시행일: 2024년 12월 9일 항상 Supercell 게임을 즐겨주셔서 감사합니다. 본 개인정보처리방침의 내용은 다음과 같습니다.

당사가 귀하에 관한 개인정보를 수집하는 방식 및 그 이유

당사가 귀하의 개인정보를 사용하는 방식

귀하가 귀하의 개인정보에 관해 갖는 선택권

본 개인정보 처리방침은 Supercell의 게임, 스토어, 사이트 및 관련 서비스에 적용되며, 본 문서에서는 이를 서비스라 통칭합니다. 당사는 본 개인정보 처리방침을 주기적으로 갱신해 supercell.com에 신규 버전을 게시할 수 있습니다. 중대한 변경이 이루어지는 경우, 당사는 변경 사항이 시행되기 전에 서비스에서 고지문을 게시하는 방식을 포함해 관련 법률에 요구되는 바에 따라 귀하에게 통지합니다. 귀하가 시행일 이후에도 서비스를 계속 사용하는 경우 새로운 개인정보 처리방침의 적용을 받습니다.

당사 연락처

개인정보 보호에 관한 문의 사항, 또는 귀하의 개인정보에 관한 문제를 해결하기 위한 요청 사항이 있는 경우, 일차적으로 각각의 Supercell 게임 내에 존재하는 고객지원 기능을 통해 당사로 연락하시면 보다 신속하게 답변 받을 수 있습니다. 또는 다음 연락처를 통해 당사에 직접 연락하실 수 있습니다.

컨트롤러 이름: Supercell Oy 주소: Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finland 담당자: Privacy email: legal-requests@supercell.com

당사가 수집하는 정보

당사가 수집하는 개인정보의 범주는 귀하가 사용하는 서비스 및 관련 법률의 요건에 따라 달라집니다.

귀하가 직접 당사에 제공하는 정보

연락처 정보(예: 이메일 주소)

플레이어 이름이나 태그 및 비밀번호

프로필 정보(예: 프로필 사진)

귀하가 서비스를 이용할 때 제출하는 귀하의 메시지 및 기타 콘텐츠(예: 채팅 기록 및 플레이어 지원 티켓)

설문 조사, 프로모션, 경품 행사, 대회 및 기타 이벤트와 관련하여 귀하가 제공하는 정보

귀하가 당사에 제공하기로 선택하는 그 밖의 정보(예: 귀하가 Supercell Creators 또는 Supercell Make 에 참가할 때 제공하는 이름 및 전화번호)

당사의 결제 서비스 제공자는 귀하가 Supercell 스토어를 통해서 하는 구매와 관련하여 귀하의 결제 세부 정보를 수집할 것입니다.

당사가 자동으로 수집하는 정보

계정 및 게임 진척도에 관한 정보(대부분의 경우 자동으로 생성된 내부 계정 ID 포함)

IP 주소 및 모바일 장치 식별자(장치 또는 광고 ID 등)

장치 이름 및 운영체제, 브라우저 종류 및 언어, 인터넷 서비스 제공자, 및 이동통신사 등 귀하의 장치에 관한 정보

당사가 쿠키 및 유사한 기술을 통해 수집하는 정보(자세한 내용은 아래 참고)

대략적인 위치 정보(IP 주소로부터 도출됨)

서비스 이용에 관한 정보(게임 플레이 정보, 구매 내역 및 서비스 내에서 귀하가 다른 플레이어와 하는 상호작용 등)

귀하는 본인의 이메일 주소 또는 그 밖의 연락 정보를 사용해 Supercell ID를 새로 만들 수도 있습니다.

당사가 당사의 협력사로부터 수집하는 정보

당사는 다음 정보 등 당사가 귀하에 관해 보유하는 정보를 보완하기 위해 소셜 네트워킹 사이트, 정보 분석 서비스 제공자 및 광고 네트워크 등 제3자 협력사도 이용합니다.

