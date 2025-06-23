Tanggal Berlaku: 9 Desember 2024

Terima kasih telah memainkan game kami! Kebijakan Privasi ini menjelaskan:

Cara kami mengumpulkan data pribadi Anda dan alasan kami melakukannya

Cara kami menggunakan data pribadi Anda, dan

Pilihan-pilihan yang Anda miliki terkait data pribadi Anda.

Kebijakan Privasi ini berlaku untuk game, toko, situs, dan layanan terkait lainnya dari Supercell, yang dalam dokumen ini secara bersama-sama disebut sebagai Layanan. Kami mungkin akan memperbarui Kebijakan Privasi ini secara berkala dengan memublikasikan versi baru di supercell.com. Jika terdapat perubahan signifikan, kami akan menginformasikannya sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, termasuk dengan menerbitkan pemberitahuan di Layanan sebelum perubahan tersebut diberlakukan. Dengan terus menggunakan Layanan setelah tanggal berlaku, penggunaan Anda atas Layanan akan tunduk pada Kebijakan Privasi baru.

HUBUNGI KAMI

Jika ada pertanyaan tentang perlindungan data, atau jika ada permintaan terkait penyelesaian masalah terkait data pribadi Anda, sebaiknya Anda langsung menghubungi kami melalui fitur dukungan yang ada di setiap game Supercell agar kami dapat membalas sesegera mungkin. Selain itu, Anda dapat menghubungi:

Nama pengontrol: Supercell Oy Alamat: Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finland Attn: Privacy email: legal-requests@supercell.com

DATA YANG KAMI KUMPULKAN

Kategori data pribadi yang kami kumpulkan bergantung pada Layanan yang Anda gunakan, dan persyaratan hukum yang berlaku.

Data yang diberikan secara langsung oleh Anda.

Informasi kontak (seperti alamat email)

Nama atau tagar pemain dan kata sandi

Informasi profil (seperti foto profil)

Pesan dan konten lain yang Anda kirimkan saat menggunakan Layanan (seperti log obrolan dan tiket dukungan pemain)

Data yang Anda berikan terkait survei, promosi, undian, kompetisi, dan acara lainnya

Data lain yang Anda bagikan secara sengaja kepada kami (seperti nama dan nomor telepon saat mengikuti (Kreator Supercell atau Supercell Make)

Detail pembayaran terkait pembelian apa pun yang Anda lakukan melalui Supercell Store yang akan dikumpulkan oleh penyedia layanan pembayaran kami

Data yang dikumpulkan secara otomatis oleh kami.

Data tentang akun dan progres game Anda, yang pada sebagian besar kasus mencakup ID akun internal yang dibuat secara otomatis

Alamat IP dan pengidentifikasi perangkat seluler Anda (seperti ID perangkat atau ID iklan Anda)

Data tentang perangkat Anda, seperti nama perangkat dan sistem operasi, jenis browser dan bahasa, penyedia layanan internet, serta operator seluler

Data yang kami kumpulkan dengan cookie dan teknologi serupa (lihat penjelasan selengkapnya di bawah)

Data lokasi perkiraan (sebagaimana didapatkan dari alamat IP)

Data tentang penggunaan Layanan oleh Anda, seperti data alur permainan, pembelian yang dilakukan, dan interaksi Anda dengan pemain lain di Layanan

Anda juga dapat memilih untuk membuat Supercell ID dengan alamat email atau informasi kontak lainnya.

Data yang dikumpulkan dari mitra kami.

