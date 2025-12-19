Skip to content
ท่านอาจมาที่หน้าเพจนี้ด้วยเหตุผลว่าคนที่ท่านรักกำลังเล่นหนึ่งในเกมของเรา และสงสัยว่า “พวกเขาปลอดภัยในเกมหรือไม่?”

เราเข้าใจดี มาคุยเรื่องความปลอดภัยกันดีกว่า ฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับอายุ การซื้อในเกม ความเป็นส่วนตัว — ทุกข้อกังวลที่เราให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ดังนั้นเราจึงอยู่ที่นี่เพื่อให้ข้อมูลเพื่อให้ท่านรู้สึกว่าท่านสามารถจัดการเรื่องนี้ได้

เพื่อมอบคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเล่นเกมออนไลน์ให้แก่ผู้ปกครอง เราได้จัดทำคู่มือผู้ปกครองด้วยความร่วมมือกับ Internet Matters องค์กรชั้นนำด้านความปลอดภัยในโลกออนไลน์ คู่มือนี้จะมอบข้อมูลจำนวนมากที่จะช่วยให้เด็กปลอดภัยขณะสนุกกับการเล่นเกมมือถือ และได้รับประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุด

หาคำตอบสำหรับคำถามที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับการจัดการการควบคุมในโลกโซเชียล เวลาการใช้หน้าจอ การจำกัดอายุ การซื้อในแอป ความเป็นส่วนตัว และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักการของเรา

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นของเราสามารถสนุกกับเกมของ Supercell ได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราจึงมีหลักการชุดหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้เล่นได้ดีมาอย่างต่อเนื่อง:

เคารพผู้เล่น: เราทุ่มเทความตั้งใจอย่างแรงกล้าเพื่อสร้างเกมที่เพลิดเพลินที่สุด เราเน้นที่คุณภาพของเกมเหนือเป้าหมายระยะสั้น

ความโปร่งใสและการควบคุม: เราต้องการให้ผู้เล่นสามารถควบคุมประสบการณ์การเล่นในเกมของเราได้ ก่อนการดาวน์โหลด ผู้เล่นจะต้องได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาของเกมและรับทราบเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อในแอปใดๆ ก็ตาม

การสนับสนุนที่ตอบสนองรวดเร็ว: หากท่านหรือบุตรหลานของท่านพบปัญหาภายในเกมของเรา การหาทางแก้ไขควรเป็นไปได้อย่างง่ายดาย เรามีแนวทางเช่นเดียวกับคู่มือนี้ และช่วยเหลือท่านในการติดต่อกับบริษัทที่เหมาะสมกับปัญหาที่ท่านพบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (โดยทั่วไปแล้วจะจัดการโดย Google หรือ Apple) หรือตัวเกมเอง (จัดการโดยเรา)

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมของผู้เล่นปลอดภัย สนุก และปราศจากเรื่องน่ากังวลใจ

เข้าใจเกมมือถือของ Supercell

สิ่งที่เด็กสามารถทำได้ในเกมของ Supercell

เล่นเกม

Supercell มีเกมหลากหลายประเภทที่เด็กสามารถเล่นได้ซึ่งรวมไปถึง Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale และ Brawl Stars

สื่อสารกับผู้อื่น

เข้าร่วมทีม: ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมทีม (แคลน ละแวกบ้าน คลับ หรือกองกำลังพิเศษ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละเกม) เพื่อพูดคุย บริจาคทรัพยากร และเข้าร่วมอีเวนท์เกมด้วยกัน

ระบบเพื่อน: ผู้เล่นสามารถเพิ่มเพื่อนเพื่อส่งหรือรับการต่อสู้ฉันมิตร จัดทีม และแบ่งปันความคืบหน้าเกม เรามีการป้องกันเฉพาะเจาะจงเพื่อปกป้องเด็กจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและรักษาความเป็นส่วนตัวในฟีเจอร์โซเชียล ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

เข้าร่วมอีเวนท์และความท้าทาย

บางครั้ง เกมมีอีเวนท์พิเศษหรือความท้าทายแบบจำกัดเวลาที่มอบรางวัลและประสบการณ์เล่นพิเศษ

ปรับประสบการณ์การเล่นในแบบของตัวเอง

ผู้เล่นสามารถปรับแต่งหมู่บ้าน ฟาร๋ม แผนที่ และองค์ประกอบในเกมเพื่อปรับประสบการณ์เล่นในเกมในแบบของตัวเอง

ทำการซื้อในแอป

เด็กมีทางเลือกแบบไม่บังคับในการซื้อในแอปเพื่อเร่งความคืบหน้า ซื้อไอเท็มความสวยงาม หรือรับทรัพยากรที่ทรงพลัง (ผ่านการดูแลของผู้ปกครองและแนวทางการป้องกันที่เรามี ดูที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

ทำการซื้อในสโตร์ Supercell

เด็กมีตัวเลือกในการซื้อที่ store.supercell.com แทนที่การซื้อในแอป ผู้ปกครองสามารถควบคุมการเข้าถึงของเด็กในการเยี่ยมชมหรือซื้อของในสโตร์ (ดูที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

การเข้าร่วมโปรแกรม ID Rewards ของ Supercell

เด็กมีตัวเลือกในการสะสมแต้มและรับรางวัลที่ id.supercell.com ผู้ปกครองสามารถควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมของเด็ก (ดูที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

การทำงานของเกมของ Supercell

วิธีหาเกม - ภายใน App Store

เกมของเราให้บริการทั่วโลกฟรีในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต iOS และ Android เพื่อเริ่มเล่นหนึ่งในเกมของเรา เพียงดาวน์โหลดแอปของเกมไปยังอุปกรณ์ผ่าน Google Play Store (สำหรับอุปกรณ์ Android) หรือ Apple App Store (สำหรับอุปกรณ์ iOS)

มีเกมอะไรให้บริการบ้าง?

