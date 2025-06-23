Fecha de entrada en vigor: 9 de diciembre de 2024

¡Gracias por jugar a nuestros juegos! La presente Política de privacidad describe:

Las formas en las que recopilamos información personal sobre usted y por qué lo hacemos;

cómo utilizamos su información personal, y

las opciones de las que dispone con respecto a su información personal.

Esta Política de privacidad se aplica a los juegos, tienda, sitios y servicios relacionados de Supercell, a todo lo cual llamamos colectivamente el "Servicio". Periódicamente podríamos actualizar esta Política de privacidad mediante la publicación de una versión nueva en supercell.com. Si realizamos algún cambio sustancial, se lo informaremos según lo requiera la legislación aplicable, publicando una notificación en el Servicio antes de que el cambio entre en vigor. Si continúa usando el Servicio después de la fecha de entrada en vigor estará sujeto a la nueva Política de privacidad.

CONTACTE CON NOSOTROS

Si tiene preguntas sobre la protección de datos, o si tiene alguna solicitud para resolver problemas con sus datos personales, le recomendamos que contacte con nosotros en primer lugar a través de las funciones de asistencia dentro de cada juego de Supercell para que podamos responderle más rápidamente. También puede ponerse en contacto con:

El responsable del tratamiento de datos: Supercell Oy Dirección: Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finlandia A/A: Privacy Correo electrónico: legal-requests@supercell.com

LA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS

Las categorías de datos personales que recopilamos dependerán de los Servicios que usted utilice y de los requisitos de la legislación aplicable.

Información que usted nos proporciona directamente.

Información de contacto, como su dirección de correo electrónico.

Nombre o etiqueta y contraseña del jugador.

Información del perfil (como por ejemplo la fotografía).

Sus mensajes y otros contenidos que envía cuando utiliza el Servicio (como por ejemplo registros del chat y tiques de asistencia al jugador).

Información que usted proporciona en relación con encuestas, promociones, sorteos, competiciones y otros eventos.

Otra información que usted decida proporcionarnos (por ejemplo, su nombre y número de teléfono cuando participa en Supercell Creators o Supercell Make).

Nuestros proveedores de servicios de pago recopilarán su información de pago en relación con las compras que usted realiza a través del Supercell Store.

Información que recopilamos de forma automática.

Información sobre su cuenta y progreso en el juego, incluida, en la mayoría de casos, la ID de una cuenta interna creada automáticamente.

Su dirección IP e identificadores de dispositivos móviles (por ejemplo, la ID de su dispositivo y la ID de publicidad).

Información sobre su dispositivo, por ejemplo, el nombre del dispositivo y el sistema operativo, tipo e idioma del navegador, proveedor de servicios de Internet y operador de telefonía móvil.

Información que recopilamos como cookies y tecnologías similares (ver más a continuación).

Datos de ubicación aproximada (según se desprende de la dirección IP).

Información sobre su uso del Servicio, por ejemplo, información del juego, las compras realizadas y sus interacciones con otros jugadores dentro del Servicio.

También existe la opción de crear un Supercell ID utilizando su dirección de correo electrónico u otra información de contacto.

Información que recopilamos de nuestros colaboradores

También utilizamos colaboradores externos, por ejemplo, redes sociales, proveedores de análisis de datos y redes publicitarias para complementar la información que tenemos sobre usted, como:

Información que recibimos si usted vincula una herramienta de un tercero con el Servicio (por ejemplo, LINE o Kakao en algunos mercados).

Información demográfica (por ejemplo para determinar la ubicación general de su dirección IP).

Información para combatir fraude (como por ejemplo, abuso de reembolso en los juegos o fraude en vínculos para hacer clic en publicidades).

Información de plataformas en las que se ejecutan los juegos o proveedores de servicios de pago (como por ejemplo, información para verificar el pago).

Información para fines publicitarios y analíticos (como por ejemplo, encuestas), para poder proporcionarle un mejor Servicio.

Información que nos ha proporcionado a través de un servicio de terceros (como por ejemplo, LINE o Kakao en algunos mercados) a través de sus ajustes de privacidad.

Comentarios y sugerencias que ha publicado en sitios de terceros para mejorar su experiencia en nuestros Servicios.

¿POR QUÉ RECOPILAMOS SU INFORMACIÓN?

