2025年12月更新
這次年末更新包含超多新內容！閱讀本文，了解最新推出的內容詳情：
多個深受大家喜愛的軍隊新增勇者形態
進化寶箱與勇者寶箱
幸運寶箱和寶箱等級調整
全新貨幣：水晶！
養成系統調整、全新卡牌等級、寶石經濟重做
榮耀之路與天梯模式調整
還有更多精彩內容！
是時候邁入勇者時代了！
勇者崛起
英雄生而不凡，而勇者是靠努力鑄就的！勇者形態的軍隊身披金色鎧甲、具有令人難忘的技能，將給遊戲帶來全新玩法！勇者還是你所熟悉且喜愛的軍隊，但經過強化後可以使用非常強力的勇者技能。快來了解一下這些勇者吧！
勇者迷你皮卡
技能：養生早餐
勇者迷你皮卡熱愛煎餅這事，已經不再是秘密囉！現在他吃的煎餅越多，實力就越強。每吃掉一個煎餅，就可以讓他提升一級。當個大胃王，儘管塞吧！勇者迷你皮卡最多可以一次性吃掉5個煎餅，也就是額外提升5級！
勇者火槍手
技能：可靠炮台
如果你覺得「火槍手+火槍」的組合已經足夠厲害，那可得見識下勇者火槍手的炮台了！勇者火槍手會在前方召喚一座射程較近的自動炮台，部署落地時可造成範圍傷害，隨後可攻擊空中和地面單位。
勇者騎士
技能：耀武揚威
藉由標誌性的帥氣鬍鬚，勇者騎士將為你扭轉戰局！使用技能後，他會嘲諷附近的敵人（甚至包括皇家塔），吸引他們攻擊自己。但必須先擊破他的護盾，才能對他造成傷害！
勇者巨人
技能：驚天一擲
這位巨人的臂力驚人！勇者巨人會將附近的一個單位扔到競技場另一條路上，該單位落地時會被眩暈並受到傷害。漂亮的一投！
如何使用勇者？
所有勇者都有一個技能按鈕，可在對戰中啟用。
要使用勇者的技能，你需要先將勇者放在牌組的金色欄位中。和進化卡牌不同，對戰中每次部署勇者卡牌，都能使用其技能。在對戰中點選按鈕即可使用技能，但請注意：有些技能每次部署僅可使用一次。
此外，勇者與英雄卡將共用牌組欄位。你將在15階競技場解鎖第一個勇者欄位！十二月更新上線後，第二個勇者欄位將在25階競技場解鎖。
如果你發現牌組裡的卡牌順序有所變化，別擔心！英雄將會自動移入對應的勇者欄位，確保你的英雄們隨時準備戰鬥。
小提醒：進化欄位現在也會根據你的競技場等級提升而同步解鎖！首個進化欄位將在3階競技場解鎖，第二個欄位則將在10階競技場解鎖！
如何獲取勇者？
收集200塊勇者碎片即可解鎖一位隨機勇者！你可以透過活動和勇者寶箱獲取勇者碎片，或是透過皇室通行券直接解鎖一位勇者！如果獲得的是你已經擁有的勇者，你將獲得該勇者的卡牌及60塊勇者碎片。
記得留意即將開啟的皇冠狂潮活動，免費獲取你的第一個勇者！達到15階競技場即可參加該活動，而且活動將會一直持續到你完成為止！
全新寶箱、寶箱等級及幸運寶箱調整
準備好迎接全新獎勵：進化寶箱和勇者寶箱！
進化寶箱只包含進化碎片，可透過活動獲取；勇者寶箱只包含勇者碎片，可透過活動及主題季免費獎勵獲取。
這些寶箱的機制和幸運寶箱類似，可點擊多次。每次點擊均有機會升級寶箱，進而贏取更多獎勵！
寶箱等級
隨著榮耀之路重做上線，我們希望讓大家能更輕鬆地掌握寶箱獎勵的進度。現在，大家可以在主介面的「每日對戰獎勵」中檢視寶箱的當前等級，以及在榮耀之路上檢視寶箱會在哪些競技場得到升級。寶箱每次升級都會提高大家所獲得的獎勵，確保大家的進度與獎勵成正比。
魔法幸運寶箱（16級）
專為28階競技場及以上玩家打造的全新升級版幸運寶箱！
當大家抵達榮耀之路的終點後，魔法幸運寶箱將解鎖全新外觀，彰顯大家在競技場中取得的輝煌戰績！這種新幸運寶箱不僅有顏值，而且能升至最高階，為大家帶來最頂級的幸運寶箱獎勵！
魔法幸運寶箱調整
我們對魔法幸運寶箱的獲取機率進行了優化，5星魔法幸運寶箱的獲取難度大大地下降——升級至5星魔法幸運寶箱的機率明顯提升，從0.3%升至1%！
除了調整魔法幸運寶箱的獲取機率外，我們還對魔法幸運寶箱中的其他資源進行一些調整。主要內容包括：
金幣現在不會出現在4星及5星幸運寶箱中。之前可從這兩個寶箱中獲得的金幣，現在會重新分配到透過其他獲取來源中！
魔法外卡的數量下修了。
隨機卡牌的獲取難度現在大幅度下降，數量也有所增加，來平衡魔法外卡獲取數量減少的影響。
5星魔法幸運寶箱所提供的隨機卡牌數量，足夠讓大家直接升級對應卡牌。可獲得的實際卡牌數量取決於你的寶箱等級。舉個例子，如果大家的魔法幸運寶箱是16級，那獲得普通卡的數量將會是7500張！這足夠將對應的卡牌從15級升級到16級了。