Kami juga menggunakan mitra pihak ketiga, seperti situs jejaring sosial, penyedia analitika data, dan jaringan iklan sebagai pelengkap informasi yang kami miliki tentang Anda, misalnya:

Data yang kami terima jika Anda menautkan alat pihak ketiga dengan Layanan (seperti LINE atau Kakao di beberapa wilayah)

Data demografi (seperti untuk menentukan lokasi perkiraan dari alamat IP Anda)

Data untuk melawan penipuan (seperti penyalahgunaan pengembalian dana dalam game atau penipuan lewat klik dalam iklan)

Data dari platform yang dijalankan game atau data dari penyedia layanan pembayaran (seperti data verifikasi pembayaran)

Data untuk keperluan iklan dan analitika (seperti survei) sehingga kami dapat menyediakan Layanan yang lebih baik

Data yang Anda sediakan kepada kami dari layanan pihak ketiga (seperti LINE atau Kakao di beberapa wilayah) melalui pengaturan privasi Anda

Masukan dan saran yang Anda posting di situs pihak ketiga untuk meningkatkan pengalaman Anda dalam menggunakan Layanan kami

ALASAN KAMI MENGUMPULKAN DATA

Kami menggunakan data Anda untuk beberapa keperluan bisnis, di antaranya:

Menjalankan Layanan.

Guna melaksanakan kontrak, kami memproses data yang diperlukan untuk

Membuat akun dan memungkinkan Anda bermain game serta menggunakan Layanan kami

Menjalankan Layanan

Memverifikasi dan mengonfirmasi pembayaran

Memberikan dan menyampaikan produk dan layanan yang Anda minta

Mengirimi Anda komunikasi terkait Layanan

Menjadikan Layanan lebih sesuai untuk pemain.

Guna menyediakan Layanan yang memuaskan kepada pemain, kami secara sah berkepentingan untuk mengumpulkan dan memproses data yang diperlukan untuk

Memperbarui dan mengembangkan profil pemain

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas Layanan serta pengalaman pemain

Mengelola hubungan kami dengan Anda

Menyediakan fitur sosial sebagai bagian dari Layanan

Menyesuaikan pengalaman Layanan Anda

Menanggapi komentar dan pertanyaan Anda, serta memberikan dukungan bagi pemain

Menyediakan penawaran Supercell di Layanan serta di situs web dan layanan lainnya (termasuk lewat email)

Mengirimkan informasi terkait, seperti pembaruan, peringatan keamanan, dan pesan dukungan kepada Anda

Memfasilitasi komunikasi Anda dengan pemain lain

Menampilkan iklan yang dipersonalisasikan.

Guna menunjukkan iklan yang dipersonalisasikan kepada Anda di Layanan dan tempat lainnya (termasuk email), kami secara sah berkepentingan untuk memproses data yang diperlukan untuk

Melacak konten yang diakses sehubungan dengan Layanan dan perilaku online Anda

Memberikan, menargetkan, dan meningkatkan kualitas iklan serta Layanan kami

Informasi terkait cara menolak iklan yang dipersonalisasikan dapat ditemukan di bagian “Hak dan Pilihan Anda” di bawah ini.

Menjaga keamanan dan keadilan Layanan.

Prioritas tertinggi kami adalah memastikan adanya tempat bermain yang berkeadilan di Layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan penggunaan yang berterima milik kami; Ketentuan Layanan Supercell.

Guna menjaga keamanan dan keadilan dalam Layanan beserta fitur-fitur sosialnya, demi melawan penipuan, dan untuk menjamin penggunaan yang berterima, kami secara sah berkepentingan untuk memproses data yang diperlukan untuk

Menganalisis dan memantau penggunaan Layanan beserta fitur-fitur sosialnya

Memoderasi obrolan, baik secara otomatis maupun manual

Mengambil tindakan terhadap penipuan atau pemain yang berperilaku buruk

Kami dapat menggunakan otomatisasi sehubungan dengan layanan dukungan pemain. Dalam penggunaannya, kami akan memberi tahu Anda secara terpisah tentang tujuannya dan jika berlaku, teknologi pihak ketiga yang digunakan. Anda dapat meminta pemrosesan manual sehubungan dengan penyelesaian pertanyaan tersebut.

Menganalisis, menyusun profil, dan membuat segmentasi.

Dalam semua situasi dan keperluan di atas, kami mungkin akan menganalisis, menyusun profil, dan membuat segmentasi dari semua data yang dikumpulkan.

