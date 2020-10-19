Дата вступления в силу: 19 октября 2020 г.

Благодарим за то, что играете в наши игры! Данная Политика конфиденциальности регламентирует:

методы сбора личной информации о вас и причины, по которым мы ее собираем;

использование вашей личной информации;

методы обработки вашей личной информации, которые вы можете выбрать.

Данная Политика конфиденциальности распространяется на игры, веб-сайты и сопутствующие услуги Supercell, далее совокупно называемые «Сервисы». Периодически мы можем актуализировать настоящую Политику конфиденциальности, публикуя новую версию на веб-сайте supercell.com. При внесении существенных изменений мы уведомим вас об этом в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе опубликовав уведомление в Сервисах до вступления таких изменений в силу. Продолжая использовать наши Сервисы после даты вступления в силу, вы соглашаетесь с новой Политикой конфиденциальности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если у вас есть вопросы относительно защиты данных или запросы относительно разрешения проблем, связанных с личными данными, свяжитесь с нами, прежде всего, через функцию клиентской поддержки, имеющейся в каждой игре Supercell, чтобы мы могли ответить вам как можно скорее. Кроме того, вы можете связаться с:

Название контролера: Supercell Oy

Адрес: Itämerenkatu 11-13, FI-00180 Helsinki, Finland Attn: Privacy

Электронная почта: legal-requests@supercell.com

КАКИЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ?

Категории собираемых нами персональных данных зависят от используемых вами Сервисов и требований применимого законодательства.

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ НАМ НАПРЯМУЮ:

контактная информация (имя и адрес электронной почты или номер телефона);

имя или тэг игрока и пароль игрока;

информация из профиля (например, фотография в профиле);

ваши сообщения в Сервисах (такие как журналы чатов и запросы в службу поддержки игроков);

другие данные, которые вы нам добровольно предоставляете (такие как данные для идентификации утраченной учетной записи или данные, которые вы предоставляете в рамках участия в опросах или рекламных акциях)..

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МЫ СОБИРАЕМ АВТОМАТИЧЕСКИ:

данные о вашей учетной записи и ходе игры, включая в большинстве случаев автоматически создаваемый внутренний идентификатор учетной записи;

ваш IP-адрес и идентификаторы мобильного устройства (такие как идентификатор устройства или рекламного объявления);

данные о вашем устройстве, такие как название устройства и операционная система, тип браузера и язык, Интернет-провайдер и оператор мобильной связи;

данные, собираемые с помощью файлов cookie и подобных технологий (более подробную информацию см. ниже);

приблизительные данные о местоположении (по IP-адресу);

данные об использовании Сервисов вами, такие как данные о геймплее и вашем взаимодействии с другими игроками внутри Сервисов.

У вас также имеется возможность создать идентификатор Supercell ID, используя свой адрес электронной почты или другую контактную информацию.

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МЫ ПОЛУЧАЕМ ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ:

Мы также используем сведения, полученные от наших сторонних партнеров, например с веб-сайтов социальных сетей, от поставщиков аналитических данных и из рекламными сетей, чтобы дополнить имеющиеся у нас ваши данные, например:

демографические данные (например, для определения примерного расположения вашего IP-адреса);

данные для борьбы с мошенничеством (таким как злоупотребление возмещениями в играх или клик-фрод в рекламе);

данные от платформ, на которых запускаются игры (например, для верификации платежа);

данные для рекламы и аналитики с целью более эффективного предоставления наших Сервисов.

данные, которые вы предоставили нам через сторонние сервисы (такие как LINE, WeChat, Google или Facebook) через настройки конфиденциальности.

ЗАЧЕМ МЫ СОБИРАЕМ ВАШИ ДАННЫЕ?

Мы используем ваши данные для различных деловых целей, перечисленных ниже.

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТУ СЕРВИСОВ.

Для выполнения контракта мы обрабатываем данные, необходимые для:

создания учетных записей, предоставления вам возможности играть в наши игры и использовать наши Сервисы;

обеспечения работы Сервисов.;

верификации и подтверждения платежей;

предоставления продуктов и услуг по вашему запросу;

предоставления вам сообщений, связанных с Сервисами.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СЕРВИСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРЕСОВ НАШИХ ИГРОКОВ.