귀하가 제3자 도구(일정한 시장에서 LINE 또는 Kakao 등)를 본 서비스에 연결하는 경우에 당사가 받는 정보

인구통계적 정보(귀하의 IP 주소의 대략적 위치를 결정하기 위한 경우 등)

사기 방지를 위한 데이터(예: 게임에서의 환불 악용 또는 광고에서의 클릭 사기 예방)

게임이 구동되는 플랫폼에서 제공되는 정보 또는 결제 서비스 제공자로부터 제공되는 정보(결제 검증 정보 등)

당사가 귀하에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 해주는 광고 및 분석 목적의 정보(설문 조사 등)

귀하가 본인의 개인정보 설정을 통해 제3자 서비스(일정한 시장에서 LINE 또는 Kakao 등)로부터 당사가 이용할 수 있도록 허용한 정보

당사의 서비스에서 귀하의 경험을 개선하기 위하여 제3자 사이트에 게시된 귀하의 피드백 및 제안

당사가 귀하의 정보를 수집하는 이유

당사는 다음과 같은 경우 등의 다양한 업무상 목적을 위해 귀하의 정보를 사용합니다.

서비스의 실행을 위해

계약의 이행을 목적으로, 당사는 다음을 위해 필요한 정보를 처리합니다.

계정 생성 및 귀하의 당사 게임 및 서비스 사용

서비스의 운영

결제 검증 및 확정

귀하가 요청하는 제품과 서비스의 제공 및 인도

귀하에게 서비스 관련 통신물을 발송

당사의 플레이어들에게 서비스를 보다 적합하도록 만들기 위해

당사의 플레이어들에게 훌륭한 서비스를 제공하기 위한 목적으로, 당사는 다음을 위해 필요한 정보를 수집 및 처리할 수 있는 적법한 이해관계가 있습니다.

플레이어 프로필의 갱신 및 개발

서비스 및 플레이어 경험의 개발 및 개선

당사와 귀하 사이의 상호 관계 관리

서비스 일부로써 소셜 기능의 제공

귀하를 위한 서비스 경험의 개별화

귀하의 의견 및 문의에 대한 답변 및 플레이어 지원 제공

본 서비스 및 기타 웹사이트와 서비스에서 Supercell 상품을 귀하에게 제공(이메일에 의하는 경우 포함)

업데이트, 보안 경고 및 지원 메시지 등의 관련 정보를 귀하에게 발송

귀하가 다른 플레이어들과 소통할 수 있도록 조치

개인별 맞춤 광고를 보여주기 위해

본 서비스 및 기타 서비스에서(이메일 포함) 귀하에게 개인별 맞춤 광고를 보여주기 위한 목적으로, 당사는 다음을 위해 필요한 정보를 처리할 수 있는 적법한 이해관계가 있습니다.

서비스와 관련해서 귀하가 열람하는 콘텐츠 및 귀하의 온라인 행동에 대한 추적

당사의 광고 및 서비스의 제공, 대상자 선정 및 개선

개인별 맞춤 광고의 수신 거부 방법에 관한 정보는 아래 '귀하의 권리 및 선택권' 항목을 참고하시기 바랍니다.

서비스를 안전하고 공정하게 유지하기 위해

서비스 내에서 공평한 경쟁의 장을 보장하는 것이 당사의 최우선 사항입니다. 당사가 허용하는 이용행위에 관한 방침에 대한 자세한 정보는 Supercell 이용 약관을 참고하시기 바랍니다.

서비스와 그 소셜 기능을 안전하고 공정하게 유지하기 위해, 사기를 방지하기 위해, 그리고 그 외에 허용되는 이용행위를 보장하기 위해, 당사는 다음을 목적으로 필요한 정보를 처리할 수 있는 적법한 이해관계가 있습니다.

서비스 및 그 소셜 기능의 이용에 대한 분석 및 모니터링

자동적 또는 수동적 방식에 의한 채팅 관리

사기 행위를 저지른 플레이어, 또는 비매너 플레이어에 대한 조치

당사는 당사의 플레이어 지원 서비스와 관련하여 자동화된 기능을 사용할 수도 있으며, 이 경우 당사는 그 목적 및 사용된 제3자 기술(해당되는 경우)에 대하여 별도로 귀하에게 고지할 것입니다. 원하는 경우, 귀하는 해당 문의 사항의 해결과 관련하여 사람에 의한 처리를 요청할 수도 있습니다.

분석, 정리 및 분류를 위해

위와 같은 모든 경우 및 목적과 관련해, 당사는 수집된 모든 정보를 분석하고, 정리하며, 분류할 수 있습니다.

귀하가 동의한 경우

귀하가 동의한 경우, 추가적인 목적을 위해 귀하의 정보를 이용할 수 있습니다.