เราได้เปิดตัว 7 เกมทั่วโลกซึ่งแต่ละเกมจะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างกัน:

เกมทั้งหมดของเราออกแบบเพื่อให้เรียนรู้และเล่นได้อย่างง่ายดาย แต่ก็มอบความเข้มข้นและซับซ้อนสำหรับผู้เล่นที่อยากสนุกกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าท่านจะสนุกกับการสร้างหรือการวางกลยุทธ์ การเล่นที่ตื่นเต้นรวดเร็ว หรือโลกจำลองแสนผ่อนคลาย เรามีเกมหลากหลายแนวสำหรับทุกคน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมของเราได้ที่นี่

การจำกัดอายุในเกมของ Supercell คืออะไร?

เกมของเราไม่มีการจำกัดอายุโดยทั่วไป เราได้สร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่เหมาะสมสำหรับผู้เล่นวัยเยาว์และสร้างเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับบางฟีเจอร์ตามความยินยอมของผู้ดูแลตามกฎหมาย นอกจากนี้ ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการของเรา ผู้เล่นที่อายุต่ำกว่าอายุบรรลุนิติภาวะในประเทศที่อาศัยอยู่จะต้องได้รับความยินยอมตามข้อตกลงการให้บริการจากผู้ดูแลตามกฎหมายก่อนลงทะเบียนบัญชี

โปรดทราบ: เมื่อท่านดาวน์โหลดเกมของเราจาก Google Play หรือ App Store ของ Apple ท่านจะเห็นอายุที่แนะนำในคำอธิบายของแอป การจำแนกอายุหรือวุฒิภาวะเหล่านี้มีเฉพาะสำหรับความเหมาะสมทางด้านเนื้อหาเท่านั้น (คล้ายคลึงกับการจัดเรตติ้งภาพยนตร์ เช่น G, PG, หรือ PG-13 ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเกมเพลย์ อนิเมชั่น หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ได้รับการประเมินผลโดยฝ่ายจัดเรตติ้งที่เกี่ยวข้อง เรตติ้งเหล่านี้กำหนดโดยบุคคลที่สามอย่างเป็นอิสระและอาจจะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าการจำแนกนี้นิยามอย่างไร กรุณาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ Apple และ Google

เกมของ Supercell เล่นฟรีหรือไม่?

เกมของ Supercell ทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ฟรี แต่มีทางเลือก “การซื้อในแอป” ด้วย การซื้อในแอปไม่ใช่เงื่อนไขในการเล่นเกม แต่สามารถใช้เพื่อช่วยเสริมบางส่วนประกอบของการเล่นเกมได้ ตัวอย่างเช่น ราคาของการซื้อในแอปหลากหลายตั้งแต่ $0.99 ถึง $99.99 (ไม่รวมภาษี) ใน app store ของสหรัฐฯ การซื้อในแอปนั้นจ่ายกันด้วยเงินจริง และมีป้ายบอกชัดเจน การซื้อในเกมสามารถสามารถเข้าถึงได้ “ในแอป” ซึ่งหมายความว่าจะพบตัวเลือกการซื้อได้ในแอปของเกมเท่านั้น

เกมของ Supercell มอบอะไรให้บ้าง?

เกมของ Supercell ออกแบบมาเพื่อให้เล่นสนุก และยังสามารถมอบประสบการณ์ดีๆ นอกเหนือจากการเล่นได้ เมื่อสนุกกับเกมในการเล่นที่เหมาะสมและด้วยคำแนะนำจากผู้ปกครอง เกมสามารถช่วยให้เด็ก:

  • การคิดอย่างมีกลยุทธ์: เกมอย่าง "Clash of Clans" และ "Clash Royale" เน้นการวางกลยุทธ์แบบเรียลไทม์และสนับสนุนให้ผู้เล่นวางแผนล่วงหน้า ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และปรับกลยุทธ์เพื่อแก้สถานการณ์

  • การร่วมมือและการสื่อสาร: เกมมักต้องการให้ผู้เล่นทำงานร่วมกันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกันซึ่งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและช่วยให้ผู้เล่นสร้างทักษะในการสื่อสาร

  • การแสดงความสร้างสรรค์: ผู้เล่นสามารถปรับแต่งหมู่บ้าน ทีม และสิ่งแวดล้อมโดยใช้จินตนาการเพื่อสร้างโลกในเกมของตัวเอง

  • การแบ่งปันช่วงเวลาด้วยกัน: สมาชิกครอบครัวสามารถเล่นด้วยกันหรือสนับสนุนกันและกัน และเปลี่ยนเวลาเล่นเกมในจอโทรศัพท์มือถือเป็นเวลาที่ใช้ร่วมกัน

รายการความปลอดภัยในโลกออนไลน์

เกมของ Supercell มอบความสนุกและการเล่นกับผู้อื่น ใช้ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อช่วยทำให้ประสบการณ์การเล่นปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับลูกของท่าน

ดาวน์โหลด

ช่วยเด็กด้วยการดูแลสิ่งต่างๆ ให้ปลอดภัยและยุติธรรมใน Supercell

สิ่งใดบ้างที่ห้ามทำในแพลตฟอร์ม?

