ท่านอาจมาที่หน้าเพจนี้ด้วยเหตุผลว่าคนที่ท่านรักกำลังเล่นหนึ่งในเกมของเรา และสงสัยว่า “พวกเขาปลอดภัยในเกมหรือไม่?”
เราเข้าใจดี มาคุยเรื่องความปลอดภัยกันดีกว่า ฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับอายุ การซื้อในเกม ความเป็นส่วนตัว — ทุกข้อกังวลที่เราให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ดังนั้นเราจึงอยู่ที่นี่เพื่อให้ข้อมูลเพื่อให้ท่านรู้สึกว่าท่านสามารถจัดการเรื่องนี้ได้
เพื่อมอบคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเล่นเกมออนไลน์ให้แก่ผู้ปกครอง เราได้จัดทำคู่มือผู้ปกครองด้วยความร่วมมือกับ Internet Matters องค์กรชั้นนำด้านความปลอดภัยในโลกออนไลน์ คู่มือนี้จะมอบข้อมูลจำนวนมากที่จะช่วยให้เด็กปลอดภัยขณะสนุกกับการเล่นเกมมือถือ และได้รับประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุด
หาคำตอบสำหรับคำถามที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับการจัดการการควบคุมในโลกโซเชียล เวลาการใช้หน้าจอ การจำกัดอายุ การซื้อในแอป ความเป็นส่วนตัว และอื่นๆ อีกมากมาย
หลักการของเรา
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นของเราสามารถสนุกกับเกมของ Supercell ได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราจึงมีหลักการชุดหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้เล่นได้ดีมาอย่างต่อเนื่อง:
เคารพผู้เล่น: เราทุ่มเทความตั้งใจอย่างแรงกล้าเพื่อสร้างเกมที่เพลิดเพลินที่สุด เราเน้นที่คุณภาพของเกมเหนือเป้าหมายระยะสั้น
ความโปร่งใสและการควบคุม: เราต้องการให้ผู้เล่นสามารถควบคุมประสบการณ์การเล่นในเกมของเราได้ ก่อนการดาวน์โหลด ผู้เล่นจะต้องได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาของเกมและรับทราบเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อในแอปใดๆ ก็ตาม
การสนับสนุนที่ตอบสนองรวดเร็ว: หากท่านหรือบุตรหลานของท่านพบปัญหาภายในเกมของเรา การหาทางแก้ไขควรเป็นไปได้อย่างง่ายดาย เรามีแนวทางเช่นเดียวกับคู่มือนี้ และช่วยเหลือท่านในการติดต่อกับบริษัทที่เหมาะสมกับปัญหาที่ท่านพบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (โดยทั่วไปแล้วจะจัดการโดย Google หรือ Apple) หรือตัวเกมเอง (จัดการโดยเรา)
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมของผู้เล่นปลอดภัย สนุก และปราศจากเรื่องน่ากังวลใจ
เข้าใจเกมมือถือของ Supercell
สิ่งที่เด็กสามารถทำได้ในเกมของ Supercell
เล่นเกม
Supercell มีเกมหลากหลายประเภทที่เด็กสามารถเล่นได้ซึ่งรวมไปถึง Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale และ Brawl Stars
สื่อสารกับผู้อื่น
เข้าร่วมทีม: ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมทีม (แคลน ละแวกบ้าน คลับ หรือกองกำลังพิเศษ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละเกม) เพื่อพูดคุย บริจาคทรัพยากร และเข้าร่วมอีเวนท์เกมด้วยกัน
ระบบเพื่อน: ผู้เล่นสามารถเพิ่มเพื่อนเพื่อส่งหรือรับการต่อสู้ฉันมิตร จัดทีม และแบ่งปันความคืบหน้าเกม เรามีการป้องกันเฉพาะเจาะจงเพื่อปกป้องเด็กจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและรักษาความเป็นส่วนตัวในฟีเจอร์โซเชียล ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
เข้าร่วมอีเวนท์และความท้าทาย
บางครั้ง เกมมีอีเวนท์พิเศษหรือความท้าทายแบบจำกัดเวลาที่มอบรางวัลและประสบการณ์เล่นพิเศษ
ปรับประสบการณ์การเล่นในแบบของตัวเอง
ผู้เล่นสามารถปรับแต่งหมู่บ้าน ฟาร๋ม แผนที่ และองค์ประกอบในเกมเพื่อปรับประสบการณ์เล่นในเกมในแบบของตัวเอง
ทำการซื้อในแอป
เด็กมีทางเลือกแบบไม่บังคับในการซื้อในแอปเพื่อเร่งความคืบหน้า ซื้อไอเท็มความสวยงาม หรือรับทรัพยากรที่ทรงพลัง (ผ่านการดูแลของผู้ปกครองและแนวทางการป้องกันที่เรามี ดูที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
ทำการซื้อในสโตร์ Supercell
เด็กมีตัวเลือกในการซื้อที่ store.supercell.com แทนที่การซื้อในแอป ผู้ปกครองสามารถควบคุมการเข้าถึงของเด็กในการเยี่ยมชมหรือซื้อของในสโตร์ (ดูที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
การเข้าร่วมโปรแกรม ID Rewards ของ Supercell
เด็กมีตัวเลือกในการสะสมแต้มและรับรางวัลที่ id.supercell.com ผู้ปกครองสามารถควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมของเด็ก (ดูที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
การทำงานของเกมของ Supercell
วิธีหาเกม - ภายใน App Store
เกมของเราให้บริการทั่วโลกฟรีในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต iOS และ Android เพื่อเริ่มเล่นหนึ่งในเกมของเรา เพียงดาวน์โหลดแอปของเกมไปยังอุปกรณ์ผ่าน Google Play Store (สำหรับอุปกรณ์ Android) หรือ Apple App Store (สำหรับอุปกรณ์ iOS)
มีเกมอะไรให้บริการบ้าง?
