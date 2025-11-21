2025년 12월 업데이트
올해의 대미를 장식하기 위해 준비된 풍성한 연말 업데이트를 확인해 보세요! 무슨 내용이 있는지 살짝만 보여드리자면…
모두가 사랑하는 유닛들의 ‘영웅적인’ 변신
진화 상자 및 히어로 상자
럭키 박스 및 상자 레벨 관련 변경 사항
신규 재화 : 크리스털!
성장 시스템 관련 변경 사항, 신규 레벨, 보석 경제 재조정
트로피 진척도 및 경쟁전 업데이트
그 외에도 더 많은 내용이 있으니 끝까지 읽어주세요!
히어로의 시대에 오신 것을 환영합니다!
영웅이여 일어나라
챔피언은 타고나야 하지만… 히어로는 그렇지 않죠! 황금빛으로 빛나는 모습과 화려한 능력을 한 번이라도 보는 순간 눈을 뗄 수 없을 겁니다. 모두가 사랑하는 유닛들이 어떻게 히어로로 변신했는지 같이 한번 살펴볼까요?
히어로 미니 P.E.K.K.A
능력: 아침의 활력
팬케이크를 향한 미니 P.E.K.K.A의 사랑은 히어로가 되어도 멈추지 않습니다! 이제는 팬케이크를 먹을 때마다 레벨이 하나씩 증가하니 계속 쌓아 올려 보세요! 히어로 미니 P.E.K.K.A는 최대 5장의 팬케이크를 쌓을 수 있고 따라서 최대 5레벨이 증가합니다.
히어로 머스킷병
능력: 든든한 터렛
머스킷병이 자신의 총을 애지중지하는 것은 모두가 아는 사실이죠. 사실 애지중지하는 포탑이 있었다는 사실 알고 계신가요? 히어로 머스킷병은 광역 피해를 주는 포탑을 소환하고 지상 및 공중 유닛 모두를 쏘아버립니다.
히어로 기사
능력: 위풍당당 도발
히어로 기사는 이제 콧수염만으로도 전장의 흐름을 바꿀 수 있는 매력덩어리가 되었습니다. 주변 상대 유닛뿐만 아니라 크라운 타워까지 그를 주목합니다! 능력을 이용해 아군들을 위험으로부터 지켜내세요!
히어로 자이언트
능력: 내동댕이
이 덩치의 한 방은 정말 강력합니다! 히어로 자이언트는 주변 상대 유닛을 집어들어 반대쪽으로 던져버리고, 땅에 내팽겨친 유닛은 피해를 받으며 마비됩니다. 정말 대단하지 않나요?
히어로는 어떻게 사용하나요?
모든 히어로는 전투 중 사용할 수 있는 능력을 가지고 있습니다.
히어로의 진가를 알아보기 위해서는 황금빛 슬롯에 넣어보세요! 진화 카드와 다르게 히어로 능력은 카드를 배치할 때마다 사용할 수 있습니다. 모든 능력은 버튼을 눌러서 사용할 수 있지만, 일부 능력은 배치될 때 딱 한 번만 사용할 수 있으니 주의하세요!
히어로와 챔피언은 동일한 덱 슬롯을 공유합니다. 첫 번째 히어로 슬롯은 아레나 15에서 잠금 해제되고, 두 번째 히어로 슬롯은 12월 업데이트가 적용되면 아레나 25에서 잠금 해제할 수 있습니다. 덱이 갑자기 재정렬되어도 너무 놀라지 마세요! 챔피언들이 전투 준비를 위해 히어로 슬롯에 자동으로 배치된 것뿐이랍니다.
참고로, 진화 슬롯도 이제 아레나를 기준으로 잠금 해제되도록 변경했습니다. 첫 번째 진화 슬롯은 아레나 3, 두 번째 진화 슬롯은 아레나 10에서 잠금 해제할 수 있습니다.
히어로는 어떻게 획득하나요?