당사는 아래 설명된 바와 같이, 인게임 광고 및 행태 기반 타깃 광고를 표시하고 개인별로 맞춤 제공하기 위해서 귀하의 장치 식별자를 수집 및 이용할 수도 있습니다. 가능한 경우, 당사는 이러한 목적으로 귀하의 광고 식별자(IDFA, GAID), 벤더 식별자(IDFV), IP 주소, 장치 ID 및 그 밖의 장치 식별자(국가, 운영체제 버전, 장치 모델, 클라이언트 버전)를 수집할 수 있습니다. 유럽연합 개인정보 보호법(GDPR)을 포함하여, 해당되는 개인정보 보호 법률에 따라, 당사는 그렇게 하기 위해서 귀하에게 동의를 구해야 할 의무가 있습니다.

당사의 광고 협력사가 올바른 광고를 전달하고, 귀하가 동일한 광고를 여러 번 보지 않도록 보장하기 위해서 광고 콘텐츠를 최적화할 수 있도록, 이러한 정보가 귀하의 동의를 받아 공유됩니다. 당사는 이러한 광고 전달 및 개인 맞춤화를 위해 귀하의 장치 식별자를 선택된 협력사와 공유합니다.

귀하는 게임 설정에서 귀하의 동의를 관리하고, 귀하의 장치 설정에서 광고 추적을 제한할 수 있습니다. 거부권은 각각의 브라우저 및 장치별로 행사해야 하며, 거부권이 발효되기 위해서는 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.

앱에서 이루어지는 모바일 광고의 경우, 귀하는 귀하의 광고 식별자를 재설정할 수 있으며, 귀하의 장치에 따라서, 관심 기반 광고(Android)를 거부하거나, 광고 추적 제한 설정(iOS)을 켤 수 있습니다.

협력사는 광고 네트워크 및 미디에이션 플랫폼을 운영하며, 아울러 광고 인벤토리 비딩을 촉진하고 이에 참가합니다. 또한 협력사는 적법한 의도로 사기 행위의 탐지를 위해 장치 식별자를 사용할 수도 있습니다. 더 자세한 정보는 협력사의 개인정보 처리방침에서 확인하시기 바랍니다. 이러한 협력사들의 목록은 supercell.com/en/partner-opt-out에서 열람할 수 있습니다.

귀하의 정보를 열람할 수 있는 사람

Supercell 이외에, 귀하의 정보는 다음과 같은 상황에서 타인에 의해 열람 될 수 있습니다.

다른 플레이어 및 사용자

소셜 기능은 당사 게임의 핵심적인 구성요소입니다. 다른 플레이어와 사용자가 귀하의 프로필 정보 및 인게임 활동 등을 열람하고, 귀하가 게시한 메시지를 읽을 수도 있습니다.

당사의 서비스 제공자

Supercell은 당사의 서비스 제공을 돕기 위해 협력사를 이용합니다. 이러한 협력사들은 서비스를 제공하고, 호스팅, 플레이어 지원, 광고, 분석 및 사기 방지 등의 작업을 수행하기 위해, 오로지 Supercell의 지침에 따라서만 귀하의 정보를 처리합니다.

기타 회사 및 공공기관

결제를 검증하고(Paypal 등의 결제 서비스 제공자와 협력), 사기 및 불법 활동을 방지하기 위해, 당사는 다른 회사 및 조직과의 사이에서 정보를 처리하고 공개하며, 적법한 요청에 따라 공공 당국에 정보를 제공할 수 있습니다.

당사는 또한 법률을 준수하기 위해, 또는 당사, 당사의 플레이어 또는 타인의 권리, 재산을 보호하고 안전을 도모하기 위해 귀하의 동의를 받고 귀하의 정보를 공개할 수 있습니다.

광고 및 소셜 미디어 협력사

본 서비스에는 소셜 미디어 상호작용 도구, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 또는 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 통한 기능 및 인게임 광고 등, 당사의 협력사로부터 제공된 기능이 포함됩니다. 이러한 협력사들의 목록은 supercell.com/en/partner-opt-out에서 열람할 수 있습니다. 이러한 협력사는 그들 자신의 개인정보 보호정책에 따라 귀하의 정보를 처리하고 운영할 수도 있습니다. 그들의 개인정보 처리방침을 확인해서 그들의 정보 처리 실무에 관해 자세히 알아볼 것을 권장합니다.