Dengan persetujuan Anda.

Dengan persetujuan Anda, kami dapat memproses data untuk keperluan lainnya.

Kami juga dapat mengumpulkan dan menggunakan pengidentifikasi perangkat untuk menampilkan dan mempersonalisasikan iklan dalam game dan menayangkan iklan bertarget berbasis perilaku sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Jika diperlukan, kami akan mengumpulkan pengidentifikasi iklan (IDFA, GAID), pengidentifikasi vendor, alamat IP, ID perangkat, dan pengidentifikasi perangkat lainnya (negara, versi os, model perangkat, versi klien) untuk keperluan ini. Berdasarkan undang-undang privasi yang berlaku, termasuk Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR), kami wajib meminta persetujuan Anda untuk melakukannya.

Data ini dibagikan atas izin Anda sehingga mitra iklan kami dapat menayangkan iklan yang tepat dan mengoptimalkan konten iklan guna memastikan bahwa Anda tidak melihat iklan yang sama berulang kali. Kami membagikan pengidentifikasi perangkat Anda kepada mitra terpilih untuk penayangan dan personalisasi iklan tersebut.

Anda dapat mengelola izin di pengaturan game dan membatasi pelacakan iklan di pengaturan perangkat Anda. Harap diingat bahwa setiap browser dan perangkat memiliki pengaturan penolakan khusus, dan mungkin akan diperlukan sedikit waktu sebelum penolakan diberlakukan.

Untuk iklan seluler di aplikasi, Anda dapat mengatur ulang Pengidentifikasi Iklan dan, tergantung perangkatnya, memilih untuk menolak iklan berbasis minat (Android) atau menyalakan pengaturan Batasi Pelacakan Iklan (iOS).

Mitra menjalankan jaringan iklan dan platform mediasi, serta memfasilitasi dan ikut serta dalam penawaran inventaris iklan. Berdasarkan kepentingan yang sah, mitra juga dapat menggunakan pengidentifikasi perangkat untuk keperluan deteksi penipuan. Untuk informasi selengkapnya, baca kebijakan privasi mitra. Daftar mitra dapat dilihat di supercell.com/en/partner-opt-out.

PIHAK YANG DAPAT MELIHAT DATA ANDA

Selain Supercell, data Anda dapat diakses oleh pihak lain dalam situasi berikut:

Pemain dan pengguna lain.

Fitur sosial adalah komponen inti dalam game kami. Pemain dan pengguna lain dapat, di antaranya, melihat data profil dan aktivitas dalam game, serta membaca pesan yang Anda posting.

Penyedia layanan kami.

Supercell dibantu oleh vendor dalam menyediakan Layanan. Vendor ini hanya memproses data Anda sesuai dan berdasarkan instruksi Supercell untuk memberikan Layanan, serta menjalankan tugas, seperti hosting, dukungan pemain, iklan, analitika, dan pencegahan penipuan.

Perusahaan lain dan otoritas publik.

Guna memverifikasi pembayaran (dengan penyedia pembayaran, seperti Paypal) dan melawan penipuan serta aktivitas ilegal, kami mungkin akan memproses dan mengungkapkan data kepada perusahaan dan organisasi lain, serta memberikannya kepada otoritas publik apabila diminta secara sah.

Kami juga dapat mengungkapkan data atas persetujuan Anda, guna mematuhi hukum atau melindungi hak, harta benda, atau keselamatan kami, pemain kami, atau pihak lainnya.

Mitra Iklan dan Media Sosial.

Layanan mencakup fitur-fitur dari mitra kami, seperti alat interaksi media sosial, fungsionalitas lewat antarmuka pemrograman aplikasi (API), atau kit pengembangan perangkat lunak (SDK), serta iklan dalam game. Daftar mitra dapat dilihat di supercell.com/en/partner-opt-out. Mitra-mitra tersebut dapat mengakses data Anda dan beroperasi berdasarkan kebijakan privasinya masing-masing. Sebaiknya Anda memeriksa kebijakan privasi mitra-mitra tersebut untuk mempelajari praktik pemrosesan data mitra-mitra tersebut secara lengkap.