히어로 파편 200개를 모으면 무작위 히어로 1명을 잠금 해제할 수 있습니다! 히어로 파편은 이벤트, 히어로 상자 그리고 다이아몬드 패스에서 획득할 수 있으며, 이미 보유한 히어로가 나올 경우 해당 히어로의 카드와 히어로 조각 60개를 대신 획득하게 됩니다.
곧 진행될 크라운 체이스 이벤트에서 히어로 한 명을 무료로 획득할 수 있으니 절대 놓치지 마세요! 해당 이벤트는 아레나 15에 도달하면 참여할 수 있으며, 히어로를 획득할 때까지 사라지지 않습니다!
신규 상자, 상자 레벨 그리고 럭키 박스 변경 사항
이런 상자를 보신 적이 있나요? 바로 진화 상자와 히어로 상자입니다!
진화 상자에는 진화 조각만 포함되며, 이벤트를 통해 획득할 수 있습니다. 히어로 상자에는 히어로 파편만 포함되며 이벤트 또는 무료 패스에서 획득할 수 있습니다.
새로 합류하는 이 상자들은 럭키 박스와 마찬가지로 기대감을 주도록 설계되었습니다. 회전할 때마다 보상이 더 늘어날 수도 있으니 도전자 여러분의 운을 한번 시험해 보세요!
상자 및 상자 레벨
트로피 진척도 재조정과 더불어, 상자와 박스에서 획득하는 보상을 더 쉽게 파악할 수 있도록 개선했습니다. 이제 메인 화면에서 상자와 박스의 현재 레벨을 확인할 수 있으며, 트로피 진척도에서는 어떤 아레나부터 업그레이드되는지 확인할 수 있습니다. 레벨마다 보상이 증가하며, 도전자 여러분은 쌓아온 노력과 진척도에 걸맞은 보상을 받게 됩니다.
매직 럭키 박스(16레벨)
아레나 28 이상인 도전자님을 위한 새로운 럭키 박스입니다!
트로피 진척도의 끝에 도달하면, 여정의 마무리를 기념하기 위해 매직 럭키 박스의 외형이 색다르게 바뀝니다. 물론 여기서 끝이 아닙니다! 이 매직 럭키 박스는 최대 레벨까지 업그레이드되며 가장 좋은 보상들만 들어있는 선물 꾸러미로 변신하죠.
매직 럭키 박스 변경 사항
매직 럭키 박스의 확률에 크나큰 변화가 찾아왔습니다. 이제 5성 매직 럭키 박스가 등장할 확률이 0.3%에서 1%로 대폭 상승해서 획득하기가 더 쉬워졌습니다! 앞으로 친구가 5성 매직 럭키 박스를 자랑하는 걸 딱히 부러워할 필요가 없겠네요.
추가로, 매직 럭키 박스에서 획득할 수 있는 재화에도 상당한 변화가 일어났습니다. 같이 한번 살펴볼까요?
골드는 더 이상 4성 및 5성 럭키 박스에 포함되지 않으며, 다른 방식을 통해 획득할 수 있게 재배치됩니다.
획득할 수 있는 와일드카드의 수가 감소합니다.
무작위 카드를 획득하기가 쉬워졌으니 줄어든 와일드카드의 수를 걱정할 필요가 없습니다.
5성 매직 럭키 박스에서 획득하는 무작위 카드의 수는 상자 레벨에 따라 해당 카드를 완전히 업그레이드할 수 있을 만큼 주어집니다. 예를 들어, 매직 럭키 박스 레벨이 16이라면 일반 카드 7,500장을 획득하게 됩니다. 원하는 일반 카드를 15레벨에서 16레벨로 업그레이드하기에 충분한 수량이죠.
상자에 관한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다!
신규 자원
크리스털
상점에서 이모티콘을 구매할 수 있는 신규 재화인 크리스털을 소개합니다!