想要了解更多的寶箱資訊？更新上線後，可檢視我們的type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh。
全新貨幣
水晶
在商店中購買表情的新方式！
卡牌升至滿級後，再獲得或從商店購買該卡牌時，溢出的卡牌將轉換為水晶，可用於購買各種表情！
水晶轉換率
|每張卡牌對應的水晶數
|普通卡
|1
|稀有卡
|6
|史詩卡
|60
|傳奇卡
|600
|英雄卡
|1,200
透過水晶商店兌換的表情，都會帶有獨特外觀！
更多養成系統的調整將於11月24日揭曉
11月初，我們公佈了《部落衝突:皇室戰爭》養成系統全面升級的初步計劃。12月的更新（11月24日上線）將開啟一個更簡單、架構更一致的養成系統。
以下是本次更新所有調整的概況。
精英魔法外卡和物品轉換
正如我們之前公佈的，精英魔法外卡將被移除，取而代之的是更簡潔的系統：只保留卡牌與金幣！
大家庫存中剩下的所有精英魔法外卡將在11月24日自動轉換為寶石。
我們會在更新上線時公佈詳細的轉換率。
另外，下列魔法物品也會自動轉換：
魔法之書→魔法外卡
全能之書→寶石
魔法金幣→金幣
全新等級
在這次更新中，我們同步推出16級卡牌，作為卡牌養成的下一階段。隨著資源系統的簡化和升級成本的調整，將卡牌升到新等級的邏輯就和之前一樣。
全新的16級也將同步拓展國王征途，等級上限將從70級提升至90級！從50級至70級之間的升級所需經驗會有所降低，請別擔心，你目前的國王等級也會與之調整，來確保它能準確符合你在更新之前所獲取的經驗值。
我們還調整卡牌升至部分等級需要的卡牌和金幣數量，目的是讓高等級卡牌的升級節奏與更新後的系統更配對！
使用寶石升級卡牌的功能也將上線
除了卡牌與魔法外卡，大家現在可以使用寶石直接完成卡牌的升級！
寶石升級的價格是指僅使用寶石升級某張卡牌的花費。但在實際情況中，你可以同時使用多種資源（比如卡牌與魔法外卡）來升級卡牌。
下方表格列出了將不同稀有度卡牌升至滿級所需的寶石數量。實際所需的寶石數量，會根據你已擁有的對應卡牌數量而有所不同！
將卡牌升至滿級所需的寶石
|卡牌等級
|普通卡所需的寶石
|稀有卡所需的寶石
|史詩卡所需的寶石
|傳奇卡所需的寶石
|英雄卡所需的寶石
|1
|2
|100
|3
|100
|100
|4
|100
|100
|5
|100
|100
|6
|100
|100
|100
|7
|100
|100
|100
|8
|100
|130
|130
|9
|130
|210
|210
|210
|10
|290
|420
|420
|420
|11
|360
|630
|630
|840
|400
|12
|540
|840
|1,100
|1,300
|800
|13
|900
|1,200
|1,500
|1,900
|2,000
|14
|1,250
|1,600
|2,100
|2,500
|3,200
|15
|2,000
|2,100
|2,500
|2,900
|4,400
|16
|2,700
|3,000
|3,900
|4,200
|6,000
檢視type: entry-hyperlink id: 3yesMqg2tnnlpBBRXT2GcE，了解更多養成系統調整、物品轉換以及全新升級要求的相關資訊。
皇室通行券升級為雙版本
皇室通行券現在升級為兩個全新版本，每個版本均聚焦大家的專屬進養成需求。
15階競技場以下的大家可透過皇室通行券獲得6塊魔法碎片，15階競技場及以上的大家則每月可透過皇室通行券解鎖1名勇者！
除了將通行券拆分為雙版本外，我們還進行了其他調整，比如加入了2個 5星幸運寶箱，一個作為免費獎勵，一個作為皇室通行券的專屬獎勵，在兩個版本中都是如此。另外，達到15階競技場及以上的玩家可以透過免費獎勵之路獲取額外的勇者寶箱。
以下是皇室通行券獎勵調整的詳細說明！
皇室通行券新舊獎勵對比
免費通行券
|舊
|新（15階競技場以下）
|新（15階競技場及以上）
|2塊魔法碎片
|2塊魔法碎片
|2塊魔法碎片
|100寶石
|100寶石
|100寶石
|1款戰旗（旗面和形象裝飾）
|1款戰旗（旗面和形象裝飾）
|1款戰旗（旗面和形象裝飾）
