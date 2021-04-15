Дата вступления в силу: 15 апреля 2020 г.

Благодарим за то, что играете в наши игры! Данная Политика конфиденциальности регламентирует:

методы сбора личной информации о вас и причины, по которым мы ее собираем;

использование вашей личной информации;

методы обработки вашей личной информации, которые вы можете выбрать.

Данная Политика конфиденциальности распространяется на игры, веб-сайты и сопутствующие услуги Supercell, далее совокупно называемые «Сервис». Периодически мы можем актуализировать настоящую Политику конфиденциальности, публикуя новую версию на веб-сайте supercell.com. При внесении существенных изменений мы уведомим вас об этом, опубликовав уведомление на Сервисе до вступления таких изменений в силу. Продолжая использовать Сервис после даты вступления в силу, вы тем самым соглашаетесь с новой Политикой конфиденциальности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если у вас есть вопросы о защите данных или запросы относительно разрешения проблем, связанных с личными данными, рекомендуем обращаться к нам прежде всего через функцию службы поддержки, которая есть в каждой игре Supercell, чтобы мы могли ответить вам как можно скорее. В противном случае вы можете связаться с нами следующим образом:

Название контролера: Supercell Oy

Адрес: Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finland Attn: Privacy

Электронная почта: legal-requests@supercell.com

КАКИЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ?

Категории персональных данных, которые мы собираем, зависят от используемых вами Сервисов и требований применимого законодательства.

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ НАМ НАПРЯМУЮ:

Контактная информация (имя и адрес электронной почты или номер телефона).

Имя или тег игрока и пароль.

Информация из профиля (например, фотография в профиле).

Ваши сообщения в Сервисе (например, история чатов или запросы в службу поддержки игроков).

Другие данные, которые вы решите предоставить нам (например, данные для идентификации утерянной учетной записи или данные, предоставляемые для участия в опросах или рекламных программах).

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МЫ СОБИРАЕМ АВТОМАТИЧЕСКИ:

Данные о вашей учетной записи и игровых достижениях, включая (в большинстве случаев) автоматически создаваемый внутренний идентификатор учетной записи.

Ваш IP-адрес и идентификаторы мобильного устройства (такие как ID устройства или ID рекламного объявления).

Данные о вашем устройстве, такие как имя устройства и операционная система, тип и язык браузера, интернет-провайдер и оператор мобильной связи.

Данные, собираемые с помощью файлов cookie и подобных технологий (более подробную информацию см. ниже).

Приблизительные данные о местоположении (на основе IP-адреса).

Данные об использовании вами Сервиса, например, данные об игровой активности, сделанных покупках и взаимодействии с другими игроками внутри Сервиса.

У вас также есть возможность создать идентификатор Supercell ID, используя свой адрес электронной почты или другую контактную информацию.

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МЫ ПОЛУЧАЕМ ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ.

Мы также используем данные сторонних партнеров (например, социальные сети; поставщики средств анализа данных и рекламные сети), чтобы дополнить имеющуюся у нас информацию о вас, например:

Данные, которые мы получаем, когда вы связываете сторонние службы (такие как LINE, Facebook, WeChat или Kakao) с Сервисом.

Демографические данные (например, для определения примерного расположения вашего IP-адреса).

Данные для борьбы с мошенничеством (таким как злоупотребление возмещениями в играх или накрутка кликов в рекламе).

Данные с платформ, на которых работают игры, или данные от поставщиков платежных услуг (например, данные подтверждения платежа)

Данные для рекламы и аналитики с целью более эффективного предоставления наших услуг.

Данные, которые вы предоставили нам из стороннего сервиса (например, LINE, Facebook, WeChat или Kakao) через ваши настройки конфиденциальности.