16레벨에 도달한 카드의 추가 수량은 이제 크리스털로 전환됩니다. 이 신규 재화를 사용해서 상점에서 이모티콘을 구매해 보세요!
크리스털 전환율
| | 중복 카드 1장당 크리스털 수 | |
| ------------------ | ----- |
| 일반 | 1 |
| 희귀 | 6 |
| 영웅 | 60 |
| 전설 | 600 |
| 챔피언 | 1,200 |
크리스털을 통해 구매한 이모티콘은 특별한 모습을 지니게 되니 기대해 주세요!
11월 24일에 적용되는 성장 시스템 변경 사항
11월 초에 클래시 로얄의 성장 시스템에 변화를 가져오겠다고 말씀드린 것을 기억하나요? 11월 24일(월)에 적용되는 이 업데이트는 더 단순하고 일관성 있는 성장 시스템으로 나아가는 첫걸음이 될 겁니다.
이번 업데이트로 변경되는 모든 내용은 아래에서 확인해 보세요!
엘리트 와일드카드 및 마법 아이템 변경 사항
이전에도 안내해 드렸지만, 엘리트 와일드카드는 게임에서 완전히 사라집니다. 이제 복잡하게 생각할 필요 없습니다. 레벨 업그레이드를 노린다면 골드와 카드, 이 두 가지에만 집중하세요!
보유 중인 엘리트 와일드카드는 11월 24일(월)에 전부 보석으로 전환될 예정입니다.
자세한 전환율은 업데이트 후에 공유해 드릴 예정입니다. 추가로, 다음 마법 아이템은 다른 재화로 변경될 예정이니 너무 놀라지 마세요!
카드 북 → 와일드카드
마스터 북 → 보석
마법 코인 → 골드
신규 레벨
이번 업데이트에서는 성장 시스템의 다음 단계인 16레벨이 추가됩니다. 하지만 이와 함께 몇몇 재화의 삭제와 업그레이드에 필요한 비용이 조정되었으니, 성장에 대한 걱정은 내려놓으세요. 16레벨까지 향하는 길은 도전자님이 지금까지 경험한 방식으로 진행됩니다.
16레벨 추가와 더불어, 왕의 여정도 70레벨에서 90레벨로 확장되었습니다! 50레벨에서 70레벨까지 도달하는 데에 필요한 XP도 줄어들었지만… 걱정하지 마세요! 업데이트 전까지 획득한 XP를 기준으로 킹 레벨이 자동으로 조정될 예정입니다. 정말 편리하지 않나요?
성장 시스템 개편에 맞춰 여러 상위 레벨 구간에서 필요한 카드와 골드도 조정했으니, 이제 레벨 업그레이드를 하며 상위 단계로 진입하는 과정이 더욱 수월해졌을 겁니다.
보석을 사용해 카드를 업그레이드하세요
이제 카드와 와일드카드뿐만 아니라, 보석을 사용해서 카드를 업그레이드할 수 있습니다!
다만, 보석만을 사용해서 카드를 업그레이드하는 경우는 매우 드물 겁니다. 보통은 카드나 와일드카드를 같이 사용하면서 업그레이드를 진행하게 되죠.
아래의 표에서는 희귀도에 따라 카드를 완전히 업그레이드할 때 필요한 보석 수를 확인할 수 있습니다. 다만, 필요한 보석은 이미 보유한 카드 수에 따라 달라질 수 있습니다.