이러한 협력사는 귀하의 활동 및 귀하의 장치에 관한 정보(IP 주소, 모바일 식별자, 방문한 페이지(들), 위치, 일시 등)를 열람할 수 있습니다. 당사는 당사가 귀하에 관해 수집한 정보를 제3자 광고 협력사와의 사이에서 종합하고 공유할 수도 있습니다. 이러한 광고 협력사들은 자사의 네트워크 내에서 귀하가 제3자 서비스를 방문할 때 귀하에게 타겟 광고를 제공할 목적으로 이러한 정보(및 다른 서비스로부터 수집된 유사한 정보)를 사용할 수도 있습니다. 이러한 협력사는 자사의 개인정보 처리방침에 따라 운영될 수도 있습니다. 이러한 행위는 통상적으로 "관심 기반 광고" 또는 "온라인 행동 기반 광고"라고 불립니다. 귀하의 개인정보가 제3자 광고 협력사와 공유되는 것을 원하지 않는 경우, 아래 "귀하의 권리 및 선택권"에 기재된 안내를 따를 수 있습니다.

국제적 정보 이전

당사의 서비스는 그 성질상 전 세계적으로 이루어지며, 따라서 귀하의 정보는 전 세계 어느 곳으로나 이전될 수 있습니다. 다른 국가들은 귀하의 국가와는 상이한 개인정보 보호 법제를 가지고 있을 수 있기 때문에, 당사는 본 개인정보 처리방침에 설명된 바와 같이 귀하의 정보를 보호하기 위해 적절한 보호 장치가 구비되도록 보장하기 위한 조치를 취합니다. 당사가 취하는 적절한 보호 장치에는 EU 집행위원회에 의해 승인된 표준 계약 조항 및 그 밖의 적법한 보호 장치가 포함됩니다.

귀하의 권리 및 선택권

마케팅 이메일 및 기타 다이렉트 마케팅 통신물의 수신 거부

관련 법률에 따라 허용되는 경우, Supercell은 기존 고객 관계에 기초하여 귀하에게 마케팅 통신물을 보낼 수 있습니다.

귀하는 해당 통신물에 기재된 안내에 따르거나, 귀하의 인게임 설정을 변경함으로써, 당사로부터 제공되는 마케팅 이메일 등의 판촉 통신물 수신을 거부할 수 있습니다. 갱신된 설정은 즉시 적용되지 않을 수도 있습니다. 귀하는 서비스나 당사의 Supercell 이용 약관 또는 본 개인정보 처리방침의 갱신에 관한 통신물, 또는 서비스에서 이루어지는 귀하의 구매 등의 거래 관련 정보 등, 당사로부터 제공되는 판촉용이 아닌 통신물을 계속 수신하게 될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.

푸시 알림

당사는 당사의 모바일 애플리케이션을 통해 귀하에게 푸시 알림을 발송할 수 있습니다. 귀하는 언제든지 귀하의 모바일 장치상의 설정을 변경함으로써 이러한 유형의 통신물 수신을 거부할 수 있습니다.

타깃 광고의 수신 거부

귀하는 Android 또는 iOS 장치의 개인정보 설정을 확인해서, "앱의 추적 요청 허용"을 끄거나, "광고 추적 제한"(Apple iOS) 또는 "관심 기반 광고 수신 거부"(Android)를 선택함으로써 모바일 애플리케이션에서 관심 기반 광고의 수신을 거부할 수 있습니다. 자세한 내용에 대해서는 다음 문서 참고: supercell.com/en/partner-opt-out.

귀하는 게임 설정에서 제공되는 옵션(해당하는 경우)을 통해 개인 맞춤형 인게임 제공 사항에 관한 통신물도 수신 거부할 수 있습니다.

당사가 귀하에 관해 보유하는 개인정보의 열람

귀하가 요청하는 경우, 당사는 전자적 형식으로 준비된 귀하의 개인정보 사본을 귀하에게 제공합니다.

귀하의 기타 권리

귀하는 귀하의 정보를 정정 및 삭제시킬 수 있는 권리, 그리고 당사가 귀하의 정보를 사용하거나 공유하는 방법에 대해 반대하거나 이를 제한할 수 있는 권리 또한 갖습니다. 귀하는 언제든지 귀하의 동의를 철회할 수 있습니다.

당사는 합리적인 일정 내에 모든 요청에 응답할 것입니다. 당사가 만족스럽게 처리해 드리지 못하여 미해결된 개인정보 보호 또는 정보 사용에 관한 우려 사항이 있는 경우, 귀하는 미해결된 불만 사항에 대해서 유럽경제지역, 스위스 또는 영국 내에 소재하는 귀하의 현지 개인정보 보호 당국에 연락할 수도 있습니다.

