生效日期：2024 年 12 月 9 日

感謝您選擇玩我們的遊戲！此隱私權政策旨在說明：

我們收集關於您的個人資訊的方式以及我們收集資訊的原因

我們如何使用您的個人資訊，以及

您對自己的個人資訊所擁有的相關選擇。

此隱私權政策適用於 Supercell 的遊戲、商店、網站和相關服務，我們將這些統稱為「服務」。我們會定期在 supercell.com 上發布新版本，以便更新本隱私權政策。如果我們對政策內容進行了任何重大更動，我們將會依照適用法律的規定告知您，包括在更動生效前在服務中發布通知。如果您在生效日期之後繼續使用服務，將受到新的隱私權政策規範。

聯絡我們

如果您對於資料保護有疑問，或有任何解決個人資料問題的需求，建議您先透過各 Supercell 遊戲內的支援功能聯絡我們，以便更快得到回覆。或者您也可以聯絡：

資料控管方名稱：Supercell Oy 地址：Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finland Attn:Privacy 電子郵件地址：legal-requests@supercell.com

我們收集的資料

我們收集的個人資料類型取決於您所使用的服務以及適用法律的規定。

您向我們直接提供的資料。

聯絡資訊（例如電子郵件地址）

玩家名稱或標籤及密碼

個人檔案資訊（例如個人檔案照片）

您使用本服務時的溝通聯絡訊息和其他您提交的內容（例如聊天紀錄和玩家支援回報單）

您提供有關問卷調查、促銷活動、抽獎、比賽和其他活動中的資料

其他您願意提供給我們的資料（例如參加 Supercell Creators 或 Supercell Make 時提供的姓名和電話號碼）

我們的支付系統服務供應商將收集您透過 Supercell Store 進行任何交易相關的付款資料

我們自動收集的資料。

有關您的帳號和遊戲進度的資料，包括在多數情況下自動建立的內部帳號 ID

您的 IP 位址和行動裝置識別碼（例如您的裝置或廣告 ID）

關於您的裝置的資料，例如裝置名稱和作業系統、瀏覽器類型和語言、網路服務供應商和行動網路業者

我們經由 Cookie 和類似技術（詳見下文）收集的資料

約略位置資料（經由 IP 位址得出）

服務使用資料，例如遊戲資料、您的消費記錄以及您在服務中與其他玩家的互動

您還可以選擇使用電子郵件地址或其他聯絡資訊來建立 Supercell ID。

我們從合作夥伴收集的資料。

我們也會使用第三方合作夥伴（例如社群網站、資料分析供應商和廣告網路）補充關於您的資訊，例如：

當您將第三方工具（例如部分市場的 LINE 或 Kakao）與服務連結時，我們所得到的資料

人口統計資料（例如用於確定 IP 位址的大略位置）

用於打擊詐欺的資料（例如在遊戲中濫用退款機制或廣告誘騙點擊）

從遊戲平台或付款服務供應商得到的資料（例如付款驗證資料）

用於廣告和分析用途的資料（例如意見調查），我們透過此資料以提供您更好的服務

您透過隱私權設定，從第三方服務（例如部分市場的 LINE 或 Kakao）向我們提供的資料

您張貼在第三方網站的意見和建議，用以改善我們服務的用戶體驗

我們收集您資料的原因

我們將您的資料用於各種營運目的，例如：

使服務得以運作。

為了履行合約，我們出於下列目的來處理必要資料：

建立帳號、讓各位遊玩我們的遊戲並使用我們的服務

營運服務

驗證和確認付款

提供並交付您要求的產品和服務

向您傳送服務相關的通訊

讓服務變得更符合玩家需求。

為了向玩家提供絕佳服務，我們有收集和處理必要資料的合法權益，並用於以下目的：

更新並改進玩家個人檔案

開發並改善服務和玩家體驗

管理我們和您的關係

在服務中提供社交功能

客製化您的服務體驗

回應您的評論和問題，並提供玩家支援

透過本服務、其他網站和服務（包括電子郵件）提供您 Supercell 優惠

為您傳送更新、安全性警告和支援訊息等相關資訊

使您能與其他玩家溝通