เราได้เปิดตัว 7 เกมทั่วโลกซึ่งแต่ละเกมจะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างกัน:
เกมทั้งหมดของเราออกแบบเพื่อให้เรียนรู้และเล่นได้อย่างง่ายดาย แต่ก็มอบความเข้มข้นและซับซ้อนสำหรับผู้เล่นที่อยากสนุกกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าท่านจะสนุกกับการสร้างหรือการวางกลยุทธ์ การเล่นที่ตื่นเต้นรวดเร็ว หรือโลกจำลองแสนผ่อนคลาย เรามีเกมหลากหลายแนวสำหรับทุกคน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมของเราได้ที่นี่
การจำกัดอายุในเกมของ Supercell คืออะไร?
เกมของเราไม่มีการจำกัดอายุโดยทั่วไป เราได้สร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่เหมาะสมสำหรับผู้เล่นวัยเยาว์และสร้างเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับบางฟีเจอร์ตามความยินยอมของผู้ดูแลตามกฎหมาย นอกจากนี้ ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการของเรา ผู้เล่นที่อายุต่ำกว่าอายุบรรลุนิติภาวะในประเทศที่อาศัยอยู่จะต้องได้รับความยินยอมตามข้อตกลงการให้บริการจากผู้ดูแลตามกฎหมายก่อนลงทะเบียนบัญชี
โปรดทราบ: เมื่อท่านดาวน์โหลดเกมของเราจาก Google Play หรือ App Store ของ Apple ท่านจะเห็นอายุที่แนะนำในคำอธิบายของแอป การจำแนกอายุหรือวุฒิภาวะเหล่านี้มีเฉพาะสำหรับความเหมาะสมทางด้านเนื้อหาเท่านั้น (คล้ายคลึงกับการจัดเรตติ้งภาพยนตร์ เช่น G, PG, หรือ PG-13 ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเกมเพลย์ อนิเมชั่น หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ได้รับการประเมินผลโดยฝ่ายจัดเรตติ้งที่เกี่ยวข้อง เรตติ้งเหล่านี้กำหนดโดยบุคคลที่สามอย่างเป็นอิสระและอาจจะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการของเรา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าการจำแนกนี้นิยามอย่างไร กรุณาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ Apple และ Google
เกมของ Supercell เล่นฟรีหรือไม่?
เกมของ Supercell ทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ฟรี แต่มีทางเลือก “การซื้อในแอป” ด้วย การซื้อในแอปไม่ใช่เงื่อนไขในการเล่นเกม แต่สามารถใช้เพื่อช่วยเสริมบางส่วนประกอบของการเล่นเกมได้ ตัวอย่างเช่น ราคาของการซื้อในแอปหลากหลายตั้งแต่ $0.99 ถึง $99.99 (ไม่รวมภาษี) ใน app store ของสหรัฐฯ การซื้อในแอปนั้นจ่ายกันด้วยเงินจริง และมีป้ายบอกชัดเจน การซื้อในเกมสามารถสามารถเข้าถึงได้ “ในแอป” ซึ่งหมายความว่าจะพบตัวเลือกการซื้อได้ในแอปของเกมเท่านั้น
เกมของ Supercell มอบอะไรให้บ้าง?
เกมของ Supercell ออกแบบมาเพื่อให้เล่นสนุก และยังสามารถมอบประสบการณ์ดีๆ นอกเหนือจากการเล่นได้ เมื่อสนุกกับเกมในการเล่นที่เหมาะสมและด้วยคำแนะนำจากผู้ปกครอง เกมสามารถช่วยให้เด็ก:
การคิดอย่างมีกลยุทธ์: เกมอย่าง "Clash of Clans" และ "Clash Royale" เน้นการวางกลยุทธ์แบบเรียลไทม์และสนับสนุนให้ผู้เล่นวางแผนล่วงหน้า ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และปรับกลยุทธ์เพื่อแก้สถานการณ์
การร่วมมือและการสื่อสาร: เกมมักต้องการให้ผู้เล่นทำงานร่วมกันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกันซึ่งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและช่วยให้ผู้เล่นสร้างทักษะในการสื่อสาร
การแสดงความสร้างสรรค์: ผู้เล่นสามารถปรับแต่งหมู่บ้าน ทีม และสิ่งแวดล้อมโดยใช้จินตนาการเพื่อสร้างโลกในเกมของตัวเอง
การแบ่งปันช่วงเวลาด้วยกัน: สมาชิกครอบครัวสามารถเล่นด้วยกันหรือสนับสนุนกันและกัน และเปลี่ยนเวลาเล่นเกมในจอโทรศัพท์มือถือเป็นเวลาที่ใช้ร่วมกัน
รายการความปลอดภัยในโลกออนไลน์
เกมของ Supercell มอบความสนุกและการเล่นกับผู้อื่น ใช้ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อช่วยทำให้ประสบการณ์การเล่นปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับลูกของท่าน
ช่วยเด็กด้วยการดูแลสิ่งต่างๆ ให้ปลอดภัยและยุติธรรมใน Supercell
สิ่งใดบ้างที่ห้ามทำในแพลตฟอร์ม?