ЗАЧЕМ МЫ СОБИРАЕМ ВАШИ ДАННЫЕ

Мы используем ваши данные для различных деловых целей, например:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СЕРВИСА

В целях выполнения контракта мы обрабатываем данные, необходимые для:

создания учетных записей, предоставления вам возможности играть в наши игры и использовать наш Сервис;

обеспечения работы Сервиса;

верификации и подтверждения платежей;

предоставления продуктов и услуг по вашему запросу;

предоставления вам сообщений, связанных с Сервисом.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СЕРВИСА ИНТЕРЕСАМ И ПОТРЕБНОСТЯМ ИГРОКОВ

В целях совершенствования предоставляемого нашим игрокам Сервиса мы имеем законное право собирать и обрабатывать данные, необходимые для:

актуализации и разработки профилей пользователей;

разработки и совершенствования Сервиса, а также качества обслуживания игроков;

управления взаимоотношениями с вами;

предоставления возможностей общения на Сервисе;

персонализации Сервиса для вас;

ответов на ваши комментарии и вопросы, а также оказания поддержки игрокам;

предоставления предложений от Supercell на Сервисе, а также на других веб-сайтах и сервисах и через электронную почту;

отправки вам сопутствующей информации, такой как обновления, оповещения безопасности и сообщения службы поддержки;

предоставления вам возможности общения с другими игроками.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ

В целях показа пользователям персонализированных рекламных объявлений в Сервисе, на других веб-сайтах и сервисах (включая электронную почту) мы обладаем законным правом обрабатывать данные, необходимые для:

отслеживания содержимого, к которому вы осуществляете доступ в связи с Сервисом, и других действий в Интернете;

предоставления, настройки и совершенствования наших рекламных объявлений и Сервиса.

Информация о том, как отказаться от персонализированных рекламных объявлений можно найти ниже в разделе «Ваши права и возможности».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА

Наш главный приоритет — обеспечение справедливой среды для всех в рамках Сервиса. Более подробную информацию о нашей политике приемлемого использования можно найти в Условиях пользования Supercell.

В целях безопасного и справедливого предоставления Сервиса и его социальных функций, для борьбы с мошенничеством и обеспечения иного приемлемого использования мы обладаем законным правом обрабатывать данные, необходимые для:

анализа и мониторинга использования Сервиса и его социальных функций;

модерирования чатов в автоматическом или ручном режиме;

принятия мер в отношении игроков, замеченных в мошенничестве или недопустимом поведении.

АНАЛИЗ, СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ДАННЫХ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ

В рамках всех перечисленных выше случаев и целей мы можем проводить анализ, составлять профили и сегментировать все собираемые данные.

С ВАШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ

С вашего согласия мы можем обрабатывать ваши данные для дополнительных целей.

КТО ИМЕЕТ ДОСТУП К ВАШИМ ДАННЫМ

Помимо Supercell, в определенных ситуациях доступ к вашим данным могут иметь следующие лица:

ДРУГИЕ ИГРОКИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Общение — основной компонент наших игр. Другие игроки и пользователи могут, например, видеть ваш профиль, активность в игре и читать публикуемые вами сообщения.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

У Supercell есть поставщики, которые помогают нам предоставлять Сервис. Такие поставщики обрабатывают ваши данные только по указаниям Supercell и в соответствии с ними, выполняя такие услуги, как, например, хостинг, поддержка игроков, размещение рекламы, аналитика и предотвращение мошенничества.

ДРУГИЕ КОМПАНИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

В целях подтверждения платежей (через такие платежные сервисы как PayPal) и борьбы с мошенничеством и незаконной деятельностью мы можем обрабатывать и передавать данные другим компаниям и организациям, а также предоставлять данные государственным органам в ответ на правомерные запросы.

Мы также можем раскрывать ваши данные с вашего разрешения в целях соблюдения законодательства или защиты прав, собственности или защиты нашей компании, наших игроков или других лиц.

ПАРТНЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ И ПАРТНЕРСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Сервис включает в себя функции наших партнеров, такие как инструменты взаимодействия с социальными сетями, функциональные возможности интерфейсов прикладного программирования (API) или комплекты разработки программного обеспечения (SDK) и внутриигровая реклама. Перечень этих партнеров находится по адресу supercell.com/en/partner-opt-out. Эти партнеры могут осуществлять доступ к вашим данным и обрабатывать их в соответствии с собственными политиками конфиденциальности. Рекомендуем ознакомиться с их политиками конфиденциальности, чтобы получить более подробную информацию о том, как они обрабатывают данные.

