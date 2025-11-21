2025年12月更新
本次年终更新包含众多新内容！阅读本文，了解最新推出的内容详情：
多个广受喜爱的军队新增精英形态
觉醒宝箱与精英宝箱
幸运宝箱和宝箱等级调整
全新货币：水晶！
养成系统调整、全新卡牌等级、宝石经济重做
皇室征程与天梯模式调整
还有更多精彩内容！
是时候迈入精英时代了！
精英崛起
英雄生而不凡，而精英是靠努力铸就的！精英形态的军队身披金色铠甲、具有令人印象深刻的技能，将给游戏带来全新玩法！精英还是你所熟悉且喜爱的军队，但经过强化后可以使用非常强力的精英技能。快来了解一下这些精英吧！
精英迷你皮卡
**技能：**养生早餐
精英迷你皮卡酷爱煎饼这事，已经无人不知啦！现在他吃的煎饼越多，实力就越强。每吃掉一个煎饼，就可以让他提升一级。所以敞开胃口，尽管吃吧！精英迷你皮卡最多可以一次性吃掉5个煎饼，也就是额外提升5级！
精英火枪手
**技能：**可靠炮台
如果你觉得“火枪手+火枪”的组合已经足够厉害，那可得见识下精英火枪手的炮台了！精英火枪手会在前方召唤一座射程较近的自动炮台，部署落地时可造成范围伤害，随后可攻击空中和地面单位。
精英骑士
**技能：**耀武扬威
凭借着标志性的帅气胡须，精英骑士将为你扭转战局！使用技能后，他会嘲讽附近的敌人（甚至包括皇家塔），吸引他们攻击自己。但敌人必须先击破他的护盾，才能对他造成伤害！
精英巨人
**技能：**惊天一掷
这位巨人的臂力惊人！精英巨人会将附近的一个单位扔到竞技场另一条路上，该单位落地时会被眩晕并受到伤害。漂亮的一投！
如何使用精英？
所有精英都有一个技能按钮，可在对战中激活使用。
要使用精英的技能，你需要先将精英放在卡组的金色栏位上。和觉醒卡牌不同，对战中每次部署精英卡牌，都能使用其技能。在对战中点击按钮即可使用技能，但请注意：有些技能每次部署仅可使用一次。
此外，精英与英雄卡将共用卡组栏位。你将在15阶竞技场解锁首个精英栏位！十二月更新上线后，第二个精英栏位将在25阶竞技场解锁。
如果你发现卡组里的卡牌顺序有所变化，别担心！英雄将会自动移入对应的精英栏位，确保你的英雄们随时准备战斗。
**温馨提示：**觉醒栏位现在也会根据你的竞技场等级提升而同步解锁！首个觉醒栏位将在3阶竞技场解锁，第二个栏位则将在10阶竞技场解锁！
如何获取精英？
收集200块精英碎片即可解锁一位随机精英！你可以通过活动和精英宝箱获取精英碎片，或是通过皇室令牌直接解锁一位精英！如果获得的是你已经拥有的精英，你将获得该精英的常规卡牌及60块精英碎片。
记得留意即将开启的集皇冠活动，免费获取你的首个精英！达到15阶竞技场即可参加该活动，而且活动将一直开放到你完成为止！
新宝箱、宝箱等级及幸运宝箱调整
准备好迎接全新奖励：觉醒宝箱和精英宝箱！
觉醒宝箱仅包含觉醒碎片，可通过活动获取；精英宝箱仅包含精英碎片，可通过活动及主题季免费奖励获取。
这些宝箱的机制和幸运宝箱类似，可点击多次。每次点击均有机会升级宝箱，从而赢取更多奖励！
宝箱等级
随着皇室征程重做上线，我们希望让玩家能更轻松地掌握宝箱奖励的进度。现在，你可以在主界面的“每日对战奖励”中查看宝箱的当前等级，以及在皇室征程上查看宝箱会在哪些竞技场得到升级。宝箱每次升级都会提高你所获得的奖励，确保你的进度与奖励成正比。
魔法幸运宝箱（16级）
专为28阶竞技场及以上玩家打造的全新升级版幸运宝箱！
当你抵达皇室征程的终点后，你的魔法幸运宝箱将解锁全新外观，彰显你在竞技场中取得的辉煌战绩！这种新幸运宝箱不仅颜值在线，而且会升至最高级，给你带来最顶级的幸运宝箱奖励！
魔法幸运宝箱调整
我们对魔法幸运宝箱的获取几率进行了优化，5星魔法幸运宝箱的获取难度大幅降低——升级至5星魔法幸运宝箱的几率显著提升，从0.3%升至1%！
除了调整魔法幸运宝箱的获取几率外，我们也对魔法幸运宝箱中的其他资源进行了一些调整。主要内容包括：
金币现在不会出现在4星及5星幸运宝箱中了。之前可从这两个宝箱中获得的金币，现在会重新分配到通过其他获取渠道中！