顯示個人化廣告。

為了在本服務以及其他地方（包括電子郵件）顯示個人化廣告，我們有處理必要資料的合法權限，並用於以下目的：

追蹤您在使用服務時所存取的相關內容，以及線上行為

提供、定位和改善我們的廣告和服務

關於如何選擇不接收個人化廣告的資訊，請參閱下文「您的權利與選項」部分。

維持服務的安全性和公平性。

確保提供公平競爭的服務環境是我們的首要之務。欲了解我們批准的使用政策詳情，請見 Supercell 服務條款。

為了維持服務及其社交功能的安全性和公平性、打擊詐欺並確保其他方面的使用情況符合規範，我們有處理必要資料的合法權利，並用於以下目的：

分析和監控服務及其社交功能的使用情況

自動控管或人工控管聊天內容

處置進行欺詐或不當行為的玩家

我們可能會在玩家支援服務中使用自動化技術，在此情況下，我們會另行通知您自動化技術的目的；而在適用情況下，也會通知您我們使用了第三方技術。您可要求手動處理與解決此類詢問有關的事宜。

分析、剖析以及分割資料。

基於上述情況與目的，我們可能會分析、剖析以及分割所有收集的資料。

徵得您的同意處理資料。

徵得您的同意後，我們可能會出於其他目的處理您的資料。

我們還可能依照如下說明的方式收集並使用您的裝置識別碼，來處理遊戲內廣告和行為目標式廣告的顯示和個人化。我們會視情形適當為這些用途收集您的廣告識別碼（IDFA、GAID）廠商識別碼 (IDFV)、IP 位址、裝置 ID 和其他裝置識別碼（國家/地區、作業系統版本、裝置型號、用戶端版本）。根據適用的隱私權法，包括《一般資料保護規範》(GDPR)，我們需要徵得您的同意才能這樣做。

此資料會在您同意之下共用，以便我們的廣告合作夥伴能夠投放適當的廣告，並最佳化廣告內容，確保您不會重複看到相同的廣告。我們與選定的合作夥伴共用您的裝置識別碼，以實行此類廣告投放和個人化。

您可在遊戲設定中管理您的同意事項，並且可以在裝置設定中限制廣告追蹤。請注意，選擇退出以各瀏覽器和裝置為單位，可能需要一些時間之後，您的選擇退出才會生效。

對於應用程式內的行動廣告，您可以重設廣告識別碼，並視裝置選擇退出接收興趣型廣告 (Android)，或開啟「限制廣告追蹤」設定 (iOS)。

這些合作夥伴營運廣告聯播網和仲介平台，並促進和參與廣告庫存競標。此外，這些合作夥伴還可以基於其合法利益，將裝置識別碼用詐騙檢測。如需了解更多相關資訊，請查看這些合作夥伴的隱私政策。Supercell 擁有協助提供服務的供應商。這些供應商只會根據 Supercell 的指示處理您的資料以提供服務，並執行托管、支援玩家、廣告、分析和預防詐欺等任務。您可以在 supercell.com/en/partner-opt-out 取得這些合作夥伴的清單。

誰能夠看到您的資料

除了 Supercell 以外，其他人可能在下列情況存取您的資料：

其他玩家和用戶。

社交功能是我們遊戲的核心要素。舉例來說，其他玩家或用戶可能會看見您的個人檔案資料、遊戲內活動和讀取您所發布的訊息。

我們的服務供應商。

Supercell 擁有協助提供服務的供應商。這些供應商只會根據 Supercell 的指示處理您的資料以提供服務，並執行托管、支援玩家、廣告、分析和預防詐欺等任務。

其他公司和公家機關。

為了要驗證付款（經由像 Paypal 等支付服務供應商）並打擊詐欺和非法活動，我們可能會與其他公司和組織處理並揭露資料，並依法律要求將資料提供給公家機關。

我們也可能在您同意的情況下揭露您的資料，以遵守法律或保護我們、玩家或其他人的權利、財產與安全。

廣告與社群媒體合作夥伴。

服務包含來自合作夥伴的功能，例如社群媒體互動工具、透過應用程式介面 (API) 或軟體開發套件 (SDK) 提供的功能，以及遊戲內廣告。您可以在 supercell.com/en/partner-opt-out 取得這些合作夥伴的清單。這些合作夥伴可以存取您的資料並且在他們的隱私權政策規範下使用。我們建議您檢閱他們的隱私權政策以深入了解他們的資料處理作法。