위에 기술된 정보주체로서의 귀하의 권리를 행사하고자 하는 경우, 위 "당사 연락처"에 기술된 지원 옵션을 사용하시기 바랍니다. 당사는 관련 법률에 따라 모든 요청에 응할 것입니다. 귀하의 개인정보를 보호하기 위해, 당사는 귀하의 요청 사항을 이행하기 전에 귀하의 신원을 확인하기 위한 추가 조치를 취할 수도 있으며, 이러한 조치에는 귀하에게 구매 영수증이나 기타 계정 정보를 제공하도록 요청하거나, 귀하의 이메일 주소를 귀하의 게임 계정과 연계시키도록 요청하거나(예컨대, Supercell ID를 통해), 당사의 서비스 내에서 이루어진 귀하의 활동에 관한 질문에 응답하도록 요청하는 등의 조치가 포함될 수 있습니다. 귀하에 의해 귀하의 신원이 확인된 경우, 귀하는 관련 법률에 따라 요구되는 바에 따라, 대리인의 연락 정보를 당사의 고객 지원 담당자에게 제공함으로써 귀하를 대리해서 귀하의 권리를 행사할 수권 대리인을 지정할 수도 있습니다.

귀하는 이러한 권리의 행사로 인해 차별적 취급을 받지 않을 권리가 있습니다.

쿠키 및 유사한 기술

대부분의 온라인 서비스와 마찬가지로, 당사와 당사의 협력사는 서비스를 제공하고 개인별로 맞춤 설정하며, 이용 행위를 분석하고, 광고 대상자를 선정하며, 사기 행위를 방지하기 위해 쿠키 및 유사한 기술을 사용합니다. 쿠키 및 유사한 기술은 당사와 당사의 협력사가 서비스 내에서 사용자의 선호 사항을 보관하고 그 활동을 추적할 수 있게 합니다. 당사의 협력사는 자체적인 개인정보 처리방침에 따라 운영될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

당사와 당사의 협력사는 쿠키 및 유사한 추적 기술 등 당사의 기술을 사용하는 비제휴 웹사이트 및 애플리케이션과의 사이에서 이루어지는 사용자들의 상호작용에 관한 정보를 수집 및 보관합니다. 이를 통해 당사는 예컨대 여러 장치나 브라우저 배후에 있는 하나의 공통된 사용자나 가구의 존재를 추론할 수 있게 되고, 해당 브라우저들과 장치들을 하나의 장치 그래프에 연계시킬 수 있게 됩니다. 이러한 조치들의 목적은 다음과 같습니다.

사기 탐지 및 방지

서비스 개선

사용자가 하나의 장치에서 서비스를 이용한 후 또 다른 장치에서 매끄럽게 서비스를 이용할 수 있게 조치

분석, 개인별 맞춤 제공 및 귀속 처리

알려지거나 추론된 모든 장치에 걸쳐 한 사용자가 동일한 광고를 제시받는 횟수의 제한

모든 장치에서 이루어진 브라우징 패턴으로부터 추론되는 개인별 맞춤 광고를 각각의 장치에서 제공

브라우저 설정에서 쿠키 사용을 차단할 수 있으나, 그러한 경우 서비스 일부가 제대로 작동하지 못할 수도 있습니다. 귀하가 쿠키 및 웹 정보 설정을 조정할 수 있는 일부 인기 브라우저에 대한 링크는 아래와 같습니다.

웹에서 광고를 표시하는 경우, 귀하는 쿠키를 수단으로 이루어지는 일정한 추적을 제한하기 위해서 귀하의 브라우저를 조정할 수도 있으며, 다음 사이트를 방문하여 조정할 수도 있습니다.

http://www.aboutads.info/choices 및 http://www.youronlinechoices.eu/.

당사의 일부 웹 사이트에서, 당사는 위와 같은 목적으로 제3자인 애널리틱스 및 원격 측정 서비스 제공자와 일정한 마케팅 서비스 제공자를 이용합니다. 해당되는 경우, 당사는 사이트에서 귀하의 동의를 요청합니다.

방문자 및 이용 상황 애널리틱스를 위한 Google Analytics

광고 타깃팅, 애널리틱스 및 보고를 위한 Google Ads

마케팅을 위한 Facebook Pixel

위의 제3자들이 반드시 모든 사이트에서 이용되거나, 모든 시장 영역에서 이용되는 것은 아니라는 점을 유의하시기 바랍니다. 자세한 내용(거부권 행사 방법 포함)에 대해서는 supercell.com/en/partner-opt-out을 방문하시기 바랍니다.