카드를 완전히 업그레이드할 때 필요한 보석 수
|카드 레벨
|일반 카드 업그레이드에 필요한 보석 수
|희귀 카드 업그레이드에 필요한 보석 수
|영웅 카드 업그레이드에 필요한 보석 수
|전설 카드 업그레이드에 필요한 보석 수
|챔피언 카드 업그레이드에 필요한 보석 수
|1
|2
|100
|3
|100
|100
|4
|100
|100
|5
|100
|100
|6
|100
|100
|100
|7
|100
|100
|100
|8
|100
|130
|130
|9
|130
|210
|210
|210
|10
|290
|420
|420
|420
|11
|360
|630
|630
|840
|400
|12
|540
|840
|1,100
|1,300
|800
|13
|900
|1,200
|1,500
|1,900
|2,000
|14
|1,250
|1,600
|2,100
|2,500
|3,200
|15
|2,000
|2,100
|2,500
|2,900
|4,400
|16
|2,700
|3,000
|3,900
|4,200
|6,000
성장 시스템 변경 사항, 마법 아이템 전환율 그리고 신규 업그레이드에 관한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
로얄 패스가 두 가지 패스로 진화합니다
로얄 패스는 이제 두 가지 형태로 나뉘며, 도전자님의 아레나에 따라 보상이 바뀌게 됩니다.
아레나 15 미만인 도전자님은 로얄 패스에서 와일드 조각 6개를 획득할 수 있으며, 아레나 15 이상인 도전자님은 히어로 1명을 획득하게 됩니다.
추가로, 무료 패스와 다이아몬드 패스에 각각 5성 럭키 박스를 1개씩 추가할 예정입니다. 여기서 끝이 아닙니다! 아레나 15 이상인 도전자님은 무료 패스에서 히어로 상자를 획득할 수 있습니다.
새롭게 변경된 로얄 패스는 아래에서 확인해 보세요!
현재 및 신규 로얄 패스 보상 목록
무료 패스
|이전
|신규(아레나 15 미만)
|신규(아레나 15 이상)
|와일드 조각 2개
|와일드 조각 2개
|와일드 조각 2개
|보석 100개
|보석 100개
|보석 100개
|배너(프레임 및 장식) 1개
|배너(프레임 및 장식) 1개
|배너(프레임 및 장식) 1개
|소형 골드 보관함 26개
|소형 골드 보관함 26개
|소형 골드 보관함 26개
|1성 매직 럭키 박스 28개
|1성 매직 럭키 박스 27개 ▼
|1성 매직 럭키 박스 28개
|2성 매직 럭키 박스 4개
|2성 매직 럭키 박스 18개 ▲
|2성 매직 럭키 박스 13개 ▲
|3성 매직 럭키 박스 1개
|3성 매직 럭키 박스 1개
|–
|–
|5성 매직 럭키 박스 1개 ▲
|5성 매직 럭키 박스 1개 ▲
|–
|–
|히어로 상자 5개
|자이언트 상자 9개
|–
|–
|카드 강화 포션 6개
|카드 강화 포션 4개 ▼
|카드 강화 포션 4개 ▼
로얄 패스 보상
|이전
|신규(아레나 15 미만)
|신규(아레나 15 이상)
|시즌 진화 1개
|와일드 조각 6개
|시즌 히어로 1개
|보석 225개
|보석 225개
|보석 225개
|타워 스킨 1개
|타워 스킨 1개
|타워 스킨 1개
|이모티콘 1개
|이모티콘 1개
|이모티콘 1개
|소형 골드 보관함 8개
|대형 골드 보관함 4개 ▲
|대형 골드 보관함 4개 ▲
|일반 와일드카드 1125장
|일반 와일드카드 2500장 ▲
|일반 와일드카드 2500장 ▲
|희귀 와일드카드 270장
|희귀 와일드카드 480장 ▲
|희귀 와일드카드 480장 ▲
|영웅 와일드카드 90장
|영웅 와일드카드 90장
|영웅 와일드카드 90장
|전설 와일드카드 4장
|전설 와일드카드 7장 ▲
|전설 와일드카드 7장 ▲
|–
|챔피언 와일드카드 3장 ▲
|챔피언 와일드카드 3장 ▲
|1성 매직 럭키 박스 25개
|–
|–
|2성 매직 럭키 박스 9개
|–
|–
|3성 매직 럭키 박스 2개
|3성 매직 럭키 박스 5개 ▲
|3성 매직 럭키 박스 5개 ▲
|4성 매직 럭키 박스 1개
|–
|–
|–
|5성 매직 럭키 박스 1개 ▲
|5성 매직 럭키 박스 1개 ▲
|전설 킹 상자 1개
|–
|–
|마법 상자 1개
|–
|–
트로피 진척도 및 경쟁전 변경 사항
트로피 진척도가 확장되면서 경쟁전에도 색다른 변화가 찾아왔군요… 이제 트로피 진척도를 모두 완료하지 않아도 경쟁전에 참여할 수 있습니다! 시즌 아레나는 잠시 쉬어갈 예정이라서 앞으로는 트로피 수에 따라 경쟁전이 잠금 해제됩니다.