นโยบายและเงื่อนไขการให้บริการของเราออกแบบมาเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการเล่นเกมในเชิงบวก นี่คือสรุปโดยรวมว่าสิ่งใดห้ามทำในแพลตฟอร์มของ Supercell:

การรบกวนทางโซเชียล
การละเมิดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย
การได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม
การใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์และการหลอกลวง

สำหรับแนวทางอย่างละเอียดและเฉพาะเจาะจง เราแนะนำให้ผู้เล่นดูนโยบายของเราเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

การเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรม
เงื่อนไขการให้บริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายเนื้อหาแฟนเกม

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้เล่นละเมิดนโยบายของเรา?

การละเมิดนโยบายของเราอาจนำไปสู่บทลงโทษหลายประเภทซึ่งรวมไปถึงการระงับชั่วคราวหรือการแบนถาวรจากเกมของเรา การบังคับใช้ของเราออกแบบมาเพื่อดูให้แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมการเล่นเกมจะยุติธรรม ปลอดภัย และสนุกสำหรับทุกคน เราใช้ทั้งระบบอัตโนมัติและการตรวจสอบด้วยคนจริงเพื่อตรวจจับและจัดการกับการละเมิด หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขและนโยบายของเรา เราขอสนับสนุนให้ท่านรายงานเรื่องนี้แก่เรา

นี่คือการสรุปบทลงโทษบัญชีที่สามารถเกิดขึ้นได้:

คำเตือน:
ปิดเสียง:
การระงับ:
การแบนถาวร:
การเพิกถอนหน่วยเงินหรือไอเท็มในเกม:
การย้อนกลับข้อมูลในบัญชี:

อยากทราบเพิ่มเติมอีกหรือไม่?

บุตรหลานของท่านถูกแบนจากแพลตฟอร์มหรือไม่?
บทลงโทษบัญชี: บทลงโทษคืออะไรและใช้ตอนไหน?

สนับสนุนการเล่นเกมที่ปลอดภัยมากขึ้น

ผู้เล่นสามารถใช้เครื่องมือใดได้บ้างเพื่อสนุกกับประสบการณ์การเล่นที่ปลอดภัยมากขึ้นในเกมของ Supercell?

ที่ Supercell เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการหาวิธีที่จะทำให้เกมของเราสามารถเล่นได้อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย นี่คือเครื่องมือที่เรามี:

Supercell ID

Supercell ID คือระบบจัดการบัญชีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยผู้เล่นบันทึกและจัดการกับความคืบหน้าในเกมของ Supercell ต่างๆ ระบบช่วยให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงบัญชีเกมจากอุปกรณ์หลายเครื่องและช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลเกมได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

ผู้ปกครองสามารถใช้ฟีเจอร์ดังต่อไปนี้เพื่อจัดการและติดตามความเคลื่อนไหวในการเล่นเกมของบุตรหลานในเกมของ Supercell ทั้งหมด

สร้าง Supercell ID สำหรับเด็ก

ผู้ปกครองสามารถสร้าง Supercell ID ด้วยการใช้อีเมลที่ผู้ปกครองสามารถควบคุมได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีและดูให้แน่ใจว่าบัญชีของบุตรหลานปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

รักษาข้อมูลบัญชี

เรามีระบบล็อกอินที่ปลอดภัยที่จะช่วยป้องกันการเข้าถึงบัญชีเกมของเด็กที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านการยืนยันอีเมล 2 ขั้นตอน เมื่อผู้เล่นล็อกอินเข้าบัญชี Supercell ID ของตัวเอง รหัสยืนยันจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อกับบัญชี จึงไม่จำเป็นที่ต้องจำรหัสผ่าน

รายชื่อเพื่อน

Supercell ID ช่วยให้ผู้เล่นเชื่อมต่อกับเพื่อน ผู้ปกครองสามารถติดตามและจัดการรายชื่อเพื่อนของบุตรหลานเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาติดต่อเฉพาะกับคนที่รู้จักและเชื่อถือได้เท่านั้น

นี่คือวิธีการติดตั้ง Supercell ID ของท่าน

สโตร์ Supercell และ ID Rewards

สโตร์ Supercell ในเว็บไซต์จะมอบโบนัสพิเศษให้กับผู้เล่นซึ่งไม่มีในร้านค้าในแอป ผู้เล่นต้องล็อกอินเข้าสโตร์ด้วย Supercell ID ผู้ปกครองที่เป็นคนตั้งค่า Supercell ID ให้กับลูกจะสามารถแบ่งปันล็อกอิน Supercell ID กับลูกของท่านได้ โปรแกรม ID Rewards ในเว็บไซต์จะมอบรางวัลให้กับผู้เล่นเมื่อทำภารกิจในเกมและในสโตร์ Supercell เสร็จสิ้น ผู้เล่นยังต้องล็อกอินเข้า ID Rewards ด้วย Supercell ID

ตราบใดที่ไม่มีข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต) เก็บไว้ในสโตร์ ท่านจะไม่สามารถทำการซื้อในแอปได้

ใช้การตั้งค่าในอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเล่นเกมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

