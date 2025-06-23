Data de início de vigência: 9 de dezembro de 2024

Agradecemos por jogar nossos jogos! Esta Política de Privacidade descreve:

as razões e formas pelas quais coletamos seus dados pessoais;

como usamos seus dados pessoais; e

as escolhas que você tem sobre seus dados pessoais.

Esta Política de Privacidade se aplica aos jogos, loja, sites e serviços relacionados da Supercell, denominados, em conjunto, Serviço. Podemos atualizar periodicamente esta Política de Privacidade publicando uma nova versão em supercell.com. Se realizarmos alguma alteração substancial, nós notificaremos você como exigido na lei aplicável, inclusive por meio da publicação de um aviso no Serviço antes que a alteração entre em vigor. Caso você continue utilizando o Serviço após a data de entrada em vigor, o uso do Serviço estará sujeito à nova Política de Privacidade.

ENTRE EM CONTATO

Em caso de dúvidas sobre proteção de dados ou para solicitar uma resolução de problemas relacionados a seus dados pessoais, queira entrar em contato conosco preferencialmente por meio dos recursos de suporte dentro de cada jogo da Supercell, assim poderemos lhe oferecer uma resposta mais rápida. Alternativamente, é possível entrar em contato conosco conforme segue:

Nome do controlador: Supercell Oy Endereço: Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finlândia Attn: Privacy E-mail: legal-requests@supercell.com

OS DADOS QUE COLETAMOS

As categorias de dados pessoais coletados por nós dependem dos Serviços utilizados por você e das exigências da lei aplicável.

Dados fornecidos por você diretamente

Dados de contato (como seu endereço de e-mail ).

Nome do jogador ou tag e senha.

Informações de perfil (como foto de perfil).

Suas mensagens e outros conteúdos enviados por você ao usar o Serviço (como registros de bate-papo e tíquetes de suporte ao jogador).

Dados fornecidos por você em pesquisas, promoções, sorteios, competições e outros eventos.

Outros dados que você resolver nos fornecer (como nome e número de telefone ao participar de ( Supercell Creators ou Supercell Make )

Nossos prestadores de serviços de pagamento coletarão seus dados de pagamento relacionados a quaisquer compras feitas por você por meio da Supercell Store.

Dados que coletamos automaticamente

Dados sobre sua conta e progresso do jogo, incluindo, na maioria das vezes, uma ID de conta interna criada automaticamente.

Seu endereço de IP e identificadores de dispositivos móveis (como a ID de seu dispositivo ou código de publicidade).

Dados sobre o seu dispositivo, como nome e sistema operacional do dispositivo, idioma e tipo de navegador, provedor de Internet e operadora de celular.

Dados que coletamos com cookies e tecnologias semelhantes (mais abaixo).

Dados de localização aproximada (como obtidos de seu endereço IP).

Dados sobre seu uso do Serviço, como dados de jogabilidade, compras efetuadas e suas interações com outros jogadores dentro do Serviço.

Você ainda tem a opção de criar uma Supercell ID usando seu endereço de e-mail ou outros dados de contato.

Dados que coletamos dos nossos parceiros

Também utilizamos parceiros terceiros, como sites de redes sociais, fornecedores de análises de dados e redes de publicidade para complementar informações a seu respeito, tais como:

Dados recebidos de você por nós caso você vincule uma ferramenta de terceiros ao Serviço (como LINE ou Kakao em alguns mercados).

Dados demográficos (como para determinar a localização aproximada do seu endereço IP).

Dados para combater fraudes (como abuso de reembolso nos jogos ou cliques fraudulentos em publicidade).

Dados de plataformas em que os jogos rodam ou dados de prestadores de serviço de pagamentos (como dados de verificação de pagamentos).

Dados para fins publicitários ou de análises (como pesquisas), para que possamos prestar um Serviço melhor a você.

Dados disponibilizados por você a nós a partir de serviços de terceiros (como LINE ou Kakao em alguns mercados) por meio de suas configurações de privacidade.

Comentários e sugestões publicados por você em sites de terceiros para melhorar sua experiência em nossos Serviços.