Utilizamos su información para diversos fines comerciales, como por ejemplo:

Para hacer funcionar el Servicio

Para ejecutar el contrato, procesamos los datos necesarios para

Crear cuentas y permitirle jugar nuestros juegos y usar nuestro Servicio

Operar el Servicio

Verificar y confirmar pagos

Ofrecer y poner a su disposición los productos y servicios que nos solicita

Enviarle comunicaciones relacionadas con el Servicio

Para que el Servicio sea más adecuado para nuestros jugadores

Para proporcionarle un Servicio estupendo a nuestros jugadores, tenemos un interés legítimo en recopilar y procesar información necesaria para:

Actualizar y desarrollar perfiles de jugador.

Desarrollar y mejorar el Servicio y la experiencia del jugador.

Manejar nuestra relación con usted.

Proporcionar funciones sociales como parte del Servicio.

Personalizar su experiencia del Servicio.

Responder a sus comentarios y preguntas y prestar asistencia al jugador.

Proporcionarle las ofertas de Supercell en el Servicio así como también en otros sitios web y servicios (inclusive por correo electrónico).

Enviarle información relacionada, como por ejemplo, actualizaciones, alertas de seguridad y mensajes de soporte técnico.

Permitirle comunicarse con otros jugadores

Para mostrarle publicidad personalizada

Para mostrarle publicidad personalizada en el Servicio y en otros sitios (inclusive el correo electrónico) tenemos un interés legítimo en procesar información necesaria para

Hacer un seguimiento del contenido al que usted accede en conexión con el Servicio y su comportamiento en línea

Proporcionar, dirigir y mejorar nuestra publicidad y el Servicio

Para obtener información sobre cómo desactivar la característica de publicidad personalizada, consulte la sección "Sus derechos y opciones" a continuación.

Para mantener el Servicio seguro y justo

Asegurar un campo de juego uniforme en el Servicio es una prioridad máxima para nosotros. Para más información sobre nuestra política sobre uso aceptable, consulte las Condiciones del servicio de Supercell.

Para mantener el Servicio y sus características sociales de forma segura y justa, combatir el fraude y asegurar un modo de uso aceptable, tenemos un interés legítimo para tratar la información necesaria con el objeto de

Analizar y monitorear el uso del Servicio y sus funciones sociales.

Moderar los chats ya sea en forma automática o manual.

Tomar medidas contra jugadores fraudulentos o que muestran comportamientos inadecuados.

Es posible que usemos tecnología de automatización en nuestros servicios de asistencia al jugador, en cuyo caso le notificaremos por separado de los fines particulares y, cuando proceda, de la tecnología de terceros que estemos utilizando. Puede solicitar el tratamiento manual para resolver tales consultas.

Para analizar, hacer un perfil y segmentar

En todos los casos y propósitos anteriores, nosotros podemos analizar, hacer un perfil y segmentar toda la información recopilada.

Con su consentimiento

Con su consentimiento, podemos tratar su información con otros fines.

Es posible que usemos los identificadores de su dispositivo para mostrar y personalizar anuncios en el juego y publicidad dirigida a partir del comportamiento como se explica a continuación. Cuando proceda, podemos recopilar su identificador de publicidad (IDFA, GAID), identificador de proveedor (IDFV), dirección IP, ID de dispositivo y otros identificadores de dispositivo (país, versión del sistema operativo, modelo de dispositivo, versión del cliente) para estos fines. Las leyes de privacidad aplicables, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), estipulan que, para ello, debemos obtener su consentimiento.

Basándonos en su consentimiento, compartimos esta información para que nuestros colaboradores de publicidad puedan ofrecer el anuncio correcto y optimizar el contenido del anuncio de manera que no vea el mismo anuncio varias veces. Compartimos los datos de su dispositivo con colaboradores seleccionados para mostrar anuncios personalizados.

Puede gestionar su consentimiento en los ajustes del juego y limitar el seguimiento de anuncios en los ajustes del dispositivo. Tenga en cuenta que las opciones de exclusión son específicas de cada navegador y dispositivo y que puede llevar cierto tiempo antes de que surta efecto la exclusión.

Para la publicidad móvil en aplicaciones, puede restablecer su Identificador de publicidad y, en función de su dispositivo, seleccionar la opción de no recibir anuncios basados en intereses (Android) o activar la configuración Limitar seguimiento de anuncios (iOS).