Эти партнеры могут получать доступ к данным о ваших действиях и вашем устройстве (например, IP-адрес, мобильные идентификаторы, посещенные страницы, местоположение и время суток). Мы также можем объединять и передавать данные, которые мы собрали о вас, сторонним рекламным партнерам. Эти рекламные партнеры могут использовать эти данные (и аналогичные данные, собранные с других веб-сайтов) для предоставления вам целевой рекламы, когда вы посещаете сторонние службы в их сетях. Эти партнеры могут действовать в соответствии со своими собственными политиками конфиденциальности. Эту практику обычно называют «рекламой на основе интересов» или «поведенческой онлайн-рекламой». Если вы предпочитаете не передавать свои личные данные сторонним рекламным партнерам, вы можете выполнить инструкции, приведенные ниже в разделе «Ваши права и возможности».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Наш Сервис является международным, вследствие чего ваши данные могут передаваться в любую точку мира. Поскольку законодательство разных стран относительно защиты данных может отличаться от принятого в вашей стране, мы принимаем меры для обеспечения надлежащей защиты ваших данных согласно настоящей Политике. Адекватные гарантии, которые мы можем использовать, включают стандартные договорные положения, одобренные Комиссией ЕС, и другие законные гарантии.

ВАШИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ И ДРУГИХ СООБЩЕНИЙ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГА

Вы можете отказаться от получения наших рекламных сообщений, таких как маркетинговая рассылка по электронной почте. Для этого необходимо выполнить инструкции, приведенные в таких сообщениях, или изменить игровые настройки. Обновленные настройки могут вступить в силу не сразу. Обратите внимание, что вы по-прежнему можете получать от нас сообщения не рекламного характера, такие как сообщения, касающиеся Сервиса или обновлений наших Условий пользования или настоящей Политики конфиденциальности.

ВСПЛЫВАЮЩИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Мы можем отправлять вам всплывающие уведомления через наши мобильные приложения. Вы можете в любой момент отказаться от получения таких сообщений, изменив настройки на своем мобильном устройстве.

ОТКАЗ ОТ АДРЕСНОЙ РЕКЛАМЫ

Вы можете отказаться от рекламы на основе интересов в мобильных приложениях. Для этого зайдите в настройки конфиденциальности вашего устройства Android или iOS и отключите параметр «Разрешить приложениям запрашивать отслеживание», либо выберите «Ограничить отслеживание рекламы» (для Apple iOS) или «Отключить рекламу на основе интересов» (для Android). Более подробную информацию можно найти по адресу supercell.com/en/partner-opt-out.

Вы также можете отказаться от персонализированных предложений внутри игры, воспользовавшись соответствующими функциями в настройках игры (если применимо).

ДОСТУП К ХРАНИМЫМ У НАС ВАШИМ ЛИЧНЫМ ДАННЫМ

По вашему запросу мы предоставим вам копию ваших личных данных в электронном формате.

ПРОЧИЕ ПРАВА

Вы имеете право исправлять ваши данные, удалять их, оспаривать использование или предоставление ваших данных нами, а также ограничивать использование или предоставление ваших данных нами. Вы всегда можете отозвать свое согласие.

Мы отвечаем на все запросы в разумные сроки. Если у вас есть нерешенный вопрос, связанный с конфиденциальностью или использованием данных, который мы не рассмотрели удовлетворительным образом, вы также можете обратиться в местный орган по защите данных в Европейской экономической зоне, Швейцарии или Великобритании для подачи неурегулированных жалоб.

Если вы хотите реализовать какие-либо из вышеперечисленных прав субъекта данных, воспользуйтесь вариантами поддержки, описанными в разделе «Свяжитесь с нами» выше. Мы ответим на все запросы в соответствии с действующим законодательством. Чтобы защитить вашу конфиденциальность, мы также можем принять дополнительные меры для проверки вашей личности перед выполнением вашего запроса, например, попросить вас предоставить нам чек на покупку или другую информацию учетной записи, попросить вас подключить свой адрес электронной почты к вашей игровой учетной записи (например, через Supercell ID), или попросить вас ответить на вопросы о ваших действиях в нашем Сервисе. После того как вы подтвердите свою личность, вы также можете назначить уполномоченного агента для реализации ваших прав от вашего имени, предоставив контактную информацию агента нашей службе поддержки клиентов, как того требует действующее законодательство.