นอกจากแพลตฟอร์ม Supercell แล้ว ท่านยังสามารถใช้การตั้งค่าในอุปกรณ์เพื่อช่วยจำกัดการซื้อในแอปเพื่อป้องกันการซื้อที่ไม่ได้ตั้งใจหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการจำกัดเวลาที่อยู่หน้าจอด้วย

จัดการการซื้อในแอป

ตราบใดที่ไม่มีข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต) เก็บไว้ในอุปกรณ์ของเด็ก ท่านจะไม่สามารถทำการซื้อในแอปได้ หากมีข้อมูลการชำระเงินของผู้ปกครองในอุปกรณ์เพื่อให้เด็กทำการซื้อในแอป การปรับการตั้งค่าในการป้องกันรหัสผ่านหรือการปิดการซื้อในแอปทั้งหมดในภายหลังนั้นสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

การตั้งค่าการซื้อในแอปสามารถปรับได้โดยตรงในอุปกรณ์ โดยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ ดูคำแนะนำสำหรับแต่ละอุปกรณ์ได้ด้านล่าง:

ตั้งค่าการจำกัดเวลาในการเล่นเกม

ผู้ปกครองสามารถจัดการการใช้อุปกรณ์ของบุตรหลานด้วยการตั้งค่าการจำกัดเวลาผ่านการตั้งค่าของอุปกรณ์หรือแอปบุคคลที่สาม หากผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานพักจากการเล่นเกม ท่านยังมีทางเลือกกันตัวเองที่ผู้ปกครองสามารถส่งคำในนามของบุตรหลานได้ เมื่อบุตรหลานต้องการกลับมาเล่นอีกครั้ง เราสามารถช่วยหยุดการระงับบัญชีและคืนความคืบหน้าของพวกเขาได้

วิธีตั้งค่าเวลาอยู่กับหน้าจอในอุปกรณ์ของเด็ก

Google Play Store (Android):

ท่านสามารถใช้แอป Google Family Link เพื่อตั้งกฎดิจิตัลพื้นฐาน จัดการแอป และติดตามเวลาอยู่กับหน้าจอของอุปกรณ์ของเด็กได้ แอปนี้จะช่วยให้ท่านสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองสำหรับการซื้อในแอปทั้งหมด ดูวิธีจาก Google ได้ที่นี่

Apple App Store (iOS):

การตั้งค่าเวลาอยู่กับหน้าจอช่วยทำให้ท่านสามารถจำกัดเวลาสำหรับแอปหรือหมวดหมู่โดยเฉพาะบนอุปกรณ์ของเด็ก ท่านยังสามารถจำกัดการซื้อในแอปและกำหนดการจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวได้ ดูวิธีจาก Apple ได้ที่นี่

แชตทำงานอย่างไรในเกมของ Supercell?

เกมของ Supercell มีระบบแชตในเกม ผู้เล่นจำนวนมากของเรามีความสุขกับการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแชต และเราตั้งใจทำงานเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับเรื่องนี้

แชตพันธมิตร

ในเกมทั้งหมดของเรา ผู้เล่นสามารถพูดคุยกับผู้เล่นคนอื่นผ่านการเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตร (ซึ่งเรียกว่ากองกำลังพิเศษ แคลน คลับ ทีม กลุ่ม ล็อบบี้ หรือละแวกบ้าน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละเกม) พันธมิตรคือกลุ่มโซเชียลที่ผู้เล่นสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นมารวมตัวกันเพื่อร่วมมือหรือแข่งขันกันภายในเกม เมื่อท่านเข้าร่วมพันธมิตรแล้ว ท่านจะสามารถเข้าถึงระบบแชตพันธมิตรและพูดคุยกับสมาชิกในพันธมิตรของท่านได้ พันธมิตรอาจเป็นแบบกลุ่มปิด เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญ หรือเปิดสำหรับทุกคนก็ได้ ใน mo.co ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมแชตกลุ่มระดับโลกที่มีขนาดใหญ่กว่าเรียกว่าชุมชนซึ่งมีตัวกรองคำในแชตที่เข้มงวดกว่า

ถึงแม้แชตพันธมิตรจะจำกัดอยู่ที่การส่งข้อความ แต่การเตือนผู้เล่นวัยเยาว์ให้ระวังเรื่องร่องรอยทางดิจิตัลยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ เมื่อส่งข้อความแล้ว ข้อความอาจถูกถ่ายภาพหน้าจอ ส่งต่อ และโพสต์ที่ไหนก็ได้ในโลกออนไลน์

ฟีเจอร์ความปลอดภัย

แชตพันธมิตรทั้งหมดมีตัวกรองอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับอายุของผู้เล่นและสถานะของทีม ดังนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองต้องดูให้แน่ใจว่าอายุของบุตรหลานตั้งค่าอย่างถูกต้องในเกม ซึ่งจะช่วยให้ระบบใช้ตัวกรองและการจำกัดด้านอายุที่เหมาะสม

ท่านควรแนะนำบุตรหลานของท่านให้ออกจากแชตหรือเกม และพูดคุยกับท่านเมื่อพวกเขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อคุยกับคนที่ไม่รู้จัก โปรดอย่าลืมว่าผู้เล่นสามารถออกจากทีมเมื่อไหร่ก็ได้ และสามารถเข้าร่วมหรือสร้างทีมใหม่ได้ นอกเหนือจากนี้ แชตยังมีระบบการรายงานที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง ซึ่งอนุญาตให้ผู้เล่นรายงานพฤติกรรมที่ละเมิดเงื่อนไขของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้จะอยู่ในส่วนถัดไป