這些合作夥伴可能會存取有關您的活動和裝置的資料（如 IP 位址、行動識別碼、造訪的網頁、位置、時間）。我們也能合併收集到關於您的資料，並與第三方廣告合作夥伴分享。這些廣告合作夥伴可能會使用此資料（以及從其他服務收集的類似資料），在您造訪其網路中的第三方服務時向您投放目標式廣告。這些合作夥伴可根據自己的隱私權政策操作。這種作法通常被稱為「興趣型廣告」或「線上行為廣告」。 如果您不願與第三方廣告合作夥伴分享個人資料，您可以按照下方「您的權利和選項」指示操作。

國際資料轉移

我們提供全球性服務，因此您的資料可能會傳輸到世界任何地方。因為不同國家/地區可能有不同於您國家/地區的資料保護法，我們設法確保有足夠的保護措施，以便按照本隱私權政策所述的規範保護您的資料。我們可能使用的適當保護措施，包括歐盟委員會批准的標準合約條款和其他合法保護措施。

您的權利與選項

退出接收廣告行銷郵件和其他直接行銷方式。

在適用法律允許之下，Supercell 可能會基於現有客戶關係寄發給您廣告行銷訊息。

您可以透過變更遊戲內設定，或是在我們傳送的促銷訊息中透過指示選擇不再接收這類訊息，例如廣告行銷郵件。更新後的設定可能不會立即生效。請注意，您可能仍會收到我們寄發的非推廣訊息，例如關於服務或者我們的 Supercell 服務條款或本隱私權政策更新的資訊內容，或是交易資訊，例如您在服務中進行購買的相關資訊。

推播通知

我們可能會透過我們的行動應用程式向您發送推播通知。您可以隨時透過變更行動裝置中的設定，退出接收這類型的通訊。

退出接收目標式廣告。

您可以透過查看您的 Android 或 iOS 裝置的隱私權設定並關閉「允許應用程式的追蹤要求」或選擇「限制廣告追蹤」(Apple iOS) 或「退出接收興趣型廣告」(Android)，在行動應用程式上退出接收興趣型廣告。欲了解詳情，請參閱 supercell.com/en/partner-opt-out。

您也可以透過遊戲設定中提供的選項，退出接收個人化遊戲內優惠（如適用）。

存取我們所持有關於您的個人資料。

如果您提出要求，我們會以電子格式提供一份您的個人資料副本。

您的其他權利。

您也有權更正您的資料、刪除您的資料、拒絕或限制我們對您資料的使用和分享方式。您可以隨時撤回同意。

我們會在合理時間內回覆所有要求。如果您有未解決的隱私權或資料使用相關問題，而且我們也並未妥善解決，您也可以聯絡歐洲經濟區、瑞士或英國當地的資料保護機關來處理問題未解決的申訴。

如果您希望行使上述任何關於您的資料當事人權利，請使用上方「聯絡我們」所述的支援選項。我們將根據適用法律回應所有要求。為了保護您的隱私，我們也會在滿足您的要求前，採取其他步驟來驗證您的身分，例如要求您提供購買收據或其他帳號資訊、要求您將電子郵件地址連結至遊戲帳號（如透過 Supercell ID）、要求您回答您在 Supercell 服務的相關活動問題。您的身分驗證完成後，您還可以指定一名授權代理人代您行使權利，您只需根據適用法律向我們的客服人員提供該代理人的聯絡資訊即可。

您有權不因行使以上權利，而受到差別待遇。

Cookie 和類似技術

如同大多線上服務，我們與合作夥伴會使用 Cookie 和類似技術來提供服務並將服務個人化、分析使用情況、目標式廣告以及預防詐欺。Cookie 和類似技術可讓我們和我們的合作夥伴保存偏好設定並追蹤您在服務中的活動。請注意，我們的合作夥伴可能會在自己的隱私權政策下操作。