Вы имеете право не подвергаться дискриминационному обращению в результате реализации вами этих прав.

ФАЙЛЫ COOKIE И АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как и большинство онлайн-сервисов, мы и наши партнеры используем файлы cookie и аналогичные технологии для предоставления и персонализации Сервиса, анализа использования, рассылки адресной рекламы и предотвращения мошенничества. Файлы cookie и аналогичные технологии позволяют нам и нашим партнерам сохранять свои предпочтения и отслеживать ваши действия в рамках Сервиса. Учтите, что наши партнеры могут осуществлять доступ к вашим данным и обрабатывать их в соответствии с собственными политиками конфиденциальности.

Мы и наши партнеры собираем и храним информацию о взаимодействиях пользователей с неаффилированными веб-сайтами и приложениями, которые используют наши технологии, включая файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания. Это позволяет нам, например, сделать вывод о присутствии обычного пользователя или участников одного домохозяйства за несколькими устройствами или браузерами, а затем связать эти браузеры и устройства в диаграмме устройств. Мы делаем это в следующих целях:

выявление и предотвращение мошенничества;

обеспечение возможности использования Сервиса на нескольких устройствах, чтобы вы могли беспрепятственно продолжить на одном устройстве игру, начатую на другом устройстве;

аналитика, персонализация и атрибуция;

ограничение количества показов пользователю одной и той же рекламы на всех известных или предполагаемых устройствах;

предоставление персонализированной рекламы на каждом устройстве исходя из тенденций просмотра на всех устройствах.

С дополнительной информацией (в том числе о возможностях отказаться) можно ознакомиться по ссылке https://supercell.com/en/partner-opt-out/. Вы можете отключить файлы cookie в настройках браузера, но это может привести к нарушениям в работе некоторых компонентов Сервиса.

КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения надежной и безопасной среды для наших игроков мы постоянно разрабатываем и внедряем административные, технические и физические средства, направленные на защиту ваших данных от несанкционированного доступа, а также потери, нецелевого использования и изменения.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Мы храним ваши данные до тех пор, пока ваша учетная запись активна, или по необходимости для предоставления вам Сервиса. Мы можем, например, периодически деидентифицировать неиспользуемые игровые учетные записи, а также регулярно просматривать и удалять ненужные данные.

Обратите внимание: если вы попросите нас удалить ваши личные данные, мы продолжим хранить ваши данные в необходимом объеме для возможного использования в наших законных деловых интересах, таких как выполнение юридических обязательств, разрешение споров и приведение в исполнение соглашений.

ДЕТИ

Для нас очень важна защита конфиденциальности детей в Интернете. Как правило, наши Сервисы не предназначены для детей младше 13 лет (или другого возраста, установленного местным законодательством), и Сервисы заведомо не собирают личные данные детей за исключением случая, описанного ниже.

В случае игр, которые не предназначены для детей, но тем не менее могут быть привлекательными для них, мы принимаем дополнительные меры по ограничению доступа к таким Сервисам в зависимости от возраста игрока. В этих Сервисах, когда игрок указывает, что ему меньше 13 лет (или другого возраста, установленного местным законодательством), мы ограничиваем его доступ к определенным функциям, таким как социальные сети и функции чата, а также к определенным типам уведомлений. Мы также ограничиваем обработку персональных данных только тем, что необходимо для поддержки внутренних операций наших Сервисов.

Обратите внимание, что для некоторых наших Сервисов мы можем использовать более высокий возрастной порог (например, 16 лет), чем описано выше. Мы делаем это в целях обеспечения безопасности наших игроков и защиты юных игроков.

Если вы являетесь родителем или опекуном и хотите просмотреть личные данные, полученные нами от вашего ребенка, либо изменить или удалить эту информацию, то вы можете связаться с нами, как описано выше. Если нам станет известно, что ребенок предоставил нам личные данные вопреки вышеизложенному, мы удалим все собранные нами личные данные, за исключением случаев, когда у нас есть юридическое обязательство хранить их, и закроем учетную запись ребенка и/или изменим ее на учетную запись, предназначенную для несовершеннолетних, если применимо.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИФОРНИИ

Особая информация, относящаяся к жителям Калифорнии приведена по адресу supercell.com/en/disclosure-california-residents.