รักษาความปลอดภัยด้วยตัวกรอง

เกมของเราใช้ตัวกรองคำเป็นแนวการป้องกันแรกต่อเนื้อหาที่ก่อกวน ซึ่งช่วยทำให้สภาพแวดล้อมปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่น และป้องกันไม่ให้ใช้ภาษาที่อาจสร้างความอันตรายภายในเกม ผู้ปกครองสามารถติดตามแชตในเกมเพื่อตรวจสอบว่าปฏิสัมพันธ์ปลอดภัย

ตัวกรองช่วยสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกและปลอดภัยด้วยการตรวจสอบการส่งข้อความและชื่อทั้งหมดภายในเกมของเราซึ่งรวมไปถึงแชต ชื่อผู้เล่น ชื่อทีม และคำบรรยาย การเปิดใช้ตัวกรองเป็นค่าเริ่มต้นและการันตีว่าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานระหว่างการเล่นเกมของ Supercell เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ตัวกรองที่เข้มงวดกว่าจะเปิดใช้ในการตั้งค่าสำหรับผู้เล่นวัยเยาว์และเหมาะกับเยาวชน

ทีมที่เหมาะกับเยาวชนใช้ตัวกรองที่เข้มงวดกว่า

เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้เล่นวัยเยาว์ให้ดียิ่งขึ้น เรามีมาตรการพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าเรากรองเนื้อหาที่อาจเผยข้อมูลส่วนตัวหรือพาผู้เล่นวัยเยาว์ออกไปยังพื้นที่อื่นโลกออนไลน์ ผู้เล่นวัยเยาว์สามารถเข้าร่วมทีมที่เหมาะกับเยาวชนเท่านั้น

อยากเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?

ตัวกรองคำ: สิ่งนี้คืออะไรและทำไมเราถึงใช้

การจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

การปกป้องความปลอดภัยในโลกออนไลน์ของเด็กคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา หากท่านคือผู้ปกครองหรือผู้ดูแล และต้องการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวที่เก็บมาจากบุตรหลานของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ เราจะประเมินและตอบกลับคำขอตามขั้นตอนของเรา รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะทำให้เราสามารถหรือไม่สามารถส่งมอบหรือลบข้อมูลนั้นๆ ได้

นี่คือสิ่งที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้รับ

ชื่อผู้ใช้

ผู้เล่นของเราถูกขอให้ตั้งชื่อผู้ใช้ระหว่างการฝึกสอนในเกม เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้เล่นของเรา เราได้เตือนผู้เล่นให้เลือกชื่อผู้เล่นที่ไม่ระบุตัวตนในชีวิตจริง ตัวกรองของเราจะขัดขวางการพยายามใช้ชื่อจริงในเกมในเชิงรุกตามนโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรมของเรา

ในบางเกมของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ผ่านการตั้งค่าในเกมได้ (เปิดเกม แตะที่ไอคอนเฟือง และหา “เปลี่ยนชื่อ”)

ข้อมูลการชำระเงิน

เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการซื้อในแอปเนื่องจากการทำธุรกรรมเรื่องการจ่ายชำระนั้นจะดำเนินการทั้งหมดผ่าน App Store ของ Apple หรือ Google Play (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านใช้) ด้วยอีเมลส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้นๆ

การตลาด

เราอาจส่งข่าวสารและอัปเดตเกี่ยวกับ Supercell และบริการของเราทางที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อกับบัญชี Supercell ID หากท่านยินยอมที่จะรับการตลาดโดยตรง เราจะไม่ส่งโฆษณาหรือข้อเสนอปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปยังผู้เล่นวัยเยาว์ในเกม และเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาให้กับบุคคลที่สามเพื่อเป้าหมายทางการตลาดหรือโฆษณา

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการประมวลผลข้อมูลจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การรายงานและขอความช่วยเหลือ

หากบุตรหลานของท่านพบปัญหาในเกม โปรดใช้ฟีเจอร์รายงานในเกมหรือติดต่อฝ่ายช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อขอความช่วยเหลือ

ท่านสามารถรายงานในเกมได้อย่างไร?

หากท่านหรือบุตรหลานของท่านพบข้อความแชตที่ก่อกวนซึ่งละเมิดนโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรมของ Supercell โปรดรายงานตามขั้นตอนทั่วไปดังต่อไปนี้:

  • เปิดแชตของเกม

  • หาข้อความที่ท่านต้องการรายงาน

  • แตะที่ข้อความและเลือก “รายงาน”

ในบางเกม ท่านยังสามารถรายงานชื่อผู้เล่นหรือชื่อทีมที่ก่อกวนได้ ท่านสามารถทำโดยไปยังที่หน้าผู้เล่นหรือหน้าทีม แตะชื่อที่ก่อกวน และจากนั้นแตะ “รายงาน” ตัวตนของท่านในฐานะผู้รายงานจะเป็นความลับ

ดูขั้นตอนการรายงานปัญหาภายในแต่ละเกม:

ต้องการติดต่อทีมฝ่ายสนับสนุนหรือไม่?