Los colaboradores están a cargo de la red de anuncios y la plataforma de mediación, y facilitan y optimizan el inventario publicitario. También pueden usar los datos de su dispositivo para detectar casos de fraude según sus intereses legítimos. Para más información, consulte la política de privacidad de nuestros colaboradores. Hay una lista de estos colaboradores disponible en supercell.com/en/partner-opt-out.

QUIÉN PUEDE VER SU INFORMACIÓN

Además de Supercell, otros terceros pueden acceder a su información en las siguientes situaciones:

Otros jugadores y usuarios

Las funciones sociales son un componente central de nuestros juegos. Otros jugadores y usuarios podrían, por ejemplo, ver la información de su perfil, actividades en el juego y leer los mensajes que ha publicado.

Nuestros proveedores de servicios

Supercell cuenta con proveedores que nos ayudan a proporcionarle el Servicio. Estos proveedores tratan su información solamente bajo las instrucciones de Supercell y de acuerdo con estas para proporcionarle el Servicio, y realizar tareas como por ejemplo, el hosting, soporte técnico para jugadores, publicidad, análisis y prevención del fraude.

Otras empresas y autoridades públicas

Para verificar los pagos (con proveedores de pagos, como por ejemplo, Paypal) y combatir el fraude y la actividad ilegal, podremos tratar y divulgar información con otras empresas y organizaciones y proporcionarla a autoridades públicas en respuesta a solicitudes lícitas.

También podremos divulgar su información basándonos en su consentimiento, para cumplir con la ley o para proteger nuestros derechos, propiedad o seguridad o los de nuestros jugadores u otros.

Colaboradores publicitarios y de redes sociales

El Servicio incluye funciones de nuestros colaboradores, como herramientas de interacción en redes sociales, funcionalidades a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) o kits de desarrollo de software (SDK) y publicidad en el juego. Hay una lista de estos colaboradores disponible en supercell.com/en/partner-opt-out. Estos colaboradores pueden acceder a su información y operar bajo sus propias políticas de privacidad. Le recomendamos que consulte sus políticas de privacidad para obtener más información sobre sus prácticas de procesamiento de la información.

Estos colaboradores pueden acceder a información relacionada con sus actividades y su dispositivo (como por ejemplo, su dirección IP, identificadores móviles, página(s) visitada(s), ubicación, hora del día). Asimismo, podemos combinar y compartir la información que hemos recopilado de usted con colaboradores publicitarios externos. Estos colaboradores publicitarios pueden utilizar esta información (e información similar recopilada de otros sitios web) para enviarle publicidad dirigida cuando visite servicios de terceros en sus redes. Estos colaboradores pueden operar bajo sus propias políticas de privacidad. Esta práctica se denomina habitualmente "publicidad basada en intereses" o "publicidad en línea basada en el comportamiento". Si desea no compartir su información personal con colaboradores publicitarios externos, puede seguir las instrucciones en "Sus derechos y opciones" a continuación.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACIÓN

Nuestro Servicio es global por naturaleza y, por lo tanto, su información puede ser transferida a cualquier parte del mundo. Debido a que los distintos países pueden tener leyes de protección de información diferentes a las de su propio país, tomamos medidas para asegurar la implementación de garantías adecuadas para proteger su información según se explica en esta Política de privacidad. Entre las garantías adecuadas que podemos utilizar se incluyen cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión de la UE y otras garantías legales.

SUS DERECHOS Y OPCIONES

Exclusión de correos electrónicos comerciales y otro material de marketing directo

Cuando la legislación aplicable lo permita, Supercell podrá enviarle comunicaciones comerciales basándose en la relación existente con el cliente.

Puede darse de baja de las comunicaciones promocionales (por ejemplo, para dejar de recibir nuestros correos electrónicos comerciales) siguiendo las instrucciones indicadas en dichas comunicaciones o cambiando sus ajustes del juego. Es posible que las actualizaciones de los ajustes no se hagan efectivas de forma inmediata. Tenga en cuenta que podrá seguir recibiendo comunicaciones no promocionales de nuestra parte, entre otras, comunicaciones relativas al Servicio o actualizaciones de las Condiciones del servicio de Supercell o de la presente Política de privacidad, así como información de transacciones, por ejemplo, en relación con sus compras en el Servicio.

