокера2 фрагмента-джокера2 фрагмента-джокера
100 кристаллов100 кристаллов100 кристаллов
1 знамя (рамка и украшение)1 знамя (рамка и украшение)1 знамя (рамка и украшение)
26 маленьких ящиков с золотом26 маленьких ящиков с золотом26 маленьких ящиков с золотом
1-звездные волшебные счастливые сундуки (28 шт.)1-звездные волшебные счастливые сундуки (27 шт.) ▼1-звездные волшебные счастливые сундуки (28 шт.)
2-звездные волшебные счастливые сундуки (4 шт.)2-звездные волшебные счастливые сундуки (18 шт.) ▲2-звездные волшебные счастливые сундуки (13 шт.) ▲
3-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.)3-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.)
5-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.) ▲5-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.) ▲
5 ящиков героев
9 огромных сундуков
6 зелий усиления карты4 зелья усиления карты ▼4 зелья усиления карты ▼

Награды Pass Royale

СтарыеНовые (до 15-й арены)Новые (после 15-й арены)
1 сезонная эволюция6 фрагментов-джокеров1 сезонный герой
225 кристаллов225 кристаллов225 кристаллов
1 скин для башни1 скин для башни1 скин для башни
1 эмодзи1 эмодзи1 эмодзи
8 маленьких ящиков с золотом4 больших ящика с золотом ▲4 больших ящика с золотом ▲
1125 обычных карт-джокеров2500 обычных карт-джокеров ▲2500 обычных карт-джокеров ▲
270 редких карт-джокеров480 редких карт-джокеров ▲480 редких карт-джокеров ▲
90 эпических карт-джокеров90 эпических карт-джокеров90 эпических карт-джокеров
4 легендарных карты-джокера7 легендарных карт-джокеров ▲7 легендарных карт-джокеров ▲
3 чемпионских карты-джокера ▲3 чемпионских карты-джокера ▲
1-звездные волшебные счастливые сундуки (25 шт.)
2-звездные волшебные счастливые сундуки (9 шт.)
3-звездные волшебные счастливые сундуки (2 шт.)3-звездные волшебные счастливые сундуки (5 шт.) ▲3-звездные волшебные счастливые сундуки (5 шт.) ▲
4-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.)
5-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.) ▲5-звездный волшебный счастливый сундук (1 шт.) ▲
Легендарный сундук короля (1 шт.)
Магический сундук (1 шт.)

ПЕРЕРАБОТКА ПУТИ К СЛАВЕ И РЕЙТИНГОВОГО РЕЖИМА

Мы расширяем путь к славе, а игроки смогут получить доступ к рейтинговому режиму раньше. Теперь не нужно будет проходить все сезонные арены, чтобы поучаствовать в рейтинговых боях! Сезонные арены пока решено поставить на паузу, а доступ к рейтинговому режиму будет зависеть от количества трофеев.

Теперь вам не нужно зарабатывать 15 000 трофеев: вместо этого до февраля вводятся ежемесячные цели. После февраля количество необходимых для доступа трофеев будет уменьшено до 11 500. Максимальный уровень карт в рейтинговом режиме останется 15-м до мая 2026 года — так все игроки успеют собрать ресурсы для улучшения своих карт.

Ежемесячные цели для входа в рейтинговый режим

СезонТребуемое количество трофеев
Ноябрь10 000
Декабрь10 500
Январь11 000
Февраль11 500

Расширение пути к славе

Путь к славе расширится до 12 000 трофеев, и на нем появятся четыре новые арены. Эти арены включают в себя новые цели и награды для высокоуровневых игроков!

Путь к славе и арены: новые требования

| | Минимальное число трофеев | |
| --------------------------- | ------ |
| Арена 25 | 10 000 |
| Арена 26 | 10 500 |
| Арена 27 | 11 000 |
| Арена 28 | 11 500 |

ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ

  • В игровых режимах будут отображаться особые характеристики отдельных карт, которые могут отличаться от характеристик карт в вашей коллекции. Это коснется, например, карт, ограниченных определенным уровнем или специально разблокированных для конкретного режима. Эти характеристики можно будет найти на странице с информацией о каждой карте в коллекции режима игры!

  • Расположение кнопок для способностей чемпионов можно будет настроить под себя.

  • Монстр Гоблинштейна теперь будет отмечен короной чемпиона.

  • Работа победителя конкурса на лучший боевой клич для королевских кабанов будет добавлена в игру.

  • Различные улучшения визуальных эффектов, включая стандартизированную анимацию размещения для эволюций.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

  • Эволюция огненной лучницы, эволюция валькирии и торнадо больше не будут наносить лишний урон королевским башням.

  • Исправлена ошибка, связанная с получением монахом урона от снарядов огненной лучницы во время действия его способности.

  • Три мушкетера теперь лучше выбирают цель и не будут так часто стрелять по одним и тем же воинам.

  • Шахтер больше не будет сталкиваться с воинами, находясь под землей.

  • Исправлено неверное отображение результата лучшего рейтингового сезона в профиле игрока.

  • Различные исправления для эволюции королевского призрака.

  • Исправления ошибок, приводивших к сбоям, и улучшение стабильности.

Интересуетесь «Тактическим объединением»? Узнайте все подробности о контенте декабрьского сезона type: entry-hyperlink id: 4wL0nSPJp8RVbZ214LbfEp!

Надеемся, что вы не меньше нас ждете декабрьского обновления! Помните, что мы всегда рады узнать ваше мнение о новом контенте и функциях, поэтому заходите в наш Discord или на Reddit и делитесь своим впечатлением о том, что происходит в Clash Royale.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale