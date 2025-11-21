這位巨人的臂力驚人！勇者巨人會將附近的一個單位扔到競技場另一條路上，該單位落地時會被眩暈並受到傷害。漂亮的一投！

如何使用勇者？

所有勇者都有一個技能按鈕，可在對戰中啟用。

要使用勇者的技能，你需要先將勇者放在牌組的金色欄位中。和進化卡牌不同，對戰中每次部署勇者卡牌，都能使用其技能。在對戰中點選按鈕即可使用技能，但請注意：有些技能每次部署僅可使用一次。

此外，勇者與英雄卡將共用牌組欄位。你將在15階競技場解鎖第一個勇者欄位！十二月更新上線後，第二個勇者欄位將在25階競技場解鎖。

如果你發現牌組裡的卡牌順序有所變化，別擔心！英雄將會自動移入對應的勇者欄位，確保你的英雄們隨時準備戰鬥。

小提醒：進化欄位現在也會根據你的競技場等級提升而同步解鎖！首個進化欄位將在3階競技場解鎖，第二個欄位則將在10階競技場解鎖！