  • แตะที่เกมและไปยังเมนูการตั้งค่า (โดยปกติแล้วจะเป็นไอคอนเฟือง)

  • เลือก “ความช่วยเหลือและการสนับสนุน” ไปยังฟังก์ชันค้นหาเพื่อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของท่าน หากท่านหาบทความที่แก้ไขปัญหาของท่านไม่ได้ หาปุ่มแชตที่ด้านบนขวาเพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนโดยตรง

  • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาโดยละเอียด พร้อมส่ง ID ผู้เล่นและคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

ขอการสนับสนุนจากเว็บไซต์ Supercell

  • ไปยังเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Supercell: ฝ่ายสนับสนุนของ Supercell

  • เลือกเกมที่ท่านกำลังเล่นอยู่

  • ค้นหาผ่านคำถามที่พบบ่อยหรือใช้แบบฟอร์มติดต่อเพื่อรายงานปัญหาโดยตรง

เคล็ดลับการรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • เฉพาะเจาะจง: อธิบายปัญหาอย่างละเอียดซึ่งรวมไปถึงเกิดอะไรขึ้น เกิดขึ้นเมื่อไหร่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

  • ติดตามผล: หากท่านไม่ได้รับคำตอบหลังผ่านเวลาไปช่วงหนึ่ง ติดตามผลผ่านช่องทางฝ่ายช่วยสนับสนุนเดิม

ด้วยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ท่านสามารถช่วยเรารักษาสภาพแวดล้อมการเล่นเกมในเชิงบวกด้วยการทำให้แน่ใจว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้รับการรายงานและจัดการโดยทันที

เกิดอะไรขึ้นหลังจากรายงาน?

รายงานจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ดูแลของเรา และเราอาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบรายงานของท่าน เราให้ความสำคัญกับรายงานทั้งหมดอย่างจริงจัง และผู้เล่นที่เราพบว่าละเมิดนโนบายของเราจะได้รับบทลงโทษ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทลงโทษได้ที่นี่) การรายงานจะไม่ส่งผลให้ผู้เล่นที่ถูกรายงานได้รับบทลงโทษโดยอัตโนมัติ

หากเราพลาดสิ่งใดไป โปรดติดต่อที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุน หรือ parents@supercell.com พร้อมรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ รวมทั้ง ID ผู้เล่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง หากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราจะติดต่อกลับไป

Supercell รักษานโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรมอย่างไร

นี่คือวิธีที่เรารักษานโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรม:

สร้างนโยบายว่าสิ่งใดไม่สามารถทำได้

หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อสรุปพฤติกรรมที่เหมาะสม การละเมิดอาจส่งผลให้เกิดการระงับหรือแบนได้ อ่านนโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรมของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรายงานผู้เล่น

ผู้เล่นสามารถรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยในเกมได้ รายงานจะเป็นความลับและได้รับการสืบสวนอย่างละเอียด

การตรวจสอบด้วยตัวเอง

ผู้ดูแลของเราตรวจสอบรายงานผู้เล่นและตรวจดูเนื้อหาในเชิงรุกด้วยตัวเอง พร้อมทั้งดำเนินการอย่างเหมาะสมสำหรับการทำผิดกฎ

การตรวจสอบเชิงรุก

เราใช้ต้นแบบการตรวจจับหลากหลายแบบเพื่อเฝ้าสังเกตแชตในเกมเพื่อดูเนื้อหาที่เป็นอันตราย

นโยบายไม่ยอมรับพฤติกรรมรบกวน

เราจัดการการคุกคามและการรังแกอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการเล่นเกมในเชิงบวก

การสื่อสารและให้ความรู้

เราเตือนผู้เล่นให้เล่นอย่างยุติธรรมและรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยผ่านข้อความและมาตรการในเกม

การตรวจจับการโกง

เราใช้ระบบขั้นสูงในการตรวจจับและป้องกันการโกง เราอัปเดตระบบเป็นประจำเพื่อจัดการกับวิธีการใหม่ๆ

การอัปเดตเป็นประจำ

เราอัปเดตเกมของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขบั๊กและปิดช่องทางการฉวยประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าการเล่นเสมอภาคกัน

การคุ้มครองบัญชี

เราส่งเสริมให้ผู้เล่นใช้ Supercell ID เพื่อเข้าถึงความคืบหน้าในเกมจากที่ไหนหรือเมื่อใดก็ได้ การเปิดใช้การคุ้มครองบัญชีจะช่วยคุ้มครองบัญชีของผู้เล่นจากความพยายามกู้คืนที่มุ่งร้ายหรือปกป้องบัญชีในกรณีเปลี่ยนอุปกรณ์การเล่น

อ่านเกี่ยวกับการคุ้มครองบัญชี:

มีคำถามหรือไม่? - ขอความช่วยเหลือ

ขอการสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาการซื้อในแอป

ฉันทำการซื้อในแอป แต่ฉันไม่ได้รับสิ่งที่ฉันซื้อ ตอนนี้ต้องทำอย่างไร?

โดยปกติแล้วการทำธุรกรรมจะดำเนินการในทันที อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อย สิ่งที่ซื้ออาจใช้เวลามากถึง 48 ชั่วโมงเพื่อดำเนินการผ่าน Apple หรือ Google และจากนั้นจะปรากฏในเกมของผู้เล่นในภายหลัง เราขอแนะนำให้รีสตาร์ทแอปด้วยการปิดและเปิดใหม่ เพราะบางครั้งการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่อาจทำให้หน่วยเงินในแอปปรากฏขึ้น

หากเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมงและธุรกรรมยังไม่ปรากฏ นี่คือสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถทำได้:

  • ธุรกรรมของ Google: หากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราสามารถบริจาคเนื้อหาในเกมที่หายไปได้ ท่านไม่จำเป็นต้องติดต่อ Google เพราะเราสามารถจัดการเรื่องนี้ภายในบริษัทได้

  • ธุรกรรมของ Apple: หากผู้เล่นต้องการรับเนื้อหาในเกม เราสามารถช่วยจัดการเรื่องนี้ได้ หากท่านอยากได้เงินคืน ท่านต้องติดต่อ Apple โดยตรง

สำหรับการช่วยเหลือหรือปัญหาอื่นๆ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา

บุตรหลานของฉันบังเอิญซื้อในแอป ฉันขอเงินคืนได้หรือไม่?