我們和我們的合作夥伴收集並保存用戶者與使用我們技術（包括 Cookie 和類似追蹤技術）的非附屬網站和應用程式的互動資訊。例如，此做法可讓我們推斷出一般用戶或家庭使用服務時所用的各種裝置和瀏覽器，然後再將這些瀏覽器和裝置連結至一張裝置圖表中。我們這麼做是為了

偵測並預防詐欺；

改進服務；

允許用戶在某一裝置上使用服務，並可在其他裝置上中斷服務後接續使用；

分析、個人化和歸因；

在所有已知或已推斷出的設備中，限制用戶看到相同廣告的次數；和/或

根據各個裝置的瀏覽模式進行推斷，在每個裝置上提供個人化廣告。

您可以在瀏覽器設定中停用 Cookie，但部分服務內容可能會因此無法正常運作。以下是一些常用瀏覽器的連結，方便您調整 Cookie 和網路資料設定：

對於網路上顯示的廣告，您也可以調整瀏覽器設定，以限制藉由 Cookie 進行的某些追蹤，也可以瀏覽下列網站：

http://www.aboutads.info/choices 和 http://www.youronlinechoices.eu/。

在我們的部分網站上，我們使用第三方分析和遙測供應商以及某些廣告行銷供應商處理上述事宜。我們會視情形適當在網站上請您同意。

Google Analytics（分析）的訪客和使用情形分析

Google Ads 的廣告定位、分析和報告

Facebook Pixel 的廣告行銷

請注意，上述第三方不盡然會用在所有網站或全部市場區域。欲了解進一步詳情（包括如何退出），請造訪 supercell.com/en/partner-opt-out。

我們如何保護您的資料

安全保障。

為了確保玩家擁有安全的遊戲體驗，我們持續開發和實施管理、技術和實體安全措施，以保護資料免於遭受未經授權的存取、遺失、濫用或變更。

資料保留。

我們會在您的帳號使用期間或為您提供服務所需的期間內保留資料。例如，我們會定期將未使用的遊戲帳號進行去識別化處理，並定期審查並去識別化不必要的資料。 請注意，如果您要求我們刪除您的個人資料，我們將會為合法商業利益（例如遵守法律義務、解決爭議和執行協議）保留必要的資料。

兒童

保護兒童的網路隱私對我們來說至關重要。一般而言，我們的服務不針對未滿 13 歲（或當地法律另有其他年齡規定）以下兒童，除非發生下述情況，否則服務不會在知情的情況下收集兒童的個人資料。

對於並非針對兒童設計但仍吸引他們遊玩的遊戲，我們將依據其年齡來採取額外施，以限制他們使用這些服務。針對這些服務，當玩家表示自己未滿 13 歲時（或其所在地區所規範的年齡），我們將限制其存取某些功能，如社群媒體和聊天功能，以及某些類型的通知提醒。此外，我們處理個人資料的方式，也僅限於支援服務內部運作所需的範圍。在適用情況下，我們可能會處理電子郵件，但僅用於電子郵件兩步驗證流程，該流程是為了驗證玩家帳號，讓玩家可以登入。通過驗證後，此資料只會以雜湊形式存在內部，且不會用於聯絡或其他目的。

請注意，在有些服務中，我們設定的年齡限制可能比上述兩段落所述的限制更高（例如 16 歲）。我們藉此為玩家提供安全的遊戲體驗並保護年輕玩家。

如果您是家長或監護人且希望檢視我們從您孩子身上收集的個人資料，或要求予以修改或刪除，您可以按照上述方式與我們聯絡。如果我們發現有兒童提供給我們的個人資料違反上述原則，除非我們有法律義務以保留這些個人資料，否則我們將刪除所收集的任何個人資料，並在適用情況下關閉該兒童的帳號和/或將其還原至未成年帳號。

加州居民

關於加州居民的特殊揭露訊息，請造訪 supercell.com/en/disclosure-california-residents。

土耳其居民

關於土耳其居民的特殊揭露資訊，請造訪 supercell.com/en/disclosure-turkish-residents。

南韓居民

關於南韓居民的特殊揭露資訊，請造訪 supercell.com/en/disclosure-korea-residents。