นโยบายและเงื่อนไขการให้บริการของเราออกแบบมาเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการเล่นเกมในเชิงบวก นี่คือสรุปโดยรวมว่าสิ่งใดห้ามทำในแพลตฟอร์มของ Supercell:
สำหรับแนวทางอย่างละเอียดและเฉพาะเจาะจง เราแนะนำให้ผู้เล่นดูนโยบายของเราเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
การเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรม
เงื่อนไขการให้บริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายเนื้อหาแฟนเกม
จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้เล่นละเมิดนโยบายของเรา?
การละเมิดนโยบายของเราอาจนำไปสู่บทลงโทษหลายประเภทซึ่งรวมไปถึงการระงับชั่วคราวหรือการแบนถาวรจากเกมของเรา การบังคับใช้ของเราออกแบบมาเพื่อดูให้แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมการเล่นเกมจะยุติธรรม ปลอดภัย และสนุกสำหรับทุกคน เราใช้ทั้งระบบอัตโนมัติและการตรวจสอบด้วยคนจริงเพื่อตรวจจับและจัดการกับการละเมิด หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขและนโยบายของเรา เราขอสนับสนุนให้ท่านรายงานเรื่องนี้แก่เรา
นี่คือการสรุปบทลงโทษบัญชีที่สามารถเกิดขึ้นได้:
อยากทราบเพิ่มเติมอีกหรือไม่?
สนับสนุนการเล่นเกมที่ปลอดภัยมากขึ้น
ผู้เล่นสามารถใช้เครื่องมือใดได้บ้างเพื่อสนุกกับประสบการณ์การเล่นที่ปลอดภัยมากขึ้นในเกมของ Supercell?
ที่ Supercell เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการหาวิธีที่จะทำให้เกมของเราสามารถเล่นได้อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย นี่คือเครื่องมือที่เรามี:
Supercell ID
Supercell ID คือระบบจัดการบัญชีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยผู้เล่นบันทึกและจัดการกับความคืบหน้าในเกมของ Supercell ต่างๆ ระบบช่วยให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงบัญชีเกมจากอุปกรณ์หลายเครื่องและช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลเกมได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
ผู้ปกครองสามารถใช้ฟีเจอร์ดังต่อไปนี้เพื่อจัดการและติดตามความเคลื่อนไหวในการเล่นเกมของบุตรหลานในเกมของ Supercell ทั้งหมด
สร้าง Supercell ID สำหรับเด็ก
ผู้ปกครองสามารถสร้าง Supercell ID ด้วยการใช้อีเมลที่ผู้ปกครองสามารถควบคุมได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีและดูให้แน่ใจว่าบัญชีของบุตรหลานปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
รักษาข้อมูลบัญชี
เรามีระบบล็อกอินที่ปลอดภัยที่จะช่วยป้องกันการเข้าถึงบัญชีเกมของเด็กที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านการยืนยันอีเมล 2 ขั้นตอน เมื่อผู้เล่นล็อกอินเข้าบัญชี Supercell ID ของตัวเอง รหัสยืนยันจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อกับบัญชี จึงไม่จำเป็นที่ต้องจำรหัสผ่าน
รายชื่อเพื่อน
Supercell ID ช่วยให้ผู้เล่นเชื่อมต่อกับเพื่อน ผู้ปกครองสามารถติดตามและจัดการรายชื่อเพื่อนของบุตรหลานเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาติดต่อเฉพาะกับคนที่รู้จักและเชื่อถือได้เท่านั้น
นี่คือวิธีการติดตั้ง Supercell ID ของท่าน
สโตร์ Supercell และ ID Rewards
สโตร์ Supercell ในเว็บไซต์จะมอบโบนัสพิเศษให้กับผู้เล่นซึ่งไม่มีในร้านค้าในแอป ผู้เล่นต้องล็อกอินเข้าสโตร์ด้วย Supercell ID ผู้ปกครองที่เป็นคนตั้งค่า Supercell ID ให้กับลูกจะสามารถแบ่งปันล็อกอิน Supercell ID กับลูกของท่านได้ โปรแกรม ID Rewards ในเว็บไซต์จะมอบรางวัลให้กับผู้เล่นเมื่อทำภารกิจในเกมและในสโตร์ Supercell เสร็จสิ้น ผู้เล่นยังต้องล็อกอินเข้า ID Rewards ด้วย Supercell ID
ตราบใดที่ไม่มีข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต) เก็บไว้ในสโตร์ ท่านจะไม่สามารถทำการซื้อในแอปได้
ใช้การตั้งค่าในอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเล่นเกมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
นอกจากแพลตฟอร์ม Supercell แล้ว ท่านยังสามารถใช้การตั้งค่าในอุปกรณ์เพื่อช่วยจำกัดการซื้อในแอปเพื่อป้องกันการซื้อที่ไม่ได้ตั้งใจหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการจำกัดเวลาที่อยู่หน้าจอด้วย
จัดการการซื้อในแอป