Notificaciones automáticas

También podemos enviarle notificaciones automáticas a través de nuestras aplicaciones móviles. Usted puede dejar de recibir en cualquier momento este tipo de comunicaciones cambiando los ajustes de su dispositivo móvil.

Exclusión de publicidad dirigida

Puede darse de baja para no recibir publicidad basada en intereses en aplicaciones móviles. Para ello, compruebe los ajustes de privacidad de su dispositivo Android o iOS y desactive "Permitir que las apps soliciten rastrearte" o seleccione "Limitar seguimiento de anuncios" (Apple iOS) o "Inhabilitar personalización de anuncios" (Android). Para más información, consulte también: supercell.com/en/partner-opt-out.

Asimismo puede darse de baja de ofertas personalizadas en el juego a través de las opciones que se proporcionan en la configuración del juego (cuando proceda).

Acceso a los datos personales que mantenemos sobre usted

Si lo solicita, le proporcionaremos una copia de su información personal en un formato electrónico.

Sus otros derechos

También tiene el derecho de corregir su información, hacer que se borre su información, objetar que su información se use o comparta, y restringir la forma en la que usamos o compartimos su información. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento.

Responderemos a todas las solicitudes en un plazo razonable. Si tiene algún asunto sin resolver relacionado con la privacidad o el uso de datos que no hayamos solucionado de manera satisfactoria, también puede contactar con su autoridad local de protección de datos dentro del Espacio Económico Europeo, Suiza o el Reino Unido para abordar las reclamaciones no resueltas.

Si desea ejercer cualquiera de sus derechos descritos anteriormente como interesado, utilice las opciones de asistencia descritas anteriormente en "Contacte con nosotros". Responderemos a todas las solicitudes de conformidad con las leyes aplicables. Para proteger su privacidad, también podemos tomar otras medidas para verificar su identidad antes de dar respuesta a su solicitud, como por ejemplo, solicitarle que nos proporcione un recibo de compra u otra información de la cuenta, pedirle que vincule su dirección de correo electrónico con su cuenta de juego (por ejemplo, a través de Supercell ID), o pedirle que responda a preguntas sobre sus actividades en nuestros Servicios. Una vez que haya verificado su identidad, también puede designar a un agente autorizado para ejercer sus derechos en su nombre facilitando la información de contacto del agente a nuestro personal de atención al cliente, conforme a lo dispuesto por la ley aplicable.

Tiene derecho a no recibir un trato discriminatorio como consecuencia del ejercicio de tales derechos.

COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES

Al igual que la mayoría de los servicios en línea, nosotros y nuestros colaboradores usamos cookies y tecnologías similares para proporcionar y personalizar el Servicio, analizar el uso, dirigir la publicidad y evitar el fraude. Las cookies y tecnologías similares nos permiten, a nosotros y a nuestros colaboradores, guardar sus preferencias y hacer un seguimiento de sus actividades dentro del Servicio. Tenga en cuenta que nuestros colaboradores pueden operar bajo sus propias políticas de privacidad.

Nosotros y nuestros colaboradores recopilamos y guardamos información relacionada con las interacciones de los usuarios con sitios web y aplicaciones no asociados que utilizan nuestras tecnologías, incluidas las cookies y tecnologías de seguimiento similares. Esto nos permite deducir la presencia de un usuario u hogar comunes detrás de múltiples dispositivos o navegadores, por ejemplo, y luego vincular esos navegadores y dispositivos en un gráfico de dispositivos. Lo hacemos para:

detectar y prevenir el fraude;

mejorar el Servicio;

permitir a los usuarios usar el Servicio en un dispositivo y continuar fácilmente en el punto donde lo dejaron en otro dispositivo;

el análisis, la personalización y la atribución;

limitar el número de veces que se muestra a un usuario el mismo anuncio, en todos los dispositivos conocidos o deducidos; y/o

prestar un servicio de publicidad personalizado en cada dispositivo a partir de los patrones de navegación de todos los dispositivos.