POR QUE COLETAMOS SEUS DADOS

Utilizamos seus dados para diversos fins comerciais, tais como:

Para que o Serviço possa funcionar

Para executar o contrato, processamos os dados necessários para:

criar contas e permitir que você jogue nossos jogos e use nosso;

operar o Serviço;

verificar e confirmar pagamentos;

fornecer os produtos e serviços solicitados;

enviar comunicações relacionadas ao Serviço.

Para fazer com que o Serviço seja mais adequado para nossos jogadores

Para oferecer um Serviço excelente aos nossos jogadores, temos o interesse legítimo de coletar e processar os dados necessários para:

atualizar e desenvolver perfis de jogadores;

desenvolver e melhorar o Serviço e a experiência do jogador;

gerenciar nosso relacionamento com você;

fornecer recursos sociais como parte do Serviço;

personalizar sua experiência com o Serviço;

responder aos seus comentários e perguntas e oferecer suporte ao jogador;

fornecer ofertas da Supercell no Serviço, bem como em outros sites e serviços (incluindo por e-mail );

enviar informações relacionadas, como atualizações, alertas de segurança e mensagens de suporte;

permitir que você se comunique com outros jogadores.

Para mostrar anúncios personalizados

Para mostrar anúncios personalizados no Serviço e outros locais (incluindo por e-mail), temos o interesse legítimo de processar os dados necessários para:

acompanhar o conteúdo que você acessa em conexão com o Serviço e seu comportamento on-line;

fornecer, direcionar e melhorar nossa publicidade e o Serviço.

Para informações sobre como cancelar o recebimento de propagandas personalizadas, consulte a seção “Seus Direitos e Opções” abaixo.

Para manter o Serviço seguro e justo

Garantir as condições equitativas no Serviço é uma prioridade para nós. Para saber mais informações sobre nossa política de uso aceitável, consulte os Termos de Serviço da Supercell.

Para manter o Serviço e seus recursos sociais seguros e justos, para combater fraudes e, no mais, garantir o uso aceitável, temos um interesse legítimo em processar os dados necessários para:

analisar e monitorar o uso do Serviço e seus recursos sociais;

moderar conversas automática ou manualmente;

tomar medidas contra jogadores fraudulentos ou malcomportados.

Podemos usar automação em nossos serviços de suporte ao jogador. Nesse caso, notificaremos você separadamente sobre a finalidade e, quando aplicável, a tecnologia de terceiros em uso. Você pode solicitar processamento manual para a resolução dessas consultas.

Para analisar, traçar o perfil e segmentar

Em todos os casos e propósitos acima, podemos analisar, perfilar e segmentar todos os dados coletados.

Com seu consentimento

Com seu consentimento, podemos processar seus dados para outros fins.

Também podemos coletar e usar identificadores do seu dispositivo para exibir e personalizar anúncios no jogo e publicidade direcionada ao comportamento, conforme explicado abaixo. Quando aplicável, podemos coletar seu identificador de publicidade (IDFA, GAID), identificador de fornecedor (IDFV), endereço IP, ID do dispositivo e outros identificadores de dispositivo (país, versão do sistema operacional, modelo do dispositivo, versão do cliente) para esses fins. Sob leis aplicáveis à privacidade, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), somos obrigados a pedir pelo seu consentimento para tais fins.

Esses dados são compartilhados com o seu consentimento para que nossos parceiros de publicidade possam exibir o anúncio certo e otimizar o conteúdo do anúncio para garantir que você não veja o mesmo anúncio várias vezes. Nós compartilhamos os identificadores do seu dispositivo com parceiros específicos para que os anúncios entregues sejam personalizados.

Você pode gerenciar seu consentimento nas configurações do jogo e limitar o rastreamento de anúncios nas configurações do seu dispositivo. Note que as desativações são específicas para cada navegador e dispositivo e pode levar algum tempo até que sua desativação entre em vigor.

Para publicidade móvel em aplicativos, você pode redefinir seu identificador de publicidade e, dependendo do seu dispositivo, optar por desativar anúncios com base em interesses (Android) ou ativar a configuração "limitar rastreamento de anúncios" (iOS).