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหลาย โดยปกติแล้ว จะไม่มีการคืนเงินให้กับการซื้อไอเทมผ่านเกมของเรา (การซื้อในแอป) แต่สามารถยกเว้นได้ในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อย

หากการซื้อในแอปนั้นทำในอุปกรณ์ของ Apple (iOS):

สำหรับการซื้อในแอปที่ทำในอุปกรณ์ของ Apple นั้น Supercell จะไม่สามารถดำเนินการคืนเงินได้โดยตรง การสนับสนุนสามารถหาได้จากหน้าฝ่ายสนับสนุนของ Apple โดยเลือก “การเรียกเก็บเงินและการสมัครรับ” และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

หากการซื้อในแอปนั้นทำในอุปกรณ์ของ Google (Android):

กรุณาส่งอีเมลไปที่ parents@supercell.com หรือติดต่อเราโดยตรงผ่านการสนับสนุนภายในเกม โดยไปที่ การตั้งค่า > การช่วยเหลือและสนับสนุน จากนั้นแตะที่ไอคอนลูกโป่งคำพูดสีฟ้าที่มุมขวามือด้านบนของจอเพื่อส่งข้อความ ข้อความที่ส่งจะต้องระบุชื่อเกมที่ทำการซื้อในแอป ชื่อผู้ใช้บัญชี และส่งใบเสร็จการซื้อในแอปด้วย ID การทำธุรกรรม (ที่ดูคล้ายแบบนี้ - GPA.1234-1234-1234-12345) ที่ตอนท้ายของเอกสารจะต้องมองเห็นได้ Google จะส่งใบเสร็จของการทำธุรกรรมไปให้ท่านทางอีเมลทุกครั้งที่ทำการซื้อในแอป

โปรดทราบ: Apple หรือ Google จะส่งใบเสร็จของการทำธุรกรรมไปให้ท่านทางอีเมลหลังจากทำการซื้อในแอปไม่นาน อย่างไรก็ตาม การซื้อในแอปอาจอยู่รวมกันหากซื้อไอเท็มจำนานมาก และอาจใช้เวลานานในการดำเนินการ ขั้นตอนหลังการซื้อในแอปเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงโดย Apple หรือ Google Supercell ไม่มีระบบการเรียกเก็บเงิน

ฉันจะดูประวัติการซื้อในแอปของตัวเองได้ที่ไหน?

เพื่อตรวจสอบประวัติการซื้อในแอป โปรดดูคำแนะนำข้างล่าง:

Android

  • เปิดแอป Google Play Store

  • แตะที่ไอคอนบัญชี

  • เลือก “การชำระเงินและการสมัครใช้บริการ”

  • เลือก “งบประมาณและประวัติ”

ท่านสามารถเข้าไปที่ Google Payments จากนั้นล็อกอินด้วยบัญชี Google ที่ต้องการ

iOS

  • เปิดการตั้งค่าในอุปกรณ์ของท่าน

  • แตะที่ชื่อผู้ใช้ของท่าน จากนั้นแตะ “สื่อและการซื้อ”

  • ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของท่าน

  • แตะที่ “ประวัติการซื้อ”

นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์ในการดูประวัติการซื้อในแอปของ iOS จากแพลตฟอร์มอื่น

ฉันเห็นเว็บอื่นที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ภายในเกมของ Supercell ฉันซื้อจากพวกเขาได้หรือไม่?

เว็บไซต์บุคคลที่สามบางแห่ง (เช่น เว็บไซต์ใดก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในโดเมน supercell.com) สัญญาว่าจะมอบไอเท็มฟรีหรือข้อเสนอที่ดีเกินจริง จากนั้นเว็บไซต์เหล่านี้จะพยายามเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เงิน หรือทั้งสองอย่าง อย่าโดนหลอก! เว็บดังกล่าวมักทำให้บัญชีของท่านถูกเจาะ และท่านมักจะไม่ได้รับของในเกมตามที่สัญญาไว้ ในบางกรณี ผู้ขายบุคคลที่สามจะล็อกอินเข้าบัญชีเกมของท่านเพื่อส่งของในเกมซึ่งส่งผลให้บัญชีของท่านถูกขโมยได้ การขาย ไถ่ถอน หรือแลกเปลี่ยนเงินเสมือนในเกมนั้นไม่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการให้บริการของเรา

อย่าลืมว่า: วิธีเดียวในการซื้อในแอปคือการทำผ่านเกมในอุปกรณ์มือถือเท่านั้น การซื้อผ่านเบราว์เซอร์กับ Supercell ใดๆ ก็ตามจะทำผ่านเว็บไซต์ภายใต้โดเมน supercell.com เท่านั้น

สิ่งสำคัญ: เราไม่ใช้รหัสผ่าน เราใช้รหัสการยืนยันตนเองเท่านั้น ในกรณีคำขอเพื่อกู้คืนบัญชี เราต้องการรหัสยืนยันตนเองจากผู้เล่นเพื่อกู้คืนให้สำเร็จ ท่านไม่ควรแบ่งปันรหัสยืนยันตนเองกับใครนอกเหนือจากฝ่ายสนับสนุนของ Supercell

ฉันได้รับบิลสำหรับการซื้อในแอปที่ฉันไม่ได้เป็นคนซื้อ ฉันควรทำอย่างไรหากสงสัยว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้น?