Для совершенствования предоставляемых нашим игрокам Сервисов мы имеем законное право собирать и обрабатывать данные, необходимые для:

актуализации и разработки профилей пользователей;

разработки и совершенствования Сервисов, а также качества обслуживания игроков;

управления взаимоотношениями с вами;

предоставления возможностей общения в рамках Сервисов;

персонализации Сервисов для вас;

ответов на ваши комментарии и вопросы, а также предоставления поддержки игрокам;

предоставления предложений от Supercell в рамках Сервисов, других услуг и веб-сайтов, а также через электронную почту;

отправки вам сопутствующей информации, такой как обновления, оповещения безопасности и сообщения службы поддержки;

предоставления вам возможности общения с другими игроками;

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ.

Для отображения пользователям персонализированных рекламных объявлений в Сервисах, на других веб-сайтах и в рамках других услуг (включая электронную почту) мы обладаем законным правом обрабатывать данные, необходимые для:

отслеживания содержимого, к которому вы осуществляете доступ в связи с Сервисами, и другого поведения в Интернете;

предоставления, настройки и совершенствования наших рекламных объявлений и Сервисов.

Информацию о том, как можно отказаться от персональных рекламных объявлений, см. в разделе «Ваши права и возможности» ниже.

ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НАШИ СЕРВИСЫ БЕЗОПАСНЫМ И ДОБРОСОВЕСТНЫМ ОБРАЗОМ.

Наш главный приоритет — предоставление единых правил для всех в рамках Сервисов. Более подробную информацию о нашей политике приемлемого использования см. в разделе Условия предоставления сервисов Supercell.

Чтобы обеспечить безопасное и добросовестное предоставление Сервисов и их функций общения, для борьбы с мошенничеством и обеспечения приемлемого иного использования мы обладаем законным правом обрабатывать данные, необходимые для:

анализа и мониторинга использования Сервисов и возможностей общения в них;

модерирования чатов в автоматическом или ручном режиме;

принятия мер в отношении игроков, осуществляющих мошеннические действия или проявляющих признаки ненадлежащего поведения.

АНАЛИЗА, СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ДАННЫХ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕИ.

В рамках всех перечисленных выше ситуаций и целей мы можем анализировать, составлять профили и сегментировать все собираемые данные.

С ВАШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ:

Мы можем обрабатывать ваши данные в других целях.

КТО МОЖЕТ ВИДЕТЬ ВАШИ ДАННЫЕ?

Кроме Supercell, в определенных ситуациях ваши данные могут быть доступны для других лиц:

ДЛЯ ДРУГИХ ИГРОКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Общение — основной компонент наших игр. Другие игроки и пользователи могут, например, видеть ваш профиль, активность в игре и читать публикуемые вами сообщения.

НАШИХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ.

У Supercell есть поставщики услуг, содействующие нам в предоставлении Сервисов. Такие поставщики услуг обрабатывают ваши данные только по указаниям Supercell и выполняют такие задачи как хостинг, техподдержка игроков, подготовка аналитики и предотвращение мошенничества.

ДЛЯ ДРУГИХ КОМПАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.

Для борьбы с мошенничеством и незаконной деятельностью мы вправе обрабатывать и предоставлять данные другим компаниям и организациям, а также государственным органам в ответ на правомерные запросы.

Мы также можем раскрывать ваши данные по вашему разрешению в целях выполнения законодательства или защиты прав, собственности или защиты нашей компании, наших игроков или других лиц.

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ И ПАРТНЕРСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

Сервис включает в себя функции наших партнеров, например, инструменты взаимодействия с социальными сетями, функции, реализуемые через интерфейсы прикладных программ (API) или пакеты средств разработки ПО (SDK), а также внутриигровую рекламу. Перечень таких партнеров см. по адресу supercell.com/en/partner-opt-out