Os parceiros operam na rede de anúncios e na plataforma de mediação, assim como viabilizam e participam na licitação do estoque de anúncios. Com base em seus interesses legítimos, os parceiros podem também utilizar os identificadores de dispositivo com o propósito de detectar fraudes. Para mais informações, acesse as políticas de privacidade dos parceiros. Uma lista desses parceiros está disponível em supercell.com/en/partner-opt-out.

QUEM PODE VER SEUS DADOS

Além da Supercell, seus dados podem ser acessados por outras pessoas nas seguintes situações:

Outros jogadores e usuários

Os recursos sociais são um componente essencial dos nossos jogos. Outros jogadores e usuários podem, por exemplo, ver seus dados de perfil, atividade de jogo e ler mensagens publicadas por você.

Nossos prestadores de serviços

A Supercell possui fornecedores que nos ajudam a prestar o Serviço. Esses fornecedores processam seus dados apenas de acordo com as instruções da Supercell para prestar o Serviço e realizar tarefas como hospedagem, suporte a jogadores, publicidade, análises e prevenção de fraudes.

Outras empresas e órgãos públicos

Com o intuito de verificar pagamentos (com fornecedores de pagamentos como PayPal) e combater fraudes e atividades ilícitas, podemos processar e revelar dados com outras empresas e organizações e fornecê-los a autoridades públicas em resposta a solicitações lícitas.

Também podemos divulgar seus dados, com seu consentimento, a fim de cumprir com a lei ou para proteger nossos direitos, propriedade ou segurança, ou os dos nossos jogadores ou outros.

Parceiros de publicidade e mídias sociais

O Serviço inclui recursos de nossos parceiros, como ferramentas de interação em redes sociais, funcionalidades por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs) ou kits de desenvolvimento de software (SDKs) e publicidade no jogo. Uma lista desses parceiros está disponível em supercell.com/en/partner-opt-out. Esses parceiros podem acessar seus dados e operar de acordo com suas próprias políticas de privacidade. Incentivamos verificar as políticas de privacidade desses parceiros para saber mais sobre suas práticas referentes ao processamento de dados.

Esses parceiros podem acessar dados acerca de suas atividades e de seu dispositivo (como seu endereço IP, identificadores móveis, página(s) visitada(s), localização, horário do dia). Podemos ainda combinar e compartilhar dados coletados por nós sobre você com parceiros de publicidade terceiros. Esses parceiros de publicidade podem utilizar esses dados (e dados análogos coletados de outros serviços) para fornecer propagandas direcionadas a você quando você visita serviços de terceiros em suas redes. Esses parceiros podem operar sob suas próprias políticas de privacidade. Essa prática é comumente denominada “publicidade baseada em interesses” ou “publicidade de comportamento on-line”. Se preferir não compartilhar seus dados pessoais com parceiros de publicidade terceiros, siga as instruções em “Seus Direitos e Opções” abaixo.

TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS

Nosso Serviço é global por natureza e seus dados podem ser transferidos para qualquer lugar do mundo. Uma vez que países diferentes podem ter leis de proteção de dados diferentes do seu país, tomamos medidas para garantir que haja proteções adequadas em vigor para proteger seus dados, conforme explicado nesta Política de Privacidade. As proteções adequadas eventualmente utilizadas por nós incluem cláusulas-padrão contratuais aprovadas pela Comissão da União Europeia e outras proteções legais.

SEUS DIREITOS E OPÇÕES

Cancele o recebimento de e-mails de marketing e outros tipos de mala direta

Quando permitido pelas leis aplicáveis, a Supercell poderá enviar comunicações de marketing com base no relacionamento existente com o cliente.

Você pode cancelar o recebimento de comunicações promocionais, como e-mails de marketing nossos, seguindo as instruções dessas comunicações ou alterando suas configurações de jogo. As alterações nas configurações podem não ter efeito imediato. Note que você ainda pode continuar a receber comunicações não promocionais nossas, como comunicações acerca do Serviço ou de atualizações em nossos Termos de Serviço da Supercell, esta Política de Privacidade ou informações transacionais, por exemplo, relacionadas às suas compras no Serviço.