Mitra-mitra ini dapat mengakses data tentang aktivitas dan perangkat Anda (seperti alamat IP, pengidentifikasi seluler, halaman yang dikunjungi, lokasi, waktu). Kami juga dapat menggabungkan dan membagikan data tentang Anda yang telah kami kumpulkan kepada mitra iklan pihak ketiga. Mitra iklan tersebut dapat menggunakan data ini (dan data sejenis yang dikumpulkan dari layanan lain) untuk kepentingan penayangan iklan bertarget kepada Anda saat Anda mengunjungi layanan pihak ketiga yang termasuk ke dalam jaringannya. Mitra ini dapat beroperasi berdasarkan kebijakan privasinya masing-masing. Praktik ini biasanya disebut sebagai “iklan berbasis minat” atau “iklan berbasis perilaku online”. Jika Anda tidak ingin membagikan data pribadi Anda kepada mitra iklan pihak ketiga, Anda dapat mengikuti petunjuk yang ada di bagian “Hak dan Pilihan Anda” di bawah ini.

TRANSFER DATA INTERNASIONAL

Layanan kami bersifat global, dan karenanya data Anda dapat ditransfer ke mana pun di dunia. Karena setiap negara memiliki undang-undang perlindungan data yang mungkin berbeda dengan negara Anda, kami melakukan beberapa upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai demi menjaga data Anda sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini. Perlindungan memadai yang akan kami gunakan, di antaranya adalah klausul kontrak standar yang disetujui oleh Komisi Eropa dan perlindungan hukum lainnya.

HAK DAN PILIHAN ANDA

Menolak email pemasaran dan pemasaran langsung lainnya.

Jika diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku, Supercell dapat mengirimi Anda komunikasi pemasaran berdasarkan hubungan pelanggan yang telah terjalin.

Anda dapat menolak penerimaan komunikasi promosi, seperti email pemasaran dari kami, dengan mengikuti petunjuk yang ada di komunikasi tersebut, atau dengan mengubah pengaturan dalam game Anda. Pengaturan yang diperbarui mungkin tidak akan langsung berlaku. Harap diingat bahwa Anda tetap dapat menerima komunikasi non-promosi dari kami, seperti komunikasi tentang Layanan atau pembaruan Ketentuan Layanan Supercell atau Kebijakan Privasi ini atau informasi transaksi, misalnya yang berkaitan dengan pembelian Anda di Layanan.

Pemberitahuan Otomatis

Kami dapat mengirimkan pemberitahuan otomatis melalui aplikasi seluler kami. Anda dapat menolaknya kapan pun agar tidak menerima komunikasi semacam ini dengan mengubah pengaturan di perangkat seluler Anda.

Menolak iklan bertarget.

Anda dapat menolak iklan berbasis minat di aplikasi seluler dengan membuka pengaturan privasi di perangkat Android atau iOS Anda dan menonaktifkan “Izinkan Aplikasi Meminta Pelacakan” atau memilih “Batasi Pelacakan Iklan” (Apple iOS) atau “Tolak Iklan Berbasis Minat” (Android). Untuk informasi selengkapnya, baca juga: supercell.com/en/partner-opt-out.

Anda juga dapat menolak penawaran dalam game yang dipersonalisasikan melalui opsi yang tersedia dalam pengaturan game (jika ada).

Mengakses data pribadi tentang Anda yang kami simpan.

Jika Anda memintanya, kami akan memberi Anda salinan data pribadi Anda dalam format elektronik.

Hak lainnya.

Anda juga berhak membetulkan data, meminta penghapusan data, mengajukan keberatan atas cara kami menggunakan atau membagikan data Anda, serta membatasi cara kami menggunakan atau membagikan data Anda. Anda selalu dapat menarik persetujuan yang telah diberikan.

