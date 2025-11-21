这位巨人的臂力惊人！精英巨人会将附近的一个单位扔到竞技场另一条路上，该单位落地时会被眩晕并受到伤害。漂亮的一投！

如何使用精英？

所有精英都有一个技能按钮，可在对战中激活使用。

要使用精英的技能，你需要先将精英放在卡组的金色栏位上。和觉醒卡牌不同，对战中每次部署精英卡牌，都能使用其技能。在对战中点击按钮即可使用技能，但请注意：有些技能每次部署仅可使用一次。

此外，精英与英雄卡将共用卡组栏位。你将在15阶竞技场解锁首个精英栏位！十二月更新上线后，第二个精英栏位将在25阶竞技场解锁。

如果你发现卡组里的卡牌顺序有所变化，别担心！英雄将会自动移入对应的精英栏位，确保你的英雄们随时准备战斗。

**温馨提示：**觉醒栏位现在也会根据你的竞技场等级提升而同步解锁！首个觉醒栏位将在3阶竞技场解锁，第二个栏位则将在10阶竞技场解锁！