Notificações push

Podemos enviar a você notificações push por meio de nossos aplicativos móveis. Você pode cancelar a qualquer momento o recebimento desses tipos de comunicações alterando as configurações em seu dispositivo móvel.

Cancelar o recebimento de publicidade direcionada

É possível cancelar o recebimento de publicidade baseada em interesses em aplicativos móveis verificando as configurações de privacidade de seu aparelho Android ou iOS e desligando a opção "Allow Apps to Request to Track" (Permitir que aplicativos solicitem rastreamento) ou selecionando a opção "Limit Ad Tracking" no Apple iOS (Limitar o rastreamento de anúncios) ou "Opt-out of Interest Based Ads" no Android (Cancelar o recebimento de publicidade baseada em interesses). Para mais informações, acesse também: supercell.com/en/partner-opt-out.

É possível ainda cancelar o recebimento de ofertas personalizadas no jogo por meio das opções fornecidas nas configurações do jogo (quando aplicável).

Acessar os dados pessoais que temos sobre você

Se solicitado, forneceremos a você uma cópia dos seus dados pessoais em formato eletrônico.

Outros direitos seus

Você também tem o direito de corrigir e excluir seus dados, contestar ou restringir a forma como usamos ou compartilhamos seus dados. É possível retirar seu consentimento a qualquer momento.

Responderemos a todas as suas solicitações dentro de um prazo razoável. Se você tiver uma preocupação não resolvida de uso de dados ou privacidade não abordada por nós satisfatoriamente, você também pode entrar em contato com sua autoridade local de proteção de dados no Espaço Econômico Europeu, Suíça ou Reino Unido em caso de reclamações não resolvidas.

Se desejar exercer quaisquer de seus direitos descritos acima como titular dos dados, queira utilizar as opções de suporte descritas em "Entre em contato" acima. Responderemos a todas as solicitações de acordo com a legislação aplicável. Para proteger sua privacidade, podemos ainda tomar medidas adicionais para verificar sua identidade antes de atender a sua solicitação, como solicitar que você nos forneça um recibo de compra ou outros dados da conta, solicitar que você vincule seu endereço de e-mail à sua conta de jogo (por exemplo, por meio do Supercell ID) ou solicitar que você responda a perguntas acerca de suas atividades em nossos Serviços. Após confirmar sua identidade, você ainda poderá indicar um agente autorizado para exercer seus direitos em seu nome fornecendo os dados de contato do agente à nossa equipe de suporte ao cliente, como exigido pela lei aplicável.

Você tem direito de não receber tratamento discriminatório como resultado de seu exercício desses direitos.

COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES

Assim como a maioria dos serviços on-line, nós e nossos parceiros usamos cookies e tecnologias similares para fornecer e personalizar o Serviço, analisar o uso, direcionar anúncios e evitar fraudes. Cookies e tecnologias análogas permitem que nós e nossos parceiros armazenemos suas preferências e acompanhemos suas atividades no Serviço. Note que nossos parceiros podem atuar segundo suas próprias políticas de privacidade.

Nós e nossos parceiros coletamos e armazenamos informações sobre interações de usuários com páginas de Internet não afiliadas e aplicativos utilizados por nós em nossas tecnologias, incluindo cookies e tecnologias análogas de monitoramento. Isso nos permite, por exemplo, determinar a presença de uma família ou usuário comum por trás de vários dispositivos ou navegadores e depois associar esses navegadores e dispositivos a um gráfico de dispositivos. Fazemos isso para as seguintes finalidades:

detectar e evitar fraudes;

melhorar o Serviço;

permitir que usuários usem o Serviço em um dispositivo e continuem ininterruptamente de onde pararam em outro dispositivo;

análises, personalização e menção de créditos;

limitar o número de vezes em que é exibido a um usuário o mesmo anúncio em todos os dispositivos conhecidos ou presumidos; e/ou

fornecer publicidade personalizada em cada dispositivo presumido a partir dos padrões de navegação em todos os dispositivos.