ตราบใดที่ไม่มีข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต) เก็บไว้ในอุปกรณ์ของเด็ก ท่านจะไม่สามารถทำการซื้อในแอปได้ หากมีข้อมูลการชำระเงินของผู้ปกครองในอุปกรณ์เพื่อให้เด็กทำการซื้อในแอป การปรับการตั้งค่าในการป้องกันรหัสผ่านหรือการปิดการซื้อในแอปทั้งหมดในภายหลังนั้นสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต
การตั้งค่าการซื้อในแอปสามารถปรับได้โดยตรงในอุปกรณ์ โดยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ ดูคำแนะนำสำหรับแต่ละอุปกรณ์ได้ด้านล่าง:
อุปกรณ์ Apple iOS (เช่น iPhone หรือ iPad)
อุปกรณ์ Google Android (เช่น Samsung Galaxy, OnePlus, HTC, Nexus ฯลฯ)
ตั้งค่าการจำกัดเวลาในการเล่นเกม
ผู้ปกครองสามารถจัดการการใช้อุปกรณ์ของบุตรหลานด้วยการตั้งค่าการจำกัดเวลาผ่านการตั้งค่าของอุปกรณ์หรือแอปบุคคลที่สาม หากผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานพักจากการเล่นเกม ท่านยังมีทางเลือกกันตัวเองที่ผู้ปกครองสามารถส่งคำในนามของบุตรหลานได้ เมื่อบุตรหลานต้องการกลับมาเล่นอีกครั้ง เราสามารถช่วยหยุดการระงับบัญชีและคืนความคืบหน้าของพวกเขาได้
วิธีตั้งค่าเวลาอยู่กับหน้าจอในอุปกรณ์ของเด็ก
Google Play Store (Android):
ท่านสามารถใช้แอป Google Family Link เพื่อตั้งกฎดิจิตัลพื้นฐาน จัดการแอป และติดตามเวลาอยู่กับหน้าจอของอุปกรณ์ของเด็กได้ แอปนี้จะช่วยให้ท่านสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองสำหรับการซื้อในแอปทั้งหมด ดูวิธีจาก Google ได้ที่นี่
Apple App Store (iOS):
การตั้งค่าเวลาอยู่กับหน้าจอช่วยทำให้ท่านสามารถจำกัดเวลาสำหรับแอปหรือหมวดหมู่โดยเฉพาะบนอุปกรณ์ของเด็ก ท่านยังสามารถจำกัดการซื้อในแอปและกำหนดการจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวได้ ดูวิธีจาก Apple ได้ที่นี่
แชตทำงานอย่างไรในเกมของ Supercell?
เกมของ Supercell มีระบบแชตในเกม ผู้เล่นจำนวนมากของเรามีความสุขกับการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแชต และเราตั้งใจทำงานเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับเรื่องนี้
แชตพันธมิตร
ในเกมทั้งหมดของเรา ผู้เล่นสามารถพูดคุยกับผู้เล่นคนอื่นผ่านการเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตร (ซึ่งเรียกว่ากองกำลังพิเศษ แคลน คลับ ทีม กลุ่ม ล็อบบี้ หรือละแวกบ้าน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละเกม) พันธมิตรคือกลุ่มโซเชียลที่ผู้เล่นสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นมารวมตัวกันเพื่อร่วมมือหรือแข่งขันกันภายในเกม เมื่อท่านเข้าร่วมพันธมิตรแล้ว ท่านจะสามารถเข้าถึงระบบแชตพันธมิตรและพูดคุยกับสมาชิกในพันธมิตรของท่านได้ พันธมิตรอาจเป็นแบบกลุ่มปิด เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญ หรือเปิดสำหรับทุกคนก็ได้ ใน mo.co ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมแชตกลุ่มระดับโลกที่มีขนาดใหญ่กว่าเรียกว่าชุมชนซึ่งมีตัวกรองคำในแชตที่เข้มงวดกว่า
ถึงแม้แชตพันธมิตรจะจำกัดอยู่ที่การส่งข้อความ แต่การเตือนผู้เล่นวัยเยาว์ให้ระวังเรื่องร่องรอยทางดิจิตัลยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ เมื่อส่งข้อความแล้ว ข้อความอาจถูกถ่ายภาพหน้าจอ ส่งต่อ และโพสต์ที่ไหนก็ได้ในโลกออนไลน์
ฟีเจอร์ความปลอดภัย
แชตพันธมิตรทั้งหมดมีตัวกรองอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับอายุของผู้เล่นและสถานะของทีม ดังนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองต้องดูให้แน่ใจว่าอายุของบุตรหลานตั้งค่าอย่างถูกต้องในเกม ซึ่งจะช่วยให้ระบบใช้ตัวกรองและการจำกัดด้านอายุที่เหมาะสม
ท่านควรแนะนำบุตรหลานของท่านให้ออกจากแชตหรือเกม และพูดคุยกับท่านเมื่อพวกเขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อคุยกับคนที่ไม่รู้จัก โปรดอย่าลืมว่าผู้เล่นสามารถออกจากทีมเมื่อไหร่ก็ได้ และสามารถเข้าร่วมหรือสร้างทีมใหม่ได้ นอกเหนือจากนี้ แชตยังมีระบบการรายงานที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง ซึ่งอนุญาตให้ผู้เล่นรายงานพฤติกรรมที่ละเมิดเงื่อนไขของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้จะอยู่ในส่วนถัดไป
รักษาความปลอดภัยด้วยตัวกรอง
