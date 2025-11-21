크리스털을 통해 구매한 이모티콘은 특별한 모습을 지니게 되니 기대해 주세요!

11월 24일에 적용되는 성장 시스템 변경 사항

11월 초에 클래시 로얄의 성장 시스템에 변화를 가져오겠다고 말씀드린 것을 기억하나요? 11월 24일(월)에 적용되는 이 업데이트는 더 단순하고 일관성 있는 성장 시스템으로 나아가는 첫걸음이 될 겁니다.

이번 업데이트로 변경되는 모든 내용은 아래에서 확인해 보세요!

엘리트 와일드카드 및 마법 아이템 변경 사항

이전에도 안내해 드렸지만, 엘리트 와일드카드는 게임에서 완전히 사라집니다. 이제 복잡하게 생각할 필요 없습니다. 레벨 업그레이드를 노린다면 골드와 카드, 이 두 가지에만 집중하세요!

보유 중인 엘리트 와일드카드는 11월 24일(월)에 전부 보석으로 전환될 예정입니다.

자세한 전환율은 업데이트 후에 공유해 드릴 예정입니다. 추가로, 다음 마법 아이템은 다른 재화로 변경될 예정이니 너무 놀라지 마세요!

카드 북 → 와일드카드

마스터 북 → 보석

마법 코인 → 골드

신규 레벨

이번 업데이트에서는 성장 시스템의 다음 단계인 16레벨이 추가됩니다. 하지만 이와 함께 몇몇 재화의 삭제와 업그레이드에 필요한 비용이 조정되었으니, 성장에 대한 걱정은 내려놓으세요. 16레벨까지 향하는 길은 도전자님이 지금까지 경험한 방식으로 진행됩니다.

16레벨 추가와 더불어, 왕의 여정도 70레벨에서 90레벨로 확장되었습니다! 50레벨에서 70레벨까지 도달하는 데에 필요한 XP도 줄어들었지만… 걱정하지 마세요! 업데이트 전까지 획득한 XP를 기준으로 킹 레벨이 자동으로 조정될 예정입니다. 정말 편리하지 않나요?

성장 시스템 개편에 맞춰 여러 상위 레벨 구간에서 필요한 카드와 골드도 조정했으니, 이제 레벨 업그레이드를 하며 상위 단계로 진입하는 과정이 더욱 수월해졌을 겁니다.

보석을 사용해 카드를 업그레이드하세요

이제 카드와 와일드카드뿐만 아니라, 보석을 사용해서 카드를 업그레이드할 수 있습니다!

다만, 보석만을 사용해서 카드를 업그레이드하는 경우는 매우 드물 겁니다. 보통은 카드나 와일드카드를 같이 사용하면서 업그레이드를 진행하게 되죠.

아래의 표에서는 희귀도에 따라 카드를 완전히 업그레이드할 때 필요한 보석 수를 확인할 수 있습니다. 다만, 필요한 보석은 이미 보유한 카드 수에 따라 달라질 수 있습니다.