Usted puede deshabilitar las cookies en la configuración de su navegador, aunque es posible que algunas partes del Servicio dejen de funcionar correctamente. A continuación se indican los enlaces a los navegadores más habituales en los que puede configurar los ajustes de los datos web y de las cookies:

Para visualizar anuncios en la Web, también puede configurar los ajustes de su navegador para limitar el seguimiento a través de cookies o visitando los siguientes sitios:

http://www.aboutads.info/choices y http://www.youronlinechoices.eu/.

En algunos sitios web, recurrimos a proveedores externos de telemetría y análisis y a determinados proveedores comerciales para los fines anteriores. Cuando sea necesario, le solicitaremos su consentimiento en el sitio web.

Google Analytics para análisis de uso y visitantes

Google Ads para la publicidad dirigida, análisis y presentación de informes

Facebook Pixel para fines comerciales

Tenga en cuenta que no todos los terceros indicados anteriormente se utilizan siempre en todos los sitios o en todas las áreas de mercado. Para más información (inclusive para la opción de exclusión), consulte supercell.com/en/partner-opt-out.

CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN

Garantías de seguridad

Para ayudar a garantizar una experiencia segura para el jugador, estamos desarrollando e implementando continuamente medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger su información contra el acceso no autorizado o la pérdida, el uso inadecuado o la alteración de la misma.

Conservación de datos

Conservamos su información durante el tiempo que su cuenta se encuentre activa o según sea necesario para prestarle el Servicio. Por ejemplo, podemos eliminar periódicamente los datos identificatorios de las cuentas de juego no utilizadas regularmente, revisar y anonimizar los datos innecesarios. Tenga en cuenta que si nos pide que eliminemos su información personal, mantendremos su información según sea necesario para nuestros legítimos intereses comerciales, como por ejemplo, para cumplir con nuestras obligaciones legales, resolver disputas y hacer cumplir nuestros contratos.

MENORES

La protección de la privacidad de los niños es muy importante para nosotros. Generalmente, nuestros Servicios no están dirigidos a niños menores de 13 años (o de otra edad, según lo establecido por la legislación local); por otra parte, los Servicios no recopilan de manera expresa datos personales de menores, con excepción de lo que describe en el siguiente párrafo.

Para los juegos que no están dirigidos a menores, pero que, sin embargo, los niños pueden sentirse atraídos por ellos, tomamos medidas adicionales para limitar el acceso a estos Servicios en función de la edad del jugador. Para estos Servicios, cuando un jugador indica que es menor de 13 años (o la edad legal en su territorio), limitaremos su acceso a ciertas funciones, como por ejemplo las redes sociales y las funciones de chat, así como algunos tipos de alertas de notificaciones. También limitamos el tratamiento de datos personales solamente en la medida en que sea necesario para apoyar las operaciones internas de nuestros Servicios. Cuando sea necesario, trataremos la dirección de correo electrónico con el único fin de autenticar la cuenta del jugador a través de un proceso de verificación en dos pasos mediante el correo electrónico para permitir el inicio de sesión. Los datos se almacenan de forma interna en formato hash tras la autenticación y no se usan para el contacto ni para otros fines.

Tenga en cuenta que para algunos de nuestros Servicios podemos utilizar un límite de edad mayor (por ejemplo, 16 años) que el descrito en los dos párrafos anteriores. Lo hacemos para ofrecer una experiencia de juego segura para nuestros jugadores y proteger a los jugadores más jóvenes.

Si usted es padre, madre o tutor y desea revisar la información personal recopilada de su hijo o hija, o modificar o eliminar esa información, puede contactar con nosotros en la forma que se ha descrito anteriormente. Si nos damos cuenta de que un niño nos ha proporcionado datos personales contradiciendo lo anterior, borraremos cualquier dato personal que hayamos recopilado, a menos que tengamos la obligación legal de conservarlos, y cancelaremos la cuenta del niño y/o dirigiremos su experiencia a una más acorde a una edad inferior.

PARA RESIDENTES EN CALIFORNIA

Visite supercell.com/en/disclosure-california-residents para conocer las divulgaciones especiales de información para las personas que residen en California.

PARA RESIDENTES EN TURQUÍA

Visite supercell.com/en/disclosure-turkish-residents para conocer las divulgaciones especiales de información para las personas que residen en Turquía.

PARA RESIDENTES EN COREA DEL SUR

Visite supercell.com/en/disclosure-korea-residents para conocer las divulgaciones especiales de información para las personas que residen en Corea del Sur.