Kami akan menanggapi semua permintaan dengan jangka waktu yang sewajarnya. Jika terdapat masalah privasi atau penggunaan data yang belum selesai dan belum kami atasi dengan memuaskan, Anda juga dapat menghubungi badan perlindungan data setempat di Wilayah Ekonomi Eropa, Swiss, atau Inggris untuk mengajukan keluhan yang belum diselesaikan.

Jika Anda ingin menggunakan hak subjek data sebagaimana dijelaskan di atas, silakan gunakan opsi dukungan yang tercantum di bagian “Hubungi Kami” di atas. Kami akan menanggapi seluruh permintaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demi melindungi privasi Anda, kami juga dapat mengambil langkah ekstra untuk memverifikasi identitas Anda sebelum memenuhi permintaan, seperti meminta Anda untuk menyediakan bukti pembelian atau informasi akun lainnya, meminta Anda untuk menautkan alamat email Anda dengan akun game Anda (misalnya melalui Supercell ID), atau meminta Anda untuk menjawab pertanyaan tentang aktivitas Anda di Layanan kami. Begitu identitas Anda terverifikasi, Anda juga dapat menunjuk agen resmi untuk mewakili Anda dalam melaksanakan hak dengan memberikan informasi kontak agen tersebut kepada staf dukungan pelanggan kami, sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

Anda berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif setelah melaksanakan hak ini.

COOKIE DAN TEKNOLOGI SERUPA

Seperti kebanyakan layanan online, kami dan mitra menggunakan cookie dan teknologi serupa untuk menyediakan dan mempersonalisasikan Layanan, menganalisis penggunaan, menargetkan iklan, serta mencegah penipuan. Dengan cookie dan teknologi serupa, kami dan mitra dapat menyimpan preferensi mereka serta melacak aktivitas Anda di Layanan. Harap diingat bahwa mitra kami dapat beroperasi berdasarkan kebijakan privasinya masing-masing.

Kami dan mitra kami mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi pengguna dengan situs web yang tidak terafiliasi serta aplikasi yang menggunakan teknologi kami, termasuk cookie dan teknologi pelacakan serupa. Dengan demikian, kami dapat memperkirakan keberadaan pengguna umum atau rumah yang menampung beberapa perangkat atau browser, misalnya, lalu menautkan browser dan perangkat tersebut ke dalam suatu grafik perangkat. Hal tersebut kami lakukan untuk

mendeteksi dan mencegah penipuan;

meningkatkan kualitas Layanan;

memungkinkan pengguna menggunakan Layanan di suatu perangkat dan melanjutkan aktivitasnya dengan lancar di perangkat lain;

membuat analitika, melakukan personalisasi dan menyimpulkan atribusi;

membatasi frekuensi penayangan iklan yang sama kepada seorang pengguna, di seluruh perangkat yang diketahui maupun yang diperkirakan; dan/atau

memberikan iklan yang dipersonalisasikan di setiap perangkat yang diperkirakan dari pola penggunaan browser di semua perangkat.

Anda dapat menonaktifkan cookie di pengaturan browser Anda, tetapi beberapa bagian Layanan mungkin tidak akan berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Berikut adalah beberapa tautan ke browser yang banyak digunakan dengan pengaturan cookie dan data web yang dapat disesuaikan:

Untuk iklan tampilan di Web, Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan browser untuk membatasi pelacakan tertentu menggunakan cookie, dan dengan mengunjungi situs berikut:

http://www.aboutads.info/choices dan http://www.youronlinechoices.eu/.

Di beberapa situs web, kami menggunakan analitika pihak ketiga dan penyedia telemetri, serta penyedia pemasaran tertentu untuk keperluan tersebut. Jika diperlukan, kami akan meminta izin Anda di situs.

Google Analytics untuk analitika pengunjung dan penggunaan

Google Ads untuk penargetan, analitika, dan pelaporan iklan

Facebook Pixel untuk pemasaran

Harap diingat bahwa pihak ke-3 di atas tidak selalu digunakan di semua situs, atau di semua area pasar. Untuk informasi lebih lanjut (termasuk cara penolakan), kunjungi supercell.com/en/partner-opt-out.