เกมของเราใช้ตัวกรองคำเป็นแนวการป้องกันแรกต่อเนื้อหาที่ก่อกวน ซึ่งช่วยทำให้สภาพแวดล้อมปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่น และป้องกันไม่ให้ใช้ภาษาที่อาจสร้างความอันตรายภายในเกม ผู้ปกครองสามารถติดตามแชตในเกมเพื่อตรวจสอบว่าปฏิสัมพันธ์ปลอดภัย
ตัวกรองช่วยสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกและปลอดภัยด้วยการตรวจสอบการส่งข้อความและชื่อทั้งหมดภายในเกมของเราซึ่งรวมไปถึงแชต ชื่อผู้เล่น ชื่อทีม และคำบรรยาย การเปิดใช้ตัวกรองเป็นค่าเริ่มต้นและการันตีว่าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานระหว่างการเล่นเกมของ Supercell เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ตัวกรองที่เข้มงวดกว่าจะเปิดใช้ในการตั้งค่าสำหรับผู้เล่นวัยเยาว์และเหมาะกับเยาวชน
ทีมที่เหมาะกับเยาวชนใช้ตัวกรองที่เข้มงวดกว่า
เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้เล่นวัยเยาว์ให้ดียิ่งขึ้น เรามีมาตรการพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าเรากรองเนื้อหาที่อาจเผยข้อมูลส่วนตัวหรือพาผู้เล่นวัยเยาว์ออกไปยังพื้นที่อื่นโลกออนไลน์ ผู้เล่นวัยเยาว์สามารถเข้าร่วมทีมที่เหมาะกับเยาวชนเท่านั้น
อยากเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?
การจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
การปกป้องความปลอดภัยในโลกออนไลน์ของเด็กคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา หากท่านคือผู้ปกครองหรือผู้ดูแล และต้องการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวที่เก็บมาจากบุตรหลานของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ เราจะประเมินและตอบกลับคำขอตามขั้นตอนของเรา รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะทำให้เราสามารถหรือไม่สามารถส่งมอบหรือลบข้อมูลนั้นๆ ได้
นี่คือสิ่งที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้รับ
ชื่อผู้ใช้
ผู้เล่นของเราถูกขอให้ตั้งชื่อผู้ใช้ระหว่างการฝึกสอนในเกม เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้เล่นของเรา เราได้เตือนผู้เล่นให้เลือกชื่อผู้เล่นที่ไม่ระบุตัวตนในชีวิตจริง ตัวกรองของเราจะขัดขวางการพยายามใช้ชื่อจริงในเกมในเชิงรุกตามนโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรมของเรา
ในบางเกมของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ผ่านการตั้งค่าในเกมได้ (เปิดเกม แตะที่ไอคอนเฟือง และหา “เปลี่ยนชื่อ”)
ข้อมูลการชำระเงิน
เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการซื้อในแอปเนื่องจากการทำธุรกรรมเรื่องการจ่ายชำระนั้นจะดำเนินการทั้งหมดผ่าน App Store ของ Apple หรือ Google Play (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านใช้) ด้วยอีเมลส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้นๆ
การตลาด
เราอาจส่งข่าวสารและอัปเดตเกี่ยวกับ Supercell และบริการของเราทางที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อกับบัญชี Supercell ID หากท่านยินยอมที่จะรับการตลาดโดยตรง เราจะไม่ส่งโฆษณาหรือข้อเสนอปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปยังผู้เล่นวัยเยาว์ในเกม และเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาให้กับบุคคลที่สามเพื่อเป้าหมายทางการตลาดหรือโฆษณา
โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการประมวลผลข้อมูลจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
การรายงานและขอความช่วยเหลือ
หากบุตรหลานของท่านพบปัญหาในเกม โปรดใช้ฟีเจอร์รายงานในเกมหรือติดต่อฝ่ายช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อขอความช่วยเหลือ
ท่านสามารถรายงานในเกมได้อย่างไร?
หากท่านหรือบุตรหลานของท่านพบข้อความแชตที่ก่อกวนซึ่งละเมิดนโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรมของ Supercell โปรดรายงานตามขั้นตอนทั่วไปดังต่อไปนี้:
เปิดแชตของเกม
หาข้อความที่ท่านต้องการรายงาน
แตะที่ข้อความและเลือก “รายงาน”
ในบางเกม ท่านยังสามารถรายงานชื่อผู้เล่นหรือชื่อทีมที่ก่อกวนได้ ท่านสามารถทำโดยไปยังที่หน้าผู้เล่นหรือหน้าทีม แตะชื่อที่ก่อกวน และจากนั้นแตะ “รายงาน” ตัวตนของท่านในฐานะผู้รายงานจะเป็นความลับ
ดูขั้นตอนการรายงานปัญหาภายในแต่ละเกม:
ต้องการติดต่อทีมฝ่ายสนับสนุนหรือไม่?