Você pode desativar os cookies nas configurações do navegador, mas algumas partes do Serviço podem não funcionar corretamente. Seguem alguns links de navegadores populares nos quais é possível ajustar suas configurações de cookies e dados da Web:

Para limitar o rastreamento por cookies em anúncios da Web, é possível ainda ajustar as configurações do seu navegador e acessar os sites a seguir:

http://www.aboutads.info/choices e http://www.youronlinechoices.eu/.

Em alguns de nossos sites, utilizamos fornecedores terceiros de análise e telemetria e determinados fornecedores de marketing para os fins citados acima. Quando aplicável, pedimos seu consentimento no site para os seguintes fins:

Google Analytics para análise de visitantes e uso;

Google Ads para segmentação, análise e relatórios de anúncios;

Facebook Pixel para marketing.

Note que todos os terceiros acima não são necessariamente utilizados em todos os locais ou em todas as áreas de mercado. Para mais informações (incluindo como cancelar recebimentos), acesse supercell.com/en/partner-opt-out.

COMO PROTEGEMOS SEUS DADOS

Meios de segurança

Para ajudar a garantir uma experiência segura para o jogador, estamos continuamente desenvolvendo e implementando medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas para proteger seus dados contra o acesso não autorizado ou contra perda, uso indevido ou alteração.

Retenção de dados

Retemos seus dados enquanto sua conta estiver ativa ou enquanto for necessário para lhe prestar o Serviço. Podemos, por exemplo, remover periodicamente a identificação de contas de jogos não utilizadas e podemos rever e remover regularmente a identificação de dados desnecessários. Observe que, se nos pedir para remover seus dados pessoais, manteremos seus dados conforme necessário para nossos interesses comerciais legítimos, como para cumprir com nossas obrigações legais, resolver controvérsias e fazer cumprir nossos contratos.

CRIANÇAS

Proteger a privacidade on-line de crianças é muito importante para nós. Geralmente, nossos Serviços não são direcionados a menores de 13 anos (ou outra idade prevista pela legislação local) e os Serviços não coletam intencionalmente dados pessoais de crianças, exceto conforme descrito no próximo parágrafo.

Para jogos não direcionados a crianças, mas que, ainda assim, possam interessá-las, tomamos medidas adicionais para limitar o acesso a esses Serviços com base na idade do jogador. Para esses Serviços, quando um jogador indica ser menor de 13 anos (ou a idade aplicável em seu território), limitaremos seu acesso a certos recursos, como recursos de bate-papo e redes sociais, bem como certos tipos de alertas de notificação. Também restringimos o processamento de dados pessoais apenas ao necessário para permitir as operações internas de nossos Serviços. Quando aplicável, podemos processar e-mails apenas para autenticar a conta do jogador com um processo de verificação de e-mail em duas etapas para permitir o login. Os dados são armazenados internamente apenas no formato hash após a autenticação e não são usados para contato ou outros propósitos.

Queira notar que, para alguns de nossos Serviços, podemos adotar um limite etário maior (como 16 anos) do que o descrito nos dois parágrafos anteriores. Fazemos isso para oferecer uma experiência de jogo segura a nossos jogadores e proteger Jogadores Jovens.

Pais e responsáveis legais que desejarem acesso aos dados pessoais coletados de seu filho ou que desejarem modificar ou excluir informações queiram entrar em contato conosco conforme descrito acima. Se soubermos que uma criança nos forneceu dados pessoais em desacordo com o teor acima, excluiremos quaisquer dados pessoais coletados por nós, salvo se tivermos uma obrigação legal de mantê-los, e encerraremos a conta da criança e/ou alteraremos a conta para uma experiência de menores de idade, conforme aplicável.

PARA RESIDENTES DA CALIFÓRNIA

Acessem supercell.com/en/disclosure-california-residents para revelações especiais referentes a residentes da Califórnia.

PARA RESIDENTES DA TURQUIA

Acessem supercell.com/en/disclosure-turkish-residents para revelações especiais referentes a residentes da Turquia.

PARA RESIDENTES DA COREIA DO SUL

Acessem supercell.com/en/disclosure-korea-residents para revelações especiais referentes a residentes da Coreia do Sul.