魔法外卡的数量下调了。
随机卡牌的获取难度现在全面降低，数量也有所增加，以平衡魔法外卡获取数量减少的影响。
5星魔法幸运宝箱所提供的随机卡牌数量，足以让你直接升级对应卡牌。可获得的具体卡牌数量取决于你的宝箱等级。举例来说，如果你的魔法幸运宝箱是16级，那你获得普通卡的数量将是7500张！这足够将对应卡牌从15级升到16级了。
想要了解更多的宝箱详情？更新上线后，可查看我们的介绍文章type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh。
全新货币
水晶
在商店中购买表情的新方式！
卡牌升至满级后，再获得或从商店购买该卡牌时，溢出的卡牌将转换为水晶，用于购买各种表情！
水晶转换率
| | 每张卡牌对应的水晶数量 | |
| ------------- | ---- |
| 普通卡 | 1 |
| 稀有卡 | 6 |
| 史诗卡 | 60 |
| 传奇卡 | 600 |
| 英雄卡 | 1200 |
通过水晶商店兑换的表情，都会自带独特外观！
更多养成系统的调整将于11月24日揭晓
11月初，我们公布了《皇室战争》养成系统全面升级的初步计划。12月的更新（11月24日上线）将开启一个更简单、结构更统一的养成系统。
以下是本次更新所有调整的概述。
超凡魔法外卡和物品转换
正如我们之前公布的，超凡魔法外卡将被移除，取而代之的是更简洁的系统：仅保留卡牌与金币！
大家库存中剩余的所有超凡魔法外卡将在11月24日自动转换为宝石。
我们会在更新上线时公布详细的转换率。
另外，下列魔法物品也会自动转换：
魔法之书→魔法外卡
任意之书→宝石
魔法金币→金币
全新等级
在本次更新中，我们也推出了16级卡牌，作为卡牌养成的下一阶段。随着资源系统的简化和升级成本的调整，将卡牌升到新等级的逻辑就和之前的等级一样了。
全新的16级也将同步拓展国王之旅，等级上限将从70级提升至90级！从50级至70级之间的升级所需经验会有所降低，但别担心，你当前的国王等级也会加以调整，以确保它能准确匹配你在更新之前所获取的经验值。
我们还调整了卡牌升至部分等级需要的卡牌和金币数量，目的是让高等级卡牌的升级节奏与更新后的系统更匹配！
使用宝石升级卡牌的功能也将上线
除了卡牌与魔法外卡外，玩家现在可以使用宝石直接完成卡牌的升级！
宝石升级的价格是指仅使用宝石升级某张卡牌的花费。但在实际情况中，你可以同时使用多种资源（比如卡牌与魔法外卡）来升级卡牌。
下表列出了将不同稀有度卡牌升至满级所需的宝石数量。实际所需的宝石数量，会根据你已拥有的对应卡牌数量而有所不同！
将卡牌升至满级所需的宝石
|卡牌等级
|普通卡所需的宝石
|稀有卡所需的宝石
|史诗卡所需的宝石
|传奇卡所需的宝石
|英雄卡所需的宝石
|1
|2
|100
|3
|100
|100
|4
|100
|100
|5
|100
|100
|6
|100
|100
|100
|7
|100
|100
|100
|8
|100
|130
|130
|9
|130
|210
|210
|210
|10
|290
|420
|420
|420
|11
|360
|630
|630
|840
|400
|12
|540
|840
|1100
|1300
|800
|13
|900
|1200
|1500
|1900
|2000
|14
|1250
|1600
|2100
|2500
|3200
|15
|2000
|2100
|2500
|2900
|4400
|16
|2700
|3000
|3900
|4200
|6000
查看完整文章，了解更多关于养成系统调整、物品转换以及全新升级要求的详情type: entry-hyperlink id: 3yesMqg2tnnlpBBRXT2GcE。
皇室令牌升级为双版本
皇室令牌现已升级为两个全新版本，每个版本均聚焦你的专属进养成需求。
15阶竞技场以下的玩家可通过皇室令牌获得6块魔法碎片，15阶竞技场及以上的玩家则每月可通过皇室令牌解锁1名精英！
除了将令牌拆分为双版本外，我们还进行了其他调整，比如加入了2个 5星幸运宝箱，一个作为免费奖励，一个作为皇室令牌的专属奖励，在两个版本中都是如此。另外，达到15阶竞技场及以上的玩家可以通过免费奖励之路获取额外的精英宝箱。
