У этого героя действительно большие кулаки! Гигант-герой швыряет вражеского воина на противоположный фланг, оглушая его и нанося урон. Вот это мощь!

Как же устроены герои?

У каждого героя есть кнопка способности, которую можно нажать во время боя.

Чтобы использовать героя, нужно поместить его в соответствующую золотую ячейку колоды. В отличие от эволюций, способности героев доступны всегда, когда герой находится на арене! Чтобы активировать способность, нажмите соответствующую кнопку во время боя. Но помните: некоторые из них можно использовать только один раз, а затем для применения способности вам придется разыграть карту этого героя снова.

Кстати, ячейки героев также предназначены и для чемпионов, а ваша первая ячейка станет доступна с 15-й арены! После выхода декабрьского обновления, чтобы получить вторую ячейку, вам будет необходимо достичь 25-й арены.

Так что не переживайте, если вдруг ваша колода станет выглядеть иначе: чтобы все было готово к битве, чемпионы будут сразу перемещены в соответствующие ячейки героев.

И еще: ячейки эволюции теперь тоже будут открываться при достижении определенных арен. Первая ячейка станет доступна начиная с 3-й арены, а вторая — с 10-й!