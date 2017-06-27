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Clash of Clans News Archive

Blog – Clash of Clans

27 Jun 2017

June 2017 Balancing Update

Blog – Clash of Clans

22 Jun 2017

Encouraging Safe Play

Blog – Clash of Clans

17 May 2017

Welcome to the Builder Base

Blog – Clash of Clans

15 May 2017

May 2017 Balancing Update

Blog – Clash of Clans

7 Mar 2017

March 2017 Balancing Update

Blog – Clash of Clans

6 Mar 2017

Clash of Clans Design Values
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