당사가 귀하의 정보를 보호하는 방법

보안 보호 장치

보안이 유지되는 안전한 플레이어 경험을 보장하도록 돕기 위해, 당사는 권한 없는 접근이나 정보의 분실, 오용 또는 변조로부터 귀하의 정보를 보호하기 위한 행정적, 기술적 및 물리적 보안 조치를 지속적으로 개발하고 시행합니다.

정보 보유

당사는 귀하의 계정이 활성 상태인 동안, 또는 귀하에게 서비스를 제공하는 데 필요한 바에 따라 귀하의 정보를 보유합니다. 당사는 예컨대 미사용되는 게임 계정을 주기적으로 익명 처리할 수 있으며, 불필요한 정보를 주기적으로 검토해 익명 처리할 수 있습니다. 귀하의 개인정보 삭제를 귀하가 당사에 요청하는 경우, 당사는 당사의 법적 의무를 준수하거나, 분쟁을 해결하거나, 당사의 계약을 집행하기 위한 경우 등, 당사의 적법한 사업상 이익을 위해 필요한 바에 따라 귀하의 정보를 보유할 것임을 유의하시기 바랍니다.

아동

당사는 아동의 온라인 개인정보 보호를 매우 중시합니다. 일반적으로, 당사의 서비스는 13세(또는 현지 법률이 정하는 연령) 미만의 아동을 대상으로 하지 않으며, 당사의 서비스는 다음 문항에 기술된 경우를 제외하고 아동으로부터 고의로 개인정보를 수집하지 않습니다.

아동을 대상으로 하지 않음에도 불구하고 아동의 흥미를 끌 수도 있는 게임의 경우, 당사는 플레이어의 연령에 기초해 이러한 서비스에 대한 이용을 제한하기 위한 추가 조치를 취합니다. 이러한 서비스에 대해, 플레이어가 자신이 13세(또는 해당 국가에서 정한 연령) 미만이라고 표시하는 경우, 당사는 해당 플레이어의 이용 범위를 소셜 미디어 및 채팅 기능 등 소정의 기능과 소정 유형의 알림 경보로 제한할 것입니다. 아울러, 당사는 해당 개인정보의 처리를 오로지 당사 서비스의 내부적 운영을 지원하기 위해 필요한 용도로만 제한합니다. 가능한 경우, 당사는 로그인할 수 있게 해주기 위하여, 오로지 2단계 이메일 인증 절차로 플레이어 계정을 인증하기 위하여만 이메일을 처리할 수도 있습니다. 해당 정보는 인증 후에 오로지 해시 처리된 형식으로만 내부적으로 보관되며, 연락 또는 그 밖의 목적으로 이용되지 않습니다.

당사의 일정 서비스에 대해서는 당사가 위 두 문단에 기술된 것보다 더 높은 연령 제한(예컨대, 16세)을 적용할 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 당사는 당사의 플레이어를 위해 안전한 게임 경험을 제공하고, 청소년 플레이어를 보호하기 위해서 이러한 조치를 취합니다.

귀하가 부모 또는 후견인이고, 귀하의 자녀로부터 수집된 개인정보를 살펴보거나, 해당 정보를 수정 또는 삭제시키고자 하는 경우, 위에 기술된 바에 따라 당사에 문의할 수 있습니다. 아동이 위에 기술된 내용에 상반되게 개인정보를 당사에 제공했음을 당사가 인지하게 되는 경우, 당사는 해당 정보를 유지해야 할 법적 의무가 없는 한, 당사가 수집한 개인정보를 삭제할 것이며, 해당하는 바에 따라, 해당 아동의 계정을 종료시키거나 미성년자용 서비스로 복귀시킬 것입니다.

캘리포니아 주 거주자의 경우

캘리포니아주 거주자에 관한 특별 고지 사항에 대해서는 supercell.com/en/disclosure-california-residents를 방문하시기 바랍니다.

튀르키예 거주자의 경우

튀르키예 거주자에 관한 특별 고지 사항에 대해서는 supercell.com/en/disclosure-turkish-residents를 방문하시기 바랍니다.

한국 거주자의 경우

한국 거주자에 관한 특별 고지 사항에 대해서는 supercell.com/en/disclosure-korea-residents를 방문하시기 바랍니다.