以下是皇室令牌奖励调整的详细说明！
皇室令牌新旧奖励对比
免费奖励
|旧
|新（15阶竞技场以下）
|新（15阶竞技场及以上）
|2块魔法碎片
|2块魔法碎片
|2块魔法碎片
|100宝石
|100宝石
|100宝石
|1面战旗（背景和装饰）
|1面战旗（背景和装饰）
|1面战旗（背景和装饰）
|26个小型普通金币箱
|26个小型普通金币箱
|26个小型普通金币箱
|28个1星魔法幸运宝箱
|27个1星魔法幸运宝箱 ▼
|28个1星魔法幸运宝箱
|4个2星魔法幸运宝箱
|18个2星魔法幸运宝箱 ▲
|13个2星魔法幸运宝箱 ▲
|1个3星魔法幸运宝箱
|1个3星魔法幸运宝箱
|–
|–
|1个5星魔法幸运宝箱 ▲
|1个5星魔法幸运宝箱 ▲
|–
|–
|5个精英宝箱
|9个巨型宝箱
|–
|–
|6瓶卡牌强化药水
|4瓶卡牌强化药水 ▼
|4瓶卡牌强化药水 ▼
皇室令牌专属奖励
|旧
|新（15阶竞技场以下）
|新（15阶竞技场及以上）
|1张主题季觉醒卡牌
|6块魔法碎片
|1张主题季精英卡牌
|225宝石
|225宝石
|225宝石
|1款皇家塔皮肤
|1款皇家塔皮肤
|1款皇家塔皮肤
|1款表情
|1款表情
|1款表情
|8个小型普通金币箱
|4个大型普通金币箱 ▲
|4个大型普通金币箱 ▲
|1125张普通魔法外卡
|2500张普通魔法外卡 ▲
|2500张普通魔法外卡 ▲
|270张稀有魔法外卡
|480张稀有魔法外卡 ▲
|480张稀有魔法外卡 ▲
|90张史诗魔法外卡
|90张史诗魔法外卡
|90张史诗魔法外卡
|4张传奇魔法外卡
|7张传奇魔法外卡 ▲
|7张传奇魔法外卡 ▲
|–
|3张英雄魔法外卡 ▲
|3张英雄魔法外卡 ▲
|25个1星魔法幸运宝箱
|–
|–
|9个2星魔法幸运宝箱
|–
|–
|2个3星魔法幸运宝箱
|5个3星魔法幸运宝箱 ▲
|5个3星魔法幸运宝箱 ▲
|1个4星魔法幸运宝箱
|–
|–
|–
|1个5星魔法幸运宝箱 ▲
|1个5星魔法幸运宝箱 ▲
|1个传奇国王宝箱
|–
|–
|1个神奇宝箱
|–
|–
皇室征程重做与天梯
皇室征程延长了，天梯开放规则也随之调整。你无需先进入赛季竞技场就可参与天梯对战！赛季竞技场将暂时下线，现在你可以根据奖杯数量来解锁天梯。
在2月前，解锁天梯的要求是完成全新的月度目标，而非达到15000杯。2月后，解锁天梯的要求暂定为达到11500杯。天梯对战中的卡牌在2026年5月前将保持15级的上限，以确保玩家在开始冲击新等级的同时，保持竞技环境的稳定与公平。
每月解锁天梯的要求
|赛季
|奖杯要求
|11月
|10000
|12月
|10500
|1月
|11000
|2月
|11500
皇室征程延长
皇室征程也将延长至12000杯，并新增4个竞技场！这些竞技场为高阶玩家带来了新的里程碑和更丰厚的奖励！
全新竞技场和奖杯要求
| | 最低奖杯要求 | |
| -------- | ----- |
| 25阶竞技场 | 10000 |
| 26阶竞技场 | 10500 |
| 27阶竞技场 | 11000 |
| 28阶竞技场 | 11500 |
调整和优化
在活动模式中，如果某张卡牌的数值与你牌库中的不同（例如该模式下设有等级上限，或仅在该模式中解锁），则会单独显示该卡牌在活动模式下的专属数值。你可以在该模式的牌库界面，打开卡牌信息页查看这些详情！
你可自定义英雄技能按钮在屏幕上的显示位置。
科学怪哥布林的怪物也将拥有英雄皇冠标识。
皇家野猪召唤大赛获胜者所创作的音效，将成为觉醒皇家野猪的全新部署音效。
多项视觉特效优化，包括让觉醒卡牌的部署效果更加标准化。
问题修复
觉醒烟花炮手、觉醒瓦基丽武神和飓风法术不再对皇家塔造成额外伤害。
修复了盖世武僧技能激活期间，烟花炮手的投掷物会对其造成伤害的问题。
三个火枪手的目标选择机制更加智能，不会再频繁攻击同一部队。
掘地矿工在地下时不再会与其他部队发生碰撞。
修复了玩家简介中最佳天梯赛季显示异常的问题。
修复了觉醒皇家幽灵的一些问题。
修复了多项导致游戏崩溃的问题，并优化了稳定性。