Эти партнеры могут получить доступ к данным о ваших действиях и вашем устройстве (например, ваш IP-адрес, мобильные идентификаторы, посещенные веб-страницы, местоположение, время суток). Мы также можем объединять полученные нами данные и передавать их сторонним рекламным партнерам. Эти рекламные партнеры могут использовать такие данные (и аналогичные данные, собранные с других веб-сайтов) для предоставления вам целевой рекламы при посещении вами сторонних сервисов в соответствующих сетях. Такие партнеры могут действовать в соответствии с условиями своей политики конфиденциальности. Такую практику принято называть «рекламой по интересам» или «поведенческой рекламой в Интернете». Если вы предпочитаете не передавать свои личные данные сторонним рекламным партнерам, вам необходимо выполнить инструкции в нижеприведенном разделе «Ваши права и возможности».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Наши Сервисы являются международными и, таким образом, ваши данные могут передаваться в любую точку мира. Поскольку законодательство разных стран относительно защиты данных может отличаться от принятого в вашей стране, мы принимаем меры для предоставления надлежащих средств защиты ваших данных, как поясняется в настоящей Политике. К таким надлежащим средствам защиты, применяемым нами, могут относиться стандартные положения контрактов, одобренные Комиссией ЕС, и другие нормативно-правовые акты

ВАШИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ И ДРУГИХ СООБЩЕНИЙ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГА.

Вы можете отказаться от получения рекламных сообщений, таких как маркетинговая рассылка по электронной почте от нас, выполнив инструкции, указанные в таких сообщениях, или изменив игровые настройки. Обновленные настройки могут вступить в силу не сразу. Обратите внимание, что вы по-прежнему можете получать от нас электронные письма, не связанные с рекламой, такие как сообщения о Сервисах или об обновлении наших Условий пользования или настоящей Политики конфиденциальности.

ВСПЛЫВАЮЩИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Мы вправе отправлять вам всплывающие уведомления через наши мобильные приложения. Вы вправе в любое время отказаться от получения таких сообщений, изменив настройки своего мобильного устройства.

ОТКАЗ ОТ АДРЕСНОЙ РЕКЛАМЫ.

Вы можете отказаться от персонализированной рекламы. Для этого зайдите в настройки конфиденциальности вашего устройства (Android или iOS) и установите «Limit Ad Tracking» (Ограничение трекинга рекламы), для Apple iOS, или «Opt-out of Interest Based Ads» (Отказаться от персонализированной рекламы), для Android. Более подробную информацию см. также по адресу: supercell.com/en/partner-opt-out.

Вы также можете отказаться от персонализированных внутриигровых предложений, воспользовавшись соответствующими функциями в настройках игры.

ДОСТУП К ХРАНИМЫМ У НАС ВАШИМ ЛИЧНЫМ ДАННЫМ.

По вашему запросу мы предоставим вам копию ваших личных данных в электронном формате.

ВАШИ ПРОЧИЕ ПРАВА.

Вы имеете право исправлять ваши данные, удалять их, оспаривать использование или предоставление ваших данных нами, а также ограничивать использование или предоставление ваших данных нами. Вы всегда можете отозвать свое согласие.

Мы будем отвечать на все запросы в рамках разумных сроков. Если у вас остались нерешенные вопросы, касающиеся конфиденциальности или использования данных, и наши ответы на них вас не удовлетворили, мы предлагаем вам (бесплатно) воспользоваться услугами сторонней компании, которая находится на территории США и предоставляет услуги по урегулированию споров. Также для урегулирования неразрешенных споров вы можете обратиться в местный орган защиты данных на территории Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании..

Если вы желаете воспользоваться какими-либо правами субъекта данных, описанными выше, свяжитесь со службой поддержки из вышеуказанного раздела «Контактная информация». Мы ответим на все обращения в соответствии с действующим законодательством. Чтобы защитить вашу конфиденциальность, мы также вправе предпринять дополнительные шаги для проверки вашей личности перед выполнением вашего требования, например, запросив предоставить нам товарный чек или другую информацию по учетной записи, попросив вас привязать адрес своей эл. почты к игровой учетной записи (например, через Supercell ID) или ответить на вопросы о ваших действиях в наших Сервисах. После подтверждения вами своей личности вы также можете назначить уполномоченного агента для осуществления ваших прав от вашего имени, предоставив контактную информацию об агенте нашим сотрудникам службы поддержки, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Вы имеете право на беспристрастное отношение в результате осуществления таких прав.