หากท่านหรือใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านไม่ได้เล่นหนึ่งในเกมของเรา แต่ท่านได้ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในเกมผ่านเกมของเรา มีความเป็นไปได้ว่าบัญชี Google หรือ Apple อาจถูกเจาะ หากเป็นเช่นนั้น ให้ติดต่อ Apple หรือ Google ทันทีตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

สำหรับอุปกรณ์ Apple (iOS):

ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Apple และเลือก “การเรียกเก็บเงินและการสมัครรับข้อมูล” จากนั้นตัวเลือกที่เหมาะสมกับท่านที่สุด

สำหรับอุปกรณ์ Google (Android):

โปรดส่งอีเมลไปที่ parents@supercell.com ในข้อความโปรดระบุชื่อเกมที่มีการซื้อในแอปและแนบใบเสร็จของการซื้อในแอปมาด้วย ID การทำธุรกรรม (ที่ดูคล้ายแบบนี้ - GPA.1234-1234-1234-12345) ที่ตอนท้ายของเอกสารจะต้องมองเห็นได้ Google จะส่งใบเสร็จของการทำธุรกรรมไปให้ท่านทางอีเมลในทุกครั้งที่ทำการซื้อในแอป

หากท่านติดต่อ Google เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงแล้วพวกเขาส่งท่านมาหาเรา กรุณาติดต่อเราที่ transactions@supercell.com อย่าลืมแนบรายละเอียดเฉพาะ เช่น เกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ รวมทั้งใบเสร็จยืนยันการทำธุรกรรม ฯลฯ

ขอการสนับสนุนเรื่องบัญชีสูญหาย

ฉันสูญเสียการเข้าถึงบัญชีของฉัน ฉันจะเอาบัญชีคืนมาได้อย่างไร?

หากผู้เล่นสูญเสียการเข้าถึงบัญชี Supercell นี่คือขั้นตอนที่ทำได้เพื่อกู้คืนบัญชี:

ใช้การกู้คืน Supercell ID

ดูอีเมลเพื่อหา Supercell ID: หากท่านได้สร้าง Supercell ID ท่านควรมีอีเมลยืนยัน ค้นหากล่องขาเข้าอีเมลเพื่อหา "Supercell ID" เพื่อหาอีเมลบัญชี

ล็อกอินโดยใช้ Supercell ID: เปิดเกมของ Supercell ใดก็ได้ (เช่น Clash of Clans, Clash Royale ฯลฯ) และแตะที่ "ล็อกอินด้วย Supercell ID" เพื่อดูว่าบัญชีลงทะเบียนไว้หรือไม่ หากลงทะเบียนไว้ ท่านสามารถล็อกอินโดยใช้อีเมลที่เชื่อมต่อกับ Supercell ID

หากไม่มีการเข้าถึงด้วยอีเมลหรือบัญชี โปรดติดต่อเราผ่านเกมเพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อใดที่ท่านมีอีเมลที่เชื่อมต่อแล้ว เปิดเกม และไปยังการตั้งค่า

  • เลือกความช่วยเหลือและการสนับสนุน

  • แตะที่ลูกโป่งคำพูดสีฟ้า

  • เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบัญชีและ Supercell ID

เราจะยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีผ่านคำถามจำนวนหนึ่ง เมื่อได้รับการยืนยัน ท่านจะสามารถกู้คืนความคืบหน้าในเกมได้

ติดต่อสำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

ฉันจะติดต่อ Supercell ได้อย่างไร?

ท่านสามารถติดต่อเราโดยตรงได้อย่างง่ายดายภายในเกมหรือทางอีเมล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีของเรายินดีที่จะตอบคำถามของท่านตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในภาษาดังต่อไปนี้: อารบิก จีน (ตัวย่อและตัวเต็ม) อังกฤษ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส รัสเซีย สเปน และตุรกี

ผ่านอีเมล

ท่านสามารถส่งอีเมลมาหาเราที่ parents@supercell.com อย่าลืมแจ้งรายละเอียดที่อาจเป็นประโยชน์ เช่น เกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ID หรือผู้เล่นที่เกี่ยวข้องมาในอีเมลของท่านด้วย โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ได้อยู่ในข้อมูลสำหรับฝ่ายสนับสนุน

ในเกม

กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เปิดเกม

  • เปิดการตั้งค่า (แตะที่ไอคอนเฟือง)

  • แตะที่ “ความช่วยเหลือและการสนับสนุน”

  • แตะที่ลูกโป่งคำพูดสีฟ้าที่มุมขวามือด้านบน

สถานที่ตั้งออฟฟิศ

สำนักงานใหญ่ของ Supercell ตั้งอยู่ที่เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นอกเหนือจากนี้เรายังมีออฟฟิศในซานฟรานซิสโก เซี่ยงไฮ้ โซล และลอนดอน

ส่วนอื่นๆ ในฮับความปลอดภัย