แตะที่เกมและไปยังเมนูการตั้งค่า (โดยปกติแล้วจะเป็นไอคอนเฟือง)
เลือก “ความช่วยเหลือและการสนับสนุน” ไปยังฟังก์ชันค้นหาเพื่อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของท่าน หากท่านหาบทความที่แก้ไขปัญหาของท่านไม่ได้ หาปุ่มแชตที่ด้านบนขวาเพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนโดยตรง
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาโดยละเอียด พร้อมส่ง ID ผู้เล่นและคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ขอการสนับสนุนจากเว็บไซต์ Supercell
ไปยังเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Supercell: ฝ่ายสนับสนุนของ Supercell
เลือกเกมที่ท่านกำลังเล่นอยู่
ค้นหาผ่านคำถามที่พบบ่อยหรือใช้แบบฟอร์มติดต่อเพื่อรายงานปัญหาโดยตรง
เคล็ดลับการรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เฉพาะเจาะจง: อธิบายปัญหาอย่างละเอียดซึ่งรวมไปถึงเกิดอะไรขึ้น เกิดขึ้นเมื่อไหร่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ติดตามผล: หากท่านไม่ได้รับคำตอบหลังผ่านเวลาไปช่วงหนึ่ง ติดตามผลผ่านช่องทางฝ่ายช่วยสนับสนุนเดิม
ด้วยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ท่านสามารถช่วยเรารักษาสภาพแวดล้อมการเล่นเกมในเชิงบวกด้วยการทำให้แน่ใจว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้รับการรายงานและจัดการโดยทันที
เกิดอะไรขึ้นหลังจากรายงาน?
รายงานจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ดูแลของเรา และเราอาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบรายงานของท่าน เราให้ความสำคัญกับรายงานทั้งหมดอย่างจริงจัง และผู้เล่นที่เราพบว่าละเมิดนโนบายของเราจะได้รับบทลงโทษ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทลงโทษได้ที่นี่) การรายงานจะไม่ส่งผลให้ผู้เล่นที่ถูกรายงานได้รับบทลงโทษโดยอัตโนมัติ
หากเราพลาดสิ่งใดไป โปรดติดต่อที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุน หรือ parents@supercell.com พร้อมรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ รวมทั้ง ID ผู้เล่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง หากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราจะติดต่อกลับไป
Supercell รักษานโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรมอย่างไร
นี่คือวิธีที่เรารักษานโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรม:
สร้างนโยบายว่าสิ่งใดไม่สามารถทำได้
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อสรุปพฤติกรรมที่เหมาะสม การละเมิดอาจส่งผลให้เกิดการระงับหรือแบนได้ อ่านนโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรมของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบรายงานผู้เล่น
ผู้เล่นสามารถรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยในเกมได้ รายงานจะเป็นความลับและได้รับการสืบสวนอย่างละเอียด
การตรวจสอบด้วยตัวเอง
ผู้ดูแลของเราตรวจสอบรายงานผู้เล่นและตรวจดูเนื้อหาในเชิงรุกด้วยตัวเอง พร้อมทั้งดำเนินการอย่างเหมาะสมสำหรับการทำผิดกฎ
การตรวจสอบเชิงรุก
เราใช้ต้นแบบการตรวจจับหลากหลายแบบเพื่อเฝ้าสังเกตแชตในเกมเพื่อดูเนื้อหาที่เป็นอันตราย
นโยบายไม่ยอมรับพฤติกรรมรบกวน
เราจัดการการคุกคามและการรังแกอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการเล่นเกมในเชิงบวก
การสื่อสารและให้ความรู้
เราเตือนผู้เล่นให้เล่นอย่างยุติธรรมและรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยผ่านข้อความและมาตรการในเกม
การตรวจจับการโกง
เราใช้ระบบขั้นสูงในการตรวจจับและป้องกันการโกง เราอัปเดตระบบเป็นประจำเพื่อจัดการกับวิธีการใหม่ๆ
การอัปเดตเป็นประจำ
เราอัปเดตเกมของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขบั๊กและปิดช่องทางการฉวยประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าการเล่นเสมอภาคกัน
การคุ้มครองบัญชี
เราส่งเสริมให้ผู้เล่นใช้ Supercell ID เพื่อเข้าถึงความคืบหน้าในเกมจากที่ไหนหรือเมื่อใดก็ได้ การเปิดใช้การคุ้มครองบัญชีจะช่วยคุ้มครองบัญชีของผู้เล่นจากความพยายามกู้คืนที่มุ่งร้ายหรือปกป้องบัญชีในกรณีเปลี่ยนอุปกรณ์การเล่น
มีคำถามหรือไม่? - ขอความช่วยเหลือ
ขอการสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาการซื้อในแอป
ฉันทำการซื้อในแอป แต่ฉันไม่ได้รับสิ่งที่ฉันซื้อ ตอนนี้ต้องทำอย่างไร?
โดยปกติแล้วการทำธุรกรรมจะดำเนินการในทันที อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อย สิ่งที่ซื้ออาจใช้เวลามากถึง 48 ชั่วโมงเพื่อดำเนินการผ่าน Apple หรือ Google และจากนั้นจะปรากฏในเกมของผู้เล่นในภายหลัง เราขอแนะนำให้รีสตาร์ทแอปด้วยการปิดและเปิดใหม่ เพราะบางครั้งการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่อาจทำให้หน่วยเงินในแอปปรากฏขึ้น
หากเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมงและธุรกรรมยังไม่ปรากฏ นี่คือสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถทำได้:
ธุรกรรมของ Google: หากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราสามารถบริจาคเนื้อหาในเกมที่หายไปได้ ท่านไม่จำเป็นต้องติดต่อ Google เพราะเราสามารถจัดการเรื่องนี้ภายในบริษัทได้
ธุรกรรมของ Apple: หากผู้เล่นต้องการรับเนื้อหาในเกม เราสามารถช่วยจัดการเรื่องนี้ได้ หากท่านอยากได้เงินคืน ท่านต้องติดต่อ Apple โดยตรง
สำหรับการช่วยเหลือหรือปัญหาอื่นๆ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา
บุตรหลานของฉันบังเอิญซื้อในแอป ฉันขอเงินคืนได้หรือไม่?