|26個小型普通金幣箱
|26個小型普通金幣箱
|26個小型普通金幣箱
|28個1星魔法幸運寶箱
|27個1星魔法幸運寶箱 ▼
|28個1星魔法幸運寶箱
|4個2星魔法幸運寶箱
|18個2星魔法幸運寶箱 ▲
|13個2星魔法幸運寶箱 ▲
|1個3星魔法幸運寶箱
|1個3星魔法幸運寶箱
|–
|–
|1個5星魔法幸運寶箱 ▲
|1個5星魔法幸運寶箱 ▲
|–
|–
|5個勇者寶箱
|9個巨型寶箱
|–
|–
|6瓶卡等提升藥水
|4瓶卡等提升藥水 ▼
|4瓶卡等提升藥水 ▼
皇室通行券專屬獎勵
|舊
|新（15階競技場以下）
|新（15階競技場及以上）
|1張主題季進化卡牌
|6塊魔法碎片
|1張主題季勇者卡牌
|225寶石
|225寶石
|225寶石
|1款皇家塔造型
|1款皇家塔造型
|1款皇家塔造型
|1款表情
|1款表情
|1款表情
|8個小型普通金幣箱
|4個大型普通金幣箱 ▲
|4個大型普通金幣箱 ▲
|1125張普通魔法外卡
|2500張普通魔法外卡 ▲
|2500張普通魔法外卡 ▲
|270張稀有魔法外卡
|480張稀有魔法外卡 ▲
|480張稀有魔法外卡 ▲
|90張史詩魔法外卡
|90張史詩魔法外卡
|90張史詩魔法外卡
|4張傳奇魔法外卡
|7張傳奇魔法外卡 ▲
|7張傳奇魔法外卡 ▲
|–
|3張英雄魔法外卡 ▲
|3張英雄魔法外卡 ▲
|25個1星魔法幸運寶箱
|–
|–
|9個2星魔法幸運寶箱
|–
|–
|2個3星魔法幸運寶箱
|5個3星魔法幸運寶箱 ▲
|5個3星魔法幸運寶箱 ▲
|1個4星魔法幸運寶箱
|–
|–
|–
|1個5星魔法幸運寶箱 ▲
|1個5星魔法幸運寶箱 ▲
|1個傳奇國王寶箱
|–
|–
|1個神奇寶箱
|–
|–
榮耀之路重做與天梯
榮耀之路延長了，天梯開放規則也隨之調整。大家無需先進入賽季競技場就可參與天梯對戰！賽季競技場將暫時下線，現在大家可以根據獎盃數量來解鎖天梯。
在2月前，解鎖天梯的要求是完成全新的周期目標，而非達到15000杯。2月後，解鎖天梯的要求暫定為達到11500杯。天梯對戰中的卡牌在2026年5月前將保持15級的上限，以確保大家在開始邁向新等級的同時，保持競技環境的穩定與公平。
每月解鎖天梯的要求
|賽季
|所需獎盃數
|11月
|10,000
|12月
|10,500
|1月
|11,000
|2月
|11,500
榮耀之路延長
榮耀之路也將延長至12000杯，並新增4個競技場！這些競技場為高階玩家帶來了新的里程碑和更多獎勵！
全新競技場和獎盃要求
|最低獎盃要求
|25階競技場
|10,000
|26階競技場
|10,500
|27階競技場
|11,000
|28階競技場
|11,500
其他調整與優化
在活動模式中，如果某張卡牌的數值與大家牌庫中的不同（例如：在該模式下設有等級上限，或僅在該模式中解鎖），則會單獨顯示該卡牌在活動模式下的專屬數值。大家可以在該模式的牌庫介面，開啟卡牌資訊頁檢視這些內容！
大家可自定英雄技能按鈕在螢幕上的顯示位置。
科學怪哥布林的怪物也將擁有英雄皇冠標識。
皇家野豬召喚大賽獲勝者所創作的音效，將成為進化皇家野豬的全新部署音效。
多項視覺特效優化，包括讓進化卡牌的部署效果更加標準化。
問題修復
進化煙火射手、進化瓦基麗武神和旋風法術不再對皇家塔造成額外傷害。
修復絕世武僧技能啟用期間，煙火射手的投擲物會對其造成傷害的問題。
三個火槍手的目標選擇機制更加智慧，不會再頻繁攻擊同一軍隊。
掘地礦工在地下時不再會與其他軍隊發生碰撞。
修復玩家簡介中最佳天梯賽季顯示異常的問題。
修復進化皇家幽靈的一些問題。
修復多項導致遊戲崩潰的問題，並優化了穩定性。
想了解合成奇兵的更新內容嗎？點選type: entry-hyperlink id: 4wL0nSPJp8RVbZ214LbfEp檢視12月賽季的全部更新內容！
我們和你一樣對即將上線的12月遊戲更新充滿期待！別忘了——我們很樂意傾聽大家對新內容、新功能的回饋！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Discord或Reddit中發文分享！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