ФАЙЛЫ COOKIE И ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как и большинство онлайн-сервисов, мы и наши партнеры используем файлы cookie и подобные технологии для предоставления и персонализации Сервисов, анализа использования, рассылки адресной рекламы и предотвращения мошенничества. Файлы cookie и аналогичные технические средства позволяют нам и нашим партнерам сохранять их предпочтения и отслеживать ваши действия в рамках Сервиса. Обратите внимание, что наши партнеры могут действовать в соответствии с условиями своих собственных политик конфиденциальности.

Мы и наши партнеры собираем и храним информацию о взаимодействии пользователей с неаффилированными веб-сайтами и приложениями, использующими наши технологии, включая файлы cookie и аналогичные технические средства отслеживания. Это позволяет нам, например, установить пользователя или семью, пользующихся несколькими устройствами или браузерами, а затем внести эти браузеры и устройства в соответствующую графу устройств. Мы делаем это, чтобы:

выявлять и предотвращать мошенничество;

обеспечить пользователям возможность использовать Сервис на одном устройстве и без какой-либо потери переходить к нему на другом устройстве;

осуществлять анализ, персонализацию и устанавливать авторство;

ограничивать демонстрацию одной и той же рекламы на всех известных или предполагаемых устройствах пользователя; и/или

предоставлять персонализированную рекламу на каждом устройстве, использование которого предполагается на основании истории просмотров на других устройствах.

Для получения дополнительной информации (в том числе о том, как отказаться от такого отслеживания) посетите supercell.com/en/partner-opt-out. Вы можете отключить файлы cookie в настройках браузера, но при этом некоторые компоненты Сервисов могут функционировать ненадлежащим образом.

КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ?

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Для обеспечения надежности и безопасности для наших игроков мы постоянно разрабатываем и внедряем административные, технические и физические средства защиты. Они предназначены для защиты ваших данных от несанкционированного доступа или утраты, ненадлежащего использования или изменения.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ.

Ваши данные будут храниться в течение всего времени, пока ваша учетная запись остается активной, или в течение времени, необходимого для предоставления вам Сервисов. Например, периодически мы вправе аннулировать неиспользуемые игровые учетные записи, а также вправе регулярно проверять и аннулировать ненужные данные.

Обратите внимание на то, что когда вы просите нас удалить ваши личные данные, мы храним их в соответствии с нашими правомерными бизнес-интересами, такими как выполнение наших правовых обязанностей, разрешение споров и принудительное исполнение наших соглашений.

ДЕТИ

Для нас очень важно обеспечить защиту конфиденциальности детей. Наши сервисы, как правило, не предназначены для детей младше 13 лет (или иного возраста, как того требует местное законодательство), при этом в рамках Сервисов не осуществляется сбор личных данных ребенка умышленно, кроме случаев, описанных в следующем параграфе.

В отношении игр, которые не предназначены для детской аудитории, но тем не менее могут ее заинтересовать, нами предприняты дополнительные меры по ограничению доступа к таким Сервисам по возрасту игрока. В части данных Сервисов, когда игрок указывает, что ему меньше 13 лет (или другого установленного в соответствующей стране возраста), мы ограничиваем его доступ к определенным функциям, например, к функции социальных сетей и чату, а также к определенным типам уведомлений. Мы также ограничиваем обработку персональных данных, используя только то, что нам необходимо для поддержки внутренних операций наших Сервисов.

Если вы являетесь родителем или опекуном ребенка и желаете просмотреть персональные данные, собранные о вашего ребенке, или изменить либо удалить такие данные, вы можете связаться с нами при помощи указанных выше контактных данных. Если нам станет известно, что ребенок предоставил нам персональные данные в нарушение вышеизложенного, мы удалим все собранные нами персональные данные, если только у нас не будет законного права на их сохранение, и аннулируем учетную запись ребенка и/или включим ее в категорию для несовершеннолетних, в зависимости от обстоятельств.

ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ КАЛИФОРНИИ

Посетите supercell.com/en/disclosure-california-residents, чтобы ознакомиться со специальными случаями раскрытия информации, касающимися жителей Калифорнии.