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหลาย โดยปกติแล้ว จะไม่มีการคืนเงินให้กับการซื้อไอเทมผ่านเกมของเรา (การซื้อในแอป) แต่สามารถยกเว้นได้ในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อย
หากการซื้อในแอปนั้นทำในอุปกรณ์ของ Apple (iOS):
สำหรับการซื้อในแอปที่ทำในอุปกรณ์ของ Apple นั้น Supercell จะไม่สามารถดำเนินการคืนเงินได้โดยตรง การสนับสนุนสามารถหาได้จากหน้าฝ่ายสนับสนุนของ Apple โดยเลือก “การเรียกเก็บเงินและการสมัครรับ” และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
หากการซื้อในแอปนั้นทำในอุปกรณ์ของ Google (Android):
กรุณาส่งอีเมลไปที่ parents@supercell.com หรือติดต่อเราโดยตรงผ่านการสนับสนุนภายในเกม โดยไปที่ การตั้งค่า > การช่วยเหลือและสนับสนุน จากนั้นแตะที่ไอคอนลูกโป่งคำพูดสีฟ้าที่มุมขวามือด้านบนของจอเพื่อส่งข้อความ ข้อความที่ส่งจะต้องระบุชื่อเกมที่ทำการซื้อในแอป ชื่อผู้ใช้บัญชี และส่งใบเสร็จการซื้อในแอปด้วย ID การทำธุรกรรม (ที่ดูคล้ายแบบนี้ - GPA.1234-1234-1234-12345) ที่ตอนท้ายของเอกสารจะต้องมองเห็นได้ Google จะส่งใบเสร็จของการทำธุรกรรมไปให้ท่านทางอีเมลทุกครั้งที่ทำการซื้อในแอป
โปรดทราบ: Apple หรือ Google จะส่งใบเสร็จของการทำธุรกรรมไปให้ท่านทางอีเมลหลังจากทำการซื้อในแอปไม่นาน อย่างไรก็ตาม การซื้อในแอปอาจอยู่รวมกันหากซื้อไอเท็มจำนานมาก และอาจใช้เวลานานในการดำเนินการ ขั้นตอนหลังการซื้อในแอปเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงโดย Apple หรือ Google Supercell ไม่มีระบบการเรียกเก็บเงิน
ฉันจะดูประวัติการซื้อในแอปของตัวเองได้ที่ไหน?
เพื่อตรวจสอบประวัติการซื้อในแอป โปรดดูคำแนะนำข้างล่าง:
Android
เปิดแอป Google Play Store
แตะที่ไอคอนบัญชี
เลือก “การชำระเงินและการสมัครใช้บริการ”
เลือก “งบประมาณและประวัติ”
ท่านสามารถเข้าไปที่ Google Payments จากนั้นล็อกอินด้วยบัญชี Google ที่ต้องการ
iOS
เปิดการตั้งค่าในอุปกรณ์ของท่าน
แตะที่ชื่อผู้ใช้ของท่าน จากนั้นแตะ “สื่อและการซื้อ”
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของท่าน
แตะที่ “ประวัติการซื้อ”
นี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์ในการดูประวัติการซื้อในแอปของ iOS จากแพลตฟอร์มอื่น
ฉันเห็นเว็บอื่นที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ภายในเกมของ Supercell ฉันซื้อจากพวกเขาได้หรือไม่?
เว็บไซต์บุคคลที่สามบางแห่ง (เช่น เว็บไซต์ใดก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในโดเมน supercell.com) สัญญาว่าจะมอบไอเท็มฟรีหรือข้อเสนอที่ดีเกินจริง จากนั้นเว็บไซต์เหล่านี้จะพยายามเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เงิน หรือทั้งสองอย่าง อย่าโดนหลอก! เว็บดังกล่าวมักทำให้บัญชีของท่านถูกเจาะ และท่านมักจะไม่ได้รับของในเกมตามที่สัญญาไว้ ในบางกรณี ผู้ขายบุคคลที่สามจะล็อกอินเข้าบัญชีเกมของท่านเพื่อส่งของในเกมซึ่งส่งผลให้บัญชีของท่านถูกขโมยได้ การขาย ไถ่ถอน หรือแลกเปลี่ยนเงินเสมือนในเกมนั้นไม่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการให้บริการของเรา
อย่าลืมว่า: วิธีเดียวในการซื้อในแอปคือการทำผ่านเกมในอุปกรณ์มือถือเท่านั้น การซื้อผ่านเบราว์เซอร์กับ Supercell ใดๆ ก็ตามจะทำผ่านเว็บไซต์ภายใต้โดเมน supercell.com เท่านั้น
สิ่งสำคัญ: เราไม่ใช้รหัสผ่าน เราใช้รหัสการยืนยันตนเองเท่านั้น ในกรณีคำขอเพื่อกู้คืนบัญชี เราต้องการรหัสยืนยันตนเองจากผู้เล่นเพื่อกู้คืนให้สำเร็จ ท่านไม่ควรแบ่งปันรหัสยืนยันตนเองกับใครนอกเหนือจากฝ่ายสนับสนุนของ Supercell
ฉันได้รับบิลสำหรับการซื้อในแอปที่ฉันไม่ได้เป็นคนซื้อ ฉันควรทำอย่างไรหากสงสัยว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้น?