CARA KAMI MELINDUNGI DATA ANDA

Perlindungan Keamanan.

Dalam rangka memberikan pengalaman pemain yang aman dan nyaman, kami terus mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah keamanan administratif, teknis, dan fisik guna melindungi data Anda dari akses tanpa izin atau dari kerugian, penyalahgunaan, atau pengubahan.

Penyimpanan data.

Kami menyimpan data Anda selama akun Anda tetap aktif atau sebagaimana diperlukan untuk menyediakan Layanan kepada Anda. Sebagai contoh, kami dapat secara berkala melakukan de-identifikasi akun game yang tidak terpakai, dan kami dapat meninjau dan melakukan de-identifikasi data yang tidak diperlukan secara rutin. Harap diingat, jika Anda meminta penghapusan data pribadi, kami akan menyimpan data Anda sesuai kebutuhan demi kepentingan bisnis kami yang sah, seperti untuk menaati kewajiban hukum, menyelesaikan sengketa, dan melaksanakan perjanjian.

ANAK-ANAK

Menjaga privasi anak secara online merupakan hal yang sangat penting bagi kami. Secara umum, Layanan kami tidak diperuntukkan bagi anak di bawah 13 tahun (atau usia lainnya yang ditentukan oleh hukum setempat), dan Layanan tidak mengumpulkan data pribadi dari anak-anak secara sengaja, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf berikut ini.

Untuk game yang tidak diperuntukkan bagi anak-anak, tetapi tetap menarik bagi anak-anak, kami akan mengambil langkah ekstra untuk membatasi akses ke Layanan ini berdasarkan usia pemain. Untuk Layanan ini, jika pemain menyatakan bahwa usianya belum mencapai 13 tahun (atau usia minimum yang berlaku di wilayahnya), kami akan membatasi aksesnya ke beberapa fitur, seperti fitur media sosial dan obrolan, serta jenis peringatan pemberitahuan tertentu. Kami juga hanya akan memproses data pribadi yang dianggap penting untuk mendukung operasi internal Layanan kami. Jika berlaku, kami dapat memproses email hanya untuk mengautentikasi akun pemain dengan proses verifikasi email dua langkah demi memungkinkan proses masuk. Data akan disimpan secara internal dengan cara di-hash setelah autentikasi dan tidak digunakan untuk menghubungi pemain atau tujuan lainnya.

Harap diingat, untuk beberapa Layanan, kami mungkin menggunakan batas usia yang lebih tinggi (misalnya 16 tahun) daripada yang dijelaskan dalam dua paragraf di atas. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman game yang aman bagi pemain dan melindungi Pemain Berusia Muda.

Jika Anda adalah orang tua atau wali dan ingin meninjau data pribadi yang dikumpulkan dari anak Anda, atau ingin agar informasi tersebut diubah atau dihapus, Anda dapat menghubungi kami melalui kontak yang tercantum di atas. Jika kami mengetahui bahwa seorang anak telah memberikan data pribadi yang bertentangan dengan penjelasan di atas, kami akan menghapus data pribadi yang telah dikumpulkan, kecuali kami menanggung kewajiban hukum untuk menyimpannya, dan menghentikan akun anak tersebut dan/atau mengembalikannya ke pengalaman anak di bawah umur, sebagaimana berlaku.

UNTUK PENDUDUK CALIFORNIA

Kunjungi supercell.com/en/disclosure-california-residents untuk membaca pengungkapan khusus sehubungan dengan penduduk California.

UNTUK PENDUDUK TURKI

Kunjungi supercell.com/en/disclosure-turkish-residents untuk membaca pengungkapan khusus sehubungan dengan penduduk Turki.

UNTUK PENDUDUK KOREA SELATAN

Kunjungi supercell.com/en/disclosure-korea-residents untuk membaca pengungkapan khusus sehubungan dengan penduduk Korea Selatan.