경쟁전은 15,000 트로피에 도달할 필요 없이, 2월까지 시즌별로 정해진 트로피 수를 달성하면 자동으로 잠금 해제됩니다. 2월 이후에는 당분간 11,500 트로피에 도달하면 경쟁전에 참가할 수 있습니다. 추가로, 모든 도전자 여러분이 16레벨까지 카드를 업그레이드할 충분한 시간을 확보할 수 있도록 2026년 5월 시즌까지는 경쟁전에서 최고 레벨이 15레벨로 유지됩니다.
경쟁전 잠금 해제에 필요한 트로피 수
|시즌
|트로피 조건
|11월
|10,000
|12월
|10,500
|1월
|11,000
|2월
|11,500
트로피 진척도 확장
트로피 진척도가 12,000 트로피까지 확장될 예정이며, 신규 아레나가 4개 추가됩니다! 상위 도전자들을 위한 새로운 이정표와 보상이 마련되는 셈이죠!
신규 아레나 및 트로피 조건
| | 최소 트로피 조건 | |
| ----------- | ------ |
| 아레나 25 | 10,000 |
| 아레나 26 | 10,500 |
| 아레나 27 | 11,000 |
| 아레나 28 | 11,500 |
변경 및 개선 사항
이벤트 모드의 특정 카드에 다른 능력치가 적용된 경우, 해당 모드의 카드 정보 화면에서 능력치를 확인할 수 있도록 추가 (예: 레벨 제한 또는 일부 모드에서만 사용할 수 있는 카드)
챔피언 능력 버튼을 원하는 위치로 이동할 수 있도록 변경
고블린슈타인의 몬스터 위에도 왕관 아이콘이 표시되도록 변경
‘로얄 호그 부르기 대회’ 우승자의 목소리로 로얄 호그 진화의 효과음을 변경
진화 카드 배치 연출을 포함한 다양한 시각 효과 개선
버그 수정
로켓병 진화, 발키리 진화 그리고 토네이도가 크라운 타워에게 추가 피해를 주는 문제 수정
수도자가 능력을 사용해도 로켓병의 공격에 피해를 받는 문제 수정
삼총사가 동일한 유닛을 반복해서 지정하고 공격하는 문제 수정
광부가 땅을 파고 이동할 때 다른 유닛과 충돌하는 문제 수정
경쟁전의 최고 기록이 프로필에 정상적으로 표시되지 않는 문제 수정
로얄 고스트 진화 관련 다양한 문제 수정
다양한 충돌 문제 해결 및 안정성 개선
합체 전술 관련 소식을 보러 왔다고요? 12월에 새로 추가되는 합체 전술 업데이트에 관한 자세한 내용은 type: entry-hyperlink id: 4wL0nSPJp8RVbZ214LbfEp 확인할 수 있습니다!
12월에 게임에 찾아올 모든 신규 콘텐츠에 대해 저희만큼이나 기대하고 있기를 바랍니다! 저희는 언제나 커뮤니티의 목소리에 귀 기울이고 있고, 도전자 여러분의 의견을 가장 중요하게 생각합니다. 이번 업데이트에 대한 여러분의 생각을 공식 카페에서 공유해 주세요!
그럼 아레나에서 만나요!
클래시 로얄 팀