หากท่านหรือใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านไม่ได้เล่นหนึ่งในเกมของเรา แต่ท่านได้ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในเกมผ่านเกมของเรา มีความเป็นไปได้ว่าบัญชี Google หรือ Apple อาจถูกเจาะ หากเป็นเช่นนั้น ให้ติดต่อ Apple หรือ Google ทันทีตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
สำหรับอุปกรณ์ Apple (iOS):
ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Apple และเลือก “การเรียกเก็บเงินและการสมัครรับข้อมูล” จากนั้นตัวเลือกที่เหมาะสมกับท่านที่สุด
สำหรับอุปกรณ์ Google (Android):
โปรดส่งอีเมลไปที่ parents@supercell.com ในข้อความโปรดระบุชื่อเกมที่มีการซื้อในแอปและแนบใบเสร็จของการซื้อในแอปมาด้วย ID การทำธุรกรรม (ที่ดูคล้ายแบบนี้ - GPA.1234-1234-1234-12345) ที่ตอนท้ายของเอกสารจะต้องมองเห็นได้ Google จะส่งใบเสร็จของการทำธุรกรรมไปให้ท่านทางอีเมลในทุกครั้งที่ทำการซื้อในแอป
หากท่านติดต่อ Google เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงแล้วพวกเขาส่งท่านมาหาเรา กรุณาติดต่อเราที่ transactions@supercell.com อย่าลืมแนบรายละเอียดเฉพาะ เช่น เกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ รวมทั้งใบเสร็จยืนยันการทำธุรกรรม ฯลฯ
ขอการสนับสนุนเรื่องบัญชีสูญหาย
ฉันสูญเสียการเข้าถึงบัญชีของฉัน ฉันจะเอาบัญชีคืนมาได้อย่างไร?
หากผู้เล่นสูญเสียการเข้าถึงบัญชี Supercell นี่คือขั้นตอนที่ทำได้เพื่อกู้คืนบัญชี:
ใช้การกู้คืน Supercell ID
ดูอีเมลเพื่อหา Supercell ID: หากท่านได้สร้าง Supercell ID ท่านควรมีอีเมลยืนยัน ค้นหากล่องขาเข้าอีเมลเพื่อหา "Supercell ID" เพื่อหาอีเมลบัญชี
ล็อกอินโดยใช้ Supercell ID: เปิดเกมของ Supercell ใดก็ได้ (เช่น Clash of Clans, Clash Royale ฯลฯ) และแตะที่ "ล็อกอินด้วย Supercell ID" เพื่อดูว่าบัญชีลงทะเบียนไว้หรือไม่ หากลงทะเบียนไว้ ท่านสามารถล็อกอินโดยใช้อีเมลที่เชื่อมต่อกับ Supercell ID
หากไม่มีการเข้าถึงด้วยอีเมลหรือบัญชี โปรดติดต่อเราผ่านเกมเพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อใดที่ท่านมีอีเมลที่เชื่อมต่อแล้ว เปิดเกม และไปยังการตั้งค่า
เลือกความช่วยเหลือและการสนับสนุน
แตะที่ลูกโป่งคำพูดสีฟ้า
เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบัญชีและ Supercell ID
เราจะยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีผ่านคำถามจำนวนหนึ่ง เมื่อได้รับการยืนยัน ท่านจะสามารถกู้คืนความคืบหน้าในเกมได้
ติดต่อสำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
ฉันจะติดต่อ Supercell ได้อย่างไร?
ท่านสามารถติดต่อเราโดยตรงได้อย่างง่ายดายภายในเกมหรือทางอีเมล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีของเรายินดีที่จะตอบคำถามของท่านตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในภาษาดังต่อไปนี้: อารบิก จีน (ตัวย่อและตัวเต็ม) อังกฤษ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส รัสเซีย สเปน และตุรกี
ผ่านอีเมล
ท่านสามารถส่งอีเมลมาหาเราที่ parents@supercell.com อย่าลืมแจ้งรายละเอียดที่อาจเป็นประโยชน์ เช่น เกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ID หรือผู้เล่นที่เกี่ยวข้องมาในอีเมลของท่านด้วย โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ได้อยู่ในข้อมูลสำหรับฝ่ายสนับสนุน
ในเกม
กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
เปิดเกม
เปิดการตั้งค่า (แตะที่ไอคอนเฟือง)
แตะที่ “ความช่วยเหลือและการสนับสนุน”
แตะที่ลูกโป่งคำพูดสีฟ้าที่มุมขวามือด้านบน
สถานที่ตั้งออฟฟิศ
สำนักงานใหญ่ของ Supercell ตั้งอยู่ที่เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นอกเหนือจากนี้เรายังมีออฟฟิศในซานฟรานซิสโก เซี่ยงไฮ้ โซล และลอนดอน
นโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรม | คู่มือสำหรับเด็ก | คู่มือสำหรับวัยรุ่น | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ฝ่ายสนับสนุน